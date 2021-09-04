Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака уступила Лейле Фернандес из Канады в матче третьего круга теннисного турнира US Open, который проходит в Нью-Йорке. Об этом 4 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Наоми Осака

Соперницы провели на корте 2 часа 5 минут. Осака, являющаяся третьей ракеткой мира, уступила канадской спортсменке, занимающей 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в трех сетах со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

Отметим, в следующем круге US Open Лейла Фернандес сыграет с Ангеликой Кербер из Германии.