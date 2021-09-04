Вирджиния, США, 4 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Самый большой из сохранившихся памятников Конфедерации будет демонтирован по решению Верховного суда в американском штате Вирджиния. Об этом 4 сентября сообщает The Times.

Генерал Роберт Ли, командующий армией Конфедерации

Бронзовая конная статуя генерала Конфедерации Роберта Эдварда Ли весом 12 тонн возвышается на постаменте над Монумент-авеню уже более века. Памятник стал предметом ожесточённых национальных дебатов ещё в 2020 году на волне борьбы против расизма, охватившей страну после убийства чернокожего Джорджа Флойда.

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм собирался убрать памятник в июне 2020 года, через несколько дней после смерти Флойда, однако этому помешал договор 1890 года о передаче статуи в собственность штата, где прописан запрет на демонтаж памятника.

Однако Верховный суд штата вынес постановление о сносе памятника, отклонив аргументы нескольких местных жителей, подавших судебные иски, направленные на спасение статуи генерала Ли. Теперь власти штата начнут сложный процесс демонтажа конной статуи. Губернатор Нортэм отметил, что после сноса памятник будет помещён на хранение до тех пор, пока окончательно не будет определена его судьба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что палата представителей Конгресса США вновь поддержала законопроект, который предписывает убрать из Капитолия статуи всех сторонников Конфедерации южных штатов.