Рамалла , 4 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. По сообщению Департамента внутренних дел сектора Газы, в одном из подземных туннелей на границе между Египтом и сектором Газы были найдены тела трех погибших палестинцев, передают «Вести Израиль» 3 сентября.

Free-Photos Свет в туннеле

Палестинские СМИ распространили версию, что в гибели трех палестинцев, чьи имена остаются неизвестными, виноваты египетские военные, которые вскрыли туннель и пустили в него отравляющий газ. Расследование еще не завершено, но политическое руководство сектора Газы уже призвало Египет «взять на себя ответственность» за отравление трех палестинцев. Туннели, проложенные под границей между сектором Газы и Египтом используются палестинцами для контрабанды товаров. Египетское руководство уже несколько лет старается уничтожить систему туннелей между своей территорией и сектором Газы.