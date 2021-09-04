Вашингтон, 4 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл представителю Испании Карлосу Алкарасу Гарфии в матче третьего круга теннисного турнира US Open, который проходит в Нью-Йорке. Об этом 4 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) JC Стефанос Циципас

Спортсмен из Греции уступил испанцу в пяти сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6, 0:6, 7:6

Теннисисты провели на корте 4 часа 7 минут. За этот временной отрезок Циципас, являющийся третьей ракеткой мира, подал навылет 15 раз, пять раз ошибся при подаче и смог реализовать восемь из 17 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), за это же время два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть из 13 брейк-пойнтов.

Отметим, в следующем круге US Open Карлос Алкарас Гарфия встретится с Петером Гоёвчиком из Германии.