Екатеринбург, 4 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из-за ураганного ветра оказалось повалено 19 деревьев. Также оказалось повреждено пять кровель общей площадью 470 кв. метров, сообщает свердловское управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Повреждённая крыша здания Уральского университета

Сила порывов ветра достигала 21 м/с. Два человека пострадали. Их направили в лечебные учреждения. Кроме того, в 13 населённых пунктах Свердловской области были зафиксированы отключения электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган обрушился на Урал вечером 3 сентября. К утру 4-го последствия стихии были устранены.