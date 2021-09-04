Москва, 4 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA в России в августе 2021 года сократились на 32,6% в годовом исчислении. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada.ru Предприятие «АвтоВАЗ»

За последний месяц лета в России было реализовано 19 428 легковых автомобилей LADA, что на треть меньше, чем за август 2020 года. Лидером по продажам стало семейство Vesta, вторую строчку заняли авто LADA Granta, третью — внедорожники Niva Legend и Travel.

Падение продаж в АвтоВАЗе объясняют последствиями дефицита электронных компонентов. С проблемой нехватки микросхем для автопрома столкнулись все мировые производители.

«Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей», — отметил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

Весной и летом 2021 года АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал сборочные линии из-за сбоя в поставках электронные компонентов.