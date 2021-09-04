Екатеринбург, 4 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на улице Шефская утром 4 сентября загорелся частично расселённый двухэтажный брак. Об этом сообщает свердловский главк МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Тушение пожара

Сообщение о пожаре поступило в 8:06 по местному времени. К моменту прибытия пожарных горели кровля и стена, а также второй этаж. Площадь огня составила 80 кв. метров.

В доме никого не было. Пожарные приступили к скорейшей локализации пожара. Задействованы восемь единиц техники и 21 человек.