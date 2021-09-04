Венеция, Италия, 4 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Премьерный показ фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва по мотивам романа Фрэнка Герберта состоялся 3 сентября на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Показ нового фильма Вильнёва прошёл вне рамок конкурсной программы фестиваля. В показе приняли участие исполнители главных ролей Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Зендея Коулман.

В российский прокат картина выйдет 16 сентября текущего года. Первоначально планировалось, что премьера состоится ещё в ноябре 2020 года. Однако компания Warner Bros. была вынуждена перенести премьеру фильма из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Над сценарием новой экранизации романа Фрэнка Герберта работали сам режиссёр, Джон Спэйтс и Эрик Рот. Музыку к фильму написал Ханс Циммер.