Челябинск, 4 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника Челябинской таможни. Об этом пишут СМИ.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

В частности, такую информацию распространил портал 74.ru. Издание ссылается на свой источник в правоохранительных органах. Мужчину подозревают в посредничестве в даче взятки. По данным телеканала «Рен ТВ», он был посредником между одним из предпринимателей и должностными лицами таможни.

По данным СМИ, мужчину уже арестовали. Такое решение принял Таганский суд Москвы.