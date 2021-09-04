Веллингтон, 4 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Законопроект, связанный с ужесточением ответственности за преступления, связанные с терроризмом, примет парламент Новой Зеландии. Такое заявление сделала 4 сентября премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Ардерн отметила, что в новое законодательство будут введены понятия, связанные с подготовкой и планированием теракта. Подобные деяния станут уголовно наказуемы. Также будет ужесточено наказание за финансирование терроризма, при этом в законодательство будут включены различные формы материальной поддержки террористов.

В число уголовно наказуемых деяний войдут и международные поездки, предпринятые с целью осуществления террористической деятельности, а также боевая подготовка и сбор оружия при планировании теракта.

Премьер-министр Новой Зеландии уточнила, что законопроект будет принят сразу же после окончания двухнедельных парламентских каникул. По её словам, процесс будет завершён до конца сентября.

Стоит отметить, что заявление Ардерн было сделано после теракта в Окленде, где в результате нападения вооружённого мужчины пострадали семь посетителей супермаркета.