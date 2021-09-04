Санкт-Петербург, 4 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС локализовали масштабный пожар в Московском районе Санкт-Петербурга, где утром 4 сентября загорелись два склада на общей площади 2000 кв. метров.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре на Кубинской улице, 76, поступило в 06:24 мск. В 6:40 ранг пожара был повышен до №2

«В 07:43 пожар локализован, ранг пожара снижен до 1-Бис. Сведения о пострадавших не поступали», — проинформировали в ведомстве.

С огнем на складах борются 30 пожарных на шести единицах техники.