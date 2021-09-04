Токио, 4 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Российский бегун Дмитрий Сафронов с новым мировым рекордом выиграл золото Параолимпиады в Токио в беге на дистанции 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Об этом 4 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Победный результат российского спортсмена составил 23,00 секунды, что на 0,04 секунды меньше чем предыдущий мировой рекорд украинского спортсмена Игоря Цветова.

При этом Цветов финишировал вторым (23,25), третьем место досталось еще одному российскому спортсмену — Артему Калашяну (23,75).

Отметим, 25-летний Дмитрий Сафронов ранее на Параолимпиаде уже завоевал золотую медаль в беге на 100 метров и также при этом обновил мировой рекорд. Спортсмен является четырехкратным чемпионом мира и четырехкратным же чемпионом Европы.