Вашингтон, 4 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Не менее 49 человек погибли из-за наводнений, обрушившихся на северо-восток США в результате наступления урагана «Ида». Об этом 3 сентября сообщило агентство Associated Press.

Aufgang Наводнение

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Ранее сообщалось о 46 жертвах стихии. В штате Нью-Джерси погибшими числятся 25 человек, в Нью-Йорке — 11. Гибель людей от наводнений также зафиксирована в штатах Мэриленд, Пенсильвания и Коннектикут.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент США Джо Байден посетил американский город Новый Орлеан (штат Луизиана), который пострадал от урагана «Ида». Глава Белого дома произнес речь, посвященную мерам по ликвидации последствий стихийного бедствия в стране.