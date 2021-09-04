Медногорск, Оренбургская область, 4 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области в 06:00 по местному времени (04:00 мск) крупный пожар, из-за которого объявляли режим ЧС, полностью ликвидирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожарные машины

К тушению пожара привлекались 155 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС 57 человек и 13 спецмашин.

«Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не требовалась», — отметили в ведомстве.

Напомним, пожар произошёл утром 3 сентября. Днем в городе ввели режим ЧС. Первоначально загорелась трава, затем огонь перекинулся, по уточненным данным, на нежилой дом и строящийся дом, а также хозпостройки, в том числе гаражи.