13:28 07.09.2021

Детский сад закрыт на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в Динском районе Краснодарского края, сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе.

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Об этом: На Кубани из-за ковида на карантин закрыли детский сад

Подробности в материале: Массовый поток иностранных туристов в России ждут не раньше лета 2022 года

Восстановление внутреннего туризма в России начнется не раньше второй половины 2022 года при условии, что с пандемией будет происходить то же, что и сейчас — то есть не будет новых штаммов и новых ограничений, которые вводят разные страны. Об этом заявила 7 сентября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В Карачаево-Черкесии с 8 сентября начнутся проверки на предприятиях и в организациях по исполнению постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий трудящихся. Об этом сообщили 7 сентября в оперативном штабе республики.

В Карачаево-Черкесии за последние сутки скончались от осложнений после COVID-19 пять человек. С начала сентября число умерших в регионе составило 32 человека. Общее количество случаев летального исхода к 7 сентября составило 494 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе

ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 7 сентября.

Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии

Топ-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 7 сентября 2021 года.

Подробности в материале: В Томской области коронавирус выявили ещё у 111 человек

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 111 жителей Томской области. Об этом сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 157 носителей коронавируса

Во Владимирской области 7 сентября подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1750 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.

Запланированные на эти цели деньги не перейдут на будущий год — их перераспределят на реализацию «недофинансированных проектов» в сфере культуры.

Руководитель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков подтвердил, что во время празднования Дня города фейерверки не состоятся «по причине сложной эпидемиологической ситуации».

В Дагестане за последние три недели установилась тенденция на снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. С 204 заболевших в сутки 15 августа показатель прироста снизился к 7 сентября до 169, сообщили в федеральном оперативном штабе

Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 89 новых носителей коронавируса

В Тамбовской области 7 сентября подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 811 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

В Татарии привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 7 сентября 1 млн 19 тыс. 953 человека, в том числе за сутки — 4,2 тыс. жителей. Вторую дозу антиковидной вакцины получил 877 541 человек.

За последние сутки, 6 сентября, в Сибири зарегистрировано 2013 новых случаев заболевания COVID-19 (-27). 99 жителей СФО скончались (+5).

Читайте также: Динамика выявленных случаев коронавируса в Подмосковье пошла на спад

За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 880 случай новой инфекции, что на 11 меньше аналогичного показатель 6 сентября. Тогда на территории региона выявили 891 новый случай, а днем ранее — 826.

Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье пошло на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 7 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM .

В России не отмечено случаев заражения вариантом коронавируса «Мю» — центр «Вектор» в интервью Интерфаксу.

Об этом: В Волгоградской области коронавирус подтверждён у 84 тысяч жителей

В Волгоградской области 7 сентября подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заболеваний COVID-19 превысило 84 тысячи. Зарегистрировано 14 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Томской области скончались уже 550 пациентов с коронавирусом

Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом сообщили 7 сентября в оперативном штабе региона.

Министерство здравоохранения России обновило временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против коронавируса.

Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 460 новых носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 93 367 случаев заражения этой инфекцией.

460 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

На VI Восточном экономическом форуме хотели обсудить «санитарный щит» страны против нового коронавируса и новых пандемий, но в очередной раз оголили нечто совсем иное…

В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Это на пять случаев меньше, чем в предшествующие сутки. Всего за время пандемии в регионе заболели COVID-19 чуть более 62 тыс. жителей.

Читайте подробнее: На Псковщине коронавирусом стали чаще заражаться люди среднего возраста

В Псковской области наибольшая заболеваемость среди взрослых в настоящее время отмечается в возрастной группе 30−49 лет. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Для сравнения: сутками ранее врачи зафиксировали 514 ковид-пациентов в регионе.

Вирус выявили у 103 жителей Екатеринбурга и 407 пациентов из других муниципалитетов. Всего подтверждено 127 188 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

В Свердловской области зарегистрировали ещё 510 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Подробности в материале: В Коми за сутки число больных ковидом пополнили 216 человек

За последние сутки в Коми число больных COVID-19 пополнили 216 человек. Наибольший прирост отмечен в Сыктывкаре — 80 случаев, Ухте — 44 и Сыктывдинском районе.

Читайте также: В Оренбуржье потребовали список заболеваний для перевода на дистанционку

Министерству здравоохранения Оренбуржья предписано утвердить перечень заболеваний и состояний, требующих перевода сотрудника на дистанционку.

В документе говорится об обязательном переводе на дистанционную работу осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области работников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями в соответствии с перечнем, утверждаемым минздравом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций.

В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные», — сказал Мурашко.

В России более 92% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не привиты от коронавируса. Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко .

Более 500 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства РФ на завершение строительства инфекционного госпиталя в Ивановской области, сообщили 7 сентября в пресс-службе правительства России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин .

Также на удалённый режим перешли 10 групп в 10 дошкольных учреждениях города. Ещё восемь групп в семи детсадах закрыли на карантин по ОРВИ.

12 классов в восьми школах города ушли на «дистант» в связи со случаями COVID-19.

В Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение 12 школьных классов из-за коронавируса, сообщили журналистам в оперштабе региона.

Более 92% госпитализированных в ковидные госпитали — это те, кто не был привит от коронавирусной инфекции, заявил 7 сентября журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко .

Об этом: В Югре за сутки коронавирусом заразились ещё 136 жителей

В Югре за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (29 случаев), сообщает 7 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 139 случаев.

В Костромской области прививки «СпутникомЛайт» сделали около 5,4% жителей региона, нуждающихся в ревакцинации.

В Челябинской области увеличивается количество школьников, у которых обнаружен COVID-19. Это следует из сообщений регионального минздрава.

Об этом: В Петербурге привили от коронавируса полтора миллиона человек

Количество жителей Петербурга, сделавших хотя бы первую часть прививки от коронавирусной инфекции, по данным на 7 сентября составляет 1 млн 500 тыс. 754 человека, сообщили в городском оперштабе.

Иммунологическая комиссия на текущей неделе рассмотрит вопрос о возможности совмещения прививок от гриппа и коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко .

Вакцинация в прививочном пункте ТРК в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

В нескольких больницах и поликлиниках Мурманской области возобновили работу дневные стационары, которые были закрыты с июня.

Подробности в материале: Все пациенты коронавирусных больниц Новгородской области не были привиты

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем видеообращении 7 сентября рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, на амбулаторном лечении от COVID-19 находится 1630 человек, еще 731 человек госпитализирован в больницы.

Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 99 носителей коронавируса

На Ямале за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. При этом шесть случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 7 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 102 случая.

Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 199 человек

В Курганской области за сутки на 7 сентября подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 65 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 122 случая.

Власти Москвы не планируют вводить новых ограничительных мер из-за коронавируса в ближайшее время, но готовы к любому сценарию развития ситуации, заявил мэр столицы Москвы Сергей Собянин .

Анализ на коронавирус. (сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

Подробности в материале: В бюджетной сфере Хабаровского края отмечается снижение ковидных больных

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отмечает небольшое снижение уровня заражений коронавирусом, но в целом показатели остаются достаточно высокими.

Всего с начала пандемии на 8 сентября в Хабаровском крае зарегистрировано 77 013 носителей коронавируса. Выздоровели 70 876 человек, не справились с болезнью 716 пациентов (+3 за сутки).

Об этом: В Хабаровском крае началась прививочная кампания против гриппа

В Хабаровский край поступило более 300 тыс. доз вакцины против гриппа.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе встречи с телеведущей программы «Жить здорово» на Первом канале Еленой Малышевой попросил её провести встречи с медиками края посредством видео-конференц-связи и поделиться своим опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией

В Бурятии за минувшие сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 8 сентября общее число подтверждённых случаев достигло 57 099, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

В Республике Алтай подтверждено два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов за весь период пандемии достигло 364.

Читайте подробнее: На Алтае коронавирус диагностирован ещё у 30 местных жителей

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидером по приросту стал Усть-Канский район, где диагноз подтвердился у семи человек.

В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Скончались два человека в возрасте старше 65 лет.

В Туве за минувшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев в регионе за весь период пандемии достигло 10 622.

Об этом: В Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом

В Ульяновской области чуть снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом.

Подробности в материале: В Хакасии с начала года выявили почти 19 тысяч носителей коронавируса

С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 18 750 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 8 сентября в региональном правительстве.

Последствия пандемии COVID-19 стали беспрецедентным вызовом для финансистов Якутии. Об этом заявил министр финансов республики Валерий Жондоров .

По данным оперативного штаба на 8 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4656 человек, причём 10 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Читайте также: В Кузбассе за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев.

В Южно-Сахалинске, несмотря на введённые ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в том числе на запрет собираться в одном месте более 50 человек, 11 сентября всё-таки отметят День города.

Читайте также: В Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции

Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили 8 сентября в правительстве республики.

Вакцинированный телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом. Как стало известно журналистам, в одну из столичных клиник был госпитализирован известный ведущий на канале «Россия-1» Дмитрий Киселёв. В больницу он попал в состоянии средней тяжести и с температурой. Находится под наблюдением врачей.

В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 8 сентября, медицинскую помощь получает 1541 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Подробности в материале: Врач рассказал об отношении к новым схемам лечения COVID-19

«В целом же такой подход следует признать допустимым, поскольку в клинической практике используются лекарственные препараты и методы лечения с разными уровнями доказательности. В этом плане COVID-19 не должен являться исключением из общих правил», — заключил эксперт.

Он также отметил, что обсуждать по сути пока нечего — конкретные препараты названы не были.

Заявление замминистра здравоохранения Фисенко о возможности добавления в новую, 12-ю версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 альтернативных схем лечения произвело немалый резонанс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого собрания Павел Шумихин .

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 8 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло значения 4901 человек, причём второй день подряд регион ставит рекорды по смертности от коронавируса — по 27 человек за сутки.

Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привились чуть более трех тысяч человек

Из общего числа привитых 113 410 жителей региона получили первую прививку (на 1583 человека меньше, чем по состоянию на 7 сентября) и 530 673 человека (+4418 за сутки) полностью привиты.

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 8 сентября 2021 года от коронавируса привились 646 359 человек (+3036 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

В столице Еврейской АО закрыты на карантин две группы детского сада №29. Воспитатель в одной из них заболела коронавирусом и могла заразить детей.

Чтобы не спровоцировать рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, нужно своевременно подать тепло в жилые жома и социальные объекты. Об этом на совещании сегодня, 8 сентября, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв .

В случае появления при COVID-19 на фоне других респираторных симптомов одышки, являющейся наиболее грозным признаком нового заболевания, необходимо в срочном порядке обращаться ко врачу. Об этом 8 сентября рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзор а Наталья Пшеничная .

По данным ведомства, около 2% граждан, вернувшихся из-за границы, не загружают на портал госуслуг результаты ПЦР-теста на COVID-19 и не соблюдают требование о самоизоляции.

Вернувшихся из отпуска и не сдавших тесты на коронавирус москвичей оштрафовали на 21,2 млн руб., сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Подробности в материале: В Саратовской области не снижается заболеваемость COVID-19

В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 243 новых носителя коронавируса. Всего по состоянию на 8 сентября подтверждено 82 750 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 420 человек, за сутки — 200 пациентов.

Глава управления Роспотребнадзора по Туве Людмила Салчак заявила о недопустимости проведения массовых мероприятий, в том числе семейных торжеств, из-за непростой эпидситуации.

В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 8 сентября привито 327 614 человека (+2717 за сутки).

Подробности в материале: В Забайкалье скончались ещё два пациента с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 277, причём 163 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Читайте также: В Башкирии за сутки выявили более 300 носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 59 467 случаев заражения этой инфекцией.

304 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

В Челябинской области за 7 сентября выявили ещё 368 заразившихся коронавирусом. Эти сведения 8 сентября приводит оперштаб.

Читайте подробнее: В Амурской области возрос процент коронавирусных больных с пневмонией

В Приамурье за сутки скончались от COVID-19 четыре человека. Доля жителей региона, которые переносят заболевание с пневмонией, возросла до 37%.

Антисептик у койки в больничной палате. Дарья Драй © ИА REGNUM

Без коллективного иммунитета населения к коронавирусу сложно строить прогнозы по дальнейшей ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом 8 сентября в Челябинске заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко .

Подробности в материале: В Крыму за сутки выявили 235 новых носителей коронавируса

В Республике Крым подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 сентября. Сутками ранее, 7 сентября, сообщалось о 239 случаях заражения.

В учреждениях общего образования Читы сейчас обучается 45 530 детей. Из них только 24 школьника 3 сентября находились на временном дистанционном обучении по причине самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19.

Подробности в материале: Антикризисные меры не нанесли ущерба устойчивости бюджета — Мишустин

Меры, направленные на поддержку бизнеса и граждан в период пандемии, дали ожидаемый результат. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили ещё 150 случаев заражения коронавирусом

В Брянской области 8 сентября подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем выявлено сутками ранее. Лаборатории проверили 1937 тестов. Зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В столице Татарии с 8 по 10 сентября пройдет IX международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В программу вошли свыше 50 мероприятий, на которых участники обсудят восстановление отрасли после пандемии 2020 года, развитие малого и среднего бизнеса, создание комфортной среды для занятий спортом, способы вовлечения населения в здоровый образ жизни. Форум пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Экономика России уже восстановилась, хотя вызов пандемии пока ещё не исчез. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 8 сентября привили 652 220 человек. За сутки вакцинировали 2762 жителя. Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 589 308 человек.

За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали у 243 жителей региона, 93 из них проживают в областном центре.

Читайте подробнее: В России за сутки выявили 18024 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 18 024 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В Ленинградской области за последние сутки лабораторно выявили 184 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на три человека меньше, чем днем ранее. Об этом 8 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

За минувшие сутки в Москве выявили 1269 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 476 человек, скончались 48 пациентов. На ИВЛ находятся 258 человек.

Об этом: В Воронежской области ковид унёс жизни ещё 26 человек

В Воронежской области подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 сентября. Сутками ранее сообщалось о 461 новом заразившемся.

Читайте также: В Пензенской области подтвердили 232 новых случая заражения коронавирусом

В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 232 новых носителя коронавируса. По информации на 8 сентября, всего по региону подтверждено 65 368 заражений. Выздоровели за все время 54 427 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 275 человек. Скончались от COVID-19 всего 2284 жителя, из них за последние 24 часа — 15 пациентов.

Подробности в материале: В Югре за сутки выявлен ещё 141 человек с COVID-19

В Югре за сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (42 случая), сообщает 8 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 136 случаев.

Подробности в материале: Петербург опять лидирует в России по новым случаям коронавируса

После трехдневного спада в Санкт-Петербурге вновь резко выросло число новых зафиксированных случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю за минувшие сутки Северная столица, со своими 1430 новыми носителями, обогнала даже Москву, где выявлено 1269 новых случаев.

Подробности в материале: В Татарии за сутки зарегистрировали 45 случаев заражения коронавирусом

В Татарии с начала пандемии по состоянию на 8 сентября зарегистрировали 25 856 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 45 — за прошедшие 24 часа. Всего выздоровели 22 595 ковид-пациентов, скончались 698 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Читайте подробнее: В Краснодарском крае за сутки нашли 239 носителей коронавируса

В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, на один случай меньше, чем накануне, об этом сообщили 8 сентября в региональном оперативном штабе. В числе новых носителей — 21 ребёнок.

«Как и в прошлом году, массовые дистанции для детей отменены в связи противоэпидемиологическими мерами», — уточнили в городской администрации.

Полумарафон бега памяти Александра Раевича состоится в Новосибирске в эту субботу, 11 сентября. Главное требование для участников — наличие медицинской справки-допуска, иногородним участникам вместе с этим необходимо будет предоставить результаты ПЦР-теста. Об этом сообщила мэрия города.

Действующие на территории столицы России меры ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса, являются щадящими. Такое мнение 8 сентября высказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

В Саратовской области за сутки зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 8 сентября 2476 человек.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграм.

Собянин рассказал, как принимает решения о новых ограничениях .

Читайте также: В Курской области выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом

В Курской области 8 сентября зарегистрировано 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Мэр Москвы рассказал о новых ограничениях в столице.

Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 194 новых носителя коронавируса

В Липецкой области 8 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1479 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Об этом: В Петербурге за сутки с ковидом госпитализировали почти 300 человек

В связи с увеличением распространения коронавирусной инфекции в Петербурге резко возросло и количество госпитализаций с COVID-19 и пневмонией. По данным городского оперштаба, за 7 сентября в больницы доставлены 290 таких пациентов, в то время как еще 5 сентября за сутки госпитализировали 176 человек.

Несмотря на то, что некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП, связанный с пандемией коронавируса кризис еще не завершен. Об этом 8 сентября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 159 носителей коронавируса

Во Владимирской области 8 сентября подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1763 человека. За последние сутки подтверждено 13 новых летальных случаев.

Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлен 91 новый носитель коронавируса

В Тамбовской области 8 сентября подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 814 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

Читайте также: В Калужской области за сутки вновь выявлены 104 носителя коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 8 сентября. Днём ранее, 7 сентября, в регионе было зарегистрировано 104 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 829 человек.

Читайте также: В Астраханской области выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом

В Астраханской области 8 сентября подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1516 человек скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Чувашия получит дополнительно 17 автомобилей скорой медицинской помощи. Всего в 2017—2020 годы из республиканского бюджета было выделено более 333 млн рублей на закупку 113 автомобилей «скорой».

Читайте подробнее: Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё девять пациентов

В Чувашии выявлено ещё 74 носителя коронавируса, также зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19.

Об этом: В Белгородской области выявили 148 новых носителей коронавируса

В Белгородской области 8 сентября выявлено 148 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 151 пациент, шестеро скончались от осложнений, в их числе жительница Краснодарского края 1937 года рождения, госпитализированная в горбольницу №2 Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Об этом: За сутки в Ульяновской области умерли девять пациентов с коронавирусом

В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19.

С начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 76 515 случаев заражения SARS-CoV-2.

В Рязанской области 8 сентября подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 120 пациентов, четверо скончались.

Об этом: В Волгоградской области выявили 349 новых носителей коронавируса

В Волгоградской области 8 сентября выявлено 349 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 16 районах региона. Выписаны после выздоровления 314 пациентов, скончались 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Пермский край получил ещё 24 540 комплектов вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Сюрприз у меня — ковид подхватил, хотя и дважды вакцинирован»: глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что заразился коронавирусом.

Министерство здравоохранения Новосибирской области начало подготовительную работу по направлению мобильных прививочных бригад на избирательные участки в период проведения голосования 17, 18, 19 сентября. Планируется, что они будут работать там, где имеется такая техническая возможность — в медицинских кабинетах образовательных организаций, сообщила на совещании сегодня, 8 сентября, заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина .

В Оренбургской области за сутки выявили ещё 339 носителей коронавируса. Об этом сообщает областной оперштаб.

Об этом: В Казани закрывают пункты вакцинации у станций метро

На 8 сентября в Татарии вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1 млн 24 тыс. 623 человека, из них вторую прививку получили 878 654 человека.

Тест на коронавирус главы Республики Бурятия Алексея Цыденова показал положительный результат. Об этом глава региона 8 сентября сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки получили положительный результат тестов на коронавирус еще 46 жителей республики. Всего, по данным регионального оперативного штаба на 8 сентября, носителями опасной инфекции стали за все время пандемии 24 407 человек.

Не более 2% граждан в России заражаются коронавирусом после полного курса вакцинации, заявили в Росздравнадзоре.

Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки коронавирус унёс девять жизней

За последние сутки в Мурманской области скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 1898.

Подробности в материале: В Чечне за сутки 14 человек скончались от COVID-19

В Чечне в течение прошедших суток скончались от осложнений после COVID-19 14 пациентов. Список умерших от опасной инфекции увеличился до 536 человек, сообщили 8 сентября в федеральном оперативном штабе.

Экономический кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, ещё не закончился окончательно. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 8 сентября в краевом оперштабе.

В настоящее время в Росздравнадзор поступило порядка 7 тыс. заявлений о нежелательных реакциях после прохождения вакцинации от COVID-19, что составляет примерно 0,018% от общего числа привитых. Об этом 8 сентября сообщила на пресс-конференции руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова .

Подробности в материале: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 11 человек

В Оренбургской области подтвердили смерть от COVID-19 ещё 11 человек. Это следует из сообщений оперштаба.

На Ямале за сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. При этом семь случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 99 случаев.

Стадион в Туле на матче седьмого тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА 12 сентября разрешено заполнить на 30%, сообщает телеграм-канал «Ложа прессы». Таким образом, на игру смогут попасть около 5700 человек. Пройти на стадион смогут только вакцинированные от COVID-19 болельщики и переболевшие COVID-19 не позднее чем полгода назад.

Подробности в материале: В Адыгее еще три пациента скончались от COVID-19

В Адыгее число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось до 367. За прошедший день скончались еще три жителя региона, не перенесшие осложнений после заражения опасной инфекцией. Такие данные привел 8 сентября федеральный оперативный штаб.

В Ставропольском крае не снижается число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Не уменьшается и смертность от COVID-19. Об этом говорит статистика за 8 сентября, приведенная федеральным оперативным штабом.

Подробности в материале: В Петербурге запустили портал с альтернативной аналитикой о COVID-19

Петербургский ученый, кандидат биологических наук Алексей Куприянов при поддержке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге запустил портал COVID-19.SPb.monitoring, на котором публикует независимую аналитику о COVID-19.

Ограничения по количеству зрителей на спортивных событиях в России абсолютно оправданны в условиях пандемии коронавируса, заявила ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович .

За последние сутки в Республике Коми скончались 14 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии инфекция унесла 1545 жизней.

Подробности в материале: Шесть школьных классов Петербурга перешли на дистант из-за коронавируса

Шесть классов школ Санкт-Петербурга перешли на дистанционное образование из-за коронавируса и простуды уже после первой учебной недели нового учебного года. Об этом 8 сентября сообщили в городском комитете по образованию.

Около 700 медработников умерли от последствий заражения коронавирусом в России в 2021 году. Об этом заявил директор НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава РФ Игорь Бухтияров .

Российская экономика «выздоровела» после пандемии, однако потенциал ее восстановления еще не исчерпан. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников .

В Русской православной церкви более 5,5 тысячи клириков и монашествующих перенесли коронавирус, 185 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

В Саратовской области общее количество коек в ковидных госпиталях составляет 3418, свободными на 8 сентября остаются 426 из них, или 12,5% от развернутых. На стационарном лечении находятся 2992 человека, на амбулаторном лечении — 1131 пациент.

Прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса составляют не более 2% заболевших COVID-19 в России, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова .

В Курской области первую прививку от коронавируса сделали 70% от планируемого к вакцинации количества жителей. Первым компонентом привиты 374 тыс. 90 человек, или 70% от планируемого к вакцинации количества граждан. Полностью прошли вакцинацию 340 тыс. 537 курян.

Подробности в материале: В Курской области заблокирован 51 сайт с фальшивыми справками о вакцинации

В Курской области полиция выявила 51 сайт, через который продавались поддельные документы о вакцинации против COVID-19 и проведении ПЦР-тестов. Информацию отправили в Роскомнадзор, сайты заблокировали.

Пункт вакцинации против COVID-19 в Татарии. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Читайте также: В Адыгее отправили на карантин учеников восьми школ

В Адыгее пришлось отправить на карантин учеников 11 классов, обучающихся в восьми школах. Всего на дистанционный режим обучения перешли более 300 учащихся, сообщили в министерстве образования региона.

Подробности в материале: В Прикамье выявили ещё 458 ковид-пациентов

В Пермском крае за сутки выявили ещё 458 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Гостиничная отрасль и общепит в Москве остаются наиболее проблемными областями после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин .

Власти Москвы готовы обеспечить дистанционное обучение школьников при необходимости, но надеются не принимать крайних мер. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин .

Три района Коми приблизились к выполнению плана по ковид-вакцинации — Вуктыльский, Ижма и Усинский округ, сообщил глава республики.

За сутки заразились коронавирусом 154 жителя Якутии (днём ранее — 148). Число инфицированных растёт — ранее в среднем фиксировалось 142−144 новых случая заражения COVID-19 в день. Выше всего уровень заболеваемости в Якутске: за сутки — 91 человек.

По официальным данным, заболевание выявили у пяти учеников. Оснований для закрытия всего образовательного учреждения нет. В мэрии подчеркнули, что администрация школы и муниципальный департамент образования выполняют все предписания и нормы, необходимые в данной ситуации.

В гимназии № 6 Перми несколько классов закрыли на карантин, школьников перевели на дистанционное обучение, сообщают СМИ.

Читайте подробнее: В Бурятии за сутки выявили 77 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии за минувшие сутки выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 176, из которых 49% приходится на жителей Улан-Удэ.

Подробности в материале: В Еврейской АО от COVID-19 погибли за сутки ещё четыре человека

В Еврейской автономной области коронавирусом болеют 1002 человека, 185 из них госпитализированы. За сутки погибли ещё четверо.

В Республике Алтай продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле жертвами COVID-19 стали ещё два человека — 33-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Подробности в материале: Прививку от коронавируса сделали более 300 тыс. жителей Чувашии

В Чувашию поступила очередная партия вакцины от COVID-19.

В Кемеровской области спустя неделю после начала учебного года по меньшей мере в шести школах выявлены случаи заражения коронавирусом. Ученики временно перестали посещать учреждения. Об этом сайту VSE42.Ru сообщили в министерстве образования Кузбасса.

Об этом: В Ульяновской области снижается суточное число заражённых коронавирусом

В Ульяновскую область продолжают поступать вакцины от COVID-19. Иммунизацией планируется охватить 595 тыс. жителей.

Подробности в материале: В Туве выявили 65 новых носителей коронавируса

В Туве за минувшие сутки коронавирус диагностирован ещё у 65 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, более половины новых случаев инфицирования зарегистрировано в столице Кызыле (+35).

Подробности в материале: В Татарии жертвами COVID-19 стали ещё три человека

В Татарии с начала пандемии от COVID-19 скончался по состоянию на 9 сентября 701 человек. Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и одна женщина в возрасте от 42 лет до 81 года.

Читайте также: Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с масочным режимом в регионе

Глава региона прокомментировал ситуацию, при которой местные жители стали реже носить маски.

Власти Башкирии сейчас подходят к вопросу соблюдения масочного режима в республике очень осторожно, чтобы не создавать жителям дополнительных неудобств. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время прямой линии.

Подробности в материале: В Кузбассе за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 9 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев.

Об этом: Коронавирус выявили ещё у 109 жителей Хакасии

В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 162 человека. Об этом сообщили 9 сентября в правительстве республики.

К нему обратилась врач клинико-диагностического инфекционного центра из Стерлитамака, которая сообщила, что в больнице на искусственной вентиляции лёгких нет ни одного пациента, получившего вакцину от COVID-19.

Некоторые жители Башкирии болеют после вакцинации из-за разной реакции на препараты. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время прямой линии.

Читайте также: На Алтае за сутки коронавирус выявили ещё у 31 человека

Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске (8 новых случаев), Усть-Канском (+8), Усть-Коксинском (+7), Онгудайском (+4), Шебалинском (+3) и Чемальском (+1) районах.

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 101 593 человека (+380 за сутки).

По данным оперативного штаба на 9 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4667 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Подробности в материале: Чечне удалось первой в России создать коллективный иммунитет к COVID-19

По словам Сулейманова, такой охват вакцинацией против коронавируса в регионе говорит о том, что в Чечне «сложился иммунологический пояс». Для того чтобы ситуация стала еще благополучнее, по его словам, необходима вакцинация всего населения.

Чечня стала первым субъектом РФ, в котором удалось создать коллективный иммунитет к коронавирусу. В регионе уже 66% подлежащего вакцинации населения сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщил глава регионального миндрава Эльхан Сулейманов .

Член-корреспондент Российской академии наук, новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов обозначил отправную точку новой волны коронавируса. По его словам, четвёртая волна коронавируса может подкрасться буквально через несколько недель.

Читайте подробнее: С начала года в Хакасии скончались 636 пациентов с коронавирусом

Жертвами COVID-19 стали ещё шесть жителей Хакасии, сообщили 9 сентября в региональном правительстве.

Хабиров ответил на вопрос блогера, почему в Башкирии во время пандемии коронавируса проводили массовые мероприятия, такие как национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Всемирная фольклориада, Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Текущая ситуация в Башкирии была не столь трагична, чтобы власти региона закрылись и не проводили массовые мероприятия в республике. Об этом 8 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.

Подробности в материале: В Бурятии жертвами COVID-19 стали ещё три человека

В Бурятии зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1794.

Читайте подробнее: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4926 человек, причём третий день подряд регион ставит рекорды по смертности от коронавируса. В сводку добавили ещё 25 погибших.

На Камчатке за последние сутки выявили ещё 48 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 47). За всё время пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось по данным на 9 сентября уже у 18 833 человек.

Из общего числа привитых 111 503 жителя региона получили первую прививку (на 1907 человек меньше, чем по состоянию на 7 сентября).

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 9 сентября 2021 года от коронавируса привились 649 080 человек (+2721 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Подробности в материале: Семь классов в школах Кызыла отправили на дистанционку из-за коронавируса

В столице Тувы Кызыле по состоянию на 9 сентября семь классов отправлены на дистанционный режим обучения после случаев инфицирования учащихся. Ряд групп в детских садах закрыт на карантин.

Обстановка с распространением коронавируса среди школьников обострилась в Алтайском крае. По данным с пресс-конференции замминистра образования и науки региона Ларисы Терновой, на карантин вынуждены были уйти 27 классов в 19 школах края.

Читайте также: В Саратовской области выявили 241 новый случай заражения коронавирусом

В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 241 нового носителя коронавируса. Все заболевшие с установленным источником заражения. Всего по состоянию на 9 сентября подтвержден 82 991 случай заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 615 человек, за сутки — 195 пациентов.

«Во всем мире разработки какие-то есть. Но не уверен, что будет создано лекарство, которое полностью излечивает от коронавируса. Все-таки это больше связано с иммунной системой каждого человека, тут скорее может быть набор разных лекарств и разных методов профилактики, лечения и восстановления, чем волшебный препарат, который все вылечит», — сказал Дворкович.

В мире вряд ли появится лекарство, способное полностью излечить от COVID-19, и, скорее всего, появится комбинация разных препаратов и методов профилактики и лечения болезни. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович .

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 439, причём 162 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Прямая линия с губернатором Красноярского края Александром Уссом состоится 9 сентября. Одни из популярных тем — возможное снятие коронавирусных ограничений и вопросы вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 в Сургуте. dzhmao.ru.

В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 367 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

За последние сутки проведено 422 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 129 592 человека.

По данным Роспотребнадзора, на 9 сентября проведено свыше 182,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

По словам Лачимова, Склярова заразилась коронавирусом незадолго до своей смерти.

«К сожалению, Людмила Георгиевна не успела по разным медицинским отводам поставить прививку от коронавируса», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» бывший глава Тавды, советник губернатора Свердловской области Виктор Лачимов .

Склярова курировала в Тавде вопросы социальной политики. На должность вице-мэра руководительница была назначена в 2017 году.

Заместитель главы Тавды (Свердловская область) Людмила Склярова умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города.

В Республике Карелия подсчитали процент взрослого населения региона, которые привились от COVID-19. Наибольшее число вакцинированных среди людей пенсионного и предпенсионного возрастов.

Читайте также: В Карелии суточная выявляемость коронавируса превысила 130 случаев

В Республике Карелия после небольшого спада вновь отмечается рост числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе подтверждено 136 новых случаев.

В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 9 сентября привили 655 643 человека. За сутки вакцинировали 3423 жителя. Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 597 237 человек, из них 7929 — за прошедшие 24 часа.

По состоянию на 9 сентября в Омской области выявлен 76 701 случай заражения коронавирусом, выздоровели 56 334 человека.

В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от COVID-19 привились более 539 тыс. жителей, из них 90,1% уже прошли оба этапа вакцинации.

В Омской области скончались ещё девять пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили 9 сентября в региональном оперштабе.

Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявили 148 носителей коронавируса

В Брянской области 9 сентября выявлено 148 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 134 пациента, скончались от осложнений 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В Ставропольском крае сняли запрет на проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей. При условии выполнения необходимых ограничений стадионы вновь заполнятся болельщиками. Заполняемость трибун на соревнованиях должна составлять не более 50%, а максимальное количество зрителей не может превышать 500 человек. Постановление об этом 6 сентября подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 084 284 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 190 376 летальных исходов, выздоровел 6 340 151 человек.

За последние сутки, 8 сентября, в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах . Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 639 человек.

Читайте подробнее: В России выявили ещё 18380 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1801 новый случай заражения), Санкт-Петербург (1380) и Подмосковье (525).

За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 18 380. Об этом 9 сентября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM .

На ИВЛ находятся 262 человека. В городе выздоровел ещё 1461 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 460 093.

В Москве по состоянию на 9 сентября выявлен 1801 новый случай заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 480 человек, скончались 52 пациента.

Читайте также: В Ленобласти за сутки выявили 180 случаев коронавирусной инфекции

В Ленинградской области за истекшие сутки лабораторным путём подтвердили 180 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее. Об этом 9 сентября сообщили в федеральном оперштабе.

Российская вакцина от коронавируса получает заслуженное признание в мире. Об этом 9 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Читайте подробнее: В Татарии за сутки выявили 49 новых носителей коронавируса

В Татарии с начала пандемии по состоянию на 9 сентября зарегистрировали 25 905 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 49 — за прошедшие сутки. Всего выздоровел 22 631 ковид-пациент, скончался 701 носитель вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 человек, количество летальных исходов возросло на три.

Об этом: Коронавирус унёс жизни ещё 12 жителей Чувашии

В Чувашии третьи сутки подряд выявляется по 74 случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы.

Об этом: В Пензенской области выявили ещё 234 случая заражения коронавирусом

В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 234 случая заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 9 сентября всего в регионе подтверждено 65 602 заражения. Выздоровели за все время 54 683 ковид-пациента, в том числе за сутки — 256 человек. Скончались от COVID-19 всего 2303 жителя, из них за последние 24 часа — 19 пациентов.

Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе

ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 9 сентября 2021 года

Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии

ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 9 сентября 2021 года.

Подробности в материале: В Саратовской области за сутки скончались 20 ковид-пациентов

В Саратовской области за время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 9 сентября 2496 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались восемь мужчин и 12 женщин в возрасте от 46 до 94 лет.

Читайте подробнее: В России за сутки выявили 18380 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории России было выявлено 18 380 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Подробности в материале: Ежедневный прирост по COVID-19 в Москве пошёл вверх

9 сентября в Москве выявили на 532 случая заражения коронавирусом больше, чем днем ранее.

Об этом: В Белгородской области подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом

В Белгородской области 9 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 213 пациентов, скончались от осложнений четверо. На вакцинацию от COVID-19 подано 2311 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: За сутки от коронавируса в России скончались ещё 794 человека

В России выявили 18 380 новых заражений коронавирусной инфекцией. Врачи смогли полностью вылечить 19 639 человек из ранее заболевших. К сожалению, 794 человека спасти не удалось, они скончались.

В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель в регионе держится уже вторые сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 9 сентября. В числе новых пациентов 14 детей в возрасте от пяти месяцев. Новые случаи заражения выявлены в 28 муниципалитетах региона.

Читайте также: В Москве от коронавируса скончались за сутки 52 человека

Кривая заболеваемости в Москве поползла вверх, количество выявленных случаев достигло показателей 2 сентября 2021 года.

Читайте также: Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё 11 пациентов

В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19.

Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявили 237 случаев заражения корнавирусом

В Республике Крым подтверждено 237 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 8 сентября, сообщалось о 235 новых носителях инфекции.

Подробности в материале: В Курской области выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом

В Курской области 9 сентября зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1326 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Подробности в материале: Кремль не получал приглашений на саммит по COVID-19

«Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало», — сказал Песков.

В Кремле не получали приглашения от американской стороны к участию в саммите по COVID-19 в рамках Генассамблеи ООН. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Подробности в материале: Бизнес приспособился к пандемии — мнение

Как считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, будут новые «волны» заболеваемости COVID-19, но на экономике, как в первые месяцы пандемии, они уже сказываться в такой мере не будут.

Об этом: В Башкирии за сутки выявили 300 носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 59 767 случаев заражения коронавирусом.

300 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«По «Миру-19» завершен набор во вторую фазу клинических исследований. В настоящее время готовится отчет в Минздрав. Мы планируем его сдать во второй половине сентября», — сказала Скворцова.

Набор во вторую фазу испытаний препарата от COVID-19 «Мир-19» завершился. Об этом журналистам заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова .

На Ямале за сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 99 случаев.

Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 101 носитель коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 9 сентября. Днём ранее, 8 сентября, в регионе также было зарегистрировано 104 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 930 человек.

Читайте подробнее: В Рязанской области за сутки выявлены 102 носителя коронавируса

В Рязанской области 9 сентября выявлены 102 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Об этом: На Ставрополье выявлено 358 заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки тесты на наличие коронавируса подтвердились еще у 358 жителей Ставропольского края. Общее число носителей инфекции увеличилось до 78 434 человек, сообщили 9 сентября в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки в Коми скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии выросло до 1554.

Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 346 случаев заражения коронавирусом

В Волгоградской области 9 сентября подтверждено 346 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено стуками ранее. Завершили лечение ещё 335 пациентов, зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В Чечне снижается число лиц, заразившихся коронавирусом. Так, за прошедшие сутки была подтверждена опасная инфекция у 68 человек, а сутками ранее — у 75, в то время как почти три недели назад — 18 августа были выявлены сразу 173 заболевших. Такие данные приводит 9 сентября федеральный оперативный штаб.

За последние сутки, 8 сентября, в Сибири зарегистрировано 1983 новых случая заболевания COVID-19 (+4). 86 жителей СФО скончались (-5). Лидер по количеству заражений — Красноярский край (375).

Подробности в материале: В Петербурге снизилось число заболевших и госпитализированных с COVID-19

За последние сутки в Петербурге выявили 1380 новых носителей коронавирусной инфекцией и госпитализировали с COVID-19 в больницы 271 пациента. Это на 50 и 19 человек меньше, соответственно, чем сутками ранее.

Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 460 носителей коронавируса

Сообщается, что всего в регионе выявили 94 300 случаев заражения этой инфекцией.

468 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Вероятность четвёртой волны коронавируса в Москве очень высока — глава Депздрава.

«Мы приглашаем на углубленную диспансеризацию, начали обзванивать, присылать СМС, но пока люди воспринимают это с осторожностью. «Что это вдруг о нас стали заботиться? Почему меня приглашают? Что-то в этом не так». Шесть месяцев после заболевания — крайне опасный период. И в этот период необходимо прийти и проверить состояние здоровья, и врач даст совет и кого-то при необходимости госпитализирует», — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Эти полтора года пандемии — это испытание доверием. Самое ключевое слово в этот период — «доверять». Доверять медицинскому работнику, доверять своему близкому человеку — это ключевая составляющая. Доверие, безусловно, нужно заслужить и заработать».

Михаил Мурашко о том, как связаны здоровье и доверие:

«В послании Федеральному собранию президент поручил реализовать комплекс мер по предупреждению распространения новых инфекций. Для этого надо быть готовыми оперативно разрабатывать тест-системы для их диагностики, создавать эффективные вакцины и затем в кратчайшие сроки запускать их в промышленное производство», — сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

В этом 2021 году в крупных городах России откроют 15 ПЦР-центров и лабораторий для ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Их оснастят современным оборудованием.

Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп : «Нужно честно признать, что надежды, что пандемия нас объединят, они оказались иллюзией. Точка».

Подробности в материале: В Ингушетии заразились коронавирусом всего 3,9% населения

В Ингушетии за прошедшие сутки подтвердились тесты на наличие коронавируса еще у 64 человек. Общее число носителей опасной инфекции достигло 20 221 человека, что составляет около 3,9% всего населения республики. Такие данные приводит 9 сентября федеральный оперативный штаб.

Подробности в материале: Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 650 тысяч новосибирцев

Новосибирская область сегодня, 9 сентября, получила очередную партию вакцины от коронавируса — 16 200 доз «Спутника V». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Читайте также: Сразу двенадцать новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки

В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 сентября, за минувшие сутки было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Воронежской области подтверждено 464 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 сентября. Накануне, 8 сентября, сообщалось о 463 новых заразившихся.

Подробности в материале: В Ленобласти отменили требование о вакцинации 80% сотрудников

Власти Ленинградской области, на фоне стабильной ситуации с коронавирусом, смягчили действующие ковидные ограничения. В том числе отменено требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Ульяновской области выздоровели ещё более 200 ковид-пациентов.

Инвесторы из Германии хотят взаимного признания вакцин между Россией и ЕС

Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 196 новых носителей коронавируса

В Липецкой области 9 сентября подтверждено 196 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1487 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Об этом: Во Владимирской области за сутки выявлены 160 носителей коронавируса

Во Владимирской области 9 сентября подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1772 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.

Подробности в материале: В Красноярском крае снимут часть коронавирусных ограничений

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе прямой линии 9 сентября заявил о том, что в регионе снимут часть ковидных ограничений.

Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 93 новых носителя коронавируса

В Тамбовской области 9 сентября подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 818 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

Читайте также: В Северной Осетии лечатся в ковидных госпиталях 692 пациента

В Северной Осетии за прошедшие сутки увеличилось еще на 67 человек число новых случаев заражения коронавирусом. Попали в больницы на лечение 49 пациентов. Общее число госпитализированных на 9 сентября составляет 692 человека. При этом коронавирус подтвержден лишь у 369 из них, сообщили в минздраве республики.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров: «С точки зрения макроэкономиста COVID-19 больше нет. Экономика полностью восстановилась и вошла в новый цикл».

Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока, заявил 9 сентября глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В Курганской области за сутки на 8 сентября подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 55 зафиксированы в Кургане, сообщает 9 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 117 случаев.

Подробности в материале: Больше тысячи петербургских школьников продолжили обучение дома

Родители чуть больше 1 тыс. петербургских школьников во второй год пандемии решили продолжить обучение своих детей в смешанном формате. Остальные учащиеся перешли на полноценное очное обучение, сообщила 9 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина .

Подробности в материале: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 252 человек

В Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 252 человек. Лидеры по приросту заболевших — Архангельск, Северодвинск и Котлас.

Подробности в материале: В Тюменской области число заражений коронавирусом превысило 57 тысяч

В Тюменской области за сутки выявлено 227 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял аналогичное число случаев.

Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 284 новых случая заражения коронавирусом

В Астраханской области 9 сентября подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1524 человека скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Об этом: Челябинский эпидемиолог предложила лечить бесплатно только привитых

Лечить от COVID-19 бесплатно нужно только привитых граждан. Такой идеей поделилась с журналистами главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова .

Подробности в материале: В Мурманской области число больных ковидом приблизилось к 14 тысячам

В Мурманской области за последние сутки коронавирус выявили у 141 человека. На лечении находятся 13 866 ковид-пациентов.

Об этом: В челябинском минздраве ответили на идею лечить непривитых за деньги

В минздраве Челябинской области не обсуждают вопрос о том, чтобы лечить непривитых пациентов с COVID-19 за деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте подробнее: В Пензенской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Жителям Пензенской области рекомендуют прививаться как от гриппа, так и от коронавируса, только следует учесть, чтобы разница между введением препаратов составляла не меньше месяца. Всего в регионе планируют привить от гриппа 803,4 тыс. пензенцев.

Петербург достиг плато по заболеваемости COVID-19, хотя ситуация продолжает оставаться напряженной, заявляют в правительстве города.

Всего в регионе подтверждена 5501 смерть от данной инфекции. Болезнь побороли уже 118 266 жителей региона.

Для сравнения, 5 сентября в регионе был зафиксирован «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки летальных случаев COVID-19 — 36 случаев.

В Свердловской области зафиксировали ещё 34 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Министерство здравоохранения Нижегородской области не планирует проводить массовую вакцинацию детей от коронавирусной инфекции.

Подробности в материале: В Тамбовской области вакцинацию от коронавируса прошли 308 тыс. человек

Тамбовская область заняла третье место в рейтинге субъектов России по темпам вакцинации против коронавируса. Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 347 тыс. 505 человек. Полностью вакцинированы 308 тыс. 13 человек.

Читайте также: В Башкирии разрешили посещать библиотеки без справок о вакцинации

Согласно документу, в республике отменяется требование о предоставлении справок о вакцинации против COVID-19 при посещении библиотек, выставочных залов и музеев.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Вакцинация против коронавируса в Волгоградской области. Источник: minzdrav.gov.ru

Подробности в материале: Стоит ли ждать улучшения на рынке труда в регионах России?

Выступая 8 сентября на Московском экономическом форуме, председатель правительства Михаил Мишустин заявил о том, что российская экономика восстановила те свои позиции, которые были до начала пандемии коронавирусной инфекции. Это привело к росту доходов федерального бюджета, а также увеличению поступлений в региональные бюджеты, что, по словам Мишустина, и дало возможность осуществить президентские выплаты родителям школьников, пенсионерам и военнослужащим. Премьер-министр полагает, что уже в ближайшее время рост экономики скажется и на улучшении благосостояния граждан, что невозможно без нормализации ситуации на рынке труда. Эксперты согласны с тем, что 2021 год должен стать более успешным, чем предыдущий, но отмечают и отдельные нюансы состояния российской экономики.

Читайте подробнее: В Ульяновской области выявлено ещё 275 носителей коронавируса

В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.

Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили 79 новых носителей коронавируса

В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 255.

Подробности в материале: В Новосибирске открыли дополнительный пункт вакцинации от коронавируса

В Новосибирске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В городе открыли дополнительный прививочный пункт — на улице Красных Зорь, 1/1 (ООО «Авалон»), сообщили в мэрии муниципалитета.

Вакцинация против коронавируса медицинских работников в Москве. mos.ru

В Бурятии число жертв COVID-91 за весь период пандемии достигло 1797. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались ещё три человека.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 9 сентября ответил на вопросы жителей в ходе прямой линии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего поступило более 300 вопросов, по 26 из которых были даны ответы.

Об этом: В Кузбассе за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 10 сентября, за прошедшие сутки выявлено 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев.

Подробности в материале: В Туве выявили более 60 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Туве за минувшие сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года зарегистрировано 10 737 случаев инфицирования.

В Татарии зарегистрировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 10 сентября 704 человека.

В Чувашии темпы вакцинации от COVID-19 «далеки от желаемых уровней». Несмотря на признаки снижения уровня распространения коронавирусной инфекции, нельзя терять бдительность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 10 сентября заявил глава Чувашии Олег Николаев на заседании оперативного штаба.

Россия снимает ограничения на полеты в Белоруссию, заявил президент РФ Владимир Путин.

В Республике Алтай подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В июле, как отмечается, скончались 62-летняя жительница Кош-Агачского района и жительница Горно-Алтайска 93 лет.

Об этом: В Югре число заражений коронавирусом достигает 72 тысяч

В Югре за сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (36 случаев), сообщает 10 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 143 случая.

Об этом: В Саратовской области за сутки ещё у 244 человек выявили коронавирус

В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 10 сентября подтверждено 83 235 заражений. Выздоровели с начала наблюдения 76,8 тыс. человек, в том числе за сутки — 185 пациентов.

Подробности в материале: За сутки в Хакасии выявили более 100 носителей коронавируса

В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 117 человек. Об этом сообщили 10 сентября в правительстве республики.

Ещё восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Хакасии. Об этом сообщили 10 сентября в региональном правительстве.

По данным оперативного штаба на 10 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло значения 4681 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

В Челябинской области за сутки выявили уже более 90 тыс. носителей коронавируса. Эти данные 10 сентября приводит оперштаб.

Об этом: В школах и детсадах Чувашии выявили более 30 очагов коронавируса

В Чувашии с начала учебного года выявлен 31 очаг коронавируса в образовательных учреждениях, большинство — в школах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 10 сентября заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач на заседании оперативного штаба.

Жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 9,6% реже, чем две недели назад. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова .

В школах Амурской области уже выявлены дети, заболевшие коронавирусом или контактные по этой инфекции. В связи с этим на дистанционное обучение переведены 20 классов.

Об этом: На Алтае подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Горно-Алтайск, где выявлено 10 новых носителей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что в регионе возобновится тенденция по снижению заболеваемости. Об этом он сказал на заседании регионального оперативного штаба 9 сентября.

В Брянской области 10 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Проверено 2092 теста. В целом диагноз COVID-19 поставлен более 62 тысячам жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В Амурской области уровень заболеваемости коронавирусом тех, кто вакцинировался, оценили в 0,4%. COVID-19 заразились 1002 сделавших прививки амурчанина.

В ЗАГСах Пензенской области молодеженам при регистрации брака выдают памятку о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции. Уже раздали порядка 2 тыс. экземпляров. В памятке содержится информация о том, когда лучше всего привиться, планировании ребенка и влиянии вакцины на его зачатие.

Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 24 пациента с коронавирусом

Тяжелобольных насчитывается 525 (-4 за сутки), из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за последние сутки).

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4950 человек, причём 24 из них добавили в сводку за последние сутки.

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 10 сентября 2021 года от коронавируса привились 651 762 человека (+2682 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 109 989 жителей региона получили первую прививку (на 1514 человека меньше, чем по состоянию на 9 сентября.

За сутки COVID-19 в Якутии заразились 163 человека (днём ранее — 154). Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе растёт.

В Москве за сутки выявлено 1566 новых заболевших.

В Кемеровской области увеличено время работы «красных зон» детских поликлиник. Причина — рост числа обращений. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Подробности в материале: Власти: ситуация с коронавирусом в Хакасии остаётся напряжённой

В Хакасии эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться напряжённой. Как сообщили 10 сентября в республиканском правительстве, ежедневно в регионе фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом.

Читайте подробнее: Число привившихся от коронавируса жителей Кемерова превысило 179 тысяч

В Кемерове, по данным на сегодня, 10 сентября, 179 373 человека вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Из них 44 487 горожан относятся к возрастной категории старше 60 лет.

План по количеству взрослых жителей, сделавших прививки от коронавируса, в Приамурье вырос до 80%. Вакцину уже получили 218 772 амурчанина.

Читайте также: В России выпустят монету в память о борьбе медиков с коронавирусом

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с Московским монетным двором — филиалом акционерного общества «Гознак» (ММД — филиал АО «Гознак») объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В России выпустят нумизматические наборы, посвящённые благодарности врачам за борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Статистика на 10 сентября: в России выявлен 18 341 случай коронавируса за сутки.

По данным оперштаба, всего на 10 сентября в России выявлено 7 102 625 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 191 165 летальных исходов, выздоровели 6 357 272 человека.

В Иркутской области, где проживает более двух миллионов человек, создан запас вакцины от коронавируса в размере 200 тысяч доз. Как сообщила 10 сентября первый замминистра здравоохранения Приангарья Анна Данилова , партия находится в прививочных пунктах региона и на складе.

В Сибирском федеральном округе первой дозой вакцины от коронавируса привито 4,83 миллиона граждан. Две дозы вакцины получили 4,3 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента в Сибири.

В Амурской области на 10 сентября болеют COVID-19 3724 человека, из них попали в инфекционные стационары — 1268. В регионе работают семь ковидных госпиталей, которые заполнены на 84,7%.

Читайте также: В Петербурге за сутки выявили 1504 новых случая коронавируса

В Петербурге вновь нарастает суточное число новых случаев коронавирусной инфекции: за последние сутки подтверждено 1504 заражения, это на 124 случая больше, чем сутками ранее.

Об этом: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 258 человек

За последние сутки число больных COVID-19 пополнили 258 жителей Архангельской области, 77 из них — в областном центре.

В школах Татарии с начала учебного года 1597 детей с симптомами ОРВИ или повышенной температурой не допустили до занятий. При этом классов, отправленных на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших, в республике нет. Случаи коронавируса среди персонала учебных заведений и детей пока не регистрировались, заявила 10 сентября замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Читайте также: В Курганской области за сутки выявили 11 носителей коронавируса

В Курганской области за сутки на 8 сентября подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зафиксированы в Кургане, сообщает 10 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 118 случаев.

В Воронежской области подтверждено 466 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 464 новых заразившихся.

За последние сутки в России выявлен 18 341 новый случай коронавируса. За это время умерло 789 человек, 17 121 пациент из ранее заболевших выздоровел.

За истекшие сутки в Москве выявлено 1566 новых случаев заражения коронавирусом, после прохождения лечения 1443 пациента выздоровели, скончались 48 человек.

Читайте подробнее: В России за сутки выявили 18341 новый случай заражения коронавирусом

За прошедшие 24 часа на территории России был выявлен 18 341 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Врачи Эжвинской больницы с трудом спасли ковид-пациента, который публично призывал подписчиков к самолечению при выявлении коронавируса. Восемь дней он лечился самостоятельно.

Подробности в материале: В Татарии за сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

В Татарии по состоянию на 10 сентября всего зарегистрировали 25 957 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 52 — за прошедшие сутки. Выздоровели за все время 22 660 ковид-пациентов, скончались 704 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 29 человек, количество летальных исходов возросло на три.

Читайте также: В Ленобласти замерло суточное число новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ленинградской области не изменилось суточное число новых случаев коронавирусной инфекции: как и день назад, выявлено 180 случаев, сообщили 10 сентября в оперштабе.

Об этом: За сутки в Чувашии умерли восемь пациентов с коронавирусом

В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом.

В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 231 случай заражения коронавирусом, накануне заболели 234 человека. По состоянию на 10 сентября в регионе подтверждено 65 833 случая заражения. Выздоровели за все время 54 904 ковид-пациента, в том числе за сутки — 221 человек. Скончались от COVID-19 всего 2317 жителей, из них за последние 24 часа — 14 пациентов.

Об этом: В Краснодарском крае за сутки ковидом заболели 29 детей

В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 сентября. Суточный показатель по числу заразившихся сохраняется в регионе уже третьи сутки подряд. В числе новых носителей коронавируса — сразу 29 детей, младшему из которых три месяца от роду.

Подробности в материале: На Ямале за сутки выявили ещё 95 заражённых коронавирусом

На Ямале за сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 10 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 96 случаев.

Об этом: Коронавирус унёс жизни ещё 11 жителей Ульяновской области

В Ульяновской области после суточного отсутствия летальных исходов от COVID-19 зарегистрированы новые случаи смерти.

Подробности в материале: В Саратовской области за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

В Саратовской области за время пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 10 сентября 2517 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день шестеро мужчин и 15 женщин в возрасте от 56 до 87 лет.

Читайте также: В Омской области выявили почти 400 новых носителей коронавируса

Ещё 372 носителя коронавируса выявлено в Омской области, сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Крыму коронавирус унёс жизни ещё 16 человек

В Республике Крым за сутки подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем было выявлено накануне, 9 сентября.

В Тюменской области за сутки выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 227 случаев.

Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за прошедшие сутки стали семь человек. Об этом сообщили 10 сентября в региональном оперштабе.

Подробности в материале: В Коми за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19

В Коми число летальных исходов от COVID-19 выросло до 1562 — за последние сутки жертвами инфекции стали еще восемь человек.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 602, причём 163 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выявили 149 носителей коронавируса

В Белгородской области 10 сентября выявлено 149 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1994 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 10 сентября привили 658 840 человек. За сутки вакцинировали 3197 жителей. Полный курс иммунизации антиковидными препаратами прошли 600 802 человека.

Всего в регионе скончались от COVID-19 уже 5538 человек.

Нынешний суточный показатель — максимальный с начала пандемии в регионе. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 5 сентября (36 смертей, подтверждённых за сутки).

В Свердловской области зафиксировали ещё 37 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Об этом: В Красноярском крае выявили уже почти 109 тысяч носителей коронавируса

По состоянию на 10 сентября в Красноярском крае подтверждено 108 972 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 366 носителей SARS-CoV-2.

Читайте также: В Рязанской области подтвердили 100 новых случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области 10 сентября подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено стуками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Общее количество летальных исходов превысило тысячу.

В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 10 сентября привит 330 431 человек.

Об этом: В Волгоградской области выявили 348 новых носителей коронавируса

В Волгоградской области 10 сентября выявлено 348 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 19 районах региона. Выписаны после лечения ещё 338 пациентов, от осложнений скончались 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Подробности в материале: В Красноярском крае скончались ещё 22 ковид-пациента

За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека. Об этом сообщили 10 сентября в оперативном штабе региона.

Читайте также: В Татарии медиков уличили в незаконной выдаче справок о вакцинации

В Татарии трое сотрудников одного из медучреждений выдали справки о вакцинации от коронавируса без проведения самой процедуры. При этом данные о вакцинации были внесены в госреестр и другие официальные документы. По факту подделки возбудили уголовное дело.

Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки коронавирус выявили у 144 человек

За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 144 человек, большинство из них — жители областного центра.

Подробности в материале: В Томской области коронавирус выявили ещё у 96 человек

За прошедшие сутки в Томской области COVID-19 диагностировали у 96 человек. Об этом сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе.

Подробности в материале: На Ставрополье 12292 человека проходят лечение от COVID-19

В Ставропольском крае, по данным портала coronavirus-in.ru, в настоящее время проходят лечение от COVID-19 12 292 пациента. Из них в ковидных госпиталях лечатся около 2800 человек. Свободный коечный фонд составляет около 18%. Такие данные привел 10 сентября губернатор края Владимир Владимиров .

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 535 носителей коронавирусом. Выздоровели 58 775 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1 676 человек. За последние сутки зафиксировано 14 летальных исходов.

В Оренбургской области выявили 340 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее, сообщает 10 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Читайте также: За сутки в Петербурге доставили в больницы 288 человек с ковидом

Госпитализация пациентов с COVID-19 в Петербурге за последние сутки составила 288 человек, сообщили 10 сентября в городском оперштабе. Это на 17 человек больше, чем в предыдущий день.

В Тюменской области будут дезинфицировать квартиры после госпитализации больного COVID-19 или по выздоровлению больного при лечении на дому. Региональный департамент здравоохранения разместил госзакупку на сайте на общую сумму 840 тысяч рублей.

Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 98 носителей коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 10 сентября. Днём ранее, 9 сентября, в регионе был зарегистрирован 101 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 тыс. 28 человек.

Подробности в материале: В Прикамье число выявленных заражений коронавирусом превысило 92 тысячи

С конца марта 2020 года на территории Прикамья зарегистрировано 92 378 случаев заражения, из них 51,6% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 3554 на 100 тыс. населения.

В Пермском крае за сутки выявили 448 заражений коронавирусом, что на восемь меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 10 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Курской области 10 сентября зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1322 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 194 новых носителя коронавируса

В Липецкой области 10 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1494 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Во Владимирской области 10 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1782 человека. За последние сутки подтверждено десять новых летальных случаев.

Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 90 новых носителей коронавируса

В Тамбовской области 10 сентября подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 822 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

Об этом: В Астраханской области выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусом

В Астраханской области 10 сентября подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1533 человека скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили более 460 носителей коронавируса

Сообщается, что всего по области выявили 94 767 случаев заражения этой инфекцией.

467 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

В Ингушетии в настоящее время получают помощь в ковидных госпиталях 315 пациентов. В отделениях реанимации в тяжелом состоянии находится 31 человек, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили 10 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Читайте также: В Башкирии сообщили о сокращении количества безработных

Сообщается, что рынок труда в Башкирии вернулся к показателям, которые фиксировались до пандемии.

Численность безработных с начала года в три раза уменьшилась в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ситуация по коронавирусу в Карачаево-Черкесии в последние недели улучшается. Об этом говорят показатели прироста числа новых больных, которые снизились по сравнению с августом 2021 года почти на 20%. Об этом сообщил 10 сентября по итогам видеосовещания под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой глава республики Рашид Темрезов .

15:49 10.09.2021

В инфекционной больнице Коми растет число тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом заявил главный врач медучреждения Владимир Катков.

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Читайте подробнее: Врач из Коми сообщил об увеличении числа тяжелых ковид-пациентов

15:59 10.09.2021 В Тюменской области до 26 сентября продлён режим повышенной готовности по предупреждению распространения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: В Тюменской области продлён режим повышенной готовности по COVID-19

16:35 10.09.2021 Ковид-госпиталь в Свердловской области. minzdrav.gov.ru

16:38 10.09.2021 Фестиваль аудиовизуальной культуры Sun Spirit, который планировалось провести в районе Бахчисарая 10−13 сентября, отменен по требованию крымских властей. Об этом на странице в Instagram сообщили организаторы мероприятия. Читайте подробнее: В Крыму власти закрыли фестиваль Sun Spirit

16:58 10.09.2021 «Спутник V» показал высокую эффективность против штамма коронавируса «Дельта», заявил 10 сентября глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов. Подробности в материале: «Спутник V» показал эффективность против штамма «Дельта» на уровне 94%

17:03 10.09.2021 В Татарии против новой коронавирусной инфекции за сутки привили 4,3 тыс. человек. Всего по состоянию на 10 сентября вакцинированы 1 млн 33 тыс. 25 человек. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 896 036 человек. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 2953 жителя. Читайте подробнее: В Татарии ревакцинацию от COVID-19 прошли около 3 тысяч человек

17:05 10.09.2021 Авиаперелеты по маршруту Актобе — Казань — Актобе запланированы 22 и 29 сентября авиакомпанией Qazaq Air. Пассажиры, пребывающие в Казахстан, в аэропорту обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Первичную проверку результатов тестирования осуществляют сотрудники на стойке регистрации. В случае отсутствии справки авиакомпания вправе отказать пассажиру в перевозке. Читайте подробнее: Между Казахстаном и Татарией запустят прямое авиасообщение

17:38 10.09.2021 План по вакцинации населения от COVID-19 двумя компонентами в Белгородской области выполнен на 89,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 89%

18:07 10.09.2021 Вакцинация против коронавируса. minzdrav.gov.ru

18:12 10.09.2021 Команда нижегородских и бельгийских учёных разработала способ прогнозирования тяжести течения коронавирусной инфекции на ранних этапах заболевания. Об этом: Нижегородские ученые научились предсказывать тяжесть течения COVID-19

18:25 10.09.2021 Летальных исходов от вакцинации «Спутником V» до сих пор не было, заявил 10 сентября глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов. Об этом: Прививка «Спутником V» ни разу не привела к смерти — Гинцбург

19:47 10.09.2021 Вакцинация против коронавируса. minzdrav.gov.ru

19:48 10.09.2021 Посольство России в США не планирует интересоваться у российских граждан, которые придут на организованный на территории дипмиссии избирательный участок, наличием справок о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании COVID-19, а также спрашивать про тесты на инфекцию. Об этом сообщил 10 сентября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ относительно предстоящих выборов в Государственную думу. «Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших граждан, проживающих в США, воспользовалось своим избирательным правом. Приглашаем всех исполнить свой гражданский долг и принять активное участие в голосовании», — отметил Антонов.

19:53 10.09.2021 По словам посла Анатолия Антонова, на фоне общего роста числа заражений коронавирусом в США в самом Вашингтоне ситуация остается относительно спокойной. Однако обеспечение мер по охране здоровья избирателей и членов УИК является приоритетом для российских дипломатов. При входе на территорию избирательного участка будет производиться замер температуры. Голосующим в случае отсутствия индивидуальных средств защиты предоставят маски и санитайзеры. Предусмотрено использование одноразовых ручек. Будет обеспечено социальное дистанцирование. Также будет организована регулярная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, задействуют бактерицидные лампы. Он отметил также, что члены УИК, «как и абсолютное большинство сотрудников посольства и членов их семей», прошли «полный курс иммунизации от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник V» или местными вакцинами».

19:53 10.09.2021 В Ульяновской области выздоровели от COVID-19 ещё более 240 жителей. Об этом: В Ульяновской области выявлено более 77 тыс. случаев коронавируса

20:22 10.09.2021 Аппараты ИВЛ. minzdrav.gov.ru

20:33 10.09.2021 В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса, по данным на 9 сентября, привито 375 тыс. 702 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это составляет 70,1% от запланированного числа вакцинированных. Полную вакцинацию прошли 344 тыс. 152 человека. Подробности в материале: В Курской области план вакцинации от COVID-19 выполнен на 70%

21:34 10.09.2021 В Центре документального кино в Москве состоялась премьера российского документального фильма о пандемии «Пока живы — будем жить» режиссера Григория Илугдина. Он снимал его больше года в разных регионах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Норильске, Сочи — с участием ведущих врачей, ученых, медработников, религиозных деятелей, ковидных пациентов и их родных.

21:34 10.09.2021 Режиссер пояснил, что его задачей было показать масштаб пандемии в России. «Эта зараза затронула все аспекты жизни человека, политические аспекты, экономическое аспекты, затронула невероятно сложнейшие психологические моменты существования человека и его взаимоотношения с этим миром. Я думаю, что каждый из тех, кто будет смотреть картину, скажет: это ведь то же самое, что было со мной. Мы все едины в этом сражении, это несчастье должно всех людей объединить, а не разъединить», — рассказал Илугдин в беседе с корреспондентом ТАСС.

21:35 10.09.2021 В съемках документального фильма о пандемии «Пока живы — будем жить» приняли участие Александр Гинцбург, академик РАН, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заслуженный журналист России Виталий Игнатенко, а также психологи, руководители компаний, священнослужители и другие. В картине также представлены истории тех, кто переболел ковидом и тех, кто потерял родных и близких в период пандемии, врачей, которые работают в ковидных госпиталях. Всего около 40 героев.

21:44 10.09.2021 В России 46,5 миллиона человек получили по меньшей мере одну дозу прививки от COVID-19, двумя компонентами вакцины привиты 39,8 миллиона человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте также: В России почти 40 миллионов человек прошли вакцинацию от COVID-19

21:56 10.09.2021 В Вооружённых силах по состоянию на 10 сентября выявлено 1677 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, более 39,2 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Подробности в материале: В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в Вооружённых силах

22:15 10.09.2021 Вакцина Гам-КОВИД-Вак. khabkrai.ru

22:16 10.09.2021 Все страны, включая Россию, заинтересованы в скорейшем возобновлении туризма, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021». «Переход к полноценным туристическим потокам будет постепенным, уже открыт Египет. Постепенно это будет все облегчаться. Повторю еще раз, я не специалист, но я сталкиваюсь с моими коллегами, которые отвечают за санитарную безопасность, весь мир идет на ощупь, никто не знает, какая будет и будет ли следующая волна. Это слишком мало для того, чтобы сделать такие долгосрочные аналитические выводы и принять на правительственном уровне соответствующие решения. Все заинтересованы в том, чтобы туризм возобновлялся как можно скорее», — сказал он.

22:55 10.09.2021 Вакцина Спутник Лайт. minzdrav.gov.ru

06:38 11.09.2021 Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай объявил об увеличении плана вакцинации против коронавируса до 80% взрослого населения республики. Приказ подписан 9 сентября. Об этом: В Туве увеличен план вакцинации от COVID-19

07:32 11.09.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 767, причём 165 из них обнаружили только за минувшие сутки. Читайте также: В Забайкалье растёт число тяжелобольных пациентов с COVID-19

07:37 11.09.2021 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 11 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 166 случаев. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выявили 167 новых носителей коронавируса

07:37 11.09.2021 В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 57 333. За минувшие сутки зарегистрировано 78 новых носителей, 64 из которых были обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией. Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили 78 носителей коронавируса

07:43 11.09.2021 Сегодня, 11 сентября, в День рождения Барнаула, на линию вышли два трамвая с яркими баннерами и надписью «Спасибо врачам!». Как сообщает пресс-служба городской мэрии, они будут курсировать по маршрутам № 1 и № 7. Таким образом администрация Барнаула и работники «Горэлектротранса» выразили свою благодарность медицинским сотрудникам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией. Об этом: Барнаульские трамваи снабдили надписью «Спасибо врачам»

08:01 11.09.2021 В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 скончались ещё два пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 1799. Об этом: В Бурятии умерли ещё два пациента с COVID-19

08:50 11.09.2021 В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (+21 новый случай). Читайте подробнее: В Туве выявили 59 новых носителей коронавируса

09:09 11.09.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4 974 человека, причём по 24 из них добавляют в сводку вторые сутки подряд. Тяжелобольных насчитывается 509 (-16 за сутки), из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ (за последние сутки данные не изменили). Читайте подробнее: В Алтайском крае сократили число тяжелобольных с COVID-19, но не смертность

09:19 11.09.2021 Риск заражения коронавирусной инфекцией может усилиться из-за состояния страха, паники и подавленности. Об этом 10 сентября заявила инфекционист Светлана Малиновская в эфире «Радио 1». Подробности в материале: Инфекционист назвала неожиданную причину заражения коронавирусом

09:20 11.09.2021 Палата реанимации для больных COVID-19. minzdrav.gov.ru.

09:27 11.09.2021 В Оренбурге на карантин закрыто 19 школьных классов. Об этом сообщает городское управление образования. Подробности в материале: В школах Оренбурга 19 классов перевели на дистанционку из-за COVID-19

09:44 11.09.2021 В Челябинской области за 10 сентября выявили ещё 366 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 366 ковид-пациентов

10:24 11.09.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 11 сентября 2021 года от коронавируса привились 654 317 человек (+2555 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 108 603 жителя региона получили первую прививку (на 1386 человек меньше, чем по состоянию на 10 сентября). Читайте также: Алтайский край вновь снизил показатели вакцинации от COVID-19

11:25 11.09.2021 По данным Роспотребнадзора, на 11 сентября проведено свыше 183,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 464 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 123 703 человека.

11:33 11.09.2021 За последние сутки, 10 сентября 2021 года, в России выявлен 18 891 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек. 🔸Москва — 1940 🔸Санкт-Петербург — 1629 🔸Московская область — 645 🔸Свердловская область — 502 🔸Воронежская область — 475 🔸Ростовская область — 474 🔸Самарская область — 465 🔸Пермский край — 447 🔸Нижегородская область — 417 🔸Иркутская область — 378 🔸Омская область — 373 🔸Челябинская область — 367 🔸Красноярский край — 358 🔸Ставропольский край — 356 🔸Волгоградская область — 345 🔸Оренбургская область — 338 🔸Республика Башкортостан — 307 🔸Хабаровский край — 302 🔸Ульяновская область — 280 🔸Астраханская область — 279 🔸Архангельская область — 258 🔸Саратовская область — 242 🔸Краснодарский край — 237 🔸Алтайский край — 235 🔸Республика Крым — 234 🔸Пензенская область — 230 🔸Удмуртская Республика — 228 🔸Тюменская область — 228 🔸Приморский край — 224 🔸Республика Коми — 220 🔸Вологодская область — 218 🔸Тверская область — 198 🔸Липецкая область — 194 🔸Ярославская область — 190 🔸Калининградская область — 186 🔸Ленинградская область — 179 🔸Новосибирская область — 174 🔸Курская область — 170 🔸Кемеровская область — 166 🔸Забайкальский край — 163 🔸Республика Саха (Якутия) — 161 🔸Владимирская область — 158 🔸Брянская область — 154 🔸Белгородская область — 152 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 146 🔸Республика Дагестан — 144 🔸Республика Карелия — 142 🔸Мурманская область — 142 🔸Смоленская область — 137 🔸Новгородская область — 125 🔸Амурская область — 119 🔸Курганская область — 116 🔸Ивановская область — 116 🔸Кировская область — 114 🔸Республика Хакасия — 106 🔸Тульская область — 105 🔸Калужская область — 103 🔸Рязанская область — 102 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 97 🔸Севастополь — 93 🔸Тамбовская область — 92 🔸Сахалинская область — 91 🔸Псковская область — 91 🔸Томская область — 91 🔸Республика Калмыкия — 85 🔸Орловская область — 81 🔸Республика Бурятия — 79 🔸Костромская область — 77 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 71 🔸Республика Чувашия — 71 🔸Республика Мордовия — 68 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 67 🔸Республика Тыва — 61 🔸Республика Ингушетия — 60 🔸Республика Марий Эл — 56 🔸Чеченская Республика — 56 🔸Республика Татарстан — 52 🔸Республика Адыгея — 51 🔸Камчатский край — 46 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 45 🔸Еврейская автономная область — 36 🔸Республика Алтай — 30 🔸Магаданская область — 23 🔸Чукотский автономный округ — 16 🔸Ненецкий автономный округ — 12 Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.

11:34 11.09.2021 Ректор Красноярского медицинского университета Алексей Протопопов привился от COVID-19. minzdrav.gov.ru.

11:54 11.09.2021 В Москве на 11 сентября выявлено 1 940 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 524 человека, скончались 46 пациентов. На ИВЛ находятся 255 человек. В городе выздоровели ещё 1 317 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 462 853.

12:10 11.09.2021 В Российской Федерации за минувшие сутки выявлен 18 891 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте подробнее: За сутки в России выявлен 18891 новый случай заражения коронавирусом

12:15 11.09.2021 Дмитрий Киселев из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу «Вести недели» на телеканале «Россия 1» — впервые за свою десятилетнюю карьеру ведущего этой передачи, сообщил он РИА Новости.

12:16 11.09.2021 Власти Москвы в условиях пандемии находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием — Путин.

12:30 11.09.2021 Медосмотр перед вакцинацией против COVID-19. minzdrav.gov.ru.

12:34 11.09.2021 В Пермском крае за 10 сентября выявлено ещё 447 случаев заражения коронавирусом. 36 новых пациентов госпитализированы, сообщает Роспотребнадзор. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 447 ковид-пациентов

12:58 11.09.2021 В Хакасии за прошедшие сутки выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. «Всего с начала года в Хакасии выявлено 19 070 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 0,9, за 7 дней — 0,9», — отметили в правительстве. Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус диагностирован ещё у 106 человек

13:02 11.09.2021 В Омской области число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 77 446. За минувшие сутки выявлено 373 новых носителя. Скончались при этом семь пациентов с COVID-19. Таким образом, всего по состоянию на 11 сентября жертвами коронавируса в регионе стали 2073 человека. Читайте также: В Омской области умерли ещё семь пациентов с COVID-19

13:09 11.09.2021 В Свердловской области за 10 сентября выявили ещё 502 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Свердловской области выявили уже более 129 тыс. ковид-пациентов

13:16 11.09.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом на 11 сентября Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ☑️Москва +1940/1 584 581 ☑️Санкт-Петербург +1629/590 532 ☑️Московская область +645/429 902 ☑️Свердловская область +502/129 200 ☑️Воронежская область +475/123 682 ☑️Ростовская область +474/129 641 ☑️Самарская область +465/95 232 ☑️Пермский край +447/92 825 ☑️Нижегородская область +417/160 451 ☑️Иркутская область +378/101 971 Цитата канала Gubery.

13:17 11.09.2021 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 11 сентября. (формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +46/27 981 ☑️Санкт-Петербург +39/20 975 ☑️Свердловская область +36/5574 ☑️Краснодарский край +33/5596 ☑️Ростовская область +27/6292 ☑️Нижегородская область +25/6087, Красноярский край +25/5418 ☑️Пермский край +24/4350, Самарская область +24/3482 ☑️Ставропольский край +22/2562 ☑️Алтайский край +21/3809, Челябинская область +21/2970, Саратовская область +21/2538 ☑️Тюменская область +19/1655 Цитата канала Gubery.

13:46 11.09.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 11 сентября привит 331 701 человек. Читайте также: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты более трех тысяч человек

14:07 11.09.2021 За последние сутки, 10 сентября, в Сибири зарегистрировано 1972 новых случая заболевания COVID-19 (-19). 93 жителя СФО скончались (-1). Лидер по количеству заражений — Красноярский край (378).

14:10 11.09.2021 Россия готова к взаимному признанию вакцин от COVID-19 с Европейским союзом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Были такие робкие попытки (потому что потом они как-то сошли на нет) со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», — подчеркнул министр. По словам Лаврова, большинство партнеров Москвы в Европе хотят скорейшей регистрации российской вакцины «Спутник V».

14:18 11.09.2021 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет никаких оснований для отмены масочного режима. Подробности в материале: Глава Роспотребнадзора дала прогноз по отмене масочного режима

14:25 11.09.2021 В ковидных госпиталях будут созданы временные избирательные участки, если у пациентов есть такая потребность, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

14:27 11.09.2021 На Ямале официально ослабили ограничения, которые ранее были введены для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: На Ямале ослабили коронавирусные ограничения

14:40 11.09.2021 В Томской области за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 0,88. Об этом: В Томской области выявили 91 новый случай заражения SARS-CoV-2

15:04 11.09.2021 В Курской области 11 сентября зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1339 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом

15:22 11.09.2021 В Липецкой области 11 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1502 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Липецкой области скончались более 1,5 тыс. ковид-пациентов

15:26 11.09.2021 Во Владимирской области 11 сентября подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1794 человека. За последние сутки подтверждено 12 новых летальных случаев. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 158 носителей коронавируса

15:33 11.09.2021 В Тамбовской области 11 сентября подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 825 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 92 новых носителя коронавируса

15:35 11.09.2021 В Астраханской области 11 сентября подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1541 человек скончался. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Астраханской области выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусом

16:18 11.09.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 сентября, за минувшие сутки выявлено 174 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 170 случаев. Читайте также: Жертвами коронавируса за сутки стали девять новосибирцев

17:18 11.09.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 11 сентября. Днём ранее, 10 сентября, в регионе было зарегистрировано 98 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 тыс. 131 человека. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 103 носителя коронавируса

17:20 11.09.2021 В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили ещё 97 носителей коронавируса. Об этом 11 сентября сообщает окружной оперштаб. Подробности в материале: На Ямале выявили ещё 97 ковид-пациентов

17:32 11.09.2021 В Оренбургской области за сутки выявили ещё 338 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона. Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 338 ковид-пациентов

20:58 11.09.2021 В Оренбургской области из-за COVID-19 скончались ещё 12 человек. Это следует из сообщений оперштаба региона. Читайте также: В Оренбуржье COVID-19 погубил ещё 12 человек

21:23 11.09.2021 В Тюменской области за сутки выявили ещё 228 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Тюменской области выявили ещё 228 ковид-пациентов

22:25 11.09.2021 В России сделавшие прививку от COVID-19 работники социальной и других сфер таким образом защитили собственное здоровье, заявил 11 сентября президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин: сделавшие прививку от COVID-19 люди себя защитили

07:09 12.09.2021 Вакцинация против коронавируса в Пыть-Яхе. minzdrav.gov.ru.

07:34 12.09.2021 В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 сентября, за прошедшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев. Об этом: В Кузбассе за сутки выявили 171 нового носителя коронавируса

07:40 12.09.2021 В Кемеровской области на утро сегодня, 12 сентября, медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе назвали число пациентов с COVID-19, обратившихся к медикам

08:43 12.09.2021 В Туве за минувшие сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 10 854 случая инфицирования. Об этом: В Туве подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусом

08:51 12.09.2021 В Республике Алтай число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 370. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, зарегистрировано два новых летальных случая. Читайте подробнее: На Алтае скончались 370 пациентов с коронавирусом

09:08 12.09.2021 В Хакасии зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 651. Об этом: В Хакасии жертвами COVID-19 стали ещё пять человек

09:09 12.09.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 935, причём 168 из них обнаружили только за минувшие сутки. Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 скончались ещё два пациента

09:14 12.09.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 12 сентября привит 331 941 человек. Об этом: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты чуть более 500 граждан

09:14 12.09.2021 Вакцинация против коронавируса в Новосибирской области. zdrav.nso.ru.

09:17 12.09.2021 Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в документальном фильме «Пока живы — будем жить», посвященном борьбе с COVID-19, рассказал о механизме действия вакцины «Спутник V» и о неминуемом вытеснении коронавируса в разряд вакциноуправляемых заболеваний: «Первый компонент инициирует иммунный ответ. А для того, чтобы иммунный ответ был продолжительным, необходимо, чтобы образовались клетки памяти. После того, как через три недели вы провакцинировались, у вас появляются специфические антитела к данному вирусу. Если потом вы столкнётесь с вирусом, эти антитела вирус будут нейтрализовать, и вы не заболеете».

09:34 12.09.2021 В Бурятии по состоянию на 12 сентября число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 1800. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки скончался один человек. Читайте подробнее: В Бурятии число жертв COVID-19 достигло 1800

09:35 12.09.2021 В Челябинской области за 11 сентября выявили 365 носителей коронавируса. Об этом 12 сентября сообщает южноуральский оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 365 ковид-пациентов

09:49 12.09.2021 В Алтайском крае отмечен сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом информирует Роспотребнадзор региона. Всего зарегистрировано уже 15,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Читайте также: На Алтае стали чаще болеть ОРВИ

10:10 12.09.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4999 человек, причём 25 из них добавили в сводку за последние сутки. Об этом: В Алтайском крае за сутки скончались сразу 25 пациентов с коронавирусом

10:13 12.09.2021 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов граждан, на 12 сентября 2021 года от коронавируса привились 656 939 человек (+2622 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 107 127 жителей региона получили первую прививку (на 936 человек меньше, чем по состоянию на 11 сентября). Читайте подробнее: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинировали менее трех тысяч человек

10:16 12.09.2021 В Хакасии за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наибольший прирост зафиксирован в Абакане (42 новых носителя). Подробности в материале: В Хакасии выявили 105 новых носителей коронавируса

10:18 12.09.2021 Вакцина КовиВак и ЭпиВакКорона. zdrav.nso.ru.

10:43 12.09.2021 Медики на Кубани получат по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

10:45 12.09.2021 В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 21 051. За минувшие сутки выявлено 26 новых носителей. Об этом: На Алтае число носителей коронавируса перевалило за 21 тыс. человек

11:50 12.09.2021 За последние сутки, 11 сентября, в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек. 🔸Санкт-Петербург — 1597 🔸Москва — 1592 🔸Московская область — 718 🔸Свердловская область — 506 🔸Ростовская область — 472 🔸Самарская область — 470 🔸Воронежская область — 468 🔸Пермский край — 445 🔸Нижегородская область — 424 🔸Омская область — 372 🔸Иркутская область — 372 🔸Челябинская область — 366 🔸Ставропольский край — 355 🔸Красноярский край — 353 🔸Волгоградская область — 347 🔸Оренбургская область — 336 🔸Республика Башкортостан — 306 🔸Хабаровский край — 299 🔸Ульяновская область — 280 🔸Астраханская область — 277 🔸Архангельская область — 257 🔸Саратовская область — 245 🔸Алтайский край — 236 🔸Краснодарский край — 235 🔸Республика Крым — 230 🔸Пензенская область — 228 🔸Тюменская область — 227 🔸Удмуртская Республика — 224 🔸Вологодская область — 223 🔸Приморский край — 222 🔸Республика Коми — 218 🔸Тверская область — 200 🔸Липецкая область — 195 🔸Калининградская область — 190 🔸Ярославская область — 186 🔸Ленинградская область — 183 🔸Курская область — 172 🔸Новосибирская область — 171 🔸Кемеровская область — 167 🔸Забайкальский край — 165 🔸Владимирская область — 161 🔸Республика Саха (Якутия) — 158 🔸Брянская область — 153 🔸Белгородская область — 149 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 145 🔸Республика Дагестан — 144 🔸Республика Карелия — 143 🔸Мурманская область — 140 🔸Смоленская область — 134 🔸Новгородская область — 121 🔸Амурская область — 118 🔸Курганская область — 115 🔸Ивановская область — 115 🔸Кировская область — 115 🔸Республика Хакасия — 105 🔸Тульская область — 102 🔸Рязанская область — 101 🔸Калужская область — 100 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 96 🔸Псковская область — 96 🔸Томская область — 95 🔸Севастополь — 89 🔸Тамбовская область — 89 🔸Сахалинская область — 87 🔸Республика Калмыкия — 83 🔸Орловская область — 83 🔸Костромская область — 79 🔸Республика Бурятия — 78 🔸Республика Чувашия — 74 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 71 🔸Республика Мордовия — 69 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 68 🔸Республика Тыва — 59 🔸Республика Ингушетия — 58 🔸Республика Марий Эл — 57 🔸Чеченская Республика — 55 🔸Республика Татарстан — 54 🔸Республика Адыгея — 53 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 47 🔸Камчатский край — 46 🔸Еврейская автономная область — 35 🔸Республика Алтай — 29 🔸Магаданская область — 26 🔸Чукотский автономный округ — 16 🔸Ненецкий автономный округ — 14 Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 140 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 749 летальных исходов, выздоровели 6 389 657 человек. Оперштаб Москвы.

11:51 12.09.2021 За последние сутки, 11 сентября, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 14 497 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 389 657 человек.

12:05 12.09.2021 В Югре за сутки выявили ещё 145 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Югре выявили ещё 145 ковид-пациентов

12:08 12.09.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 57 410, из которых 27 942 приходится на жителей столицы Улан-Удэ. Читайте подробнее: Коронавирус диагностирован ещё у 77 жителей Бурятии

12:09 12.09.2021 По данным оперативного штаба на 12 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4711 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 102 714 человек (+371 за сутки). Подробности в материале: В Иркутской области скончались ещё 14 пациентов с COVID-19

12:14 12.09.2021 В Москве на 12 сентября выявлено 1 592 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 512 человек, скончались 42 пациента. На ИВЛ находятся 258 человек. В городе выздоровели ещё 1 247 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 464 100.

12:17 12.09.2021 В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 42 030. За минувшие сутки выявлено 95 новых носителей. Коэффициент распространения инфекции составил 0,89. Читайте также: В Томской области число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи

12:25 12.09.2021 В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили ещё 96 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: На Ямале выявили ещё 96 носителей коронавируса

12:30 12.09.2021 В Свердловской области за сутки выявили ещё 506 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Свердловской области выявили ещё 506 ковид-пациентов

12:33 12.09.2021 В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 18 554 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом: За сутки в России выявили 18,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

12:36 12.09.2021 В Пермском крае за сутки зафиксировали ещё 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Подробности в материале: В Пермском крае выявили уже более 93 тыс. ковид-пациентов

12:40 12.09.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 12 сентября. Днём ранее, 11 сентября, в регионе было зарегистрировано 103 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 тыс. 231 человека. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 100 носителей коронавируса

12:40 12.09.2021 Мобильный пункт вакцинации против COVID-19 в Нягане. dzhmao.

12:47 12.09.2021 В Пермском крае COVID-19 унёс жизни ещё 21 человека. Это следует из официальных сообщений краевого оперштаба. Подробности в материале: В Прикамье от COVID-19 умер ещё 21 человек

13:04 12.09.2021 В Омской области за минувшие сутки выявлено 372 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 77 818. Читайте подробнее: В Омской области выявили 372 новых носителя коронавируса

13:12 12.09.2021 В Курганской области за сутки зафиксировали ещё 116 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб. Об этом: В Зауралье выявили ещё 116 заразившихся коронавирусом

13:15 12.09.2021 Губернатор Забайкалья Александр Осипов начал свой Прямой разговор с забайкальцами. Первые вопросы — о коронавирусе. Он рассказал, что ревакцинация в крае началась и идёт полным ходом.

13:20 12.09.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 сентября, за минувшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 174 случая. Читайте подробнее: В Новосибирской области скончались ещё десять пациентов с коронавирусом

13:25 12.09.2021 В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё 36 пациентов. Это следует из сообщения оперштаба. Подробности в материале: В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 36 человек

13:28 12.09.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1759 пациентов, в том числе 37 детей. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Новосибирской области из-за COVID-19 госпитализировали 37 детей

19:47 12.09.2021 В Оренбургской области за сутки выявили ещё 336 заразившихся коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб. Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 336 ковид-пациентов

20:42 12.09.2021 Создание временных избирательных участков в ковидных госпиталях — чрезмерно, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Читайте также: В Госдуме оценили перспективы голосования в ковидных госпиталях

04:37 13.09.2021 За выходные дни скончались от COVID-19 десять жителей Якутии. В республике заражаются коронавирусом чаще, чем на прошлой неделе. Читайте подробнее: В Якутии остаётся высоким уровень заболеваемости COVID-19

06:09 13.09.2021 В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончалась 47-летняя жительница Горно-Алтайска. Читайте также: На Алтае выросло число умерших от COVID-19

06:14 13.09.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 489. Подробности в материале: В Бурятии выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом

06:14 13.09.2021 За выходные (11−12 сентября) в Хакасии стало известно о смерти семи пациентов с коронавирусом. Читайте также: В Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции

06:49 13.09.2021 Врачи в защитных костюмах. Александр Куликов © ИА REGNUM.

06:57 13.09.2021 В Туве комиссия по установлению причин смертности подтвердила 26 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала года, таким образом, жертвами COVID-19 стали 165 человек. Подробности в материале: В Туве жертвами COVID-19 стали ещё 26 человек

07:18 13.09.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Канском и Майминском районах, где выявлено 14 и 8 новых носителей соответственно. Читайте подробнее: На Алтае коронавирус диагностирован ещё у 29 человек

07:21 13.09.2021 В Ульяновской области третьи сутки подряд выявляют по 280 носителей коронавируса. Об этом: В Ульяновской области выявлено ещё 280 носителей коронавируса

07:55 13.09.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1459 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил оперативный штаб региона. Об этом: В Кузбассе число носителей коронавируса превысило 54 тысячи

08:01 13.09.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 103 случая COVID-19, выздоровели восемь человек. Об этом сообщили 13 сентября в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 103 человек

08:09 13.09.2021 От коронавируса в Якутии привились 62 872 пожилых человека. Всего первый компонент вакцины получили 335 918 жителей республики. Об этом: В Якутии привились от COVID-19 уже более 312 тысяч человек

08:26 13.09.2021 В Удмуртии по состоянию на 13 сентября выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 516 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом

08:29 13.09.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 14 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1748 человек. Читайте также: Ещё 14 жителей Удмуртии скончались от COVID-19

08:30 13.09.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 101, причём 499 из них обнаружили только за минувшие выходные (11−12 сентября 2021 года). Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек

08:31 13.09.2021 В Удмуртии по состоянию на 13 сентября провели 1 629 535 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5941 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 6228 исследований. Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали больше 1,63 млн тестов на коронавирус

08:34 13.09.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 18 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 13 сентября зарегистрировали 2363 летальных исхода от COVID-19. Подробности в материале: В Пензенской области за неделю от COVID-19 скончались 117 человек

08:36 13.09.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 сентября прививку от коронавируса сделали 376 056 человек. Второй компонент препарата получили 312 063 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: В Удмуртии от коронавируса вакцинированы более 376 тыс. человек

08:37 13.09.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 13 сентября привиты 332 060 человек (+1629 за выходные дни). Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 полностью привиты более 307 тысяч человек

08:46 13.09.2021 Незначительное снижение динамики по COVID-19 может быть предвестником роста заболеваемости. Об этом в ходе оперативного совещания 13 сентября сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа. По её словам, в настоящий момент динамика заболеваемости в крае выше аналогичного периода (сентября) 2020 года на 50%. Наблюдается рост заболеваемости детского населения на 22%. Читайте также: В Забайкалье увидели предвестник роста заболеваемости COVID-19

09:12 13.09.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 247 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 195 пациентов. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, все заболевшие с установленным источником заражения. Всего по состоянию на 13 сентября подтверждено 83 969 случаев заражения. Выздоровел с начала наблюдения 77 371 человек. Об этом: В Саратовской области за сутки выявили 247 новых носителей коронавируса

09:18 13.09.2021 В Амурской области снижаются темпы прироста заболеваемости COVID-19. За неделю зарегистрировано 850 случаев коронавируса, в том числе инфицированы 25 человек, прошедшие вакцинацию. Подробности в материале: За неделю COVID-19 заболели 25 привитых жителей Приамурья

09:25 13.09.2021 Барнаул. Трамвай с надписью «Спасибо врачам» barnaul.org.

09:27 13.09.2021 Минздрав РФ: в 2022 году тестирование на коронавирус может понадобиться по крайней мере 18 миллионам граждан России, а госпитализация в случае положительного результата теста — более 1,6 млн заболевших.

09:31 13.09.2021 В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 82 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб 13 сентября. Это на три случая заражения коронавирусом меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявили 82 носителя коронавируса

09:33 13.09.2021 В Челябинской области за 12 сентября выявили ещё 364 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 364 ковид-пациента

09:34 13.09.2021 По данным оперативного штаба на 13 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4723 человек, причём 42 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни (11−12 сентября 2021 года). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 103 083 человека (+1112 за выходные). Читайте также: В Приангарье за выходные скончались ещё 42 пациента с COVID-19

09:43 13.09.2021 На Камчатке стартовала акция «Победим COVID вместе». Её цель — создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации от коронавируса. Читайте также: Вакцинированные от COVID-19 на Камчатке могут выиграть ценные призы

09:53 13.09.2021 Власти Камчатки отмечают тенденцию к снижению роста заражений коронавирусом. Об этом: На Камчатке власти намерены сокращать койки в ковидных госпиталях

09:53 13.09.2021 В стационарах Бурятии по состоянию на 13 сентября находится 344 пациента с коронавирусом. У 304 из них инфицирование осложнилось внебольничной пневмонией. Об этом: В Бурятии на лечении в стационарах остаются 344 ковид-пациента

09:56 13.09.2021 В Калмыкии за последние трое суток зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 13 сентября. Об этом: В Калмыкии жертвами коронавируса стали 568 пациентов

10:00 13.09.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5021 человек, причём 71 из них добавили в сводку за выходные (11−12 сентября 2021 года). Тяжелобольных насчитывается 523 (-2 за выходные), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за выходные). Об этом: В Алтайском крае за выходные скончался 71 пациент с коронавирусом

10:03 13.09.2021 Для работы в кол-центре поликлиники столицы ЕАО Биробиджана привлекли студентов медицинского колледжа. Эта мера связана со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом: В поликлинике Биробиджана работают студенты — сотрудников не хватает

10:04 13.09.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 13 сентября 2021 года от коронавируса привились 657 480 человек (+5718 за выходные). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 107 048 жителей региона получили первую прививку (на 2941 человека меньше, чем по состоянию на 10 сентября) и 547 632 человека (+8491 за выходные) полностью привиты. Об этом: На Алтае заметно снизилось число тех, кто впервые вакцинируется от COVID-19

10:06 13.09.2021 Дезинфекция общественного транспорта. Ульяновск ulmeria.ru.

10:18 13.09.2021 В Красноярске с 6 по 12 сентября проверили соблюдение масочного режима на торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общепита. Проверяющие пришли к выводу, что красноярцы стали чаще нарушать масочный режим. Читайте также: Жители Красноярска стали чаще нарушать масочный режим

10:28 13.09.2021 Матч «Ростов» — «Краснодар», который состоится 13 сентября в Ростове-на-Дону, вживую смогут увидеть болельщики, имеющие COVID-справку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих. Об этом: На матч «Ростов» — «Краснодар» пустят болельщиков с COVID-справкой

10:39 13.09.2021 По данным Роспотребнадзора, на 13 сентября проведено свыше 184 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 357 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 127 833 человека.

11:10 13.09.2021 Все вузы в новом учебном году начали работу в очном формате, планов переводить их на удаленку нет — Минобрнауки РФ.

11:23 13.09.2021 В Архангельской области по приросту заболевших COVID-19 лидируют Северодвинск, Коряжма и областной центр. Об этом: В Архангельской области число больных COVID-19 пополнили ещё 256 человек

11:23 13.09.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 13 сентября, за минувшие сутки было выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай. Читайте также: Сразу 12 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Новосибирской области

11:25 13.09.2021 В Брянской области 13 сентября выявлено 155 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 147 пациентов, девять человек скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявили 155 новых носителей коронавируса

11:27 13.09.2021 В Республике Карелия с начала пандемии от COVID-19 умерли 811 человек. Об этом 13 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. При этом в республике ежедневного выявляют более 140 новых носителей SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Карелии с начала пандемии от COVID-19 скончались более 800 человек

11:30 13.09.2021 На сегодняшний день в вузах отсутствуют вспышки заражения коронавирусом. Об этом заявил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. «Стартовали все успешно, все в очном режиме. Вспышки [COVID-19] пока нет, каждый день следим, роста существенного нет», — заявил Афанасьев. Подробности в материале: Минобрнауки не планирует переводить вузы на «дистант»

11:30 13.09.2021 310 носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. Сообщается, что всего в республике выявили 60 994 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 310 носителей коронавируса

11:38 13.09.2021 В Югре за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (30 случаев), сообщает 13 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 145 случаев. Читайте также: В Югре за сутки выявлено 147 носителей коронавируса

11:40 13.09.2021 Вакцина «ЭпиВакКорона». (сс) Olgamatveeva.

11:40 13.09.2021 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 19 286. Об этом 13 сентября сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Об этом: В России выявили 19286 новых случаев заражения коронавирусом

11:41 13.09.2021 Число привитых от коронавируса граждан в Подмосковье составило 3,4 млн человек. Об этом 13 сентября сообщается на сайте правительства Московской области. Всего с начала прививочной кампании в регион поставили свыше 4 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, в основном в регион поставляется «Спутник V», но также поступают и «ЭпиВакКорона», и «КовиВак», «Спутник Лайт». При этом по состоянию на 13 сентября в регионе вакцинацию от COVID-19 прошли 3,4 млн человек. Об этом: В Подмосковье от коронавируса вакцинировано свыше 3,4 млн человек

11:41 13.09.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него на сегодняшний день, 13 сентября, госпитализированы 1797 пациентов, в том числе 40 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: На ИВЛ остаётся 21 новосибирец с коронавирусом

11:42 13.09.2021 За прошедшие 24 часа на территории России было выявлено 18 178 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили 18178 носителей коронавируса

11:42 13.09.2021 За последние сутки, 12 сентября, в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 469 человек. 🔸Москва — 2022 🔸Санкт-Петербург — 805 🔸Московская область — 758 🔸Свердловская область — 511 🔸Ростовская область — 470 🔸Самарская область — 469 🔸Воронежская область — 465 🔸Пермский край — 443 🔸Нижегородская область — 422 🔸Омская область — 371 🔸Иркутская область — 371 🔸Челябинская область — 365 🔸Ставропольский край — 354 🔸Красноярский край — 352 🔸Волгоградская область — 342 🔸Оренбургская область — 335 🔸Республика Башкортостан — 310 🔸Хабаровский край — 296 🔸Ульяновская область — 280 🔸Астраханская область — 270 🔸Архангельская область — 255 🔸Саратовская область — 247 🔸Краснодарский край — 235 🔸Республика Крым — 233 🔸Алтайский край — 233 🔸Пензенская область — 232 🔸Удмуртская Республика — 226 🔸Тюменская область — 225 🔸Приморский край — 225 🔸Вологодская область — 221 🔸Республика Коми — 216 🔸Тверская область — 197 🔸Калининградская область — 195 🔸Липецкая область — 195 🔸Ярославская область — 187 🔸Ленинградская область — 181 🔸Кемеровская область — 171 🔸Курская область — 169 🔸Забайкальский край — 168 🔸Новосибирская область — 166 🔸Владимирская область — 157 🔸Республика Саха (Якутия) — 155 🔸Брянская область — 155 🔸Белгородская область — 147 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 147 🔸Мурманская область — 143 🔸Республика Карелия — 141 🔸Смоленская область — 133 🔸Республика Дагестан — 130 🔸Новгородская область — 126 🔸Амурская область — 116 🔸Курганская область — 116 🔸Кировская область — 116 🔸Ивановская область — 113 🔸Республика Хакасия — 103 🔸Тульская область — 101 🔸Рязанская область — 100 🔸Псковская область — 98 🔸Калужская область — 97 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 94 🔸Тамбовская область — 94 🔸Томская область — 94 🔸Сахалинская область — 92 🔸Республика Калмыкия — 84 🔸Севастополь — 84 🔸Орловская область — 82 🔸Костромская область — 80 🔸Республика Бурятия — 77 🔸Республика Чувашия — 72 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 70 🔸Республика Северная Осетия — Алания — 68 🔸Республика Мордовия — 68 🔸Чеченская Республика — 61 🔸Республика Тыва — 58 🔸Республика Ингушетия — 57 🔸Республика Марий Эл — 56 🔸Республика Адыгея — 54 🔸Республика Татарстан — 52 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 46 🔸Камчатский край — 45 🔸Еврейская автономная область — 36 🔸Республика Алтай — 26 🔸Магаданская область — 24 🔸Ненецкий автономный округ — 11 🔸Чукотский автономный округ — 11 Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 человек.

11:42 13.09.2021 Жители Якутии жалуются, что в регионе активизировались мошенники, предлагающие поддельные ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Цены на эти «услуги» существенно выше, чем в среднем по России. Читайте также: В Якутии продают поддельные тесты на COVID-19 и сертификаты о вакцинации

11:45 13.09.2021 В Екатеринбурге перевели на карантин по коронавирусу уже 88 классов школ. Об этом сообщили журналистам в городском департаменте образования. Ещё в четырёх классах произошли случаи ОРВИ/гриппа, там тоже введён карантин. Все «карантинные» классы продолжат учёбу в дистанционном режиме. Для сравнения: 7 сентября в школах города закрыли на карантин по коронавирусу всего лишь 12 классов — за неделю их число увеличилось более чем в семь раз. Об этом: В Екатеринбурге резко выросло число школьных классов на «дистанте»

11:45 13.09.2021 За последние сутки, 12 сентября, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 12 469 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 402 126 человек.

11:45 13.09.2021 После резкого подъема суточной цифры распространения коронавирусной инфекции в Петербурге этот показатель вновь снизился. Однако смертность остаётся высокой. Читайте подробнее: Число новых случаев коронавируса в Петербурге снизилось после резкого роста

11:46 13.09.2021 В Москве на 13 сентября выявлено 2022 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 479 человек, скончался 41 пациент. На ИВЛ находятся 235 человек. В городе выздоровели ещё 1259 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 465 359.

11:48 13.09.2021 В Курской области 13 сентября зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1350 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом

11:49 13.09.2021 В Воронежской области подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 сентября в региональном оперативном штабе. Накануне, 12 сентября, сообщалось о 468 новых носителях. Читайте также: В Воронежской области скончались 18 пациентов с коронавирусом

11:51 13.09.2021 В Липецкой области 13 сентября подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1517 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 195 новых носителей коронавируса

11:52 13.09.2021 Вакцинация в Новосибирской области. nso.ru.

11:54 13.09.2021 В Пермском крае за сутки выявили 443 заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 13 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 93 713 случаев заражения. Оправились от коронавирусной инфекции 82 758 пермяков. На сегодняшний день в стационарах лечатся 3035 пациентов с COVID-19. Коечный фонд свободен на 25,9%. Жертвами заболевания стали 4394 человека. За последние сутки подтверждено 23 летальных исхода. Читайте подробнее: В Прикамье ещё 23 человека скончались от COVID-19

11:55 13.09.2021 В Краснодарском крае подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 13 сентября. Это столько же, сколько и сутками ранее. В числе новых носителей — пятеро детей в возрасте от двух лет. Об этом: На Кубани коронавирус выявили у 70 тыс. жителей

11:55 13.09.2021 За 12 сентября в Ленобласти получил положительный результат на ковид 181 человек, что на два человека меньше, чем днем ранее. Наибольшее число зараженных выявлено в городе Мурино. Подробности в материале: Мурино лидирует в Ленобласти по новым случаям коронавируса

11:59 13.09.2021 Во Владимирской области 13 сентября подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1816 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 157 носителей коронавируса

12:00 13.09.2021 В Татарии за время пандемии по состоянию на 13 сентября зарегистрировали 26 115 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 52 — за прошедшие сутки. Всего выздоровел 22 721 ковид-пациент, скончались 704 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении семеро пациентов, количество летальных исходов не изменилось. Читайте также: В Татарии подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусом

12:05 13.09.2021 Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 13 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 758 случаев новой инфекции. Эта цифра на 40 превышает аналогичный показатель 5 сентября. Тогда на территории региона выявили 718 новых случаев, а днем ранее — 645. Подробности в материале: В Подмосковье растет число новых случаев COVID-19

12:08 13.09.2021 За прошедшую неделю в Кемеровской области сохранился рост числа заболевших ОРВИ среди детей. Из-за этого в регионе принят ряд мер, касающихся работы детских поликлиник. Подробности в материале: В Кузбассе детские поликлиники перевели на работу без выходных

12:09 13.09.2021 В Москве выявлено 2022 новых заражения коронавирусом, зафиксирован 41 летальный случай. Читайте также: В Москве суточный прирост заражений коронавирусом перевалил за 2 тысячи

12:12 13.09.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 232 новых носителя коронавируса. По информации на 13 сентября, в регионе всего подтверждено 66 523 заражения. Выздоровели за все время 55 524 ковид-пациента, в том числе за сутки — 167 человек. Скончались от COVID-19 всего 2369 жителей, из них за последние 24 часа — 18 пациентов. Читайте также: В Пензенской области выявили ещё 232 случая заражения коронавирусом

12:13 13.09.2021 В Тамбовской области 13 сентября подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 832 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 94 новых носителя коронавируса

12:19 13.09.2021 В Оренбургской области выявили 335 новых заражений коронавирусом, что на один случай меньше, чем днем ранее, сообщает 13 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 71 544 носителя коронавируса. Показатель заболеваемости составил 3650,35 на 100 тысяч населения. Оправились от болезни 59 796 человек. Жертвами COVID-19 стали 1712 оренбуржцев, в том числе 13 — за последние сутки. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 13 оренбуржцев

12:21 13.09.2021 В Саратовской области за время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 13 сентября 2578 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пятеро мужчин и 14 женщин в возрасте от 48 до 90 лет. Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 умерли ещё 19 пациентов

12:22 13.09.2021 За истекшие сутки в Москве госпитализированы 479 человек, заразившихся коронавирусом, на ИВЛ находятся 235 пострадавших, и 1259 из ранее заболевших выздоровели. Читайте подробнее: В Москве стабилизировалось количество госпитализаций с COVID-19

12:23 13.09.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 13 сентября 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ☑️Москва +2 022/1 588 195 ☑️Санкт-Петербург +805/592 934 ☑️Московская область +758/431 378 ☑️Свердловская область +511/130 217 ☑️Ростовская область +470/130 583 ☑️Самарская область +469/96 171 ☑️Воронежская область +465/124 615 ☑️Пермский край +443/93 713 ☑️Нижегородская область +422/161 297 ☑️Иркутская область +371/102 714 и Омская область +371/78 189 Цитата канала «16 негритят».

12:25 13.09.2021 Пункт вакцинации от коронавируса. Владивосток. vlc.ru.

12:25 13.09.2021 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 13 сентября 2021 года. (формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +41/28 064 ☑️Санкт-Петербург +39/21 056 ☑️Свердловская область +35/5 645 ☑️Краснодарский край +33/5 663 ☑️Нижегородская область +27/6 141 ☑️Ростовская область +26/6 344 ☑️Тюменская область +25/1 706 ☑️Красноярский край +23/5 462, Пермский край +23/4 394 ☑️Самарская область +22/3 529, Челябинская область +22/3 014 ☑️Воронежская область +21/4 224 Цитата канала «16 негритят».

12:26 13.09.2021 В Свердловской области зафиксировали с начала пандемии COVID-19 уже 130 217 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. 13 сентября врачи зарегистрировали 511 новых ковид-пациентов (для сравнения: 12 сентября таких было 506). «Рекорд» был зафиксирован 26 августа (531 носитель коронавируса, выявленный за сутки). От COVID-19 скончались ещё 35 человек (всего — 5645 смертей от заболевания). Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:27 13.09.2021 Подъём заболеваемости COVID-19 в Москве связан с возвращением жителей столицы из отпусков и с каникул. Об этом заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. «Начало сентября — люди вернулись из отпусков, с каникул — как раз две недели прошло», — сказал Малышев. Читайте подробнее: Инфекционист объяснил подъём заболеваемости COVID-19 в Москве

12:27 13.09.2021 В Нижегородской области по состоянию на 13 сентября выявили 422 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 424 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 161 297 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили ещё 424 носителя коронавируса

12:28 13.09.2021 В Белгородской области 13 сентября подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество положительных тестов превысило 51 тысячу. За сутки зарегистрировано три летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области коронавирус подтверждён у 51 тысячи человек

12:30 13.09.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 97 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 13 сентября. Днём ранее, 12 сентября, в регионе было зарегистрировано 100 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 328 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 97 носителей коронавируса

12:40 13.09.2021 В Пермском крае за неделю (6−12 сентября) прививку от коронавирусной инфекции сделали 6 тысяч местных жителей в возрасте старше 60 лет, сообщает пресс-служба краевой администрации. С начала массовой вакцинации первым компонентом привиты более 723 тыс. жителей. Из них почти 588 тыс. прошли полный курс иммунизации. По данным краевого минздрава, наибольшее число вакцинированных составляют пожилые пермяки — 204,5 тыс. человек из данной группы риска сделали прививку. Читайте также: За неделю прививку от COVID-19 сделали 6 тысяч пожилых пермяков

12:42 13.09.2021 В Чувашии количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне, а число летальных исходов по-прежнему регистрируют ежедневно. Об этом: Ещё десять ковид-пациентов умерли в Чувашии

12:42 13.09.2021 В Чувашии в Новочебоксарской больнице идёт ремонт ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирус. На данные цели из республиканского бюджета выделили более 3 млн рублей, ещё свыше 13 млн рублей направят на приобретение оборудования.

12:49 13.09.2021 В Ставропольском крае скончались от COVID-19 за все время пандемии 2603 человека. В последние месяцы число случаев летального исхода, фиксируемое за сутки, не опускается ниже 20. За прошедшие выходные в регионе скончался 41 человек: 20 человек — 12 сентября и 21 человек — 11 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: На Ставрополье 2603 человека скончались от COVID-19

12:52 13.09.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 13 сентября пояснил, кому и какие прививки необходимы: «Напоминаю тем, кто заботится о своём здоровье: все, кто старше 60 лет, а так же лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь ДОЛЖНЫ быть вакцинированы: от COVID-19, от гриппа, от пневмококка». Подробности в материале: Доктор Мясников перечислил необходимые прививки

12:52 13.09.2021 В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Читайте подробнее: В Ульяновской области умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

12:56 13.09.2021 Мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Новосибирск zdrav.nso.ru.

12:58 13.09.2021 За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6141 человека. Читайте подробнее: За сутки 27 нижегородцев скончались от COVID-19

13:00 13.09.2021 В медицинские учреждения Ульяновской области передадут почти 12 тонн антисептических средств. Читайте также: В больницы Ульяновской области передадут 12 тонн антисептиков

13:01 13.09.2021 ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате, если не будет очередных волн COVID-19 — Рособрнадзор.

13:04 13.09.2021 В случае отсутствия новых волн коронавируса в России ЕГЭ в 2022 году пройдёт в доковидном формате. Об этом заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Если не будет очередных волн [COVID-19], если ситуация стабилизируется, тогда мы в тех же рамках, может быть, в том формате, который был раньше, в привычном [формате проведем ЕГЭ]», — сказал Музаев. Читайте подробнее: ЕГЭ в России пройдёт в 2022 году в допандемийном формате

13:14 13.09.2021 В Рязанской области 13 сентября выявлено 100 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения ещё 113 пациентов, скончались от осложнений четыре человека. Об этом: В Рязанской области за сутки выявили 100 носителей коронавируса

13:15 13.09.2021 Организаторы фестиваля игр «ИгроМир-2021» и фестиваля поп-культуры Comic Con Russia — 2021 объявили, что мероприятия в 2021 году не состоятся. Об этом говорится в заявлении пресс-служб обоих мероприятий. «До последнего момента грели надежду, что встреча в этом году состоится. С трепетом следили за опытом зарубежных конвентов. С радостью читали каждую новость о том, как очередные ограничения смягчают или даже снимают. Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода», — говорится в сообщении организаторов. Читайте подробнее: В Москве отменили фестивали «ИгроМир-2021» и Comic Con Russia-2021

13:19 13.09.2021 За последние сутки в Коми ковидом заболели 216 человек, 210 — выздоровели после инфекции. Об этом: В Коми за сутки не умер ни один ковид-пациент

13:22 13.09.2021 На Ямале за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 13 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 96 случаев. Читайте также: На Ямале за сутки выявлено 94 заражения коронавирусом

13:23 13.09.2021 В Волгоградской области 13 сентября подтверждено 342 новых случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 289 человек, в летальную статистику внесли 16 смертей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области подтвердили ещё 342 случая заражения коронавирусом

13:27 13.09.2021 Более 169 тысяч жителей Хакасии сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили 13 сентября в региональном правительстве. Читайте подробнее: В Хакасии от коронавируса привились более 169 тысяч человек

13:37 13.09.2021 В Мордовии по состоянию на 13 сентября выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 26 916 случаев. Подробности в материале: В Мордовии выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

13:37 13.09.2021 В Псковской области за минувшую неделю зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 на 6%. Об этом 13 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Читайте также: В Псковской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

13:55 13.09.2021 С начала года в Коми заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 2,8 раза, ОРВИ — на 40,2%. Читайте подробнее: В Коми почти в три раза выросла заболеваемость пневмонией

13:56 13.09.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 516 человек. Читайте также: Ещё двое жителей Мордовии скончались от COVID-19

13:57 13.09.2021 В Дагестане за прошедшие сутки впервые с начала июня 2021 года не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Днем ранее в республике скончались 13 пациентов. Такие данные привел 13 сентября федеральный оперативный центр. Читайте также: В Дагестане впервые не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19

14:04 13.09.2021 «Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, — это, как правило, лёгкое течение, они не попадают в реанимации», — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

14:04 13.09.2021 Вакцинация медицинских работников в Чувашии. minzdrav.gov.ru (3).

14:04 13.09.2021 Главным пунктом для взаимного признания ковид-сертификатов во всём мире должен служить зафиксированный факт вакцинации человека. Об этом на 71 сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Ключевым параметром для взаимного признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса», — сказал Мурашко. Об этом: Мурашко рассказал, как избежать политизации вакцинации в мире

14:04 13.09.2021 Если раньше считалось, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для лиц старше 60 лет, то сегодня в группе риска уже молодёжь и беременные женщины.

14:06 13.09.2021 Путин не исключил, что ему самому скоро придется уйти на карантин. По словам президента, в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью COVID-19. Цитата tv360

14:09 13.09.2021 За последние сутки в Вологодской области зафиксированы восемь смертей от коронавируса. Всего за время пандемии в области скончался 1 725 ковид-пациент. Читайте подробнее: На Вологодчине за сутки коронавирус унёс восемь жизней

14:18 13.09.2021 Путин — о коронавирусных ограничениях: «У нас, к сожалению, тоже сейчас. Врачи там изучают, даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг».

14:21 13.09.2021 В Чечне за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 61 человека. Это втрое меньше, чем месяц назад. Такие данные приводит 13 сентября федеральный оперативный штаб. Число «активных» больных в регионе существенно снизилось за последний месяц. Власти республики заявили о том, что этому способствует создание коллективного иммунитета. Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже сделали прививку от коронавируса. Подробности в материале: В Чечне заболеваемость COVID-19 снизилась втрое за месяц

14:24 13.09.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 352 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 110 035. Об этом сообщили 13 сентября в региональном оперштабе. Об этом: В Красноярском крае выявили уже более 110 тысяч носителей коронавируса

14:28 13.09.2021 Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом, заявил Песков.

14:29 13.09.2021 Никаких изменений в графике Путина из-за ситуации с ковидом пока нет — Песков.

14:32 13.09.2021 По состоянию на 13 сентября в Омской области коронавирус выявлен у 78 189 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Читайте также: В Омской области выявили уже почти 80 тысяч носителей SARS-CoV-2

14:33 13.09.2021 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предложил отменить ранее принятое решение, обязывающее с 1 октября 2021 года работников предприятий сдавать ПЦР-тесты при отсутствии прививки от COVID-19. Об этом: В Новгородской области отказались от обязательных ПЦР-тестов для непривитых

14:37 13.09.2021 В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, выздоровели 53 человека. Об этом сообщили 13 сентября в оперативном штабе региона. Об этом: За сутки в Томской области выявили 94 носителя коронавируса

14:40 13.09.2021 В Астраханской области 13 сентября подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1558 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Астраханской области выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом

14:45 13.09.2021 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,34, сообщили 13 сентября в городском оперштабе. Это превышает установленный Роспотребнадзором норматив в 1 единицу и говорит об ухудшении эпидемической ситуации в мегаполисе. Подробности в материале: В Петербурге распространение коронавируса на 34% превышает норматив

14:46 13.09.2021 В Марий Эл по состоянию на 13 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 712 случаев. Читайте также: В Марий Эл подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусом

14:48 13.09.2021 В Астраханской области к 13 сентября вакцинировано от коронавирусной инфекции 326 тыс. 609 человек. Оба этапа иммунизации прошли 299 тыс. 812 человек. Читайте также: Вакцинацию от коронавируса прошли почти 300 тыс. астраханцев

14:49 13.09.2021 469 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что всего в регионе выявили 96 171 случай заражения этой инфекцией. Об этом: В Самарской области за сутки выявили почти 470 носителей коронавируса

14:59 13.09.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре может уйти на карантин, так как многие люди вокруг него заразились коронавирусом. Об этом он сообщил 13 сентября на встрече с членами параолимпийской сборной в Кремле. «Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин заявил о возможном «уходе на карантин»

15:17 13.09.2021 В Ставропольском крае привились от коронавируса 681 804 человека. Это 52% запланированного к вакцинации контингента. Ранее сообщалось о планах властей привить 1,3 млн жителей края. По данным, которые приводит 13 сентября краевой минздрав, полностью привиты двумя компонентами вакцины 635 257 человек. Подробности в материале: На Ставрополье план по вакцинации выполнен на 52%

15:57 13.09.2021 В Саратове предстоящий День города запланировали отмечать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Основная программа торжеств пройдет 18 и 19 сентября. Читайте подробнее: В Саратове отметят 431 год со дня основания города

16:02 13.09.2021 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 470 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 сентября. Это на два случая заражения коронавирусом меньше, чем днём ранее. Читайте подробнее: Ещё 470 жителей Ростовской области заразились коронавирусом

16:07 13.09.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди ковид-пациентов. Такие данные привели в донском правительстве 13 сентября. Подробности в материале: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 26 человек

16:14 13.09.2021 Почти миллион доз вакцины от гриппа поступило в Краснодарский край, сообщили в пресс-службе администрации региона 13 сентября. Об этом: Кубань получила почти миллион доз вакцины против гриппа

16:14 13.09.2021 Более 1,5 млн жителей Ростовской области приняли участие в прививочной кампании от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 сентября. Читайте также: Более 1,5 млн жителей Ростовской области получили COVID-прививку

16:41 13.09.2021 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 12 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 13 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью побороть 653 жителя региона. Читайте также: В Подмосковье от COVID-19 умерли еще 12 человек

16:44 13.09.2021 В Курганской области за сутки подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 30 зафиксированы в Кургане, сообщает 13 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 116 случаев. Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявили 115 ковид-пациентов

16:56 13.09.2021 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 13 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 88. Следом за Балашихой идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение у 82 человек новой инфекцией. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 68 граждан. Читайте подробнее: Балашиха вышла в лидеры по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

17:08 13.09.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 225 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 227 случаев. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки жертвами коронавируса стали 25 человек

17:54 13.09.2021 Вакцинация против коронавируса проходит в районах Новосибирской области. nso.ru

18:39 13.09.2021 Полный перевод образования на «дистант» невозможен, поскольку это ведет к существенному снижению качества образования, заявил 13 сентября на круглом столе «Высшее образование в условиях пандемии: вызовы и решения» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

18:53 13.09.2021 В стационарах Астраханской области по сравнению с августом в два раза сократили число специализированных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас сохраняется 1025 коек. Закрыт инфекционный госпиталь в Икрянинской районной больнице. В ближайшее время еще три районные больницы в Камызякском, Красноярском и Наримановском районах начнут принимать плановых пациентов по основным профилям. Об этом: В Астраханской области в два раза сократили число ковидных коек

18:55 13.09.2021 Российские граждане пока не смогут посетить Испанию с туристическими целями, несмотря на возобновление авиасообщения, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Читайте также: АТОР: Испания остаётся закрытой для туристов из России

18:56 13.09.2021 В Тюмени посетитель поликлиники №8 развлекал пациентов в очереди к врачу сольным концертом. Об этом сообщается в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Тюменцы жалуются на очереди к участковым терапевтам в 30−40 человек. Один из пациентов, устав ждать, включил на телефоне «минусовку» и стал петь. Люди в очереди приободрились, разулыбались, многие записали сольный концерт на телефон. Об этом: Тюменский пациент в длинной очереди к врачу устроил сольный концерт

20:47 13.09.2021 Врачи в спецодежде. russian.news.cn

20:59 13.09.2021 В Курской области более 59 тыс. граждан в возрасте от 65 лет получили единовременную выплату в размере трёх тысяч рублей за вакцинацию против COVID-19. Из областного бюджета на эти цели выделили более 177 млн рублей. Об этом: В Курской области 59 тыс. пенсионеров получили выплаты за вакцинацию

21:43 13.09.2021 Больничная палата в Пермском крае. permkrai.ru (1)

22:57 13.09.2021 В Мурманской области за неделю сократили 136 ковидных коек. Всего в регионе развернуто 1106 ковидных коек. Читайте также: В Мурманской области сократили более ста ковидных коек

23:44 13.09.2021 Режим повышенной готовности, который был введен в Марий Эл для предотвращения распространения коронавируса, продлен до 25 октября. Вместе с тем в торгово-развлекательных центрах разрешена деятельность предприятий общественного питания, работает сеть wi-fi. Отменяется запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых. Кроме того, возобновляется работа детских игровых комнат и досуговых учреждений. Читайте подробнее: В Марий Эл продлён режим повышенной готовности

05:19 На Сахалине разработали систему специальных стимулирующих выплат для медработников за вакцинированных от COVID-19 жителей области. Соответствующий приказ регионального минздрава проходит антикоррупционную экспертизу. Читайте подробнее: На Сахалине медикам заплатят за привитых от COVID-19

05:42 В Ульяновской области выросло суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области возросло число вновь выявленных случаев коронавируса

05:58 В Бурятии, по данным регионального управления Роспотребнадзора, выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 57 565. Об этом: В Бурятии подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусом

06:23 В Ульяновской области при плане в 595 тыс. населения вакцинированы от COVID-19 более 344 тыс. жителей. Читайте также: В Ульяновской области привились от коронавируса 344 тыс. жителей

06:28 В Республике Алтай подтвердили ещё два летальных случая от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 69-летняя жительница Майминского района и житель Шебалинского района 60 лет. Подробности в материале: На Алтае ещё два человека скончались от COVID-19

06:34 В Ульяновской области усилили информационную работу в связи со снижением темпов вакцинации от COVID-19. Подробности в материале: В Ульяновской области снизились темпы вакцинации от коронавируса

06:36 В Туве отмечается низкий охват вакцинацией против коронавируса в городе Кызыле и Чеди-Хольском районе. Недоумение по этому поводу на аппаратном совещании выразил врио главы региона Владислав Ховалыг. Об этом: В Туве обязали завершить вакцинацию учителей и врачей до 15 сентября

06:39 Более 90% взрослых жителей трёх арктических районов Якутии сделали прививки от COVID-19. Это удивительные показатели на фоне среднероссийских. Столь высокий процент привитых встречается только в вооружённых силах страны. Читайте также: Якутская Арктика ставит рекорды по темпам вакцинации от COVID-19

06:57 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались три человека в возрасте старше 65 лет. Об этом: В Бурятии за сутки умерли три ковид-пациента

07:04 На второй неделе сентября якутяне заражались коронавирусом на 7% чаще, чем в начале месяца. За сутки в республике зафиксированы 163 новых случая COVID-19 (днём ранее — 155). Читайте подробнее: В Якутии темпы прироста заболеваемости COVID-19 выросли на 7%

07:08 В Перми с 15 сентября начнут работать три мобильных пункта вакцинации, где желающие граждане смогут привиться от гриппа и коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Пермского края. Подробности в материале: В Перми откроют три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа

07:10 Три выходных дня с сохранением заработной платы должны предоставлять работодатели своим сотрудникам после каждой прививки от коронавирусной инфекции, предлагается в письме директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости. Документ направлен на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Читайте также: В России призвали давать три выходных после прививки от коронавируса

07:15 В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса «наметилась позитивная динамика». Об этом: В Ульяновской области увидели позитивную динамику в борьбе с коронавирусом

07:36 В Туве за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей городов Кызыл, Ак-Довурак и девяти районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Об этом: Коронавирус диагностирован ещё у 60 жителей Тувы

07:40 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 14 сентября, за прошедшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выявили 169 новых носителей коронавируса

07:48 Вы поддерживаете инициативу давать три оплачиваемых выходных после прививки от коронавируса?

07:52 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 14 сентября, медицинскую помощь получают 1449 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе назвали число находящихся на карантине жителей

07:53 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 108. Подробности в материале: В Горном Алтае выявили 28 новых носителей коронавируса

08:03 Новосибирской области выделено почти 200 млн рублей на доплаты медикам. Решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Подробности в материале: Новосибирская область получит деньги на выплаты медикам из-за коронавируса

08:09 В Татарии зарегистрировали пять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 14 сентября 709 человек. Подробности в материале: В Татарии от COVID-19 скончались ещё пять человек

08:26 На Сахалине за последние сутки скончались от COVID-19 ещё три человека. За всё время пандемии жертвами коронавируса в островном регионе стали 264 жителя. Об этом: На Сахалине выявили уже почти 32 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:28 В столице Чечни разыграют автомобиль среди участников вакцинации против коронавируса. Конкурс объявила мэрия Грозного, сообщив об этом на свой странице в соцсети Instagram. Помимо главного приза будут разыграны еще десять ценных подарков стоимостью от 100 тыс. рублей. Читайте также: В Грозном разыграют автомобиль Hyundai среди привитых от COVID-19

08:39 Российские работодатели должны предоставлять своим работникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после прохождения последними каждого этапа вакцинации от COVID-19. Об этом 14 сентября говорится в обращении директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Читайте подробнее: В РФ предложили давать выходные после прохождения вакцинации от COVID-19

08:44 Ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время сняты в Томской области. Об этом сообщили 14 сентября в администрации региона. Подробности в материале: В Томской области ресторанам разрешили работать по ночам

08:55 В Югре за сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (30 случаев), сообщает 14 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 147 случаев. Об этом: В Югре растёт число суточных заражений коронавирусом

09:03 Вакцинация от коронавируса. Чувашия. cap.ru

09:15 В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 250 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 199 пациентов. Всего по состоянию на 14 сентября подтверждено 84 219 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 570 человек. Подробности в материале: В Саратовской области растёт количество заражений коронавирусом

09:16 В Челябинской области за сутки выявили ещё 364 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 364 ковид-пациента

09:23 В Красноярском крае за последние сутки выявили 356 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 110 391. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявили 356 носителей SARS-CoV-2

09:32 Ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом введены в семи школах Республики Алтай. Об этом рассказал на заседании регионального оперштаба замминистра образования и науки Александр Сыркашев. Подробности в материале: В семи алтайских школах введены ограничения из-за коронавируса

09:33 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5043 человека, причём 22 из них добавили в сводку за последние сутки. Тяжелобольных насчитывается 523 (за сутки данные не изменились), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились). Читайте подробнее: В Алтайском крае число жертв коронавируса перевалило за пять тысяч человек

09:38 На Сахалине, где власти решили стимулировать медиков выплатами за каждого привитого от COVID-19 жителя, за последние сутки вакцинировались всего 183 человека (днём ранее 155). За всё время прививочной кампании в островном регионе иммунизировались уже 170 494 жителя. Об этом: Некоторые районы Сахалина уже достигли коллективного иммунитета к COVID-19

09:39 В Удмуртии по состоянию на 14 сентября выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 743 случаев. Об этом: В Удмуртии подтвердили 227 новых случаев заражения коронавирусом

09:40 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 14 летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1764 человек. Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончались 16 жителей Удмуртии

09:44 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 14 сентября 2021 года от коронавируса привились 657 782 человека (всего +302 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 106 933 жителя региона получили первую прививку (на 115 человек меньше, чем по состоянию на 13 сентября). Об этом: Провал вакцинации: на Алтае за сутки от COVID-19 привили 302 человека

09:44 В Удмуртии по состоянию на 14 сентября провели 1 633 768 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4233 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5941 исследование. Об этом: В Удмуртии за сутки провели больше 4,2 тыс. исследований на коронавирус

09:45 Как сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета к осени регионам требовалось вакцинировать 60% населения. Читайте также: Алтайский край провалил план по массовой вакцинации от COVID-19 В конце июля 2021 года алтайский губернатор Виктор Томенко признал: чтобы достичь коллективного иммунитета, необходимо прививать не менее 10 тысяч человек в сутки. Читайте также: На Алтае заметно снизилось число тех, кто впервые вакцинируется от COVID-19

09:45 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 сентября прививку от коронавируса сделали 378 389 человек. Второй компонент препарата получили 314 322 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Более 378 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса

10:05 Центр диагностики ковидных осложнений открывается в Воронеже 14 сентября, об этом написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Читайте подробнее: В Воронеже открывается Центр диагностики ковидных осложнений

10:41 В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 сентября сообщает региональный оперштаб. Для сравнения: накануне положительный результат теста на коронавирус получили 82 человека. Читайте подробнее: Ещё 83 жителя Калмыкии заразились коронавирусом

10:44 В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 14 сентября. Читайте также: В Калмыкии за сутки скончались три COVID-пациента

10:45 Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик подвёл итоги третьей волны коронавируса в регионе. Читайте подробнее: Красноярский минздрав рассказал, когда ждать очередной волны коронавируса

10:50 49% респондентов из числа жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, переболевшие ковидом, заметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни. 55% респондентов, перенесших болезнь, заметили у себя те или иные из последствий COVID-19: 70% из них жалуются на слабость/усталость, по 55% — на снижение работоспособности и концентрации внимания, 43% — на забывчивость, 41% — на проблемы с обонянием, по 36% — на изменение вкусовых рецепторов и на тревогу, 34% — на нарушения сна, 32% — на одышку, 30% — на головные боли, 27% — на перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости. Опрос проводился службой исследований hh.ru среди соискателей из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.

10:56 В Ульяновской области будет продлён введённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса мораторий на проверки бизнеса. Читайте подробнее: В Ульяновской области продлят мораторий на проверки бизнеса

11:15 В Брянской области 14 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области за сутки подтвердили 151 случай заражения коронавирусом

11:17 308 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что в регионе всего выявили 61 302 случая заражения коронавирусом. Об этом: В Башкирии за сутки выявили 308 носителей коронавируса

11:27 Осуждает тех, кто покупает сертификаты о якобы сделанной прививке от коронавируса, большинство жителей России (41%). Подробности в материале: Поддельные сертификаты о вакцинации осуждают более 40% жителей РФ

11:31 В Смоленской области смягчили антикоронавирусные ограничения, введенные в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский 13 сентября. Читайте подробнее: В Смоленской области перед выборами смягчили ковидные ограничения

11:32 Статистика на 14 сентября: в России выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом за сутки.

11:32 В Москве за сутки выявили 1609 новых заболевших.

11:33 По данным оперштаба, за сутки в России зафиксирован 781 летальный исход.

11:36 Статистика по выздоровевшим на 14 сентября: за последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 15 907 человек.

11:36 На Вологодчине план по вакцинации от коронавиурсной инфекции выполнен на 40%. Об этом: На Вологодчине план по ковид-вакцинации среди учителей выполнен на 55%

11:41 За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 104 человек, сообщили 14 сентября в правительстве республики. Подробности в материале: В Хакасии выявили ещё более 100 носителей коронавируса

11:43 В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 185 инфицированных коронавирусом жителей, что на четыре человека больше, чем днем ранее. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявили 185 инфицированных коронавирусом жителей

11:45 В Воронежской области выявили 470 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперштаб 14 сентября. Накануне, 13 сентября, сообщалось о 465 новых случаях заражения. Читайте также: В Воронежской области увеличился суточный прирост носителей коронавируса

11:47 Ещё 466 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавируса. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 14 сентября. Это на четыре случая заражения меньше, чем накануне. Подробности в материале: В Ростовской области подтвердили ещё 466 случаев заражения коронавирусом

11:48 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 17 837, сообщили 14 сентября в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Читайте также: В России за сутки выявили 17837 случаев заражения коронавирусом

11:49 Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 267 204 жителя Амурской области, или 50,2% от числа взрослого населения региона. Полностью привиты от коронавируса 48,35%, или 221 553 амурчанина. Подробности в материале: Район Приамурья выполнил план по вакцинации от COVID-19 на 113,5%

11:49 В Ингушетии кампания по вакцинации от коронавируса продлится до 1 октября. В настоящее время уже выполнено почти 50% плана по прививкам от опасной инфекции. Такая информация прозвучала в ходе заседания правительства региона 13 сентября. Об этом: В Ингушетии планируют завершить вакцинацию от коронавируса 1 октября

11:54 Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом сообщили 14 сентября в региональном правительстве. Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 скончались ещё двое мужчин

11:56 Президент РФ Владимир Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении.

11:57 За последние сутки в Мурманской области коронавирус унес восемь жизней. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1949 человек. Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19

12:01 В Свердловской области зарегистрировали 498 носителей коронавируса за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе региона. Вирус выявили у 100 пациентов из Екатеринбурга и 398 — из других муниципалитетов. С начала пандемии в регионе зафиксировали 130 715 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: 13 сентября в области выявили 511 ковид-пациентов, 12 сентября — 506. Читайте также: На Среднем Урале снизилось количество новых ковид-пациентов

12:01 После резкого подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге в конце прошлой рабочей недели вторые сутки подряд коронавирусная статистика внушает некоторый оптимизм. Однако это не касается цифр смертности. Читайте подробнее: Число новых случаев ковида в Петербурге второй день подряд — менее тысячи

12:02 В Курской области 14 сентября зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1355 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Курской области выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом

12:04 В Вологодской области 13 сентября от коронавирусной инфекции скончались восемь человек, всего с начала пандемии — 1741. Об этом: В Вологодской области за сутки ковид подтвердился у 225 человек

12:04 В Липецкой области 14 сентября подтверждено 196 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1525 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 196 новых носителей коронавируса

12:04 В Краснодарском крае подтверждено 232 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 11 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 14 сентября. Сутками ранее сообщалось о 235 новых заразившихся. Подробности в материале: На Кубани за сутки выявлены 232 носителя коронавируса

12:08 В Пензенской области за прошедшие сутки еще 235 человек получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего по состоянию на 14 сентября в регионе подтверждено 66 758 заражений. Выздоровели за все время 55 760 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 236 человек. Скончались от COVID-19 всего 2389 жителей, из них за последние 24 часа — 20 пациентов. Читайте подробнее: В Пензенской области подтвердили ещё 235 случаев заражения коронавирусом

12:08 Президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию. Такие меры главе государства необходимо соблюдать из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Кремля. Подробности в материале: Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19

12:09 Во Владимирской области 14 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1829 человек. За последние сутки подтверждено 13 новых летальных случаев. Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 156 носителей коронавируса

12:11 В Тамбовской области 14 сентября подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 835 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлен 91 новый носитель коронавируса

12:13 За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 215 человек, 192 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19, выздоровели. Читайте также: В Коми за сутки коронавирус выявили у 215 человек

12:14 В Чувашии суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся практически на прежнем уровне. Читайте подробнее: В Чувашии растёт число жертв коронавируса

12:15 В Татарии за время пандемии по состоянию на 14 сентября зарегистрировали 26 166 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 51 — за прошедшие сутки. С начала наблюдения выздоровели 22 775 ковид-пациентов, скончались 709 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 54 пациента, количество летальных исходов увеличилось на пять. Читайте подробнее: В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 51 носителя коронавируса

12:15 В Нижегородской области по состоянию на 14 сентября выявили 419 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 422 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 161 617 случаев. Об этом: В Нижегородской области выявили ещё 419 носителей коронавируса

12:16 По состоянию на 14 сентября в Омской области коронавирус выявили у 78 558 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 369 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Омской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 369 человек

12:17 В Ставропольском крае число новых случаев заражения коронавирусом снова выросло на 352 человека. Общее число заболевших COVID-19 достигло 80 208 человек, сообщили 14 сентября в федеральном оперативном штабе. За последние почти два месяца в регионе ежедневно выявляется более 300 случаев заражения. Этот показатель не снижается, несмотря на увеличивающееся количество привитых граждан. По данным минздрава, привиты уже 681 804 жителя Ставрополья, что составляет около 52% запланированного к вакцинации контингента. Читайте подробнее: На Ставрополье уже два месяца не снижается число заболевших COVID-19

12:18 В Москве выявлено 1609 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 663 человека. Читайте подробнее: В Москве кривая заражений COVID-19 поползла вниз

12:18 Клубы на улицах Якоби и Карла Маркса в Иркутске «прославились» как злостные нарушители карантинных ограничений, введённых в Приангарье из-за эпидемии коронавируса. Об этом: В Иркутске нашли клубы, злостно нарушающие карантинный запрет

12:18 В Астраханской области 14 сентября подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом — на десять меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1566 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом

12:18 За минувшие сутки 25 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6166 человек. Об этом: За сутки от COVID-19 скончались 25 жителей Нижегородской области

12:20 Ревакцинацию от COVID-19 прошел премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что повторную прививку от этой инфекции получили и другие члены регионального правительства. Подробности в материале: Премьер-министр правительства Башкирии прошел ревакцинацию от COVID-19

12:21 Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений (https://story.tutu.ru/kakie-karantiny-v-kakih-gorodah-rossii-na-13-sentjabrja-2021/), которые ждут туристов при путешествии по России. Нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации — подробности по ссылке.

12:21 В Саратовской области за время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 14 сентября 2599 человек. По информации регионального минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки семь мужчин и 14 женщин в возрасте от 44 до 85 лет. Об этом: В Саратовской области возросло число жертв COVID-19

12:23 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в окружении Владимира Путина есть заболевшие, но глава государства уже сдал тест. «Он абсолютно здоров», — уточнил Песков.

12:29 В Мордовии по состоянию на 14 сентября выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 26 984 случаев. Подробности в материале: В Мордовии вновь выявили 68 носителей коронавируса

12:30 В Омской области за прошедшие сутки скончались семь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 14 сентября в оперативном штабе региона. Об этом: Жертвами COVID-19 в Омской области стали уже 2097 человек

12:31 В Ростовской области в последние дни заметно снизились темпы вакцинации от коронавируса. Это следует из данных, приведённых региональным оперштабом 14 сентября. Читайте подробнее: В Ростовской области снизились темпы вакцинации от коронавируса

12:33 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 518 человек. Подробности в материале: За сутки в Мордовии от COVID-19 скончались два человека

12:33 В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 180 пациентов, при этом зарегистрированы очередные смертельные исходы. Об этом: В Ульяновской области переболели COVID-19 около 70 тыс. жителей

12:35 В окружении президента РФ Владимира Путина несколько человек заболели коронавирусной инфекцией. Об этом 14 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле сообщили о случаях заболевания COVID-19 в окружении Путина

12:40 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 14 сентября. Днём ранее, 13 сентября, в регионе было зарегистрировано 97 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 430 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 102 носителя коронавируса

12:44 В Белгородской области 14 сентября выявлен 151 носитель коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны поcле лечения 182 пациента, скончались четверо. На вакцинацию от COVID-19 записались 973 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области за сутки выявлен 151 носитель коронавируса

12:45 В Ростовской области постепенно снижается нагрузка на ковидные госпитали, в связи с чем растёт число свободных коек. Это следует из данных, приведённых региональным оперштабом 14 сентября. Читайте подробнее: В Ростовской области снижается нагрузка на ковидные госпитали

12:48 В Кабардино-Балкарии привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 166 666 жителей республики. Исходя из установленной нормы о вакцинации не менее 60% населения для достижения коллективного иммунитета, в регионе этот план выполнен почти на 32%. Читайте также: В Кабардино-Балкарии план по вакцинации выполнен на 32%

12:55 Более 600 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Омской области. Об этом сообщили 14 сентября в региональном оперативном штабе. Об этом: В Омской области от коронавируса привились более 600 тысяч человек

13:01 В Москве за сутки были госпитализированы 663 человека, скончались 47 пациентов, 240 человек находятся на ИВЛ. Подробности в материале: COVID-19 в Москве: ещё 47 человек умерли за сутки

13:05 В Петербурге на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев заражения коронавирусом переведен 21 класс городских школ. Об этом 14 сентября ИА REGNUM сообщили в региональном комитете по образованию. Читайте также: В Петербурге на дистант из-за ковида перевели 21 школьный класс

13:10 Учащиеся четырёх классов начальной школы переведены на дистанционное обучение в Воронеже с 14 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. Об этом: В Воронеже четыре младших класса отправили на дистанционку

13:13 В Марий Эл по состоянию на 14 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 768 случаев. Подробности в материале: В Марий Эл третьи сутки выявляют 56 носителей коронавируса

13:14 В Мурманской области прививку от ковида сделали более 240 тысяч человек. Об этом: В Мурманской области привито от ковида более 40% взрослого населения

13:14 В Пензенской области с 14 сентября разрешено проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный вход, а также в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест. Об этом: В Пензенской области смягчили коронавирусные ограничения

13:15 В Пермском крае выявили 445 новых заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 14 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года на территории Прикамья зафиксировано 94 158 заражений коронавирусом. Выздоровел 83 191 пермяк. В COVID-отделениях на сегодняшний день пребывают 3156 пациентов. Свободно 24,9% коечного фонда от фактически развернутого. По причине коронавирусной инфекции скончались 4419 человек. За последние сутки подтверждено 25 летальных исходов. Читайте также: В Прикамье число выявленных заражений коронавирусом превысило 94 тысячи

13:22 В Красноярском крае за прошедшие сутки скончался 21 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 14 сентября в региональном оперштабе. Подробности в материале: Ещё 21 пациент с коронавирусом скончался в Красноярском крае

13:22 В Оренбургской области выявили 337 новых заражений коронавирусом, что на два больше предыдущего суточного показателя, сообщает 14 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии зарегистрирован 71 881 носитель коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 3667,55 факта заболевания. Оправились от болезни 60 122 оренбуржца. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1724 человека, в том числе 12 — за последние сутки. Подробности в материале: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 12 человек

13:27 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 265, причём 164 из них обнаружили только за минувшие сутки. Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре пациента

13:32 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 14 сентября привиты 333 080 человек (+1020 за сутки). Читайте подробнее: В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 завершили более 309 тысяч человек

13:34 На Ямале за сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 14 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 94 случая. Подробности в материале: На Ямале число заражений коронавирусом достигает 49 тысяч

13:36 В Рязанской области 14 сентября подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выздоровели ещё 148 человек, от осложнений скончались четыре пациента. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусом

13:39 Суточное количество вакцинируемых от новой коронавирусной инфекции в Петербурге в начале текущей рабочей недели сократилось в разы по сравнению с концом прошлой рабочей пятидневки. Об этом говорят опубликованные 14 сентября данные городского оперштаба. Читайте также: В Петербурге обвалились темпы вакцинации от коронавируса

13:41 По состоянию на 14 сентября в Красноярском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привились 848 307 человек. Об этом сообщили в оперштабе края. Об этом: В Красноярском крае от коронавируса привились уже почти 850 тысяч человек

13:50 В Северной Осетии за прошедшие сутки скончались от осложнений после COVID-19 еще четверо жителей региона. Общее число случаев летального исхода достигло в республике 625, сообщили 14 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора. Об этом: В Северной Осетии 625 человек скончались от COVID-19

13:51 В Мурманской области двух нарушителей масочного режима арестовали на 10 суток за неуплату штрафа в тысячу рублей. Подробнее: В Мурманской области арестовали нарушителей масочного режима

13:54 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 10 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 14 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 744 жителя региона. Подробности в материале: В Подмосковье от COVID-19 умерли еще десять человек

13:56 За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 излечились 59 человек. Об этом сообщили 14 сентября в оперативном штабе региона. Об этом: В Томской области коронавирус выявили ещё у 93 человек