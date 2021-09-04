Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости
Несовершеннолетних школьников не станут принуждать к вакцинации против коронавируса, заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 371 носителя коронавируса. Об этом сообщает минздрав региона.
Об этом: В Челябинской области выявили ещё 371 ковид-пациента
В Челябинской области насчитывается уже 8038 больных COVID-19. Эти данные приводит минздрав региона.
Читайте также: В Челябинской области число больных COVID-19 превысило 8 тыс
В ходе 77 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 32 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4797 человек, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 23 человека
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 4 сентября 2021 года от коронавируса привились 638 925 человек (+3094 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 116 763 жителя региона получили первую прививку (на 1524 человека меньше, чем по состоянию на 3 сентября) и 520 261 человек (+4528 за сутки) полностью привиты.
Читайте также: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привили чуть более трёх тысяч человек
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 56 771.
Подробности в материале: В Бурятии выявили 90 новых носителей коронавируса
В Республике Алтай подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В июле скончались 67-летний житель Майминского района и 80-летняя жительница Кош-Агачского района.
Читайте подробнее: На Алтае жертвами COVID-19 стали ещё два человека
По данным Роспотребнадзора, на 4 сентября проведено свыше 180,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 446 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 175 636 человек.
В Краснодарском крае врачи вылечили 103-летнюю пациентку с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Кубанские новости».
Женщина, которой удалось преодолеть опаснейший недуг, является сегодня одной из старейших жительниц всего Краснодарского края. В клинику 103-летняя ейчанка была госпитализирована в августе нынешнего года. Здесь у нее выявили COVID-19, причем с осложнением в виде двусторонней пневмонии.
День и ночь врачи боролись за ее жизнь и здоровье. Благодаря опыту специалистов, слаженной работе всего персонала госпиталя, а также качественной своевременной терапии, пневмонию у пациентки столь почтенного возраста удалось победить, рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.
Люди пожилого возраста сегодня находятся в зоне риска и больше всего подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба на 4 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4605 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 99 709 человек (+384 за минувшие сутки).
Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек
В Туве за минувшие сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Почти половина новых носителей зарегистрирована в столице Кызыле (31).
Об этом: В Туве за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии по решению регионального оперативного штаба с 4 сентября возобновят работу ночные клубы. Однако пускать туда будут только после предъявления паспорта и документа о вакцинации от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Читайте подробнее: Для вакцинированных в Бурятии откроются ночные клубы
В вузах Челябинска и Магнитогорска будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
Об этом: В челябинских вузах открывают пункты вакцинации от COVID-19
Рынок коммерческой медицины в Сибири набирает обороты: по расчетам Businesstat, к концу 2021 года он вырастет на 18−20% к уровню 2020-го и на 10% к уровню 2019-го. Пока главный драйвер развития — отложенный за время пандемии спрос. Из-за высокой нагрузки государственные медицинские учреждения не успевают оказывать плановые услуги — пишет «Коммерсант».
В Бурятии за минувшие сутки скончались два пациента с COVID-19. Оба пациента, как отмечается, были старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за весь период пандемии достигло 1783.
Подробности в материале: В Бурятии скончались ещё два пациента с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 620, причём 158 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Забайкалье снизилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 15 жителей.
Подробности в материале: В Горном Алтае коронавирус диагностировали ещё у 35 человек
За последние сутки, 3 сентября, в России выявлено 18 780 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 737 человек.
🔸Москва — 1549
🔸Санкт-Петербург — 1494
🔸Московская область — 756
🔸Свердловская область — 512
🔸Ростовская область — 479
🔸Воронежская область — 462
🔸Пермский край — 462
🔸Самарская область — 452
🔸Красноярский край — 395
🔸Нижегородская область — 391
🔸Иркутская область — 387
🔸Омская область — 383
🔸Челябинская область — 373
🔸Ставропольский край — 356
🔸Волгоградская область — 349
🔸Оренбургская область — 342
🔸Республика Башкортостан — 303
🔸Хабаровский край — 299
🔸Астраханская область — 289
🔸Ульяновская область — 273
🔸Архангельская область — 258
🔸Республика Крым — 255
🔸Алтайский край — 243
🔸Краснодарский край — 242
🔸Саратовская область — 237
🔸Тюменская область — 235
🔸Приморский край — 231
🔸Пензенская область — 229
🔸Республика Коми — 228
🔸Удмуртская Республика — 227
🔸Вологодская область — 223
🔸Липецкая область — 196
🔸Ленинградская область — 192
🔸Тверская область — 189
🔸Ярославская область — 188
🔸Калининградская область — 182
🔸Новосибирская область — 173
🔸Кемеровская область — 170
🔸Республика Дагестан — 170
🔸Курская область — 169
🔸Владимирская область — 169
🔸Забайкальский край — 162
🔸Брянская область — 157
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 149
🔸Белгородская область — 147
🔸Республика Саха (Якутия) — 146
🔸Республика Карелия — 145
🔸Мурманская область — 145
🔸Смоленская область — 132
🔸Курганская область — 127
🔸Севастополь — 125
🔸Амурская область — 124
🔸Новгородская область — 122
🔸Ивановская область — 119
🔸Республика Хакасия — 117
🔸Кировская область — 112
🔸Калужская область — 108
🔸Рязанская область — 108
🔸Тульская область — 108
🔸Томская область — 105
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 102
🔸Чеченская Республика — 97
🔸Сахалинская область — 93
🔸Тамбовская область — 91
🔸Псковская область — 90
🔸Республика Бурятия — 89
🔸Республика Калмыкия — 87
🔸Костромская область — 82
🔸Орловская область — 80
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 78
🔸Республика Чувашия — 74
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 71
🔸Республика Мордовия — 67
🔸Республика Тыва — 64
🔸Республика Ингушетия — 64
🔸Республика Марий Эл — 58
🔸Республика Адыгея — 54
🔸Республика Татарстан — 51
🔸Камчатский край — 49
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 48
🔸Еврейская автономная область — 38
🔸Республика Алтай — 33
🔸Магаданская область — 26
🔸Ненецкий автономный округ — 14
🔸Чукотский автономный округ — 10
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 993 954 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 186 407 летальных исходов, выздоровели 6 255 475 человек.
Оперштаб Москвы.
В Москве на 4 сентября выявлено 1549 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки госпитализировано 447 человек, скончались 55 пациентов.
На ИВЛ находятся 277 человек. В городе выздоровели ещё 1 356 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1453 242.
За последние сутки, 3 сентября, в Сибири зарегистрировано 2070 новых случаев заболевания COVID-19 (-21). 102 жителя СФО скончались (-1). Лидер по количеству заражений — Красноярский край (395).
В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались шесть женщин в возрасте 35−90 лет и 66-летний мужчина.
В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 18 780 новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В России за сутки выявлено почти 19 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано 383 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 74 813.
Читайте также: В Омской области за сутки коронавирус выявили у 383 человек
В Пермском крае за сутки выявили ещё 462 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 сентября, за прошедшие сутки выявлено 173 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 170 случаев.
Подробности в материале: Жертвами коронавируса стали уже почти 2,7 тыс. новосибирцев
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 1961 пациент, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили ещё 102 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: На Ямале выявили ещё 102 ковид-пациента
Московский хоккейный клуб ЦСКА согласовал увеличение количества зрителей на первые домашние матчи нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба армейцев.
Читайте подробнее: ХК ЦСКА разрешили присутствие на домашних матчах КХЛ до трёх тыс. зрителей
В Томской области за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, коэффициент распространения инфекции составил 1,03.
Читайте также: В Томской области выявили более 100 новых носителей коронавируса
Глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью RT на ВЭФ-2021 — о влиянии пандемии на будущее очного образования:
«Вы знаете, к чему привела пандемия? Сегодня многие задумались: а то традиционное деление, привычное нам в логике XX века, на очное и заочное — оно вообще сейчас нужно? Нужна ли заочка, если очка стала другой? Она стала с элементами заочного обучения.
Даже если завтра все ограничения снимут, университеты в полном объёме вернутся в традиционный формат, но эти вкрапления удалённого взаимодействия студента и преподавателя останутся с нами навсегда. Будет развиваться новая дидактика, цифровая».
В Тюменской области за сутки обнаружили ещё 235 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Тюменской области выявили ещё 235 ковид-пациентов
В Санкт-Петербурге коэффициент распространения коронавирусной инфекции превысил норматив, установленный Роспотребнадзором, почти в полтора раза. Это стало следствием роста заболеваемости в последние дни.
Читайте подробнее: Уровень распространения коронавируса в Петербурге в полтора раза выше нормы
ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 4 сентября 2021 года.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +55/27 648
☑️Санкт-Петербург +35/20 727
☑️Свердловская область +34/5329
☑️Краснодарский край +33/5365
☑️Ростовская область +28/6099, Пермский край +28/4196
☑️Красноярский край +24/5248
☑️Челябинская область +22/2823
☑️Самарская область +21/3314, Ставропольский край +21/2415
☑️Алтайский край +20/3656
☑️Тюменская область +19/1512
Цитата канала Gubery.
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 4 сентября 2021 года.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +1549/1 573 813
☑️Санкт-Петербург +1494/581 916
☑️Московская область +756/424 877
☑️Свердловская область +512/125 647
☑️Ростовская область +479/126 321
☑️Воронежская область +462/120 419 и Пермский край +462/89 634
☑️Самарская область +452/91 990
☑️Красноярский край +395/106 706
☑️Нижегородская область +391/157 642
☑️Иркутская область +387/99 325
Цитата канала Gubery.
В Курганской области за сутки зафиксировали ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Зауралье выявили ещё 125 ковид-пациентов
В Свердловской области за сутки обнаружили ещё 512 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Свердловской области выявили ещё 512 ковид-пациентов
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 108 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 4 сентября. Днём ранее, 3 сентября, в регионе было зарегистрировано 105 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 419 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 108 носителей коронавируса
В Свердловской области ещё 34 гражданина скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 34 пациента
В Оренбургской области за сутки выявили ещё 342 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Оренбуржье выявили уже 68,5 тыс. ковид-пациентов
В Оренбургской области COVID-19 унёс жизни ещё 12 пациентов. Это следует из сообщений оперштаба.
Читайте подробнее: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 12 человек
В Югре за сутки зафиксировали 149 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 149 ковид-пациентов
С начала пандемии в Коми выявили более 11,5 тысячи нарушений антиковидного режима. Нарушители уже заплатили в бюджет 5,6 млн рублей штрафов.
Об этом: В Коми нарушителей антиковидного режима оштрафовали на 5,6 млн рублей
В новосибирской области соблюдение масочного режима в электропоездах находится на достаточно высоком уровне. Об этом сообщил замглавы регионального минтранса Вячеслав Невежин после рейда на железнодорожной станции «Сеятель».
При этом большое количество жителей региона вернулось с мест отдыха, студенты и школьники начали учёбу. И чтобы исключить риски завоза коронавирусной инфекции из соседних регионов и передачу другим пассажирам, минтранс усилит рейдовые мероприятия на транспорте.
Об этом: В Новосибирской области усиливают рейды в транспорте из-за коронавируса
Два месяца медицинский пункт на пригородном вокзале станции «Новосибирск-Главный» работал только для вакцинирования от коронавируса сотрудников транспортной сферы. Теперь прививку сможет сделать любой желающий. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
Об этом: До 70 человек в день вакцинируют на пригородном вокзале Новосибирска
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 5 сентября, за прошедшие сутки выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 171 случай.
Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выздоровели 178 пациентов с коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 789, причём 169 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Об этом: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё три человека
По данным оперативного штаба на 5 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4617 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Приангарье число носителей коронавируса перевалило за 100 тысяч человек
В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 20 864.
В Туве с начала года зарегистрировано 10 430 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 62 новых носителя.
Читайте подробнее: В Туве за сутки выявили 62 случая заражения коронавирусом
Президент РАН Александр Сергеев рассказал о причинах того, что в мире не формируется коллективный иммунитет:
Цитата канала dimsmirnov175.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров прошел ревакцинацию от коронавируса. Для иммунизации он использовал препарат «Спутник Лайт».
«Я был одним из первых, кто вакцинировался «Спутником». Это было в сентябре 2020 года. Пора повторять. Сегодня вырвался на ревакцинацию «Спутником Лайт». Надеюсь, прививка будет защищать меня так же надежно, как раньше», — написал Алексей Комиссаров на своей странице в Facebook.
Президент России Владимир Путин рассказал, что показатели антител после прививки от коронавирусной инфекции у него хорошие.
«У меня держатся все эти показатели хорошо», — сказал он.
Напомним, первый укол российский лидер сделал 23 марта, а 14 апреля сообщил, что вакцинировался вторым компонентом препарата от коронавируса.
В Бурятии за прошедшие сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 56 857.
Читайте подробнее: В Бурятии за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4823 человека, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Об этом: На Алтае за сутки скончались сразу 26 человек с коронавирусом
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 5 сентября 2021 года от коронавируса привились 642 302 человека (+3377 за сутки).
Подробности в материале: Алтайском крае от COVID-19 привились ещё более трех тысяч человек
В Челябинской области выявили ещё 371 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Челябинской области выявили уже более 88 тыс. ковид-пациентов
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 5 сентября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 324 149 человек.
Подробности в материале: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привили менее тысячи человек
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, жертвами COVID-19 в республике с начала пандемии стали 1785 человек.
По данным Роспотребнадзора, на 5 сентября проведено свыше 180,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 434 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 169 118 человек.
В Курганской области за сутки выявили ещё 123 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Курганской области выявили ещё 123 ковид-пациента
За последние сутки, 4 сентября, в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек.
🔸Москва — 1542
🔸Санкт-Петербург — 1357
🔸Московская область — 826
🔸Свердловская область — 517
🔸Ростовская область — 480
🔸Воронежская область — 469
🔸Пермский край — 460
🔸Самарская область — 456
🔸Нижегородская область — 399
🔸Красноярский край — 388
🔸Иркутская область — 384
🔸Омская область — 381
🔸Челябинская область — 371
🔸Ставропольский край — 357
🔸Волгоградская область — 352
🔸Оренбургская область — 341
🔸Республика Башкортостан — 301
🔸Хабаровский край — 295
🔸Астраханская область — 285
🔸Ульяновская область — 273
🔸Архангельская область — 256
🔸Республика Крым — 256
🔸Алтайский край — 240
🔸Краснодарский край — 240
🔸Саратовская область — 235
🔸Тюменская область — 232
🔸Удмуртская Республика — 228
🔸Приморский край — 228
🔸Пензенская область — 227
🔸Республика Коми — 225
🔸Вологодская область — 224
🔸Липецкая область — 193
🔸Ленинградская область — 191
🔸Ярославская область — 189
🔸Тверская область — 187
🔸Калининградская область — 185
🔸Кемеровская область — 171
🔸Республика Дагестан — 170
🔸Новосибирская область — 168
🔸Курская область — 165
🔸Владимирская область — 165
🔸Забайкальский край — 158
🔸Брянская область — 156
🔸Белгородская область — 147
🔸Республика Саха (Якутия) — 145
🔸Мурманская область — 144
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 143
🔸Республика Карелия — 137
🔸Смоленская область — 131
🔸Севастополь — 127
🔸Новгородская область — 126
🔸Курганская область — 125
🔸Ивановская область — 121
🔸Амурская область — 120
🔸Республика Хакасия — 115
🔸Кировская область — 112
🔸Рязанская область — 107
🔸Тульская область — 105
🔸Томская область — 103
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 101
🔸Калужская область — 100
🔸Тамбовская область — 94
🔸Сахалинская область — 92
🔸Республика Бурятия — 90
🔸Чеченская Республика — 90
🔸Псковская область — 87
🔸Республика Калмыкия — 86
🔸Костромская область — 81
🔸Орловская область — 79
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 76
🔸Республика Чувашия — 74
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 71
🔸Республика Тыва — 68
🔸Республика Мордовия — 68
🔸Республика Ингушетия — 66
🔸Республика Адыгея — 58
🔸Республика Марий Эл — 58
🔸Республика Татарстан — 53
🔸Камчатский край — 48
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 47
🔸Еврейская автономная область — 39
🔸Республика Алтай — 35
🔸Магаданская область — 27
🔸Чукотский автономный округ — 15
🔸Ненецкий автономный округ — 11
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 012 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 187 200 летальных исходов, выздоровел 6 270 731 человек.
В Москве на 5 сентября выявлено 1542 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 406 человек, скончались 48 пациентов.
На ИВЛ находятся 263 человека. В городе выздоровели ещё 1158 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 454 400.
В Пермском крае за сутки выявили ещё 460 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Читайте также: В Прикамье выявили уже более 90 тыс. ковид-пациентов
В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,9, за 7 дней — 0,8.
Читайте подробнее: В Хакасии подтвердили 115 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Хакасии подтверждено четыре новых случая смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались трое мужчин 50−66 лет и 79-летняя женщина.
В Свердловской области за сутки выявили ещё 517 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Свердловской области выявили уже более 126 тыс. случаев COVID-19
В Российской Федерации за сутки выявлено 18 645 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте также: За сутки в России выявили 18645 новых случаев заражения коронавирусом
С начала пандемии коронавируса в России в общей сложности выявлено более семи миллионов случаев заражения SARS-CoV-2.
Подробности в материале: Более 7 млн человек в России заразились SARS-CoV-2 с начала пандемии
В Свердловской области за последние сутки подтвердили уже 36 смертей от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Свердловской области от COVID-19 скончались уже 36 человек за сутки
В Омской области по состоянию на 5 сентября зарегистрировано 75 194 случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждён 381 новый случай инфицирования.
Читайте подробнее: Число случаев COVID-19 в Омской области превысило 75 тысяч
В Оренбургской области за сутки обнаружили ещё 341 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Оренбуржье выявили ещё 341 ковид-пациента
В Оренбургской области жертвами COVID-19 стали ещё 13 граждан. Это следует из сообщений оперштаба.
Читайте также: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 13 пациентов
В России зафиксировано минимальное с середины июня число заболевших коронавирусной инфекцией за неделю.
Штаммов коронавируса может быть бесконечное множество, для защиты от них необходимо сделать прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент РАН Александр Сергеев выступил на Восточном экономическом форуме с докладом о перспективах производства вакцин и дальнейших шагах в этой области.
«Надо уметь быстро перестраивать линейку производства вакцин, так как вирус быстро мутирует. Если же говорить о наших вакцинах, то можно сказать, что и «Спутник V», и «Ковивак» оказались достаточно хорошо применимыми как и при борьбе с первыми вариациями вируса, так и с новым штаммом», — заявил Александр Сергеев.
ТАСС.
Прививка от коронавируса может защитить от разнообразных штаммов COVID-19, заявила Попова.
В связи с началом кампании по вакцинации населения Забайкалья от гриппа, вице-премьер правительства региона Инна Щеглова в эфире «Россия 24» 5 сентября рассказала, что между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.
«Почему мы всегда подталкивали население к ранней вакцинации от коронавируса — для того, чтобы вовремя успеть поставить прививку от гриппа. Между этими прививками должен быть обязательно месяц. Поэтому сейчас мы делаем упор на приоритетные группы для прививки от гриппа. В сентябре и октябре будем делать прививки от гриппа, а через месяц и вакцинацию от коронавируса», — пояснила чиновница.
Читайте также: Забайкальцам не рекомендуют одновременно ставить прививку от гриппа и COVID
Запись желающих на ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции началась в медицинских организациях Забайкальского края, больше 2 тысяч человек уже получили такую возможность. Об этом 5 сентября в эфире «Россия 24» рассказала вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.
«Мы вели активную работу по вакцинации. Единственное, что нас сдерживало на тот момент, это количество вакцины, которой не было, а у жителей был запрос на вакцинацию. Сегодня уже более 324 тысяч привили. Очень активно идёт вакцинация у группы первого приоритета. И мы уже приступили и записываем людей на ревакцинацию. По оперативным данным, около 2 тысяч забайкальцев, пожелавших поставить повторную прививку, такую возможность получили», — рассказала Инна Щеглова.
В Томской области за минувшие сутки подтвердили 103 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 51 пациент.
Читайте также: В Томской области от COVID-19 выздоровели 35 тыс. человек
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 5 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 173 случая.
Об этом: За сутки жертвами коронавируса стали ещё девять новосибирцев
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1915 пациентов, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали 23 ребёнка
В Тюменской области за сутки выявили ещё 232 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
В Ямало-Ненецком АО обнаружили с начала пандемии уже 48 076 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Подробности в материале: На Ямале выявили уже более 48 тыс. ковид-пациентов
В Ямало-Ненецком автономном округе от COVID-19 скончались ещё четыре человека. Это следует из официального сообщения Роспотребнадзора.
Читайте также: На Ямале COVID-19 погубил ещё четверых человек
В Югре за сутки обнаружили ещё 143 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает окружной оперштаб.
Подробности в материале: В Югре выявили ещё 143 носителя коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 5 сентября. Днём ранее, 4 сентября, в регионе было зарегистрировано 108 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 519 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 100 носителей коронавируса
Видео задержания авиадебоширки, которая устроила скандал на борту самолёта, который должен был вылететь из Москвы в Анталью, из-за якобы нежелания одевать защитную маску, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Стоило оно того?» — сети об инциденте на борту рейса в Москва—Анталья
В Бурятии за минувшие сутки выявили 84 новых случая заражения коронавирусом.
«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 73 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.
Об этом: В Бурятии за сутки выявили 84 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Ульяновской области чуть подросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Ульяновской области выявлено ещё 275 носителей коронавируса
В Республике Алтай подтвердили два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. В июле скончались 76-летний житель Горно-Алтайска и жительница Кош-Агачского района 68 лет, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального оперативного штаба.
В правительстве Новосибирской области пройдёт прямая телефонная линия по вопросам организации проведения вакцинации от коронавируса и гриппа. Она запланирована на 8 сентября в общественной приёмной губернатора.
Об этом: Новосибирский минздрав анонсировал прямую линию о вакцинации от COVID-19
По состоянию на 6 сентября в Томской области прививки от коронавируса сделали 282 687 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Томской области вакцинированы от коронавируса почти 300 тысяч человек
В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года подтверждено 10 490 случаев заражения.
Подробности в материале: В Туве выявили 60 новых носителей коронавируса
По данным оперативного штаба на 6 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4631 человека, причём 41 из них добавили в сводку за минувшие выходные (4−5 сентября 2021 года).
Подробности в материале: В Приангарье скончался ещё 41 человек с COVID-19
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Якутии остаётся стабильно напряжённой. 102 человека в стационарах республики находятся в реанимации. Увеличивается количество заболевших в Вилюйском, Горном, Усть-Майском и Хангаласском районах.
Подробности в материале: В Якутии более 100 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Двое скончавшихся были старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 1788 человек.
Читайте также: В Бурятии за сутки от COVID-19 скончались три пациента
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 6 сентября, за прошедшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая.
Об этом: Ещё пять жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса
В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 15 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 6 сентября подтверждено 2252 летальных исхода от COVID-19.
Об этом: В Пензенской области за неделю от COVID-19 скончались 112 человек
В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 6 сентября, медицинскую помощь получают 1577 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Более 1,5 тыс. кузбассовцев с коронавирусом потребовалась помощь врачей
В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 20 880. За минувшие сутки выявлено 16 новых носителей, что вдвое меньше, чем накануне, 5 сентября.
Об этом: На Алтае зарегистрировано 16 новых случаев заражения SARS-CoV-2
За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 18 527. Об этом сообщили 6 сентября в региональном правительстве.
Подробности в материале: В Хакасии выявили 113 новых носителей коронавируса
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 64 954, причём 492 из них обнаружили только за минувшие выходные.
Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё девять человек
Первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19 — препарат «Ковид-глобулин» — проходит первую стадию клинических исследований, сообщили в ФМБА.
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4847 человек, причём 43 из них добавили в сводку за минувшие выходные (4−5 сентября 2021 года).
Тяжелобольных насчитывается 539 (+3 за выходные), из них 211 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за выходные).
Читайте также: В Алтайском крае за выходные скончались ещё 43 пациента с коронавирусом
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 6 сентября 2021 года от коронавируса привились 642 885 человек (+7054 за выходные). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 115 021 житель региона получил первую прививку (на 3266 человек меньше, чем по состоянию на 3 сентября) и 525 811 человек (+10 078 за выходные) полностью привиты.
Об этом: На Алтае от COVID-19 полностью вакцинированы более 500 тысяч человек
В Амурской области за прошедшую неделю коронавирусом заразились 885 человек (неделей ранее — 939). Заболеваемость в регионе снижается уже третью неделю подряд, но чаще стали болеть дети.
Подробности в материале: В Приамурье COVID-19 стали чаще болеть дети
В Кемеровской области с 7 по 12 сентября по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые места будут организованы на открытом воздухе при строгом соблюдении противоэпидемических мер, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Читайте также: Власти Кузбасса уверяют, что сельскохозяйственные ярмарки — безопасны
В Москве врачи для оценки состояния здоровья пациентов с COVID-19 используют цифровой сервис «Ньюс2». Медики воспользовались им уже более 2,8 млн раз.
Об этом: Оценивать состояние москвичей с COVID-19 помогает цифровой сервис
Бригада врачей из Башкирии выехала в Удмуртию. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета.
Сообщается, что мультидисциплинарная выездная бригада врачей Башкирии сформирована согласно поручению Минздрава РФ.
Подробности в материале: Врачи из Башкирии выехали в Удмуртию для помощи пациентам с СOVID-19
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 239 новых носителей коронавируса. Всего по состоянию на 6 сентября подтверждено 82 269 заражений. Выздоровели с начала наблюдения 76 075 человек, за сутки — 151 пациент.
Читайте подробнее: В Саратовской области выявили 239 новых носителей коронавируса
Власти Забайкалья известили об улучшении ситуации с безработицей. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова вице-премьера Инны Щегловой, с начала 2021 года было трудоустроено 11 605 забайкальцев, или 31,5% от общего числа обратившихся в 2021 году.
«Уровень безработицы в регионе достиг допандемийного значения и составляет 2,8%», — подчеркнула чиновница.
Об этом: Уровень безработицы в Забайкалье достиг допандемийного значения — власти
По данным Роспотребнадзора на 6 сентября, на сегодняшний день проведено свыше 181,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 360 тысяч тестов на коронавирус.
Заявления от родителей 93 школьников, которые перевели своих детей на дистанционный режим по состоянию здоровья, поступили в министерство образования Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«90 заявлений поступили от родителей 93 школьников, которые по состоянию здоровья, по нашим рекомендациям, перевели детей на дистанционный режим», — сообщил министр.
Читайте также: В Башкирии 93 школьника перешли на дистанционный режим обучения
Препарат «Ковид-глобулин» проходит первую стадию клинических испытаний. Об этом в интервью ТАСС «на полях» ВЭФ заявила глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер.
«Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — специфический антиковидный иммуноглобулин», — сказала Эйхлер.
Подробности в материале: В России проходит исследования препарат «Ковид-глобулин»
В Ульяновской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте.
Читайте также: В Ульяновске водителей без масок выявляют через систему фотофиксации
Небольшой рост числа заболевших COVID-19 среди педагогов и учеников зафиксировали в первые дни учебного года в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«На протяжении первых трех дней наблюдаем небольшой рост количества заболевших COVID-19, как обучающихся, так и педагогов», — сообщил министр.
Читайте подробнее: В школах Башкирии зафиксировали небольшой рост числа больных COVID-19
В Республике Крым за последние сутки подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 сентября. Сутками ранее, 5 сентября, сообщалось о 256 новых случаях.
Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявлены 244 носителя коронавируса
Первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19, препарат «Ковид-глобулин», проходит начальную стадию клинических исследований, сообщила 6 сентября начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер на Восточном экономическом форуме.
Об этом: В России начались клинические исследования «Ковид-глобулина»
В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 сентября в республиканском оперштабе.
Читайте подробнее: В Карелии снижается суточная выявляемость носителей SARS-CoV-2
В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 370 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 370 ковид-пациентов
Численность работников средних и крупных предприятий, получающих зарплату от 1 млн руб. и выше, в 2021 году увеличилась по сравнению с допандемийным периодом на 51,5%, до 17,1 тыс. человек, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Больше всего работников со сверхвысокой зарплатой отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, а также в Свердловской области, Сахалинской области, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Татарии.
В Забайкальском крае заболеваемость COVID-19 в первую неделю сентября 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом августа, оказалась ниже на 36,2%. Об этом 6 сентября сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.
Об этом: В Забайкалье отмечают снижение заболеваемости COVID-19
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 17 856 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Об этом: В России за сутки выявили 17856 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 380 случаев заражения коронавирусом, в том числе 317 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом сообщили 6 сентября в министерстве здравоохранения региона.
Подробности в материале: В Омской области коронавирус выявили ещё у 380 человек
В Татарии с начала пандемии по состоянию на 6 сентября лабораторно подтверждены 25 764 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 50 — за последние за сутки. Всего выздоровели 22 478 ковид-пациентов, скончались 692 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 13 человек, количество летальных исходов не изменилось.
Читайте также: В Татарии выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом
В детских лагерях Татарии прошедшим летом отдохнули около 30 тыс. казанских детей и подростков. Перед заездом каждой смены проводилось ПЦР-тестирование персонала на коронавирус. Во всех лагерях имелись бактерицидные облучатели. Дважды в день проводили термометрию детей и персонала.
Подробности в материале: В Казани подвели итоги летней оздоровительной кампании
За последние сутки в Петербурге резко уменьшилось число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции, однако увеличилась смертность от COVID-19. Снижение суточной выявляемости после выходных уже стало «традицией». Затем цифры столь же резко возрастают.
Читайте подробнее: В Петербурге смертность от COVID-19 выросла на фоне снижения заболеваемости
В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 226 новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 6 сентября всего подтверждено 64 908 заражений. Выздоровели за все время 53 898 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 277 человек. Скончались от COVID-19 всего 2252 жителя, из них за последние 24 часа — 15 пациентов.
Читайте также: В Пензенской области за сутки выявили 226 новых носителей коронавируса
Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 6 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 891 случай новой инфекции. Эта цифра на 65 человек превышает аналогичный показатель 5 сентября. Тогда на территории региона выявили 826 новых случаев, а днем ранее — 756.
Об этом: Подмосковье вышло на второе место по суточной заболеваемости COVID-19
В Воронежской области подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 сентября. Сутками ранее, 5 сентября, было выявлено 469 случаев заражения.
Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки скончались девять ковид-пациентов
В Забайкальском крае при достаточном количестве вакцины от COVID-19 снизились темпы вакцинации. Это обстоятельство стало поводом для беспокойства власти региона. Как сообщает 6 сентября пресс-служба забайкальского правительства со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой, текущий темп вакцинации очень большой, примерно 927 человек в день.
Читайте подробнее: В Забайкалье снизился темп вакцинации от COVID-19
В Югре за сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (78 случаев), сообщает 6 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 143 случая.
Подробности в материале: В Югре за сутки выявили ещё 139 ковид-пациентов
В Краснодарском крае подтвержден 241 случай заражения коронавирусом, в том числе у 13 детей, сообщили 6 сентября в региональном оперативном штабе. Накануне, 5 сентября, сообщалось о 240 новых носителях инфекции.
Об этом: В Краснодарском крае за сутки выявлен 241 носитель коронавируса
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 189 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на два человека меньше, чем днем ранее, и на 12 меньше, чем неделей ранее. Об этом 6 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.
Об этом: В Ленобласти за сутки выявили 189 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, так же как и накануне. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 6 сентября 2438 человек.
Читайте подробнее: В Саратовской области за выходные от COVID-19 скончались 42 человека
Москва вернулась к мартовским показателям по COVID-19
В Чувашии вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество носителей коронавируса, также подтверждены очередные летальные исходы.
Читайте также: Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё 11 пациентов
В Ставропольском крае за прошедшие выходные смертельная статистика от COVID-19 увеличилась еще на 43 человека. Умерли от осложнений 4 сентября 23 жителя края, еще 21 пациент скончался 5 сентября. Такие данные приводит 6 сентября федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: На Ставрополье за выходные скончались от COVID-19 еще 43 человека
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 6 сентября привито 324 432 человека.
Об этом: В Забайкалье от COVID-19 привиты чуть более 500 человек за сутки
В Псковской области за неделю снижение заболеваемости COVID-19 составило порядка 9%, сообщил 6 сентября губернатор региона Михаил Ведерников.
Читайте подробнее: В Псковской области заболеваемость COVID-19 снизилась на 9%
В Ульяновской области растёт число жертв коронавируса.
Читайте также: За сутки в Ульяновской области умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Саратовской области привит против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 6 сентября 646 271 человек. Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошел 585 031 саратовец.
Подробности в материале: В Саратовской области привили от COVID-19 более 646 тыс. человек
На сегодняшний день отсутствуют предпосылки к вытеснению варианта коронавируса «Дельта» вариантом «Мю». Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Предпосылок к тому, чтобы штамм «Мю» вытеснил «Дельту», сейчас нет», — сказал Тимаков.
Читайте также: Инфекционист оценил возможность вытеснения штаммом «Мю» штамма «Дельта»
В Пермском крае выявили 462 новых заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 6 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 90 556 случаев заражения. Выздоровели 79 795 пермяков. Общее число жертв заболевания в Прикамье достигло 4236. За последние сутки зафиксировано 23 летальных исхода.
Читайте также: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё 23 человека
В Дагестане за прошедшие выходные скончались от COVID-19 13 человек. Суточный прирост числа случаев летального исхода в регионе за последнюю неделю снизился более чем вдвое. Если 2 сентября было зарегистрировано 17 умерших, то за прошедшие сутки число скончавшихся составило шесть человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: В Дагестане вдвое снизилось число смертей от COVID-19
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 6 сентября, за минувшие сутки выявили 165 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев.
Читайте подробнее: Сразу 13 новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки
80% населения Башкирии необходимо вакцинировать в республике. Об этом 6 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«Вышло распоряжение заместителя председателя правительства РФ Голиковой Татьяны Алексеевны о необходимости вакцинации 80% взрослого населения нашей республики от COVID-19. Мы с вами не дотягивали ситуацию до 1 октября — 60%, нам — 80%», — сообщил Хабиров, отметив, что нужно собраться и подумать, что делать.
Читайте подробнее: 80% жителей Башкирии необходимо вакцинировать от COVID-19 — Хабиров
В инфекционные стационары Новосибирской области, по данным на сегодня, 6 сентября, с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1965 пациентов, в том числе 23 ребёнка. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: На ИВЛ находятся 16 новосибирцев с коронавирусом
В Кемерове от коронавируса на сегодняшний день, 6 сентября, вакцинировано 177 440 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Подробности в материале: Названо число привитых от коронавируса пожилых жителей Кемерова
В Кабардино-Балкарии за прошедшие выходные скончались от осложнений, полученных при заражении коронавирусом, еще шесть местных жителей. Общее число случаев летального исхода увеличилось в регионе до 735, сообщили 6 сентября в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Кабардино-Балкарии за выходные скончались шестеро пациентов с COVID-19
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 6 сентября. Днём ранее, 5 сентября, в регионе было зарегистрировано 100 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 621 человека.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 102 носителя коронавируса
В Ульяновской области количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне, также ежедневно выздоравливают десятки ковид-пациентов.
Читайте также: В Ульяновской области переболели COVID-19 более 68 тыс. жителей
За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 26 человек. Об этом сообщили 6 сентября в оперштабе региона.
Об этом: В Красноярском крае скончались ещё 26 пациентов с коронавирусом
В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
Об этом: Челябинская область получила «Спутник V» и «Ковивак»
В настоящее время в Петербурге коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,34 единицы, это превышает установленный Роспотребнадзором норматив в 1 единицу и свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации в регионе.
Подробности в материале: В Петербурге коэффициент распространения COVID-19 превышен на 34%
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 16 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 3 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью побороть 1181 жителей региона.
Подробности в материале: В Подмосковье от коронавируса погибли еще 16 человек
В Курской области 6 сентября зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1308 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Курской области выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом
В Липецкой области 6 сентября подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1460 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 192 новых носителя коронавируса
Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 6 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 101. Следом за Одинцово идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено 69 фактов заражения новой инфекцией. На третьем месте расположилось Домодедово, где COVID-19 диагностировали у 43 человек.
Читайте также: Одинцово вышло в лидеры по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье
Первые случаи заражения коронавирусом среди школьников регистрируются в этом учебном году в Красноярском крае. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
Читайте также: В Красноярском крае коронавирус выявляют у школьников
В Тюменской области за сутки выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 232 случая.
Читайте также: В Тюменской области жертвами COVID-19 стали 24 человека
Во Владимирской области 6 сентября подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 50 тыс. 238 носителей вируса.
За весь период скончались 1746 человек. За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев.
Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 162 носителя коронавируса
В Оренбургской области за сутки выявили 340 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 6 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
Число зарегистрированных носителей коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 69 181. На 100 тыс. населения приходится 3529,79 факта заболевания.
От COVID-19 оправились 57 417 оренбуржцев. Жертвами болезни стали 1624 человека. За последние сутки зафиксировано 12 смертей.
Подробности в материале: В Оренбуржье число заражений коронавирусом превысило 69 тысяч
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков просит генерального прокурора Игоря Краснова проверить действия сотрудников клинико-диагностического центра Хабаровска в связи с жалобами беременных на то, что из заставляют прививаться под угрозой отказа в выдаче ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.
Читайте подробнее: Генпрокурора проверит угрозы роженицам в Хабаровске
В Курганской области за сутки на 6 сентября подтверждено 122 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 88 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 123 случая.
Об этом: В Курганской области за сутки выявлено 122 носителя коронавируса
За последние сутки в Коми число больных ковидом выросло на 220. Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в столице республики — 84.
Об этом: В Коми за сутки выявили 220 носителей коронавируса, один скончался
За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 249 человек, 56 пациентов выздоровели.
Подробности в материале: В Архангельской области коронавирус выявили ещё у 249 человек
В Свердловской области зафиксировали ещё 33 летальных случая COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Для сравнения, 5 сентября 2021 года в области подтвердили «рекорд» по смертности от данной инфекции — 36 смертей за сутки. Всего зарегистрировано 5398 летальных случаев заболевания.
За минувшие сутки в регионе выписали 443 пациентов, поборовших COVID-19 (всего с начала пандемии выписан 116 891 человек, переболевший данной инфекцией).
Подробности в материале: На Среднем Урале зарегистрировали почти 5400 смертей от COVID-19
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обеспокоен высокой смертностью от COVID-19.
«Смертность, к сожалению, у нас высокая. Только за прошедшие сутки от ковида скончались 11 пациентов моногоспиталей в возрасте от 38 до 83 лет», — заявил глава региона.
Читайте также: Вологодский губернатор обеспокоен высокой смертностью от COVID-19
В Пензенскую область для продолжения прививочной кампании от COVID-19 поступила новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 41,4 тыс. доз. По данным на 6 сентября первым компонентом антиковидных препаратов привили 392 922 человека. Полностью завершили вакцинацию 350 149 жителей.
Подробности в материале: В Пензенской области от коронавируса привили более 392 тыс. человек
Следственные органы Смоленской области начали проверку информации о неполучении сотрудниками Сафоновской центральной районной больницы выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 сентября.
Об этом: Смоленский СК проверяет информацию об отказе медикам в «ковидных» выплатах
Суды Санкт-Петербурга подсчитали количество рассмотренных за лето 2021 года дел, связанных с нарушением коронавирусных ограничений, и закрытых ими сайтов, через которые сбывались поддельные справки об антителах или вакцинировании.
Читайте подробнее: Суды Петербурга подсчитали количество рассмотренных «ковидных» дел
Начиная с 13 сентября в Москве будет функционировать сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации, сообщил 6 сентября оперштаб Москвы по контролю за распространением коронавируса.
Читайте также: В Москве заработает сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации
При ревакцинации цифровой пропуск можно получить на федеральном портале госуслуг.
Подробности в материале: Для ревакцинированных москвичей запустят сервис продления сертификатов
Порядка 39 млн жителей России полностью привиты от коронавируса, 46 млн — привиты одним компонентом, сообщила 6 сентября журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Подробности в материале: Голикова назвала число привитых от коронавируса в России
В Пензенской области наборами продуктов питания обеспечат пожилых получателей соцуслуг и многодетные малообеспеченные семьи. Всего адресную поддержку в связи с продлением режима повышенной готовности, вызванного угрозой распространения в регионе новой коронавирусной инфекции COVID-19, получат 22 708 жителей.
Подробности в материале: Жителям Пензенской области начали раздавать продуктовые наборы
В Свердловской области не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на прямой линии.
«Никакой принудительной вакцинации у нас нет и не будет», — сказал глава региона.
Однако губернатор допустил, что предприятия «сами могут устанавливать правила внутри себя». Это необходимо сделать ради безопасности, считает чиновник.
В целом же прививку нужно делать по желанию человека, и людей нужно убеждать, полагает Куйвашев.
Об этом: Свердловский губернатор ответил, введёт ли он обязательную вакцинацию
В Петербурге приступили к первой фазе испытания новой вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Рекомбинантная векторная вакцина BCD-250 была введена одному из пациентов-испытателей.
Читайте также: В Петербурге приступили к первой фазе испытаний новой вакцины от COVID-19
В Коми вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 228 417 человек. По данным штаба, после антиковидной прививки коронавирус был выявлен у 1,6% человек.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил ряд предприятий Моршанского района, чтобы убедиться в их экономической устойчивости в период пандемии, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Подробности в материале: Тамбовский губернатор посетил ряд моршанских предприятий
В Тамбовской области 6 сентября подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 808 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 92 новых носителя коронавируса
В Астраханской области 6 сентября подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1499 человек скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусом
У властей Свердловской области нет оснований и даже желания переводить школы на дистанционный режим учёбы. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на прямой линии.
«Мы сделаем все для того, чтобы не переводить на «дистант» образовательный процесс. Сегодня нет никакого желания и нет никаких оснований переводить», — сказал глава региона.
Куйвашев согласился с тем, что удалённый режим учёбы является «злом», однако если коронавирус будет дальше активно мутировать и появится новая угроза массового заражения, то придётся вводить «локдаун», признал чиновник.
Читайте также: Свердловский губернатор объяснил, уйдут ли школы на дистанционный режим
В Ставропольском крае откроют пункты вакцинации на избирательных участках. Избиратели, пришедшие исполнить свой гражданский долг, смогут одновременно привиться от коронавируса и от гриппа. Об этом 6 сентября сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: На Ставрополье будут прививать от коронавируса на избирательных участках
В Югре предприятиям общественного питания разрешено работать в ночное время при условии, если от коронавируса привито не менее 80% сотрудников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: В Югре круглосуточная работа разрешена общепиту с привитыми сотрудниками
В Югре от коронавируса привиты более 542,3 тыс. жителей. Это почти 72% от тех, кого запланировано вакцинировать, сообщает департамент здравоохранения ХМАО. Как ранее сообщали в ведомстве, в ХМАО планируется привить 755 755 югорчан, или 60% взрослого населения.
Подробности в материале: В Югре от коронавируса привиты 72% запланированных для вакцинации
В медучреждениях Коми сократили 251 койку для лечения больных COVID-19. В числе госпитализированных — 1523 ковид-пациента.
Несколько пилотов «Аэрофлота» были отстранены от работы после их отказа привиться от COVID-19, сообщил 6 сентября представитель авиакомпании Михаил Демин.
Подробности в материале: «Аэрофлот» отстранил от работы пилотов, отказавшихся привиться от COVID-19
В Кемеровской области первыми на выборах 2021 года проголосовали 22 жителя отдалённых труднодоступных посёлков Тоз и Тутуяз Мысковского округа. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Отмечается, что при проведении досрочного голосования все члены участковой комиссии работали в масках, защитных экранах, халатах и перчатках. Каждому избирателю выдавали индивидуальные маски, перчатки и ручки.
Читайте также: В отдалённых сёлах Кузбасса началось досрочное голосование на выборах
Женщина из Еврейской АО не может добиться того, чтобы её положили в больницу для лечения двухсторонней пневмонии. Врачи скорой помощи убедили её, что даже ехать в госпиталь бесполезно — «всё равно не положат».
Об этом: Жительницу ЕАО отказались госпитализировать с двухсторонней пневмонией
В Магаданской области началась прививочная кампания от гриппа — областной минздрав уже получил первые партии вакцин.
Читайте подробнее: На Колыме началась вакцинация от сезонного гриппа
Более 4 тысяч военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавируса в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Тувы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Подробности в материале: Более 4 тысяч военнослужащих Сибири ревакцинировались от коронавируса
Поликлиники Приморья приглашают жителей на бесплатную вакцинацию от гриппа.
Об этом: В минздраве Приморья рассказали, когда ставить прививку от гриппа
В Туве за минувшие сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где подтверждено 14 новых случаев.
Читайте также: В Туве коронавирус диагностирован ещё у 58 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 114, причём 160 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё три человека
В основу диагностики заложен метод изотермической амплификации, то есть выявление РНК вируса.
Об этом: Cпециалисты в РФ разработали прибор, способный выявить COVID-19 за 27 минут
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 57 023. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 82 новых носителя.
Об этом: В Бурятии число случаев заражения коронавирусом перевалило за 57 тысяч
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 7 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 169 случаев.
Читайте подробнее: В Кузбассе число носителей коронавируса превысило 53 тысячи
С 4 по 7 сентября в Еврейской автономии скончались от COVID-19 восемь человек. Общее число погибших за всё время пандемии достигло 320, заболевших — 7228.
Читайте подробнее: От коронавируса погибли ещё восемь жителей Еврейской АО
В Республике Алтай за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 вновь выросла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего за семь дней выявлено 219 новых случаев заражения — на пять случаев больше, чем за предыдущую неделю.
Об этом: На Алтае заболеваемость COVID-19 за неделю вновь выросла
В Ульяновской области вторые сутки подряд регистрируется одинаковое количество выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Ульяновской области выявлено ещё 275 случаев заражения коронавирусом
В стационарах Бурятии по состоянию на 7 сентября лечатся 350 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. У 306 из них заболевание осложнилось внебольничной пневмонией.
Об этом: В ковидных стационарах Бурятии лечатся 350 пациентов
В Ульяновской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 56,4%.
Подробности в материале: В Ульяновской области завершили вакцинацию от коронавируса 285 тыс. человек
В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались 63-летний житель Усть-Канского района и жительница Онгудайского района 83 лет.
Подробности в материале: На Алтае подтвердили ещё два летальных случая от COVID-19
В пунктах вакцинации от коронавируса в Приморье жители активно прививаются однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
Об этом: Приморцы активно вакцинируются от COVID-19 «Спутником Лайт»
По данным оперативного штаба на 7 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4646 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек
В Ульяновской области заболеваемость COVID-19 «постепенно идёт на спад». Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Русских по итогам работы штаба по комплексному развитию области.
Читайте подробнее: Врио губернатора Ульяновской области оценил ситуацию с коронавирусом
Более 600 тысяч человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 в Иркутской области, по данным на 7 сентября.
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 7 сентября привито 324 897 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.
Завершили вакцинацию 296 485 человек (получили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной).
Читайте также: В Забайкалье прививки от COVID-19 сделали ещё 400 человек
В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. Новые носители выявлены в Горно-Алтайске и шести сельских районах.
Об этом: На Алтае за сутки выявили 25 носителей коронавируса
В Татарии зарегистрировали еще шесть случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 7 сентября 698 человек.
Читайте также: В Татарии от COVID-19 скончались ещё шесть человек
Еще более 300 инфекционных коек намерены развернуть в медицинских учреждениях Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.
Об этом: В Самарской области намерены развернуть еще более 300 инфекционных коек
Прибор, способный за 27 минут с высокой степенью точности определить наличие коронавируса в организме человека, разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 7 сентября рассказала начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко в интервью РИА Новости.
Об этом: В России создали прибор, способный за 27 минут выявить у человека COVID-19
Причины отказов сотрудников от вакцинации от COVID-19 в отдельных случаях намерены выяснить в Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что такое поручение дал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов на заседании областного оперативного штаба.
Об этом: В Самарской области назвали число привитых от COVID-19 жителей
Партия медицинского кислорода была направлена 7 сентября из Харбина в Иркутскую область.
Читайте подробнее: В Россию из Китая направлена новая партия медицинского жидкого кислорода
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 7 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4874 человека, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Тяжелобольных насчитывается 535 (-4 за сутки), из них 211 подключены к аппаратам ИВЛ (за последние сутки данные не изменились).
Подробности в материале: На Алтае при сокращении числа тяжелобольных с COVID-19 растёт смертность
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 7 сентября 2021 года от коронавируса привились 643 323 человека (+438 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 114 993 жителя региона получили первую прививку (на 28 человек меньше, чем по состоянию на 6 сентября).
Об этом: В Алтайском крае за сутки прививки от COVID-19 сделали менее 500 человек
Более 1 млн жителей Свердловской области завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
По данным структуры, первый компонент вакцины получили свыше 1 млн 118 человек. Оба этапа вакцинации (или один этап — в случае использования «Спутника Лайт») прошли более 1 млн 28 тыс. жителей.
По данным на 7 сентября, в регионе работает девять мобильных пунктов вакцинации, где прививают от коронавируса. Прививочная кампания проходит и в медучреждениях.
Читайте также: На Среднем Урале привили от коронавируса более 1 млн человек
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников, внесших вклад в борьбу с COVID-19. В числе награжденных — медики томской больницы №3.
Читайте подробнее: Путин наградил врачей томской больницы
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 238 новых носителей коронавируса. Всего по состоянию на 7 сентября подтверждено 82 507 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 220 человек, за сутки — 145 пациентов.
Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 238 случаев заражения коронавирусом
Ревакцинированные «Спутником Лайт» могут стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу. Теперь в отделения переливания крови для донаций антиковидной плазмы приглашаются не только те доноры, кто переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировались «Спутником V», но и доноры после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».
При ревакцинации «Спутником Лайт», которая рекомендована спустя полгода после первичной вакцинации, уровень вируснейтрализующих антител снова повышается. Благодаря этому плазма от таких доноров считается не менее эффективной.
Цитата канала «Москва о важном».
В Москве начали применять плазму от доноров после ревакцинации «Спутником Лайт». Ранее ее заготавливали только от доноров, вакцинированных «Спутником V».
Подробности в материале: Донорами плазмы могут стать ревакцинированные «Спутником Лайт» москвичи
Препарат от COVID-19 под названием «Мир-19» должен быть эффективным при ранней постконтактной профилактике. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.
«Исходя из механизма действия препарата и полученных нами предварительных результатов, он должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики», — сказала Крючко.
Подробности в материале: В ФМБА рассказали о механизме лечения COVID-19 препаратом «Мир-19»
В Северной Осетии наблюдается тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом. В республике снижается количество новых случаев заболевания COVID-19, а также число людей, которым требуется помощь врачей в ковидных госпиталях. Об этом 6 сентября в ходе еженедельного аппаратного совещания сообщил главный санитарный врач РСО-Алании Алан Тибилов.
Читайте также: Роспотребнадзор отметил улучшение ситуации по коронавирусу в РСО-Алании
За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 112 жителей Хакасии. Об этом сообщили 7 сентября в правительстве региона.
Читайте подробнее: В Хакасии COVID-19 диагностировали ещё у 112 человек
Препарат от COVID-19 «Мир-19» показал хорошую переносимость организмом человека. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.
«Мы пока не видим серьезных побочных эффектов. Первая фаза клинических испытаний закончилась в мае. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность», — сказала Крючко.
Читайте также: В ФМБА заявили об отсутствии побочных эффектов у препарата «Мир-19»
В Челябинской области за 6 сентября обнаружили ещё 370 носителей коронавируса. Об этом 7 сентября сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили уже более 89 ты. ковид-пациентов
В Бурятии за прошедшие сутки прививку против коронавируса сделали почти 4,2 тыс. человек. Из них 2,7 тыс. привились первым компонентом, 1,5 тыс. завершили вакцинацию.
Читайте подробнее: За сутки в Бурятии от COVID-19 привились более 4 тыс. человек
Жертвами COVID-19 стали ещё пять жителей Хакасии. Об этом сообщили 7 сентября в правительстве республики.
Читайте подробнее: В Хакасии скончались ещё пять ковид-пациентов
В Перми с 8 сентября начнет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Прививочный кабинет расположится возле цирка. Об этом сообщает краевой минздрав.
В ведомстве подчеркнули, пройти вакцинацию можно бесплатно и без записи в течение дня. Иммунизацию будут проводить вакциной «Спутник-Лайт».
Подробности в материале: В Перми открывают мобильный пункт вакцинации от COVID-19
На сегодняшний день специалисты не выявили симптомов, характерных только для COVID-19. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Симптомов, присущих исключительно COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено», — сказала Пшеничная.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор: учёные не выявили уникальных симптомов COVID-19
Иерей из Еврейской автономии Георгий Борисов в течение двух недель похоронил обоих родителей, заболевших COVID-19. Священнослужитель считает причиной их смерти проблемы в системе здравоохранения региона.
Об этом: Скорая не приезжала, в больнице ад и беспредел — о лечении COVID-19 в ЕАО
Начальник управления инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко — об искусственном происхождении коронавируса: «Технологии для создания такого вируса, безусловно, в мире есть, но убедительных доказательств того, что он создан искусственно, на настоящий момент нет».
Сложная эпидемиологическая ситуация в Якутии не позволяет проводить массовые мероприятия в честь празднования Дня столицы республики Якутска. Праздник пройдёт дистанционно.
Читайте подробнее: Жители Якутска отпразднуют День города в онлайн-формате
В школах Оренбурга эпидобстановка оценивается как спокойная по результатам первой учебной недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Мониторинг заболеваемости в образовательных учреждениях осуществляется ежедневно.
«Первая учебная неделя позади. По её итогам ситуация по заболеваемости в школах и детских садах спокойная», — отметила начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.
Подробности в материале: В Оренбурге из-за COVID-19 карантин действует в восьми группах детсадов
В Свердловской области зарегистрировали 22,8 тыс. случаев заражения ОРВИ с 30 сентября по 5 октября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Эпидпорог превышен на 73,4% и остаётся на уровне прошлой недели. В Богдановиче и Полевском заболеваемость выше среднеобластного уровня в полтора и более раза.
Чаще всего болеют дети до 17 лет (47% от всех заболевших). Особенно часто заболевание встречается у детей до двух лет.
Подробности в материале: На Среднем Урале сильно превысили эпидпорог по ОРВИ
В Курской области Роспотребнадзор будет проверять предприятия на процент привитых сотрудников, если там будут выявлены случаи заражения коронавирусом. Если предприятие не исполнило постановление главного врача региона, его могут привлечь к административной ответственности. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Читайте подробнее: На курских предприятиях проверят процент привитых от COVID-19
В сентябре завершается третий полугодовой этап работы врачей-экспертов в условиях пандемии COVID-19. С начала 2021-го, не выходя из дома, положенные меры социальной поддержки получили более 15 тысяч жителей Приангарья: инвалидов и пострадавших на производстве.
Свыше трёх тысяч человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Белгородской области. Об этом 6 сентября на оперативном брифинге заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.
Читайте также: Ревакцинацию от COVID-19 прошли более трёх тысяч белгородцев
В Брянской области 7 сентября выявлен 151 новый носитель коронавируса — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 119 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области выявили ещё 151 носителя коронавируса
В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 7 сентября привили 649 458 человек. За сутки вакцинировали 3187 жителей. Полный курс иммунизации антиковидными препаратами прошли 589 308 человек.
Читайте также: В Саратовской области вакцинацию от COVID-19 завершили 589 тыс. человек
В Астраханской области 7 сентября подтверждено 286 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1507 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Астраханской области число жертв коронавируса превысило 1,5 тысячи
В Республике Крым подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе региона 7 сентября. Сутками ранее, 6 сентября, сообщалось о 244 случаях заражения коронавирусом.
Об этом: В Крыму за сутки подтвердили 239 случаев заражения коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, на 7 сентября проведено свыше 181,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 255 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 148 478 человек.
За последние сутки, 6 сентября, в России выявлено 17 425 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 243 человека.
🔸Москва — 1187
🔸Московская область — 880
🔸Санкт-Петербург — 626
🔸Свердловская область — 510
🔸Ростовская область — 475
🔸Воронежская область — 461
🔸Пермский край — 460
🔸Самарская область — 460
🔸Нижегородская область — 391
🔸Красноярский край — 381
🔸Омская область — 378
🔸Иркутская область — 377
🔸Челябинская область — 370
🔸Ставропольский край — 354
🔸Волгоградская область — 347
🔸Оренбургская область — 338
🔸Республика Башкортостан — 301
🔸Хабаровский край — 296
🔸Астраханская область — 290
🔸Ульяновская область — 275
🔸Архангельская область — 249
🔸Алтайский край — 240
🔸Краснодарский край — 240
🔸Республика Крым — 239
🔸Саратовская область — 238
🔸Тюменская область — 230
🔸Пензенская область — 228
🔸Приморский край — 228
🔸Удмуртская Республика — 226
🔸Вологодская область — 218
🔸Республика Коми — 216
🔸Липецкая область — 191
🔸Ярославская область — 191
🔸Тверская область — 187
🔸Ленинградская область — 187
🔸Калининградская область — 185
🔸Кемеровская область — 169
🔸Новосибирская область — 169
🔸Республика Дагестан — 169
🔸Курская область — 168
🔸Забайкальский край — 165
🔸Владимирская область — 157
🔸Брянская область — 151
🔸Республика Саха (Якутия) — 146
🔸Белгородская область — 146
🔸Мурманская область — 139
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 136
🔸Смоленская область — 133
🔸Республика Карелия — 130
🔸Севастополь — 126
🔸Амурская область — 123
🔸Курганская область — 122
🔸Новгородская область — 120
🔸Ивановская область — 116
🔸Республика Хакасия — 112
🔸Томская область — 111
🔸Кировская область — 111
🔸Калужская область — 104
🔸Рязанская область — 104
🔸Тульская область — 104
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 99
🔸Сахалинская область — 96
🔸Псковская область — 91
🔸Тамбовская область — 89
🔸Республика Калмыкия — 85
🔸Республика Бурятия — 84
🔸Чеченская Республика — 82
🔸Костромская область — 80
🔸Орловская область — 79
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 75
🔸Республика Чувашия — 74
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 71
🔸Республика Мордовия — 67
🔸Республика Ингушетия — 63
🔸Республика Тыва — 60
🔸Республика Марий Эл — 57
🔸Республика Адыгея — 55
🔸Камчатский край — 48
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 48
🔸Республика Татарстан — 47
🔸Еврейская автономная область — 36
🔸Магаданская область — 24
🔸Республика Алтай — 16
🔸Ненецкий автономный округ — 14
🔸Чукотский автономный округ — 4
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 047 880 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 человек.
За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 17 425. Об этом 7 сентября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM.
Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1187 новых случаев заражения), Подмосковье (880) и Санкт-Петербург (626).
Подробности в материале: В России выявили ещё 17425 случаев заражения коронавирусом
В Омской области по состоянию на 7 сентября выявлено 75 952 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 378 случаев заражения SARS-CoV-2.
Подробности в материале: За сутки коронавирус выявили почти у 400 жителей Омской области
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 17 425 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым минимальным числом с 22 июня текущего года. Об этом 7 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Об этом: В России за сутки выявили 17425 новых носителей коронавируса
В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 228 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 7 сентября в регионе подтверждено 65 136 заражений. Выздоровели 54 152 ковид-пациента, в том числе за сутки — 254 человека. Скончались от COVID-19 всего 2269 жителей, из них за последние 24 часа — 17 пациентов.
Подробности в материале: В Пензенской области выявили ещё 228 случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Петербурге выявили 626 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 64 случая меньше, чем в предыдущий день. Об этом сообщили 7 сентября в федеральном оперштабе.
Подробности в материале: Третий день подряд в Петербурге снижается распространение коронавируса
В Воронежской области подтвержден 461 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 7 сентября. Сутками ранее было зарегистрировано 465 новых носителей инфекции.
Читайте также: В Воронежской области за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19
Семь пациентов с коронавирусом скончались в Омской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили 7 сентября в региональном министерстве здравоохранения.
Об этом: В Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё семь человек
За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 245 человек, 198 человек выздоровели.
Подробности в материале: В Архангельской области коронавирус выявили ещё у 245 человек
В Татарии с начала пандемии по состоянию на 7 сентября зарегистрировали 25 811 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 47 — за прошедшие сутки. Всего выздоровели 22 559 ковид-пациентов, скончались 698 носителей вируса. За минувший день выписался по выздоровлении 81 человек, количество летальных исходов увеличилось на шесть.
Читайте подробнее: В Татарии за сутки ещё 47 человек заразились коронавирусом
Жителей Приамурья продолжают прививать от COVID-19. Отстают от плана вакцинации территории, подтопленные паводковыми водами.
Об этом: План по вакцинации от COVID-19 в Амурской области выполнен на 71%
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло привился от коронавируса. Он сообщил, что ранее уже переболел COVID-19 и сделал прививку после консультации с врачами. По словам Меняйло, он для вакцинации выбрал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».
Подробности в материале: Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло привился от коронавируса
В Краснодарском крае подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом, в числе инфицированных 21 ребёнок, об этом сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 241 новом носителе инфекции.
Об этом: На Кубани за сутки выявили 240 носителей коронавируса
В Саратовской области всего от COVID-19 умерли по состоянию на 7 сентября 2455 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день трое мужчин и 14 женщин в возрасте от 42 до 95 лет.
Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки скончались 17 ковид-пациентов
Распоряжение о выделении 2 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба правительства.
В числе запланированных мероприятий — изучение изменчивости возбудителей коронавируса и других новых инфекций, усиление санитарного контроля на границе, дополнительно оснащение аппаратурой центров эпидемиологии и гигиены.
Читайте также: Правительство РФ направит 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями
102-летняя женщина справилась с COVID-19 в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что пациентке одной из больниц Уфы, которая смогла справиться с этой инфекцией, сейчас 102 года.
В Северной Осетии за последние сутки скончались от осложнений после заражения коронавирусом 11 человек. Общее число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось до 571, сообщили 7 сентября в региональном министерстве здравоохранения.
Об этом: В РСО-Алании увеличилось до 571 человека число скончавшихся от COVID-19
В Тюменской области за сутки выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял аналогичное число случаев.
Об этом: В Тюменской области за сутки скончались 28 человек с COVID-19
В Белгородской области 7 сентября подтверждено 146 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заболевших COVID-19 превысило 50 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области коронавирусом заразились более 50 тысяч человек
Мероприятия с участием более одной тысячи человек не рекомендует проводить Роспотребнадзор по Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что вопрос возможности проведения общественных спортивных и торжественных мероприятий в регионе был рассмотрен на заседании оперативного штаба области.
Читайте также: В Самарской области рассмотрели возможность проведения массовых мероприятий
В Чечне за последние почти три недели отмечается улучшение эпидситуации по COVID-19. С 20 августа число выявляемых случаев заболевания в сутки снизилось в среднем вдвое.
Читайте подробнее: В Чечне пошла на спад заболеваемость COVID-19
Специалисты говорят о новой волне коронавируса в России по причине нахождения на пороге сезонной вспышки заболеваемости инфекциями. Об этом в интервью порталу E1.ru заявил главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для COVID-19. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ», — сказал Проценко.
Об этом: Проценко назвал вероятные сроки новой волны коронавируса в России
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 187 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на два человека меньше, чем днем ранее.
Подробности в материале: В Ленобласти снижается суточное число зараженных коронавирусом
На текущий момент в Москве на ИВЛ находятся 262 пациента.
Читайте также: За сутки в Москве выявили ещё 1187 новых случаев COVID-19
В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: За сутки в Чувашии умерли десять ковид-пациентов
В Рязанской области 7 сентября выявлено 104 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений скончались ещё шесть пациентов.
Читайте подробнее: В Рязанской области выявлены ещё 104 носителя коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 7 сентября. Днём ранее, 6 сентября, в регионе было зарегистрировано 102 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 725 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 104 носителя коронавируса
В Оренбургской области выявили 338 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 7 сентября оперштаб COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 519 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 3547,03 факта COVID-19.
Выздоровели 57 766 оренбуржцев. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1638 человек. За последние сутки зафиксировано 14 летальных исходов.
Читайте также: Ещё 14 оренбуржцев скончались от COVID-19
В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется по 275 носителей коронавируса, при этом новых летальных исходов нет.
Подробности в материале: В Ульяновской области выявили более 76 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Курской области 7 сентября зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1313 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте также: В Курской области выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом
В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждён 381 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 7 сентября в оперативном штабе края.
Читайте подробнее: За сутки коронавирус выявили у сотен жителей Красноярского края
На возникновение четвёртой волны коронавируса может повлиять несколько факторов. Об этом заявил журналистам главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Читайте подробнее: Проценко назвал факторы четвёртой волны коронавируса
301 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что всего в регионе подтвердили 59 163 случая заражения этой инфекцией. При этом, в республике победили вирус 52 776 человек, в том числе 280 человек справились с ним в минувшие 24 часа.
Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом
Новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в России с конца сентября. Об этом главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил 7 сентября в Екатеринбурге.
«Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября», — приводит слова Проценко портал E1.ru.
Читайте также: Проценко: новую волну COVID-19 можно ждать в конце сентября
В Пермском крае за сутки выявили 460 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 7 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения в регионе составило 91 016. Выздоровели 80 239 человек. На сегодняшний день в COVID-отделениях пребывают 3246 пациентов. Коечный фонд свободен на 29,7%.
По причине коронавирусной инфекции скончались 4260 человек. За последние сутки подтверждено 24 смерти.
Читайте подробнее: В Прикамье число выявленных заражений коронавирусом превысило 91 тысячу
Вакцинации от COVID-19 не нужно бояться. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время своего визита 7 сентября в Екатеринбург.
Читайте также: Проценко призвал не бояться вакцинации от коронавируса
За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 27 человек. Об этом сообщили 7 сентября в оперативном штабе региона.
Читайте также: В Красноярском крае за сутки скончались 27 пациентов с COVID-19
В Липецкой области 7 сентября подтвержден 191 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1470 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлен 191 новый носитель коронавируса
Клинический фармаколог Клинической больницы Святителя Луки Санкт-Петербурга Людмила Исаева назвала главные анализы, которые необходимо сдать переболевшим COVID-19. По словам медика, постковидная реабилитация необходима не только пациентам, тяжело перенесшим заболевание, но и тем, кто переболел в легкой форме.
Подробности в материале: Петербургский врач назвала анализы, которые нужно сдать после COVID-19
Детский сад закрыт на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в Динском районе Краснодарского края, сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе.
Об этом: На Кубани из-за ковида на карантин закрыли детский сад
Восстановление внутреннего туризма в России начнется не раньше второй половины 2022 года при условии, что с пандемией будет происходить то же, что и сейчас — то есть не будет новых штаммов и новых ограничений, которые вводят разные страны. Об этом заявила 7 сентября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Подробности в материале: Массовый поток иностранных туристов в России ждут не раньше лета 2022 года
В Карачаево-Черкесии с 8 сентября начнутся проверки на предприятиях и в организациях по исполнению постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации отдельных категорий трудящихся. Об этом сообщили 7 сентября в оперативном штабе республики.
Читайте подробнее: В организациях Карачаево-Черкесии начнется проверка обязательной вакцинации
В Карачаево-Черкесии за последние сутки скончались от осложнений после COVID-19 пять человек. С начала сентября число умерших в регионе составило 32 человека. Общее количество случаев летального исхода к 7 сентября составило 494 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии 494 человека умерли от COVID-19
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 7 сентября.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +1 187/1 578 005
☑️Московская область +880/427 474
☑️Санкт-Петербург +626/584 589
☑️Свердловская область +510/127 188
☑️Ростовская область +475/127 753
☑️Воронежская область +461/121 814
☑️Самарская область +460/93 367 и Пермский край +460/91 016
☑️Нижегородская область +391/158 821
☑️Красноярский край +381/107 864
☑️Омская область +378/75 952
Цитата канала «16 негритят».
Топ-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 7 сентября 2021 года.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +45/27 787
☑️Санкт-Петербург +37/20 840
☑️Свердловская область +34/5 432
☑️Краснодарский край +32/5 465
☑️Ростовская область +28/6 181, Тюменская область +28/1 585
☑️Красноярский край +27/5 326
☑️Пермский край +24/4 260, Самарская область +24/3 384
☑️Алтайский край +23/3 722
☑️Челябинская область +22/2 886
☑️Московская область +21/7 911
Цитата канала «16 негритят».
За прошедшие сутки коронавирус выявили у 111 жителей Томской области. Об этом сообщили 7 сентября в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Томской области коронавирус выявили ещё у 111 человек
Во Владимирской области 7 сентября подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1750 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.
Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 157 носителей коронавируса
Руководитель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков подтвердил, что во время празднования Дня города фейерверки не состоятся «по причине сложной эпидемиологической ситуации».
Запланированные на эти цели деньги не перейдут на будущий год — их перераспределят на реализацию «недофинансированных проектов» в сфере культуры.
В Дагестане за последние три недели установилась тенденция на снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. С 204 заболевших в сутки 15 августа показатель прироста снизился к 7 сентября до 169, сообщили в федеральном оперативном штабе
Читайте также: В Дагестане при снижении заболеваемости COVID-19 не уменьшается смертность
В Тамбовской области 7 сентября подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 811 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 89 новых носителей коронавируса
В Татарии привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 7 сентября 1 млн 19 тыс. 953 человека, в том числе за сутки — 4,2 тыс. жителей. Вторую дозу антиковидной вакцины получил 877 541 человек.
Читайте подробнее: В Татарии от COVID-19 привили за сутки более 4 тысяч человек
За последние сутки, 6 сентября, в Сибири зарегистрировано 2013 новых случаев заболевания COVID-19 (-27). 99 жителей СФО скончались (+5).
Лидер по количеству заражений — Красноярский край (381).
Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье пошло на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 7 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 880 случай новой инфекции, что на 11 меньше аналогичного показатель 6 сентября. Тогда на территории региона выявили 891 новый случай, а днем ранее — 826.
Читайте также: Динамика выявленных случаев коронавируса в Подмосковье пошла на спад
В России не отмечено случаев заражения вариантом коронавируса «Мю» — центр «Вектор» в интервью Интерфаксу.
В Волгоградской области 7 сентября подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заболеваний COVID-19 превысило 84 тысячи. Зарегистрировано 14 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области коронавирус подтверждён у 84 тысяч жителей
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом сообщили 7 сентября в оперативном штабе региона.
Читайте подробнее: В Томской области скончались уже 550 пациентов с коронавирусом
Министерство здравоохранения России обновило временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против коронавируса.
460 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 93 367 случаев заражения этой инфекцией.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 460 новых носителей коронавируса
На VI Восточном экономическом форуме хотели обсудить «санитарный щит» страны против нового коронавируса и новых пандемий, но в очередной раз оголили нечто совсем иное…
Читайте также: «Нам осталось уколоться и пропасть на дне колодца» — новое о вакцинации
В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Это на пять случаев меньше, чем в предшествующие сутки. Всего за время пандемии в регионе заболели COVID-19 чуть более 62 тыс. жителей.
Читайте также: В Карелии с начала пандемии коронавирусом заразились более 62 тыс. человек
В Псковской области наибольшая заболеваемость среди взрослых в настоящее время отмечается в возрастной группе 30−49 лет. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Читайте подробнее: На Псковщине коронавирусом стали чаще заражаться люди среднего возраста
В Свердловской области зарегистрировали ещё 510 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Вирус выявили у 103 жителей Екатеринбурга и 407 пациентов из других муниципалитетов. Всего подтверждено 127 188 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.
Для сравнения: сутками ранее врачи зафиксировали 514 ковид-пациентов в регионе.
Читайте подробнее: На Среднем Урале выявлено более 127 тыс. случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Коми число больных COVID-19 пополнили 216 человек. Наибольший прирост отмечен в Сыктывкаре — 80 случаев, Ухте — 44 и Сыктывдинском районе.
Подробности в материале: В Коми за сутки число больных ковидом пополнили 216 человек
В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областного правительства.
В документе говорится об обязательном переводе на дистанционную работу осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области работников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями в соответствии с перечнем, утверждаемым минздравом, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций.
Министерству здравоохранения Оренбуржья предписано утвердить перечень заболеваний и состояний, требующих перевода сотрудника на дистанционку.
Читайте также: В Оренбуржье потребовали список заболеваний для перевода на дистанционку
В России более 92% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не привиты от коронавируса. Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные», — сказал Мурашко.
Об этом: Мурашко назвал число госпитализаций непривитых лиц с COVID-19
Более 500 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства РФ на завершение строительства инфекционного госпиталя в Ивановской области, сообщили 7 сентября в пресс-службе правительства России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Ивановской области выделили 500 млн рублей на достройку ковид-госпиталя
В Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение 12 школьных классов из-за коронавируса, сообщили журналистам в оперштабе региона.
12 классов в восьми школах города ушли на «дистант» в связи со случаями COVID-19.
Также на удалённый режим перешли 10 групп в 10 дошкольных учреждениях города. Ещё восемь групп в семи детсадах закрыли на карантин по ОРВИ.
Читайте подробнее: В школах Екатеринбурга перевели на «дистант» 12 классов
Более 92% госпитализированных в ковидные госпитали — это те, кто не был привит от коронавирусной инфекции, заявил 7 сентября журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Об этом: Мурашко сказал, сколько среди попавших в больницу не были привиты от COVID
В Югре за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (29 случаев), сообщает 7 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 139 случаев.
Об этом: В Югре за сутки коронавирусом заразились ещё 136 жителей
В Костромской области прививки «СпутникомЛайт» сделали около 5,4% жителей региона, нуждающихся в ревакцинации.
Читайте также: В Костромской области от COVID-19 ревакцинировалось более 500 человек
В Челябинской области увеличивается количество школьников, у которых обнаружен COVID-19. Это следует из сообщений регионального минздрава.
Читайте подробнее: В Челябинской области растёт число школьников с COVID-19
Количество жителей Петербурга, сделавших хотя бы первую часть прививки от коронавирусной инфекции, по данным на 7 сентября составляет 1 млн 500 тыс. 754 человека, сообщили в городском оперштабе.
Об этом: В Петербурге привили от коронавируса полтора миллиона человек
Иммунологическая комиссия на текущей неделе рассмотрит вопрос о возможности совмещения прививок от гриппа и коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Читайте также: В Минздраве рассмотрят вопрос совмещения прививок от гриппа и COVID-19
В нескольких больницах и поликлиниках Мурманской области возобновили работу дневные стационары, которые были закрыты с июня.
Читайте подробнее: В Мурманской области возобновили работу больничные стационары
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем видеообращении 7 сентября рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. По его словам, на амбулаторном лечении от COVID-19 находится 1630 человек, еще 731 человек госпитализирован в больницы.
Подробности в материале: Все пациенты коронавирусных больниц Новгородской области не были привиты
О госпитализации телеведущего Дмитрия Киселёва 7 сентября сообщает Mash.
Читайте подробнее: Дмитрий Киселёв попал в больницу с COVID-19
На Ямале за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. При этом шесть случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 7 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 102 случая.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 99 носителей коронавируса
В Курганской области за сутки на 7 сентября подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 65 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 122 случая.
Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 199 человек
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничительных мер из-за коронавируса в ближайшее время, но готовы к любому сценарию развития ситуации, заявил мэр столицы Москвы Сергей Собянин.
Читайте также: Собянин: новых ограничений из-за COVID-19 в Москве пока не планируется
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отмечает небольшое снижение уровня заражений коронавирусом, но в целом показатели остаются достаточно высокими.
Подробности в материале: В бюджетной сфере Хабаровского края отмечается снижение ковидных больных
Всего с начала пандемии на 8 сентября в Хабаровском крае зарегистрировано 77 013 носителей коронавируса. Выздоровели 70 876 человек, не справились с болезнью 716 пациентов (+3 за сутки).
Читайте также: В Хабаровском крае COVID-19 унёс жизни более 700 человек
В Хабаровский край поступило более 300 тыс. доз вакцины против гриппа.
Об этом: В Хабаровском крае началась прививочная кампания против гриппа
Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе встречи с телеведущей программы «Жить здорово» на Первом канале Еленой Малышевой попросил её провести встречи с медиками края посредством видео-конференц-связи и поделиться своим опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией
Подробности в материале: Власти Камчатки попросили телеведущую Елену Малышеву подучить медиков края
В Бурятии за минувшие сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 8 сентября общее число подтверждённых случаев достигло 57 099, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Бурятии выявили 76 новых носителей коронавируса
В Республике Алтай подтверждено два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов за весь период пандемии достигло 364.
Читайте также: В Горном Алтае жертвами COVID-19 стали 364 человека
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидером по приросту стал Усть-Канский район, где диагноз подтвердился у семи человек.
Читайте подробнее: На Алтае коронавирус диагностирован ещё у 30 местных жителей
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Скончались два человека в возрасте старше 65 лет.
Читайте подробнее: В Бурятии за сутки умерли два пациента с COVID-19
В Туве за минувшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев в регионе за весь период пандемии достигло 10 622.
Читайте подробнее: В Туве выявили 63 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Ульяновской области чуть снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом
С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 18 750 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 8 сентября в региональном правительстве.
Подробности в материале: В Хакасии с начала года выявили почти 19 тысяч носителей коронавируса
Последствия пандемии COVID-19 стали беспрецедентным вызовом для финансистов Якутии. Об этом заявил министр финансов республики Валерий Жондоров.
Подробности в материале: Финансовая система Якутии прошла испытания коронавирусом
По данным оперативного штаба на 8 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4656 человек, причём 10 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Об этом: В Приангарье скончались ещё 10 пациентов с COVID-19
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев.
Читайте также: В Кузбассе за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом
В Южно-Сахалинске, несмотря на введённые ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в том числе на запрет собираться в одном месте более 50 человек, 11 сентября всё-таки отметят День города.
Об этом: В Южно-Сахалинске, несмотря на пандемию COVID-19, отметят День города
Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили 8 сентября в правительстве республики.
Читайте также: В Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции
Вакцинированный телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом. Как стало известно журналистам, в одну из столичных клиник был госпитализирован известный ведущий на канале «Россия-1» Дмитрий Киселёв. В больницу он попал в состоянии средней тяжести и с температурой. Находится под наблюдением врачей.
В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 8 сентября, медицинскую помощь получает 1541 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: В Кузбассе помощь врачей потребовалась 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом
Заявление замминистра здравоохранения Фисенко о возможности добавления в новую, 12-ю версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 альтернативных схем лечения произвело немалый резонанс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого собрания Павел Шумихин.
Он также отметил, что обсуждать по сути пока нечего — конкретные препараты названы не были.
«В целом же такой подход следует признать допустимым, поскольку в клинической практике используются лекарственные препараты и методы лечения с разными уровнями доказательности. В этом плане COVID-19 не должен являться исключением из общих правил», — заключил эксперт.
Подробности в материале: Врач рассказал об отношении к новым схемам лечения COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 8 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло значения 4901 человек, причём второй день подряд регион ставит рекорды по смертности от коронавируса — по 27 человек за сутки.
Читайте подробнее: В Алтайском крае смертность от COVID-19 бьёт рекорды
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 8 сентября 2021 года от коронавируса привились 646 359 человек (+3036 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 113 410 жителей региона получили первую прививку (на 1583 человека меньше, чем по состоянию на 7 сентября) и 530 673 человека (+4418 за сутки) полностью привиты.
Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привились чуть более трех тысяч человек
В столице Еврейской АО закрыты на карантин две группы детского сада №29. Воспитатель в одной из них заболела коронавирусом и могла заразить детей.
Читайте также: Воспитатель детсада в Биробиджане могла заразить детей COVID-19
Чтобы не спровоцировать рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, нужно своевременно подать тепло в жилые жома и социальные объекты. Об этом на совещании сегодня, 8 сентября, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Читайте подробнее: Кемеровская область готова к отопительному сезону на 97% — власти
В случае появления при COVID-19 на фоне других респираторных симптомов одышки, являющейся наиболее грозным признаком нового заболевания, необходимо в срочном порядке обращаться ко врачу. Об этом 8 сентября рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре рассказали о наиболее грозном симптоме COVID-19
Вернувшихся из отпуска и не сдавших тесты на коронавирус москвичей оштрафовали на 21,2 млн руб., сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.
По данным ведомства, около 2% граждан, вернувшихся из-за границы, не загружают на портал госуслуг результаты ПЦР-теста на COVID-19 и не соблюдают требование о самоизоляции.
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 243 новых носителя коронавируса. Всего по состоянию на 8 сентября подтверждено 82 750 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 420 человек, за сутки — 200 пациентов.
Подробности в материале: В Саратовской области не снижается заболеваемость COVID-19
Глава управления Роспотребнадзора по Туве Людмила Салчак заявила о недопустимости проведения массовых мероприятий, в том числе семейных торжеств, из-за непростой эпидситуации.
Об этом: Заболеваемость ковидом в Туве превышает среднероссийский уровень в 1,5 раза
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 8 сентября привито 327 614 человека (+2717 за сутки).
Читайте также: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты менее трех тысяч человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 277, причём 163 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Забайкалье скончались ещё два пациента с COVID-19
304 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.
Сообщается, что всего в регионе выявили 59 467 случаев заражения этой инфекцией.
Читайте также: В Башкирии за сутки выявили более 300 носителей коронавируса
В Челябинской области за 7 сентября выявили ещё 368 заразившихся коронавирусом. Эти сведения 8 сентября приводит оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 368 ковид-пациентов
В Приамурье за сутки скончались от COVID-19 четыре человека. Доля жителей региона, которые переносят заболевание с пневмонией, возросла до 37%.
Читайте подробнее: В Амурской области возрос процент коронавирусных больных с пневмонией
Без коллективного иммунитета населения к коронавирусу сложно строить прогнозы по дальнейшей ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом 8 сентября в Челябинске заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Об этом: Проценко: без коллективного иммунитета прогнозы по COVID-19 строить сложно
В Республике Крым подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 сентября. Сутками ранее, 7 сентября, сообщалось о 239 случаях заражения.
Подробности в материале: В Крыму за сутки выявили 235 новых носителей коронавируса
В учреждениях общего образования Читы сейчас обучается 45 530 детей. Из них только 24 школьника 3 сентября находились на временном дистанционном обучении по причине самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19.
Подробности в материале: В Чите 24 школьника перевели на «дистант» из-за COVID-19
Меры, направленные на поддержку бизнеса и граждан в период пандемии, дали ожидаемый результат. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.
Подробности в материале: Антикризисные меры не нанесли ущерба устойчивости бюджета — Мишустин
В Брянской области 8 сентября подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем выявлено сутками ранее. Лаборатории проверили 1937 тестов. Зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области подтвердили ещё 150 случаев заражения коронавирусом
В столице Татарии с 8 по 10 сентября пройдет IX международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В программу вошли свыше 50 мероприятий, на которых участники обсудят восстановление отрасли после пандемии 2020 года, развитие малого и среднего бизнеса, создание комфортной среды для занятий спортом, способы вовлечения населения в здоровый образ жизни. Форум пройдет при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Читайте подробнее: В Татарии проходит IX международный спортивный форум
Экономика России уже восстановилась, хотя вызов пандемии пока ещё не исчез. Об этом 8 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.
Об этом: О победе над коронавирусом говорить пока рано — Мишустин
В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 8 сентября привили 652 220 человек. За сутки вакцинировали 2762 жителя. Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 589 308 человек.
Подробности в материале: В Саратовской области привили от COVID-19 ещё 2,7 тыс. человек
За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали у 243 жителей региона, 93 из них проживают в областном центре.
Читайте также: В Архангельской области за сутки COVID-19 диагностировали у 243 пациентов
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 18 024 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: В России за сутки выявили 18024 новых случая заражения коронавирусом
В Ленинградской области за последние сутки лабораторно выявили 184 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на три человека меньше, чем днем ранее. Об этом 8 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Ленобласти выявили 184 новых носителя коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 1269 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 476 человек, скончались 48 пациентов. На ИВЛ находятся 258 человек.
Об этом: COVID-19 в Москве: за сутки выявили ещё 1269 заболевших
В Воронежской области подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 сентября. Сутками ранее сообщалось о 461 новом заразившемся.
Об этом: В Воронежской области ковид унёс жизни ещё 26 человек
В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 232 новых носителя коронавируса. По информации на 8 сентября, всего по региону подтверждено 65 368 заражений. Выздоровели за все время 54 427 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 275 человек. Скончались от COVID-19 всего 2284 жителя, из них за последние 24 часа — 15 пациентов.
Читайте также: В Пензенской области подтвердили 232 новых случая заражения коронавирусом
В Югре за сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (42 случая), сообщает 8 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 136 случаев.
Подробности в материале: В Югре за сутки выявлен ещё 141 человек с COVID-19
После трехдневного спада в Санкт-Петербурге вновь резко выросло число новых зафиксированных случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю за минувшие сутки Северная столица, со своими 1430 новыми носителями, обогнала даже Москву, где выявлено 1269 новых случаев.
Подробности в материале: Петербург опять лидирует в России по новым случаям коронавируса
В Татарии с начала пандемии по состоянию на 8 сентября зарегистрировали 25 856 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 45 — за прошедшие 24 часа. Всего выздоровели 22 595 ковид-пациентов, скончались 698 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 человек, количество летальных исходов не изменилось.
Подробности в материале: В Татарии за сутки зарегистрировали 45 случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, на один случай меньше, чем накануне, об этом сообщили 8 сентября в региональном оперативном штабе. В числе новых носителей — 21 ребёнок.
Читайте подробнее: В Краснодарском крае за сутки нашли 239 носителей коронавируса
Полумарафон бега памяти Александра Раевича состоится в Новосибирске в эту субботу, 11 сентября. Главное требование для участников — наличие медицинской справки-допуска, иногородним участникам вместе с этим необходимо будет предоставить результаты ПЦР-теста. Об этом сообщила мэрия города.
«Как и в прошлом году, массовые дистанции для детей отменены в связи противоэпидемиологическими мерами», — уточнили в городской администрации.
Об этом: На марафон в Новосибирске пустят только с медсправками и ПЦР-тестами
Действующие на территории столицы России меры ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса, являются щадящими. Такое мнение 8 сентября высказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.
Читайте также: Собянин назвал щадящими связанные с COVID-19 ограничения в Москве
В Саратовской области за сутки зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 8 сентября 2476 человек.
Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончался 21 пациент
Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграм.
Об этом: «Сюрприз» — глава Бурятии заболел ковидом, несмотря на прививку
Собянин рассказал, как принимает решения о новых ограничениях.
В Курской области 8 сентября зарегистрировано 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте также: В Курской области выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом
Мэр Москвы рассказал о новых ограничениях в столице.
Читайте также: Собянин рассказал, когда введут новые ковид-ограничения в Москве
В Липецкой области 8 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1479 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 194 новых носителя коронавируса
В связи с увеличением распространения коронавирусной инфекции в Петербурге резко возросло и количество госпитализаций с COVID-19 и пневмонией. По данным городского оперштаба, за 7 сентября в больницы доставлены 290 таких пациентов, в то время как еще 5 сентября за сутки госпитализировали 176 человек.
Об этом: В Петербурге за сутки с ковидом госпитализировали почти 300 человек
Несмотря на то, что некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП, связанный с пандемией коронавируса кризис еще не завершен. Об этом 8 сентября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарной сессии Московского финансового форума.
Об этом: Кудрин заявил, что связанный с пандемией кризис еще не завершен
Во Владимирской области 8 сентября подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1763 человека. За последние сутки подтверждено 13 новых летальных случаев.
Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 159 носителей коронавируса
В Тамбовской области 8 сентября подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 814 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлен 91 новый носитель коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 8 сентября. Днём ранее, 7 сентября, в регионе было зарегистрировано 104 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 829 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки вновь выявлены 104 носителя коронавируса
В Астраханской области 8 сентября подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1516 человек скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте также: В Астраханской области выявлено 287 новых случаев заражения коронавирусом
Чувашия получит дополнительно 17 автомобилей скорой медицинской помощи. Всего в 2017—2020 годы из республиканского бюджета было выделено более 333 млн рублей на закупку 113 автомобилей «скорой».
В Чувашии выявлено ещё 74 носителя коронавируса, также зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19.
Читайте подробнее: Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё девять пациентов
В Белгородской области 8 сентября выявлено 148 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 151 пациент, шестеро скончались от осложнений, в их числе жительница Краснодарского края 1937 года рождения, госпитализированная в горбольницу №2 Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области выявили 148 новых носителей коронавируса
В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19.
Об этом: За сутки в Ульяновской области умерли девять пациентов с коронавирусом
С начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 76 515 случаев заражения SARS-CoV-2.
Об этом: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё более 200 жителей
В Рязанской области 8 сентября подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 120 пациентов, четверо скончались.
Читайте подробнее: В Рязанской области подтверждено 103 новых случая заражения коронавирусом
В Волгоградской области 8 сентября выявлено 349 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 16 районах региона. Выписаны после выздоровления 314 пациентов, скончались 17 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области выявили 349 новых носителей коронавируса
Пермский край получил ещё 24 540 комплектов вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Читайте также: Прикамье получило ещё 24540 комплектов ковид-вакцины
«Сюрприз у меня — ковид подхватил, хотя и дважды вакцинирован»: глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что заразился коронавирусом.
Министерство здравоохранения Новосибирской области начало подготовительную работу по направлению мобильных прививочных бригад на избирательные участки в период проведения голосования 17, 18, 19 сентября. Планируется, что они будут работать там, где имеется такая техническая возможность — в медицинских кабинетах образовательных организаций, сообщила на совещании сегодня, 8 сентября, заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.
Читайте также: Новосибирцы смогут сделать прививку от COVID-19 на избирательных участках
В Оренбургской области за сутки выявили ещё 339 носителей коронавируса. Об этом сообщает областной оперштаб.
Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили ещё 339 ковид-пациентов
На 8 сентября в Татарии вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1 млн 24 тыс. 623 человека, из них вторую прививку получили 878 654 человека.
Об этом: В Казани закрывают пункты вакцинации у станций метро
Тест на коронавирус главы Республики Бурятия Алексея Цыденова показал положительный результат. Об этом глава региона 8 сентября сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
Читайте подробнее: Прошедший вакцинацию глава Бурятии заразился коронавирусом
В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки получили положительный результат тестов на коронавирус еще 46 жителей республики. Всего, по данным регионального оперативного штаба на 8 сентября, носителями опасной инфекции стали за все время пандемии 24 407 человек.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии выявлено еще 46 заболевших COVID-19
Не более 2% граждан в России заражаются коронавирусом после полного курса вакцинации, заявили в Росздравнадзоре.
За последние сутки в Мурманской области скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 1898.
Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки коронавирус унёс девять жизней
В Чечне в течение прошедших суток скончались от осложнений после COVID-19 14 пациентов. Список умерших от опасной инфекции увеличился до 536 человек, сообщили 8 сентября в федеральном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Чечне за сутки 14 человек скончались от COVID-19
Экономический кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, ещё не закончился окончательно. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 8 сентября в краевом оперштабе.
Читайте также: В Красноярском крае скончались уже 5350 ковид-пациентов
В настоящее время в Росздравнадзор поступило порядка 7 тыс. заявлений о нежелательных реакциях после прохождения вакцинации от COVID-19, что составляет примерно 0,018% от общего числа привитых. Об этом 8 сентября сообщила на пресс-конференции руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Читайте подробнее: Росздравнадзор не выявил проблем с безопасностью вакцин от COVID-19 в РФ
В Оренбургской области подтвердили смерть от COVID-19 ещё 11 человек. Это следует из сообщений оперштаба.
Подробности в материале: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 11 человек
На Ямале за сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. При этом семь случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 99 случаев.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявили 97 ковид-пациентов
Стадион в Туле на матче седьмого тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА 12 сентября разрешено заполнить на 30%, сообщает телеграм-канал «Ложа прессы». Таким образом, на игру смогут попасть около 5700 человек. Пройти на стадион смогут только вакцинированные от COVID-19 болельщики и переболевшие COVID-19 не позднее чем полгода назад.
В Адыгее число случаев летального исхода от COVID-19 увеличилось до 367. За прошедший день скончались еще три жителя региона, не перенесшие осложнений после заражения опасной инфекцией. Такие данные привел 8 сентября федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Адыгее еще три пациента скончались от COVID-19
В Ставропольском крае не снижается число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Не уменьшается и смертность от COVID-19. Об этом говорит статистика за 8 сентября, приведенная федеральным оперативным штабом.
Об этом: На Ставрополье число носителей коронавируса превысило 78 тыс. человек
Петербургский ученый, кандидат биологических наук Алексей Куприянов при поддержке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге запустил портал COVID-19.SPb.monitoring, на котором публикует независимую аналитику о COVID-19.
Подробности в материале: В Петербурге запустили портал с альтернативной аналитикой о COVID-19
Ограничения по количеству зрителей на спортивных событиях в России абсолютно оправданны в условиях пандемии коронавируса, заявила ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
За последние сутки в Республике Коми скончались 14 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии инфекция унесла 1545 жизней.
Шесть классов школ Санкт-Петербурга перешли на дистанционное образование из-за коронавируса и простуды уже после первой учебной недели нового учебного года. Об этом 8 сентября сообщили в городском комитете по образованию.
Подробности в материале: Шесть школьных классов Петербурга перешли на дистант из-за коронавируса
Около 700 медработников умерли от последствий заражения коронавирусом в России в 2021 году. Об этом заявил директор НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава РФ Игорь Бухтияров.
Российская экономика «выздоровела» после пандемии, однако потенциал ее восстановления еще не исчерпан. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В Русской православной церкви более 5,5 тысячи клириков и монашествующих перенесли коронавирус, 185 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
Подробности в материале: В России более 5,5 тысячи священников и монахов переболели COVID-19
В Саратовской области общее количество коек в ковидных госпиталях составляет 3418, свободными на 8 сентября остаются 426 из них, или 12,5% от развернутых. На стационарном лечении находятся 2992 человека, на амбулаторном лечении — 1131 пациент.
Об этом: В Саратовской области растёт заболеваемость COVID-19 на предприятиях
Прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса составляют не более 2% заболевших COVID-19 в России, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Читайте подробнее: Росздравнадзор: прошедшие вакцинацию составляют 2% заболевших COVID-19
В Курской области первую прививку от коронавируса сделали 70% от планируемого к вакцинации количества жителей. Первым компонентом привиты 374 тыс. 90 человек, или 70% от планируемого к вакцинации количества граждан. Полностью прошли вакцинацию 340 тыс. 537 курян.
Читайте подробнее: В Курской области вакцинацию от COVID-19 прошли 340,5 тыс. человек
В Курской области полиция выявила 51 сайт, через который продавались поддельные документы о вакцинации против COVID-19 и проведении ПЦР-тестов. Информацию отправили в Роскомнадзор, сайты заблокировали.
Подробности в материале: В Курской области заблокирован 51 сайт с фальшивыми справками о вакцинации
В Адыгее пришлось отправить на карантин учеников 11 классов, обучающихся в восьми школах. Всего на дистанционный режим обучения перешли более 300 учащихся, сообщили в министерстве образования региона.
Читайте также: В Адыгее отправили на карантин учеников восьми школ
В Пермском крае за сутки выявили ещё 458 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Подробности в материале: В Прикамье выявили ещё 458 ковид-пациентов
Гостиничная отрасль и общепит в Москве остаются наиболее проблемными областями после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Власти Москвы готовы обеспечить дистанционное обучение школьников при необходимости, но надеются не принимать крайних мер. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Три района Коми приблизились к выполнению плана по ковид-вакцинации — Вуктыльский, Ижма и Усинский округ, сообщил глава республики.
Читайте также: Три района Коми приблизились к выполнению плана по ковид-вакцинации
За сутки заразились коронавирусом 154 жителя Якутии (днём ранее — 148). Число инфицированных растёт — ранее в среднем фиксировалось 142−144 новых случая заражения COVID-19 в день. Выше всего уровень заболеваемости в Якутске: за сутки — 91 человек.
Читайте подробнее: В Якутии возросло количество выявляемых случаев заражения COVID-19
В гимназии № 6 Перми несколько классов закрыли на карантин, школьников перевели на дистанционное обучение, сообщают СМИ.
По официальным данным, заболевание выявили у пяти учеников. Оснований для закрытия всего образовательного учреждения нет. В мэрии подчеркнули, что администрация школы и муниципальный департамент образования выполняют все предписания и нормы, необходимые в данной ситуации.
Читайте также: В Перми из-за вспышки COVID-19 несколько классов закрыли на карантин
В Бурятии за минувшие сутки выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 176, из которых 49% приходится на жителей Улан-Удэ.
Читайте подробнее: В Бурятии за сутки выявили 77 случаев заражения коронавирусом
В Еврейской автономной области коронавирусом болеют 1002 человека, 185 из них госпитализированы. За сутки погибли ещё четверо.
Подробности в материале: В Еврейской АО от COVID-19 погибли за сутки ещё четыре человека
В Республике Алтай продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле жертвами COVID-19 стали ещё два человека — 33-летний мужчина и 65-летняя женщина.
Читайте подробнее: На Алтае от COVID-19 умер 33-летний мужчина
В Чувашию поступила очередная партия вакцины от COVID-19.
Подробности в материале: Прививку от коронавируса сделали более 300 тыс. жителей Чувашии
В Кемеровской области спустя неделю после начала учебного года по меньшей мере в шести школах выявлены случаи заражения коронавирусом. Ученики временно перестали посещать учреждения. Об этом сайту VSE42.Ru сообщили в министерстве образования Кузбасса.
Читайте также: В Кузбассе ученики шести школ отправлены на карантин из-за коронавируса
В Ульяновской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Об этом: В Ульяновской области снижается суточное число заражённых коронавирусом
В Ульяновскую область продолжают поступать вакцины от COVID-19. Иммунизацией планируется охватить 595 тыс. жителей.
Читайте также: В Ульяновской области привились от коронавируса 338 тыс. жителей
В Туве за минувшие сутки коронавирус диагностирован ещё у 65 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, более половины новых случаев инфицирования зарегистрировано в столице Кызыле (+35).
Подробности в материале: В Туве выявили 65 новых носителей коронавируса
В Татарии с начала пандемии от COVID-19 скончался по состоянию на 9 сентября 701 человек. Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и одна женщина в возрасте от 42 лет до 81 года.
Подробности в материале: В Татарии жертвами COVID-19 стали ещё три человека
Власти Башкирии сейчас подходят к вопросу соблюдения масочного режима в республике очень осторожно, чтобы не создавать жителям дополнительных неудобств. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время прямой линии.
Глава региона прокомментировал ситуацию, при которой местные жители стали реже носить маски.
Читайте также: Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с масочным режимом в регионе
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 9 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев.
Подробности в материале: В Кузбассе за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 162 человека. Об этом сообщили 9 сентября в правительстве республики.
Некоторые жители Башкирии болеют после вакцинации из-за разной реакции на препараты. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время прямой линии.
К нему обратилась врач клинико-диагностического инфекционного центра из Стерлитамака, которая сообщила, что в больнице на искусственной вентиляции лёгких нет ни одного пациента, получившего вакцину от COVID-19.
Читайте подробнее: Глава Башкирии о вакцине от COVID-19: «Является большим спасением»
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске (8 новых случаев), Усть-Канском (+8), Усть-Коксинском (+7), Онгудайском (+4), Шебалинском (+3) и Чемальском (+1) районах.
Читайте также: На Алтае за сутки коронавирус выявили ещё у 31 человека
По данным оперативного штаба на 9 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4667 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 101 593 человека (+380 за сутки).
Читайте подробнее: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек
Чечня стала первым субъектом РФ, в котором удалось создать коллективный иммунитет к коронавирусу. В регионе уже 66% подлежащего вакцинации населения сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщил глава регионального миндрава Эльхан Сулейманов.
По словам Сулейманова, такой охват вакцинацией против коронавируса в регионе говорит о том, что в Чечне «сложился иммунологический пояс». Для того чтобы ситуация стала еще благополучнее, по его словам, необходима вакцинация всего населения.
Подробности в материале: Чечне удалось первой в России создать коллективный иммунитет к COVID-19
Член-корреспондент Российской академии наук, новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов обозначил отправную точку новой волны коронавируса. По его словам, четвёртая волна коронавируса может подкрасться буквально через несколько недель.
Читайте подробнее: Новая волна COVID-19 может подкрасться к новосибирцам в ближайшее время
Жертвами COVID-19 стали ещё шесть жителей Хакасии, сообщили 9 сентября в региональном правительстве.
Читайте подробнее: С начала года в Хакасии скончались 636 пациентов с коронавирусом
Текущая ситуация в Башкирии была не столь трагична, чтобы власти региона закрылись и не проводили массовые мероприятия в республике. Об этом 8 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.
Хабиров ответил на вопрос блогера, почему в Башкирии во время пандемии коронавируса проводили массовые мероприятия, такие как национальный финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Всемирная фольклориада, Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров.
Читайте подробнее: Глава Башкирии объяснил проведение международных мероприятий в пандемию
В Бурятии зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1794.
Подробности в материале: В Бурятии жертвами COVID-19 стали ещё три человека
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4926 человек, причём третий день подряд регион ставит рекорды по смертности от коронавируса. В сводку добавили ещё 25 погибших.
Читайте подробнее: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом
На Камчатке за последние сутки выявили ещё 48 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 47). За всё время пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось по данным на 9 сентября уже у 18 833 человек.
Читайте подробнее: На Камчатке с начала месяца от COVID-19 скончались 15 человек
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 9 сентября 2021 года от коронавируса привились 649 080 человек (+2721 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 111 503 жителя региона получили первую прививку (на 1907 человек меньше, чем по состоянию на 7 сентября).
Читайте также: На Алтае прививки от COVID-19 получили менее трех тысяч человек за сутки
В столице Тувы Кызыле по состоянию на 9 сентября семь классов отправлены на дистанционный режим обучения после случаев инфицирования учащихся. Ряд групп в детских садах закрыт на карантин.
Подробности в материале: Семь классов в школах Кызыла отправили на дистанционку из-за коронавируса
Обстановка с распространением коронавируса среди школьников обострилась в Алтайском крае. По данным с пресс-конференции замминистра образования и науки региона Ларисы Терновой, на карантин вынуждены были уйти 27 классов в 19 школах края.
Об этом: В Алтайском крае почти 30 классов ушли на карантин из-за COVID-19
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 241 нового носителя коронавируса. Все заболевшие с установленным источником заражения. Всего по состоянию на 9 сентября подтвержден 82 991 случай заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 615 человек, за сутки — 195 пациентов.
Читайте также: В Саратовской области выявили 241 новый случай заражения коронавирусом
В мире вряд ли появится лекарство, способное полностью излечить от COVID-19, и, скорее всего, появится комбинация разных препаратов и методов профилактики и лечения болезни. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«Во всем мире разработки какие-то есть. Но не уверен, что будет создано лекарство, которое полностью излечивает от коронавируса. Все-таки это больше связано с иммунной системой каждого человека, тут скорее может быть набор разных лекарств и разных методов профилактики, лечения и восстановления, чем волшебный препарат, который все вылечит», — сказал Дворкович.
Читайте также: Дворкович усомнился в создании лекарства от COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 439, причём 162 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре человека
Прямая линия с губернатором Красноярского края Александром Уссом состоится 9 сентября. Одни из популярных тем — возможное снятие коронавирусных ограничений и вопросы вакцинации.
Читайте также: На прямую линию с красноярским губернатором поступило 1,6 тыс. вопросов
В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 367 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 367 ковид-пациентов
По данным Роспотребнадзора, на 9 сентября проведено свыше 182,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 422 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 129 592 человека.
Заместитель главы Тавды (Свердловская область) Людмила Склярова умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральского города.
Склярова курировала в Тавде вопросы социальной политики. На должность вице-мэра руководительница была назначена в 2017 году.
«К сожалению, Людмила Георгиевна не успела по разным медицинским отводам поставить прививку от коронавируса», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» бывший глава Тавды, советник губернатора Свердловской области Виктор Лачимов.
По словам Лачимова, Склярова заразилась коронавирусом незадолго до своей смерти.
https://regnum.ru/news/3334678.html
Читайте подробнее: Вице-мэр уральского города скончалась после заражения коронавирусом
В Республике Карелия подсчитали процент взрослого населения региона, которые привились от COVID-19. Наибольшее число вакцинированных среди людей пенсионного и предпенсионного возрастов.
Об этом: В Карелии больше всего привитых от COVID-19 в возрастной группе от 60 лет
В Республике Карелия после небольшого спада вновь отмечается рост числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе подтверждено 136 новых случаев.
Читайте также: В Карелии суточная выявляемость коронавируса превысила 130 случаев
В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 9 сентября привили 655 643 человека. За сутки вакцинировали 3423 жителя. Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 597 237 человек, из них 7929 — за прошедшие 24 часа.
Читайте подробнее: В Саратовской области от COVID-19 привились более 655 тыс. человек
По состоянию на 9 сентября в Омской области выявлен 76 701 случай заражения коронавирусом, выздоровели 56 334 человека.
Об этом: В Омской области подтверждено уже 76,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Ленинградской области с начала массовой вакцинации от COVID-19 привились более 539 тыс. жителей, из них 90,1% уже прошли оба этапа вакцинации.
Подробности в материале: В Ленобласти привились от COVID-19 почти 540 тыс. жителей
В Омской области скончались ещё девять пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили 9 сентября в региональном оперштабе.
Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё девять жителей Омской области
В Брянской области 9 сентября выявлено 148 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 134 пациента, скончались от осложнений 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области за сутки выявили 148 носителей коронавируса
В Ставропольском крае сняли запрет на проведение спортивных мероприятий в присутствии зрителей. При условии выполнения необходимых ограничений стадионы вновь заполнятся болельщиками. Заполняемость трибун на соревнованиях должна составлять не более 50%, а максимальное количество зрителей не может превышать 500 человек. Постановление об этом 6 сентября подписал губернатор края Владимир Владимиров.
Читайте подробнее: На Ставрополье разрешили проводить спортивные мероприятия
За последние сутки, 8 сентября, в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 639 человек.
🔸Москва — 1801
🔸Санкт-Петербург — 1380
🔸Московская область — 525
🔸Свердловская область — 505
🔸Ростовская область — 470
🔸Самарская область — 468
🔸Воронежская область — 464
🔸Пермский край — 456
🔸Нижегородская область — 406
🔸Иркутская область — 375
🔸Омская область — 373
🔸Красноярский край — 368
🔸Челябинская область — 368
🔸Ставропольский край — 358
🔸Волгоградская область — 346
🔸Оренбургская область — 337
🔸Республика Башкортостан — 300
🔸Хабаровский край — 298
🔸Астраханская область — 287
🔸Ульяновская область — 272
🔸Архангельская область — 243
🔸Саратовская область — 241
🔸Краснодарский край — 239
🔸Республика Крым — 237
🔸Алтайский край — 237
🔸Пензенская область — 234
🔸Удмуртская Республика — 227
🔸Тюменская область — 227
🔸Приморский край — 223
🔸Вологодская область — 221
🔸Республика Коми — 219
🔸Липецкая область — 196
🔸Тверская область — 192
🔸Ярославская область — 188
🔸Калининградская область — 185
🔸Ленинградская область — 180
🔸Курская область — 175
🔸Кемеровская область — 170
🔸Новосибирская область — 165
🔸Забайкальский край — 163
🔸Владимирская область — 160
🔸Республика Дагестан — 157
🔸Республика Саха (Якутия) — 154
🔸Белгородская область — 151
🔸Брянская область — 148
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 143
🔸Смоленская область — 142
🔸Мурманская область — 141
🔸Республика Карелия — 127
🔸Новгородская область — 123
🔸Амурская область — 119
🔸Курганская область — 117
🔸Ивановская область — 115
🔸Кировская область — 113
🔸Севастополь — 110
🔸Республика Хакасия — 109
🔸Тульская область — 103
🔸Рязанская область — 102
🔸Калужская область — 101
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 96
🔸Тамбовская область — 93
🔸Томская область — 93
🔸Псковская область — 90
🔸Республика Калмыкия — 88
🔸Сахалинская область — 88
🔸Костромская область — 79
🔸Орловская область — 76
🔸Республика Бурятия — 76
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 74
🔸Республика Чувашия — 73
🔸Республика Северная Осетия — Алания — 69
🔸Чеченская Республика — 68
🔸Республика Мордовия — 66
🔸Республика Ингушетия — 64
🔸Республика Тыва — 63
🔸Республика Марий Эл — 56
🔸Республика Адыгея — 54
🔸Республика Татарстан — 49
🔸Камчатский край — 48
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 47
🔸Еврейская автономная область — 37
🔸Республика Алтай — 30
🔸Магаданская область — 26
🔸Чукотский автономный округ — 13
🔸Ненецкий автономный округ — 10
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 084 284 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 190 376 летальных исходов, выздоровел 6 340 151 человек.
За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 18 380. Об этом 9 сентября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM.
Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1801 новый случай заражения), Санкт-Петербург (1380) и Подмосковье (525).
Читайте подробнее: В России выявили ещё 18380 случаев заражения коронавирусом
В Москве по состоянию на 9 сентября выявлен 1801 новый случай заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 480 человек, скончались 52 пациента.
На ИВЛ находятся 262 человека. В городе выздоровел ещё 1461 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 460 093.
В Ленинградской области за истекшие сутки лабораторным путём подтвердили 180 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее. Об этом 9 сентября сообщили в федеральном оперштабе.
Читайте также: В Ленобласти за сутки выявили 180 случаев коронавирусной инфекции
Российская вакцина от коронавируса получает заслуженное признание в мире. Об этом 9 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов.
Читайте также: Мурашко: на G20 «Спутник V» назвали лучшим препаратом от коронавируса
В Татарии с начала пандемии по состоянию на 9 сентября зарегистрировали 25 905 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 49 — за прошедшие сутки. Всего выздоровел 22 631 ковид-пациент, скончался 701 носитель вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 человек, количество летальных исходов возросло на три.
Читайте подробнее: В Татарии за сутки выявили 49 новых носителей коронавируса
В Чувашии третьи сутки подряд выявляется по 74 случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы.
В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 234 случая заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 9 сентября всего в регионе подтверждено 65 602 заражения. Выздоровели за все время 54 683 ковид-пациента, в том числе за сутки — 256 человек. Скончались от COVID-19 всего 2303 жителя, из них за последние 24 часа — 19 пациентов.
Об этом: В Пензенской области выявили ещё 234 случая заражения коронавирусом
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 9 сентября 2021 года
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +1 801/1 581 075
☑️Санкт-Петербург +1 380/587 399
☑️Московская область +525/428 672
☑️Свердловская область +505/128 189
☑️Ростовская область +470/128 694
☑️Самарская область +468/94 300
☑️Воронежская область +464/122 741
☑️Пермский край +456/91 930
☑️Нижегородская область +406/159 625
☑️Иркутская область +375/101 213
Цитата канала @Gubery.
ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 9 сентября 2021 года.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +52/27 887
☑️Свердловская область +34/5 501
☑️Краснодарский край +31/5 529
☑️Ростовская область +28/6 237
☑️Санкт-Петербург +27/20 904
☑️Воронежская область +26/4 151
☑️Самарская область +25/3 433
☑️Нижегородская область +22/6 036, Пермский край +22/4 305
☑️Красноярский край +21/5 371, Тюменская область +21/1 621
☑️Алтайский край +20/3 767, Челябинская область +20/2 928, Ставропольский край +20/2 519, Саратовская область +20/2 496
Цитата канала @Gubery.
В Саратовской области за время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 9 сентября 2496 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались восемь мужчин и 12 женщин в возрасте от 46 до 94 лет.
Подробности в материале: В Саратовской области за сутки скончались 20 ковид-пациентов
За прошедшие сутки на территории России было выявлено 18 380 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: В России за сутки выявили 18380 новых случаев заражения коронавирусом
9 сентября в Москве выявили на 532 случая заражения коронавирусом больше, чем днем ранее.
Подробности в материале: Ежедневный прирост по COVID-19 в Москве пошёл вверх
В Белгородской области 9 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 213 пациентов, скончались от осложнений четверо. На вакцинацию от COVID-19 подано 2311 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 18 380 новых заражений коронавирусной инфекцией. Врачи смогли полностью вылечить 19 639 человек из ранее заболевших. К сожалению, 794 человека спасти не удалось, они скончались.
Читайте подробнее: За сутки от коронавируса в России скончались ещё 794 человека
В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель в регионе держится уже вторые сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 9 сентября. В числе новых пациентов 14 детей в возрасте от пяти месяцев. Новые случаи заражения выявлены в 28 муниципалитетах региона.
Об этом: В Краснодарском крае коронавирус унес жизни 5,5 тыс. человек
Кривая заболеваемости в Москве поползла вверх, количество выявленных случаев достигло показателей 2 сентября 2021 года.
Читайте также: В Москве от коронавируса скончались за сутки 52 человека
В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19.
Читайте также: Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё 11 пациентов
В Республике Крым подтверждено 237 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 8 сентября, сообщалось о 235 новых носителях инфекции.
Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявили 237 случаев заражения корнавирусом
В Курской области 9 сентября зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1326 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Подробности в материале: В Курской области выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом
В Кремле не получали приглашения от американской стороны к участию в саммите по COVID-19 в рамках Генассамблеи ООН. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало», — сказал Песков.
Подробности в материале: Кремль не получал приглашений на саммит по COVID-19
Как считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, будут новые «волны» заболеваемости COVID-19, но на экономике, как в первые месяцы пандемии, они уже сказываться в такой мере не будут.
Подробности в материале: Бизнес приспособился к пандемии — мнение
300 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 59 767 случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Башкирии за сутки выявили 300 носителей коронавируса
Набор во вторую фазу испытаний препарата от COVID-19 «Мир-19» завершился. Об этом журналистам заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«По «Миру-19» завершен набор во вторую фазу клинических исследований. В настоящее время готовится отчет в Минздрав. Мы планируем его сдать во второй половине сентября», — сказала Скворцова.
Читайте также: ФМБА готовит отчёт в Минздрав по испытаниям препарата «Мир-19»
На Ямале за сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 8 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 99 случаев.
Читайте также: На Ямале за сутки выявили 96 ковид-пациентов
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 9 сентября. Днём ранее, 8 сентября, в регионе также было зарегистрировано 104 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 930 человек.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 101 носитель коронавируса
В Рязанской области 9 сентября выявлены 102 новых носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано шесть летальных исходов.
Читайте подробнее: В Рязанской области за сутки выявлены 102 носителя коронавируса
За прошедшие сутки тесты на наличие коронавируса подтвердились еще у 358 жителей Ставропольского края. Общее число носителей инфекции увеличилось до 78 434 человек, сообщили 9 сентября в федеральном оперативном штабе.
Об этом: На Ставрополье выявлено 358 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в Коми скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии выросло до 1554.
Читайте подробнее: В Коми выросло число жертв COVID-19
В Волгоградской области 9 сентября подтверждено 346 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено стуками ранее. Завершили лечение ещё 335 пациентов, зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 346 случаев заражения коронавирусом
В Чечне снижается число лиц, заразившихся коронавирусом. Так, за прошедшие сутки была подтверждена опасная инфекция у 68 человек, а сутками ранее — у 75, в то время как почти три недели назад — 18 августа были выявлены сразу 173 заболевших. Такие данные приводит 9 сентября федеральный оперативный штаб.
Об этом: В Чечне отмечается улучшение ситуации по заболеваемости COVID-19
За последние сутки, 8 сентября, в Сибири зарегистрировано 1983 новых случая заболевания COVID-19 (+4). 86 жителей СФО скончались (-5). Лидер по количеству заражений — Красноярский край (375).
За последние сутки в Петербурге выявили 1380 новых носителей коронавирусной инфекцией и госпитализировали с COVID-19 в больницы 271 пациента. Это на 50 и 19 человек меньше, соответственно, чем сутками ранее.
Подробности в материале: В Петербурге снизилось число заболевших и госпитализированных с COVID-19
468 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 94 300 случаев заражения этой инфекцией.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 460 носителей коронавируса
Вероятность четвёртой волны коронавируса в Москве очень высока — глава Депздрава.
Михаил Мурашко о том, как связаны здоровье и доверие:
«Эти полтора года пандемии — это испытание доверием. Самое ключевое слово в этот период — «доверять». Доверять медицинскому работнику, доверять своему близкому человеку — это ключевая составляющая. Доверие, безусловно, нужно заслужить и заработать».
«Мы приглашаем на углубленную диспансеризацию, начали обзванивать, присылать СМС, но пока люди воспринимают это с осторожностью. «Что это вдруг о нас стали заботиться? Почему меня приглашают? Что-то в этом не так». Шесть месяцев после заболевания — крайне опасный период. И в этот период необходимо прийти и проверить состояние здоровья, и врач даст совет и кого-то при необходимости госпитализирует», — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
В этом 2021 году в крупных городах России откроют 15 ПЦР-центров и лабораторий для ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Их оснастят современным оборудованием.
«В послании Федеральному собранию президент поручил реализовать комплекс мер по предупреждению распространения новых инфекций. Для этого надо быть готовыми оперативно разрабатывать тест-системы для их диагностики, создавать эффективные вакцины и затем в кратчайшие сроки запускать их в промышленное производство», — сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп: «Нужно честно признать, что надежды, что пандемия нас объединят, они оказались иллюзией. Точка».
Читайте подробнее: Представитель Германии высоко оценил российские вакцины от COVID-19
В Ингушетии за прошедшие сутки подтвердились тесты на наличие коронавируса еще у 64 человек. Общее число носителей опасной инфекции достигло 20 221 человека, что составляет около 3,9% всего населения республики. Такие данные приводит 9 сентября федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Ингушетии заразились коронавирусом всего 3,9% населения
Новосибирская область сегодня, 9 сентября, получила очередную партию вакцины от коронавируса — 16 200 доз «Спутника V». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Подробности в материале: Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 650 тысяч новосибирцев
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 сентября, за минувшие сутки было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: Сразу двенадцать новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки
В Воронежской области подтверждено 464 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 сентября. Накануне, 8 сентября, сообщалось о 463 новых заразившихся.
Читайте также: В Воронежской области за сутки скончался 21 ковид-пациент
Власти Ленинградской области, на фоне стабильной ситуации с коронавирусом, смягчили действующие ковидные ограничения. В том числе отменено требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.
Подробности в материале: В Ленобласти отменили требование о вакцинации 80% сотрудников
В Ульяновской области выздоровели ещё более 200 ковид-пациентов.
Читайте подробнее: В Ульяновской области победили коронавирус более 68,8 тыс. жителей
Инвесторы из Германии хотят взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
В Липецкой области 9 сентября подтверждено 196 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1487 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 196 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 9 сентября подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1772 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.
Об этом: Во Владимирской области за сутки выявлены 160 носителей коронавируса
Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе прямой линии 9 сентября заявил о том, что в регионе снимут часть ковидных ограничений.
Подробности в материале: В Красноярском крае снимут часть коронавирусных ограничений
В Тамбовской области 9 сентября подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 818 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 93 новых носителя коронавируса
Министр здравоохранения Москвы Алексей Хрипун предрек четвёртую волну COVID-19.
Подробности в материале: Глава Депздрава Москвы предрёк четвёртую волну COVID-19
В Северной Осетии за прошедшие сутки увеличилось еще на 67 человек число новых случаев заражения коронавирусом. Попали в больницы на лечение 49 пациентов. Общее число госпитализированных на 9 сентября составляет 692 человека. При этом коронавирус подтвержден лишь у 369 из них, сообщили в минздраве республики.
Читайте также: В Северной Осетии лечатся в ковидных госпиталях 692 пациента
Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров: «С точки зрения макроэкономиста COVID-19 больше нет. Экономика полностью восстановилась и вошла в новый цикл».
Об этом: Экономика полностью восстановилась от последствий пандемии — мнение
Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока, заявил 9 сентября глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Подробности в материале: Власти Москвы оценили вероятность четвёртой волны COVID-19
В Курганской области за сутки на 8 сентября подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 55 зафиксированы в Кургане, сообщает 9 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 117 случаев.
Читайте подробнее: Число заражений коронавирусом превысило в Зауралье 31 тысячу
Родители чуть больше 1 тыс. петербургских школьников во второй год пандемии решили продолжить обучение своих детей в смешанном формате. Остальные учащиеся перешли на полноценное очное обучение, сообщила 9 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.
Подробности в материале: Больше тысячи петербургских школьников продолжили обучение дома
В Архангельской области за последние сутки коронавирус выявили у 252 человек. Лидеры по приросту заболевших — Архангельск, Северодвинск и Котлас.
Подробности в материале: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 252 человек
В Тюменской области за сутки выявлено 227 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял аналогичное число случаев.
Подробности в материале: В Тюменской области число заражений коронавирусом превысило 57 тысяч
В Астраханской области 9 сентября подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1524 человека скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 284 новых случая заражения коронавирусом
Лечить от COVID-19 бесплатно нужно только привитых граждан. Такой идеей поделилась с журналистами главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова.
Об этом: Челябинский эпидемиолог предложила лечить бесплатно только привитых
В Мурманской области за последние сутки коронавирус выявили у 141 человека. На лечении находятся 13 866 ковид-пациентов.
Подробности в материале: В Мурманской области число больных ковидом приблизилось к 14 тысячам
В минздраве Челябинской области не обсуждают вопрос о том, чтобы лечить непривитых пациентов с COVID-19 за деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Об этом: В челябинском минздраве ответили на идею лечить непривитых за деньги
Жителям Пензенской области рекомендуют прививаться как от гриппа, так и от коронавируса, только следует учесть, чтобы разница между введением препаратов составляла не меньше месяца. Всего в регионе планируют привить от гриппа 803,4 тыс. пензенцев.
Читайте подробнее: В Пензенской области стартовала прививочная кампания против гриппа
Петербург достиг плато по заболеваемости COVID-19, хотя ситуация продолжает оставаться напряженной, заявляют в правительстве города.
Читайте также: Петербург достиг плато по заболеваемости COVID-19 — Смольный
В Свердловской области зафиксировали ещё 34 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 5 сентября в регионе был зафиксирован «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки летальных случаев COVID-19 — 36 случаев.
Всего в регионе подтверждена 5501 смерть от данной инфекции. Болезнь побороли уже 118 266 жителей региона.
Читайте подробнее: На Среднем Урале подтверждено более 5,5 тыс. смертей от COVID-19
Министерство здравоохранения Нижегородской области не планирует проводить массовую вакцинацию детей от коронавирусной инфекции.
Об этом: В Нижегородской области вакцинация детей от COVID-19 остаётся добровольной
Тамбовская область заняла третье место в рейтинге субъектов России по темпам вакцинации против коронавируса. Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 347 тыс. 505 человек. Полностью вакцинированы 308 тыс. 13 человек.
Подробности в материале: В Тамбовской области вакцинацию от коронавируса прошли 308 тыс. человек
Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба главы региона.
Согласно документу, в республике отменяется требование о предоставлении справок о вакцинации против COVID-19 при посещении библиотек, выставочных залов и музеев.
Читайте также: В Башкирии разрешили посещать библиотеки без справок о вакцинации
Выступая 8 сентября на Московском экономическом форуме, председатель правительства Михаил Мишустин заявил о том, что российская экономика восстановила те свои позиции, которые были до начала пандемии коронавирусной инфекции. Это привело к росту доходов федерального бюджета, а также увеличению поступлений в региональные бюджеты, что, по словам Мишустина, и дало возможность осуществить президентские выплаты родителям школьников, пенсионерам и военнослужащим. Премьер-министр полагает, что уже в ближайшее время рост экономики скажется и на улучшении благосостояния граждан, что невозможно без нормализации ситуации на рынке труда. Эксперты согласны с тем, что 2021 год должен стать более успешным, чем предыдущий, но отмечают и отдельные нюансы состояния российской экономики.
Подробности в материале: Стоит ли ждать улучшения на рынке труда в регионах России?
В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Ульяновской области выявлено ещё 275 носителей коронавируса
В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 255.
Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили 79 новых носителей коронавируса
В Новосибирске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В городе открыли дополнительный прививочный пункт — на улице Красных Зорь, 1/1 (ООО «Авалон»), сообщили в мэрии муниципалитета.
Подробности в материале: В Новосибирске открыли дополнительный пункт вакцинации от коронавируса
В Бурятии число жертв COVID-91 за весь период пандемии достигло 1797. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались ещё три человека.
Читайте также: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё три пациента
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 9 сентября ответил на вопросы жителей в ходе прямой линии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего поступило более 300 вопросов, по 26 из которых были даны ответы.
Об этом: «Никакого принуждения к вакцинации быть не должно» — глава Алтая
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 10 сентября, за прошедшие сутки выявлено 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев.
Об этом: В Кузбассе за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом
В Туве за минувшие сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года зарегистрировано 10 737 случаев инфицирования.
Подробности в материале: В Туве выявили более 60 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Татарии зарегистрировали три новых случая смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 10 сентября 704 человека.
Читайте подробнее: В Татарии от COVID-19 скончались ещё три пациента
В Чувашии темпы вакцинации от COVID-19 «далеки от желаемых уровней». Несмотря на признаки снижения уровня распространения коронавирусной инфекции, нельзя терять бдительность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил глава Чувашии Олег Николаев на заседании оперативного штаба.
Читайте также: Глава Чувашии предупредил о «разгуле инфекции»
Россия снимает ограничения на полеты в Белоруссию, заявил президент РФ Владимир Путин.
В Республике Алтай подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В июле, как отмечается, скончались 62-летняя жительница Кош-Агачского района и жительница Горно-Алтайска 93 лет.
Читайте также: В Горном Алтае умерли ещё два пациента с COVID-19
В Югре за сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (36 случаев), сообщает 10 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 143 случая.
Об этом: В Югре число заражений коронавирусом достигает 72 тысяч
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 10 сентября подтверждено 83 235 заражений. Выздоровели с начала наблюдения 76,8 тыс. человек, в том числе за сутки — 185 пациентов.
Об этом: В Саратовской области за сутки ещё у 244 человек выявили коронавирус
В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 117 человек. Об этом сообщили 10 сентября в правительстве республики.
Подробности в материале: За сутки в Хакасии выявили более 100 носителей коронавируса
Ещё восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Хакасии. Об этом сообщили 10 сентября в региональном правительстве.
По данным оперативного штаба на 10 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло значения 4681 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 14 человек
В Челябинской области за сутки выявили уже более 90 тыс. носителей коронавируса. Эти данные 10 сентября приводит оперштаб.
Об этом: В Челябинской области выявили уже более 90 тыс. ковид-пациентов
В Чувашии с начала учебного года выявлен 31 очаг коронавируса в образовательных учреждениях, большинство — в школах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач на заседании оперативного штаба.
Об этом: В школах и детсадах Чувашии выявили более 30 очагов коронавируса
Жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 9,6% реже, чем две недели назад. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова.
Читайте также: В Приамурье заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 10%
В школах Амурской области уже выявлены дети, заболевшие коронавирусом или контактные по этой инфекции. В связи с этим на дистанционное обучение переведены 20 классов.
Читайте подробнее: В школах Приамурья 20 классов перевели на дистанционку из-за COVID-19
В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Горно-Алтайск, где выявлено 10 новых носителей.
Об этом: На Алтае подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что в регионе возобновится тенденция по снижению заболеваемости. Об этом он сказал на заседании регионального оперативного штаба 9 сентября.
Читайте также: Воронежский губернатор ждёт снижения заболеваемости ковидом
В Брянской области 10 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Проверено 2092 теста. В целом диагноз COVID-19 поставлен более 62 тысячам жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области COVID-19 подтверждён у 62 тысяч жителей
В Амурской области уровень заболеваемости коронавирусом тех, кто вакцинировался, оценили в 0,4%. COVID-19 заразились 1002 сделавших прививки амурчанина.
Читайте подробнее: После прививки заболели COVID-19 более тысячи амурчан
В ЗАГСах Пензенской области молодеженам при регистрации брака выдают памятку о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции. Уже раздали порядка 2 тыс. экземпляров. В памятке содержится информация о том, когда лучше всего привиться, планировании ребенка и влиянии вакцины на его зачатие.
Читайте подробнее: В Пензе молодожёнам раздают памятку о необходимости вакцинации от COVID-19
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4950 человек, причём 24 из них добавили в сводку за последние сутки.
Тяжелобольных насчитывается 525 (-4 за сутки), из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за последние сутки).
Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 24 пациента с коронавирусом
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 10 сентября 2021 года от коронавируса привились 651 762 человека (+2682 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 109 989 жителей региона получили первую прививку (на 1514 человека меньше, чем по состоянию на 9 сентября.
Читайте подробнее: На Алтае вновь снизилось число желающих вакцинироваться от COVID-19
За сутки COVID-19 в Якутии заразились 163 человека (днём ранее — 154). Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе растёт.
Читайте также: В Якутии из-за начала учебного года возросла заболеваемость COVID-19
В Москве за сутки выявлено 1566 новых заболевших.
В Кемеровской области увеличено время работы «красных зон» детских поликлиник. Причина — рост числа обращений. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Читайте также: В Кузбассе на 60% возросло число обращений в «красные зоны»
В Хакасии эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться напряжённой. Как сообщили 10 сентября в республиканском правительстве, ежедневно в регионе фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: Власти: ситуация с коронавирусом в Хакасии остаётся напряжённой
В Кемерове, по данным на сегодня, 10 сентября, 179 373 человека вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Из них 44 487 горожан относятся к возрастной категории старше 60 лет.
Читайте подробнее: Число привившихся от коронавируса жителей Кемерова превысило 179 тысяч
План по количеству взрослых жителей, сделавших прививки от коронавируса, в Приамурье вырос до 80%. Вакцину уже получили 218 772 амурчанина.
Читайте подробнее: В Приамурье подняли планку вакцинации от COVID-19
В России выпустят нумизматические наборы, посвящённые благодарности врачам за борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с Московским монетным двором — филиалом акционерного общества «Гознак» (ММД — филиал АО «Гознак») объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Читайте также: В России выпустят монету в память о борьбе медиков с коронавирусом
Статистика на 10 сентября: в России выявлен 18 341 случай коронавируса за сутки.
По данным оперштаба, всего на 10 сентября в России выявлено 7 102 625 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 191 165 летальных исходов, выздоровели 6 357 272 человека.
В Иркутской области, где проживает более двух миллионов человек, создан запас вакцины от коронавируса в размере 200 тысяч доз. Как сообщила 10 сентября первый замминистра здравоохранения Приангарья Анна Данилова, партия находится в прививочных пунктах региона и на складе.
Читайте подробнее: Приангарье создало существенный запас вакцины от COVID-19
Распределение суточной заболеваемости по регионам:
— Москва — 1566
— Санкт-Петербург — 1504
— Московская область — 585
— Свердловская область — 509
— Ростовская область — 473
— Самарская область — 467
— Воронежская область — 466
— Пермский край — 448
— Нижегородская область — 409
— Иркутская область — 380
— Омская область — 372
— Челябинская область — 367
— Красноярский край — 366
— Ставропольский край — 357
— Волгоградская область — 348
— Оренбургская область — 340
— Башкирия — 304
— Хабаровский край — 297
— Астраханская область — 284
— Ульяновская область — 275
— Архангельская область — 252
— Саратовская область — 244
— Алтайский край — 239
— Краснодарский край — 239
— Республика Крым — 235
— Пензенская область — 231
— Тюменская область — 230
— Удмуртская Республика — 228
— Приморский край — 226
— Вологодская область — 220
— Республика Коми — 217
— Тверская область — 195
— Липецкая область — 194
— Ярославская область — 190
— Калининградская область — 188
— Ленинградская область — 180
— Курская область — 173
— Новосибирская область — 170
— Кемеровская область — 167
— Республика Саха (Якутия) — 163
— Забайкальский край — 162
— Владимирская область — 156
— Брянская область — 151
— Республика Дагестан — 150
— Белгородская область — 149
— Мурманская область — 144
— Ханты-Мансийский автономный округ — 142
— Смоленская область — 138
— Республика Карелия — 136
— Новгородская область — 127
— Курганская область — 118
— Амурская область — 117
— Кировская область — 116
— Ивановская область — 114
— Республика Хакасия — 105
— Тульская область — 105
— Рязанская область — 100
— Севастополь — 98
— Калужская область — 98
— Томская область — 96
— Ямало-Ненецкий автономный округ — 95
— Псковская область — 91
— Тамбовская область — 90
— Сахалинская область — 89
— Республика Калмыкия — 86
— Костромская область — 78
— Орловская область — 78
— Республика Бурятия — 77
— Республика Чувашия — 73
— Кабардино-Балкарская Республика — 72
— Республика Северная Осетия — Алания — 67
— Республика Мордовия — 67
— Республика Тыва — 65
— Республика Ингушетия — 61
— Чеченская Республика — 61
— Республика Марий Эл — 56
— Республика Адыгея — 53
— Татария — 52
— Камчатский край — 47
— Карачаево-Черкесская Республика — 46
— Еврейская автономная область — 35
— Республика Алтай — 31
— Магаданская область — 24
— Чукотский автономный округ — 15
— Ненецкий автономный округ — 12
В Сибирском федеральном округе первой дозой вакцины от коронавируса привито 4,83 миллиона граждан. Две дозы вакцины получили 4,3 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента в Сибири.
Об этом: В Сибири вакцинацию от коронавируса завершили 4,3 миллиона человек
В Амурской области на 10 сентября болеют COVID-19 3724 человека, из них попали в инфекционные стационары — 1268. В регионе работают семь ковидных госпиталей, которые заполнены на 84,7%.
Подробности в материале: В Приамурье в госпиталях от COVID-19 лечатся более 1,2 тысячи человек
В Петербурге вновь нарастает суточное число новых случаев коронавирусной инфекции: за последние сутки подтверждено 1504 заражения, это на 124 случая больше, чем сутками ранее.
Читайте также: В Петербурге за сутки выявили 1504 новых случая коронавируса
За последние сутки число больных COVID-19 пополнили 258 жителей Архангельской области, 77 из них — в областном центре.
Об этом: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 258 человек
В школах Татарии с начала учебного года 1597 детей с симптомами ОРВИ или повышенной температурой не допустили до занятий. При этом классов, отправленных на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших, в республике нет. Случаи коронавируса среди персонала учебных заведений и детей пока не регистрировались, заявила 10 сентября замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Читайте также: В Татарии утренние фильтры не прошли более 1,5 тыс. школьников
В Курганской области за сутки на 8 сентября подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зафиксированы в Кургане, сообщает 10 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 118 случаев.
Читайте также: В Курганской области за сутки выявили 11 носителей коронавируса
В Воронежской области подтверждено 466 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 464 новых заразившихся.
Читайте подробнее: В Воронежской области скончались ещё 24 ковид-пациента
За последние сутки в России выявлен 18 341 новый случай коронавируса. За это время умерло 789 человек, 17 121 пациент из ранее заболевших выздоровел.
Читайте также: Очередное плато? За сутки от коронавируса в России вылечили 17121 человека
За истекшие сутки в Москве выявлено 1566 новых случаев заражения коронавирусом, после прохождения лечения 1443 пациента выздоровели, скончались 48 человек.
Читайте подробнее: Оперштаб: в Москве выявлено 1566 новых случаев COVID-19
За прошедшие 24 часа на территории России был выявлен 18 341 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Читайте подробнее: В России за сутки выявили 18341 новый случай заражения коронавирусом
Врачи Эжвинской больницы с трудом спасли ковид-пациента, который публично призывал подписчиков к самолечению при выявлении коронавируса. Восемь дней он лечился самостоятельно.
Читайте подробнее: Сыктывкарские врачи спасли от ковида блогера, отрицавшего пандемию
В Татарии по состоянию на 10 сентября всего зарегистрировали 25 957 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 52 — за прошедшие сутки. Выздоровели за все время 22 660 ковид-пациентов, скончались 704 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 29 человек, количество летальных исходов возросло на три.
Подробности в материале: В Татарии за сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Ленинградской области не изменилось суточное число новых случаев коронавирусной инфекции: как и день назад, выявлено 180 случаев, сообщили 10 сентября в оперштабе.
Читайте также: В Ленобласти замерло суточное число новых случаев коронавируса
В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 практически сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом.
Об этом: За сутки в Чувашии умерли восемь пациентов с коронавирусом
В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 231 случай заражения коронавирусом, накануне заболели 234 человека. По состоянию на 10 сентября в регионе подтверждено 65 833 случая заражения. Выздоровели за все время 54 904 ковид-пациента, в том числе за сутки — 221 человек. Скончались от COVID-19 всего 2317 жителей, из них за последние 24 часа — 14 пациентов.
Читайте подробнее: В Пензенской области выявили 231 новый случай заражения коронавирусом
В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 сентября. Суточный показатель по числу заразившихся сохраняется в регионе уже третьи сутки подряд. В числе новых носителей коронавируса — сразу 29 детей, младшему из которых три месяца от роду.
Об этом: В Краснодарском крае за сутки ковидом заболели 29 детей
На Ямале за сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 10 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 96 случаев.
Подробности в материале: На Ямале за сутки выявили ещё 95 заражённых коронавирусом
В Ульяновской области после суточного отсутствия летальных исходов от COVID-19 зарегистрированы новые случаи смерти.
Об этом: Коронавирус унёс жизни ещё 11 жителей Ульяновской области
В Саратовской области за время пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 10 сентября 2517 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день шестеро мужчин и 15 женщин в возрасте от 56 до 87 лет.
Подробности в материале: В Саратовской области за сутки умер 21 пациент с коронавирусом
Ещё 372 носителя коронавируса выявлено в Омской области, сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Омской области выявили почти 400 новых носителей коронавируса
Заблаговременно проведенные реформы здравоохранения Москвы позволили удержать эпидемиологическую ситуацию под контролем.
Подробности в материале: 258 пациентов на ИВЛ: власти Москвы держат COVID-19 под контролем
В Республике Крым за сутки подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе. Это на два случая меньше, чем было выявлено накануне, 9 сентября.
Читайте подробнее: В Крыму коронавирус унёс жизни ещё 16 человек
В Тюменской области за сутки выявлено 230 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 227 случаев.
Об этом: В Тюменской области за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19
Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за прошедшие сутки стали семь человек. Об этом сообщили 10 сентября в региональном оперштабе.
Читайте также: В Омской области выросло число жертв COVID-19
В Коми число летальных исходов от COVID-19 выросло до 1562 — за последние сутки жертвами инфекции стали еще восемь человек.
Подробности в материале: В Коми за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 602, причём 163 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Читайте подробнее: В Забайкалье скончались ещё три пациента с COVID-19
В Белгородской области 10 сентября выявлено 149 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1994 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области за сутки выявили 149 носителей коронавируса
В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 10 сентября привили 658 840 человек. За сутки вакцинировали 3197 жителей. Полный курс иммунизации антиковидными препаратами прошли 600 802 человека.
Подробности в материале: В Саратовской области вакцинацию от COVID-19 завершили 600 тыс. человек
В Свердловской области зафиксировали ещё 37 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Нынешний суточный показатель — максимальный с начала пандемии в регионе. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 5 сентября (36 смертей, подтверждённых за сутки).
Всего в регионе скончались от COVID-19 уже 5538 человек.
Об этом: На Среднем Урале обновился «рекорд» по смертям от COVID-19
По состоянию на 10 сентября в Красноярском крае подтверждено 108 972 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 366 носителей SARS-CoV-2.
Об этом: В Красноярском крае выявили уже почти 109 тысяч носителей коронавируса
В Рязанской области 10 сентября подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено стуками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Общее количество летальных исходов превысило тысячу.
Читайте также: В Рязанской области подтвердили 100 новых случаев заражения коронавирусом
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 10 сентября привит 330 431 человек.
Об этом: В Забайкалье от COVID-19 полностью привиты более 305 тысяч человек
В Волгоградской области 10 сентября выявлено 348 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 19 районах региона. Выписаны после лечения ещё 338 пациентов, от осложнений скончались 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области выявили 348 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека. Об этом сообщили 10 сентября в оперативном штабе региона.
Подробности в материале: В Красноярском крае скончались ещё 22 ковид-пациента
В Татарии трое сотрудников одного из медучреждений выдали справки о вакцинации от коронавируса без проведения самой процедуры. При этом данные о вакцинации были внесены в госреестр и другие официальные документы. По факту подделки возбудили уголовное дело.
Читайте также: В Татарии медиков уличили в незаконной выдаче справок о вакцинации
За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 144 человек, большинство из них — жители областного центра.
Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки коронавирус выявили у 144 человек
За прошедшие сутки в Томской области COVID-19 диагностировали у 96 человек. Об этом сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Томской области коронавирус выявили ещё у 96 человек
В Ставропольском крае, по данным портала coronavirus-in.ru, в настоящее время проходят лечение от COVID-19 12 292 пациента. Из них в ковидных госпиталях лечатся около 2800 человек. Свободный коечный фонд составляет около 18%. Такие данные привел 10 сентября губернатор края Владимир Владимиров.
Подробности в материале: На Ставрополье 12292 человека проходят лечение от COVID-19
В Оренбургской области выявили 340 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее, сообщает 10 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 535 носителей коронавирусом. Выздоровели 58 775 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1 676 человек. За последние сутки зафиксировано 14 летальных исходов.
Читайте подробнее: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 14 человек
Госпитализация пациентов с COVID-19 в Петербурге за последние сутки составила 288 человек, сообщили 10 сентября в городском оперштабе. Это на 17 человек больше, чем в предыдущий день.
Читайте также: За сутки в Петербурге доставили в больницы 288 человек с ковидом
В Тюменской области будут дезинфицировать квартиры после госпитализации больного COVID-19 или по выздоровлению больного при лечении на дому. Региональный департамент здравоохранения разместил госзакупку на сайте на общую сумму 840 тысяч рублей.
Об этом: Квартиры больных COVID-19 тюменцев будут дезинфицировать
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 10 сентября. Днём ранее, 9 сентября, в регионе был зарегистрирован 101 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 тыс. 28 человек.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 98 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки выявили 448 заражений коронавирусом, что на восемь меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 10 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта 2020 года на территории Прикамья зарегистрировано 92 378 случаев заражения, из них 51,6% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 3554 на 100 тыс. населения.
Подробности в материале: В Прикамье число выявленных заражений коронавирусом превысило 92 тысячи
В Курской области 10 сентября зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1322 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Курской области скончались ещё шесть ковид-пациентов
В Липецкой области 10 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1494 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 194 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области 10 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1782 человека. За последние сутки подтверждено десять новых летальных случаев.
Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки скончались ещё 10 ковид-пациентов
В Тамбовской области 10 сентября подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 822 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 90 новых носителей коронавируса
В Астраханской области 10 сентября подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1533 человека скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Астраханской области выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусом
467 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего по области выявили 94 767 случаев заражения этой инфекцией.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили более 460 носителей коронавируса
В Ингушетии в настоящее время получают помощь в ковидных госпиталях 315 пациентов. В отделениях реанимации в тяжелом состоянии находится 31 человек, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили 10 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.
Читайте подробнее: В Ингушетии в тяжелом состоянии находится 31 пациент с COVID-19
Численность безработных с начала года в три раза уменьшилась в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что рынок труда в Башкирии вернулся к показателям, которые фиксировались до пандемии.
Читайте также: В Башкирии сообщили о сокращении количества безработных
Ситуация по коронавирусу в Карачаево-Черкесии в последние недели улучшается. Об этом говорят показатели прироста числа новых больных, которые снизились по сравнению с августом 2021 года почти на 20%. Об этом сообщил 10 сентября по итогам видеосовещания под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой глава республики Рашид Темрезов.
Читайте также: Темрезов: в Карачаево-Черкесии ситуация с коронавирусом немного улучшилась
В инфекционной больнице Коми растет число тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом заявил главный врач медучреждения Владимир Катков.
Читайте подробнее: Врач из Коми сообщил об увеличении числа тяжелых ковид-пациентов
В Тюменской области до 26 сентября продлён режим повышенной готовности по предупреждению распространения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Читайте также: В Тюменской области продлён режим повышенной готовности по COVID-19
Фестиваль аудиовизуальной культуры Sun Spirit, который планировалось провести в районе Бахчисарая 10−13 сентября, отменен по требованию крымских властей. Об этом на странице в Instagram сообщили организаторы мероприятия.
Читайте подробнее: В Крыму власти закрыли фестиваль Sun Spirit
«Спутник V» показал высокую эффективность против штамма коронавируса «Дельта», заявил 10 сентября глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.
Подробности в материале: «Спутник V» показал эффективность против штамма «Дельта» на уровне 94%
В Татарии против новой коронавирусной инфекции за сутки привили 4,3 тыс. человек. Всего по состоянию на 10 сентября вакцинированы 1 млн 33 тыс. 25 человек. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 896 036 человек. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 2953 жителя.
Читайте подробнее: В Татарии ревакцинацию от COVID-19 прошли около 3 тысяч человек
Авиаперелеты по маршруту Актобе — Казань — Актобе запланированы 22 и 29 сентября авиакомпанией Qazaq Air. Пассажиры, пребывающие в Казахстан, в аэропорту обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Первичную проверку результатов тестирования осуществляют сотрудники на стойке регистрации. В случае отсутствии справки авиакомпания вправе отказать пассажиру в перевозке.
Читайте подробнее: Между Казахстаном и Татарией запустят прямое авиасообщение
План по вакцинации населения от COVID-19 двумя компонентами в Белгородской области выполнен на 89,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 89%
Команда нижегородских и бельгийских учёных разработала способ прогнозирования тяжести течения коронавирусной инфекции на ранних этапах заболевания.
Об этом: Нижегородские ученые научились предсказывать тяжесть течения COVID-19
Летальных исходов от вакцинации «Спутником V» до сих пор не было, заявил 10 сентября глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.
Об этом: Прививка «Спутником V» ни разу не привела к смерти — Гинцбург
Посольство России в США не планирует интересоваться у российских граждан, которые придут на организованный на территории дипмиссии избирательный участок, наличием справок о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании COVID-19, а также спрашивать про тесты на инфекцию. Об этом сообщил 10 сентября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ относительно предстоящих выборов в Государственную думу.
«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших граждан, проживающих в США, воспользовалось своим избирательным правом. Приглашаем всех исполнить свой гражданский долг и принять активное участие в голосовании», — отметил Антонов.
По словам посла Анатолия Антонова, на фоне общего роста числа заражений коронавирусом в США в самом Вашингтоне ситуация остается относительно спокойной. Однако обеспечение мер по охране здоровья избирателей и членов УИК является приоритетом для российских дипломатов. При входе на территорию избирательного участка будет производиться замер температуры. Голосующим в случае отсутствия индивидуальных средств защиты предоставят маски и санитайзеры. Предусмотрено использование одноразовых ручек. Будет обеспечено социальное дистанцирование. Также будет организована регулярная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, задействуют бактерицидные лампы.
Он отметил также, что члены УИК, «как и абсолютное большинство сотрудников посольства и членов их семей», прошли «полный курс иммунизации от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник V» или местными вакцинами».
В Ульяновской области выздоровели от COVID-19 ещё более 240 жителей.
Об этом: В Ульяновской области выявлено более 77 тыс. случаев коронавируса
В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса, по данным на 9 сентября, привито 375 тыс. 702 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это составляет 70,1% от запланированного числа вакцинированных. Полную вакцинацию прошли 344 тыс. 152 человека.
Подробности в материале: В Курской области план вакцинации от COVID-19 выполнен на 70%
В Центре документального кино в Москве состоялась премьера российского документального фильма о пандемии «Пока живы — будем жить» режиссера Григория Илугдина. Он снимал его больше года в разных регионах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Норильске, Сочи — с участием ведущих врачей, ученых, медработников, религиозных деятелей, ковидных пациентов и их родных.
Режиссер пояснил, что его задачей было показать масштаб пандемии в России.
«Эта зараза затронула все аспекты жизни человека, политические аспекты, экономическое аспекты, затронула невероятно сложнейшие психологические моменты существования человека и его взаимоотношения с этим миром. Я думаю, что каждый из тех, кто будет смотреть картину, скажет: это ведь то же самое, что было со мной. Мы все едины в этом сражении, это несчастье должно всех людей объединить, а не разъединить», — рассказал Илугдин в беседе с корреспондентом ТАСС.
В съемках документального фильма о пандемии «Пока живы — будем жить» приняли участие Александр Гинцбург, академик РАН, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заслуженный журналист России Виталий Игнатенко, а также психологи, руководители компаний, священнослужители и другие.
В картине также представлены истории тех, кто переболел ковидом и тех, кто потерял родных и близких в период пандемии, врачей, которые работают в ковидных госпиталях. Всего около 40 героев.
В России 46,5 миллиона человек получили по меньшей мере одну дозу прививки от COVID-19, двумя компонентами вакцины привиты 39,8 миллиона человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте также: В России почти 40 миллионов человек прошли вакцинацию от COVID-19
В Вооружённых силах по состоянию на 10 сентября выявлено 1677 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, более 39,2 тысячи военнослужащих переболели COVID-19, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.
Подробности в материале: В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в Вооружённых силах
Все страны, включая Россию, заинтересованы в скорейшем возобновлении туризма, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».
«Переход к полноценным туристическим потокам будет постепенным, уже открыт Египет. Постепенно это будет все облегчаться. Повторю еще раз, я не специалист, но я сталкиваюсь с моими коллегами, которые отвечают за санитарную безопасность, весь мир идет на ощупь, никто не знает, какая будет и будет ли следующая волна. Это слишком мало для того, чтобы сделать такие долгосрочные аналитические выводы и принять на правительственном уровне соответствующие решения. Все заинтересованы в том, чтобы туризм возобновлялся как можно скорее», — сказал он.
Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай объявил об увеличении плана вакцинации против коронавируса до 80% взрослого населения республики. Приказ подписан 9 сентября.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 767, причём 165 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Читайте также: В Забайкалье растёт число тяжелобольных пациентов с COVID-19
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 11 сентября, за прошедшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 166 случаев.
Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выявили 167 новых носителей коронавируса
В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 57 333. За минувшие сутки зарегистрировано 78 новых носителей, 64 из которых были обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией.
Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили 78 носителей коронавируса
Сегодня, 11 сентября, в День рождения Барнаула, на линию вышли два трамвая с яркими баннерами и надписью «Спасибо врачам!». Как сообщает пресс-служба городской мэрии, они будут курсировать по маршрутам № 1 и № 7.
Таким образом администрация Барнаула и работники «Горэлектротранса» выразили свою благодарность медицинским сотрудникам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией.
Об этом: Барнаульские трамваи снабдили надписью «Спасибо врачам»
В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 скончались ещё два пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 1799.
В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (+21 новый случай).
Читайте подробнее: В Туве выявили 59 новых носителей коронавируса
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4 974 человека, причём по 24 из них добавляют в сводку вторые сутки подряд.
Тяжелобольных насчитывается 509 (-16 за сутки), из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ (за последние сутки данные не изменили).
Читайте подробнее: В Алтайском крае сократили число тяжелобольных с COVID-19, но не смертность
Риск заражения коронавирусной инфекцией может усилиться из-за состояния страха, паники и подавленности. Об этом 10 сентября заявила инфекционист Светлана Малиновская в эфире «Радио 1».
Подробности в материале: Инфекционист назвала неожиданную причину заражения коронавирусом
В Оренбурге на карантин закрыто 19 школьных классов. Об этом сообщает городское управление образования.
Подробности в материале: В школах Оренбурга 19 классов перевели на дистанционку из-за COVID-19
В Челябинской области за 10 сентября выявили ещё 366 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 366 ковид-пациентов
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 11 сентября 2021 года от коронавируса привились 654 317 человек (+2555 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 108 603 жителя региона получили первую прививку (на 1386 человек меньше, чем по состоянию на 10 сентября).
Читайте также: Алтайский край вновь снизил показатели вакцинации от COVID-19
По данным Роспотребнадзора, на 11 сентября проведено свыше 183,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 464 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 123 703 человека.
За последние сутки, 10 сентября 2021 года, в России выявлен 18 891 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек.
🔸Москва — 1940
🔸Санкт-Петербург — 1629
🔸Московская область — 645
🔸Свердловская область — 502
🔸Воронежская область — 475
🔸Ростовская область — 474
🔸Самарская область — 465
🔸Пермский край — 447
🔸Нижегородская область — 417
🔸Иркутская область — 378
🔸Омская область — 373
🔸Челябинская область — 367
🔸Красноярский край — 358
🔸Ставропольский край — 356
🔸Волгоградская область — 345
🔸Оренбургская область — 338
🔸Республика Башкортостан — 307
🔸Хабаровский край — 302
🔸Ульяновская область — 280
🔸Астраханская область — 279
🔸Архангельская область — 258
🔸Саратовская область — 242
🔸Краснодарский край — 237
🔸Алтайский край — 235
🔸Республика Крым — 234
🔸Пензенская область — 230
🔸Удмуртская Республика — 228
🔸Тюменская область — 228
🔸Приморский край — 224
🔸Республика Коми — 220
🔸Вологодская область — 218
🔸Тверская область — 198
🔸Липецкая область — 194
🔸Ярославская область — 190
🔸Калининградская область — 186
🔸Ленинградская область — 179
🔸Новосибирская область — 174
🔸Курская область — 170
🔸Кемеровская область — 166
🔸Забайкальский край — 163
🔸Республика Саха (Якутия) — 161
🔸Владимирская область — 158
🔸Брянская область — 154
🔸Белгородская область — 152
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 146
🔸Республика Дагестан — 144
🔸Республика Карелия — 142
🔸Мурманская область — 142
🔸Смоленская область — 137
🔸Новгородская область — 125
🔸Амурская область — 119
🔸Курганская область — 116
🔸Ивановская область — 116
🔸Кировская область — 114
🔸Республика Хакасия — 106
🔸Тульская область — 105
🔸Калужская область — 103
🔸Рязанская область — 102
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 97
🔸Севастополь — 93
🔸Тамбовская область — 92
🔸Сахалинская область — 91
🔸Псковская область — 91
🔸Томская область — 91
🔸Республика Калмыкия — 85
🔸Орловская область — 81
🔸Республика Бурятия — 79
🔸Костромская область — 77
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 71
🔸Республика Чувашия — 71
🔸Республика Мордовия — 68
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 67
🔸Республика Тыва — 61
🔸Республика Ингушетия — 60
🔸Республика Марий Эл — 56
🔸Чеченская Республика — 56
🔸Республика Татарстан — 52
🔸Республика Адыгея — 51
🔸Камчатский край — 46
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 45
🔸Еврейская автономная область — 36
🔸Республика Алтай — 30
🔸Магаданская область — 23
🔸Чукотский автономный округ — 16
🔸Ненецкий автономный округ — 12
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.
В Москве на 11 сентября выявлено 1 940 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 524 человека, скончались 46 пациентов.
На ИВЛ находятся 255 человек. В городе выздоровели ещё 1 317 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 462 853.
В Российской Федерации за минувшие сутки выявлен 18 891 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: За сутки в России выявлен 18891 новый случай заражения коронавирусом
Дмитрий Киселев из-за госпитализации с COVID-19 не будет в ближайшее воскресенье вести программу «Вести недели» на телеканале «Россия 1» — впервые за свою десятилетнюю карьеру ведущего этой передачи, сообщил он РИА Новости.
Власти Москвы в условиях пандемии находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием — Путин.
В Пермском крае за 10 сентября выявлено ещё 447 случаев заражения коронавирусом. 36 новых пациентов госпитализированы, сообщает Роспотребнадзор.
Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 447 ковид-пациентов
В Хакасии за прошедшие сутки выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом.
«Всего с начала года в Хакасии выявлено 19 070 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 0,9, за 7 дней — 0,9», — отметили в правительстве.
Читайте подробнее: В Хакасии коронавирус диагностирован ещё у 106 человек
В Омской области число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 77 446. За минувшие сутки выявлено 373 новых носителя. Скончались при этом семь пациентов с COVID-19. Таким образом, всего по состоянию на 11 сентября жертвами коронавируса в регионе стали 2073 человека.
Читайте также: В Омской области умерли ещё семь пациентов с COVID-19
В Свердловской области за 10 сентября выявили ещё 502 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Свердловской области выявили уже более 129 тыс. ковид-пациентов
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом на 11 сентября
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +1940/1 584 581
☑️Санкт-Петербург +1629/590 532
☑️Московская область +645/429 902
☑️Свердловская область +502/129 200
☑️Воронежская область +475/123 682
☑️Ростовская область +474/129 641
☑️Самарская область +465/95 232
☑️Пермский край +447/92 825
☑️Нижегородская область +417/160 451
☑️Иркутская область +378/101 971
Цитата канала Gubery.
ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 11 сентября.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +46/27 981
☑️Санкт-Петербург +39/20 975
☑️Свердловская область +36/5574
☑️Краснодарский край +33/5596
☑️Ростовская область +27/6292
☑️Нижегородская область +25/6087, Красноярский край +25/5418
☑️Пермский край +24/4350, Самарская область +24/3482
☑️Ставропольский край +22/2562
☑️Алтайский край +21/3809, Челябинская область +21/2970, Саратовская область +21/2538
☑️Тюменская область +19/1655
Цитата канала Gubery.
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 11 сентября привит 331 701 человек.
Читайте также: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты более трех тысяч человек
За последние сутки, 10 сентября, в Сибири зарегистрировано 1972 новых случая заболевания COVID-19 (-19). 93 жителя СФО скончались (-1). Лидер по количеству заражений — Красноярский край (378).
Россия готова к взаимному признанию вакцин от COVID-19 с Европейским союзом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Были такие робкие попытки (потому что потом они как-то сошли на нет) со стороны Брюсселя поговорить о взаимном признании вакцин. Мы к этому абсолютно готовы», — подчеркнул министр.
По словам Лаврова, большинство партнеров Москвы в Европе хотят скорейшей регистрации российской вакцины «Спутник V».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет никаких оснований для отмены масочного режима.
Подробности в материале: Глава Роспотребнадзора дала прогноз по отмене масочного режима
В ковидных госпиталях будут созданы временные избирательные участки, если у пациентов есть такая потребность, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».
На Ямале официально ослабили ограничения, которые ранее были введены для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
В Томской области за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 0,88.
Об этом: В Томской области выявили 91 новый случай заражения SARS-CoV-2
В Курской области 11 сентября зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1339 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Подробности в материале: В Курской области выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 11 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1502 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Липецкой области скончались более 1,5 тыс. ковид-пациентов
Во Владимирской области 11 сентября подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1794 человека. За последние сутки подтверждено 12 новых летальных случаев.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 158 носителей коронавируса
В Тамбовской области 11 сентября подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 825 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 92 новых носителя коронавируса
В Астраханской области 11 сентября подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1541 человек скончался. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Астраханской области выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 сентября, за минувшие сутки выявлено 174 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 170 случаев.
Читайте также: Жертвами коронавируса за сутки стали девять новосибирцев
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 11 сентября. Днём ранее, 10 сентября, в регионе было зарегистрировано 98 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 тыс. 131 человека.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 103 носителя коронавируса
В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили ещё 97 носителей коронавируса. Об этом 11 сентября сообщает окружной оперштаб.
Подробности в материале: На Ямале выявили ещё 97 ковид-пациентов
В Оренбургской области за сутки выявили ещё 338 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.
В Оренбургской области из-за COVID-19 скончались ещё 12 человек. Это следует из сообщений оперштаба региона.
Читайте также: В Оренбуржье COVID-19 погубил ещё 12 человек
В Тюменской области за сутки выявили ещё 228 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Подробности в материале: В Тюменской области выявили ещё 228 ковид-пациентов
В России сделавшие прививку от COVID-19 работники социальной и других сфер таким образом защитили собственное здоровье, заявил 11 сентября президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Путин: сделавшие прививку от COVID-19 люди себя защитили
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 сентября, за прошедшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 167 случаев.
Об этом: В Кузбассе за сутки выявили 171 нового носителя коронавируса
В Кемеровской области на утро сегодня, 12 сентября, медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Кузбассе назвали число пациентов с COVID-19, обратившихся к медикам
В Туве за минувшие сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 10 854 случая инфицирования.
Об этом: В Туве подтвердили 58 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Алтай число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 370. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, зарегистрировано два новых летальных случая.
Читайте подробнее: На Алтае скончались 370 пациентов с коронавирусом
В Хакасии зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 651.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 935, причём 168 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 скончались ещё два пациента
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 12 сентября привит 331 941 человек.
Об этом: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты чуть более 500 граждан
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в документальном фильме «Пока живы — будем жить», посвященном борьбе с COVID-19, рассказал о механизме действия вакцины «Спутник V» и о неминуемом вытеснении коронавируса в разряд вакциноуправляемых заболеваний:
«Первый компонент инициирует иммунный ответ. А для того, чтобы иммунный ответ был продолжительным, необходимо, чтобы образовались клетки памяти. После того, как через три недели вы провакцинировались, у вас появляются специфические антитела к данному вирусу. Если потом вы столкнётесь с вирусом, эти антитела вирус будут нейтрализовать, и вы не заболеете».
В Бурятии по состоянию на 12 сентября число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 1800. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки скончался один человек.
Читайте подробнее: В Бурятии число жертв COVID-19 достигло 1800
В Челябинской области за 11 сентября выявили 365 носителей коронавируса. Об этом 12 сентября сообщает южноуральский оперштаб.
Об этом: В Челябинской области выявили ещё 365 ковид-пациентов
В Алтайском крае отмечен сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом информирует Роспотребнадзор региона. Всего зарегистрировано уже 15,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Читайте также: На Алтае стали чаще болеть ОРВИ
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4999 человек, причём 25 из них добавили в сводку за последние сутки.
Об этом: В Алтайском крае за сутки скончались сразу 25 пациентов с коронавирусом
В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов граждан, на 12 сентября 2021 года от коронавируса привились 656 939 человек (+2622 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 107 127 жителей региона получили первую прививку (на 936 человек меньше, чем по состоянию на 11 сентября).
Читайте подробнее: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинировали менее трех тысяч человек
В Хакасии за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наибольший прирост зафиксирован в Абакане (42 новых носителя).
Подробности в материале: В Хакасии выявили 105 новых носителей коронавируса
Медики на Кубани получат по 200 рублей за каждого привитого от COVID-19. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 21 051. За минувшие сутки выявлено 26 новых носителей.
Об этом: На Алтае число носителей коронавируса перевалило за 21 тыс. человек
За последние сутки, 11 сентября, в России выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 497 человек.
🔸Санкт-Петербург — 1597
🔸Москва — 1592
🔸Московская область — 718
🔸Свердловская область — 506
🔸Ростовская область — 472
🔸Самарская область — 470
🔸Воронежская область — 468
🔸Пермский край — 445
🔸Нижегородская область — 424
🔸Омская область — 372
🔸Иркутская область — 372
🔸Челябинская область — 366
🔸Ставропольский край — 355
🔸Красноярский край — 353
🔸Волгоградская область — 347
🔸Оренбургская область — 336
🔸Республика Башкортостан — 306
🔸Хабаровский край — 299
🔸Ульяновская область — 280
🔸Астраханская область — 277
🔸Архангельская область — 257
🔸Саратовская область — 245
🔸Алтайский край — 236
🔸Краснодарский край — 235
🔸Республика Крым — 230
🔸Пензенская область — 228
🔸Тюменская область — 227
🔸Удмуртская Республика — 224
🔸Вологодская область — 223
🔸Приморский край — 222
🔸Республика Коми — 218
🔸Тверская область — 200
🔸Липецкая область — 195
🔸Калининградская область — 190
🔸Ярославская область — 186
🔸Ленинградская область — 183
🔸Курская область — 172
🔸Новосибирская область — 171
🔸Кемеровская область — 167
🔸Забайкальский край — 165
🔸Владимирская область — 161
🔸Республика Саха (Якутия) — 158
🔸Брянская область — 153
🔸Белгородская область — 149
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 145
🔸Республика Дагестан — 144
🔸Республика Карелия — 143
🔸Мурманская область — 140
🔸Смоленская область — 134
🔸Новгородская область — 121
🔸Амурская область — 118
🔸Курганская область — 115
🔸Ивановская область — 115
🔸Кировская область — 115
🔸Республика Хакасия — 105
🔸Тульская область — 102
🔸Рязанская область — 101
🔸Калужская область — 100
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 96
🔸Псковская область — 96
🔸Томская область — 95
🔸Севастополь — 89
🔸Тамбовская область — 89
🔸Сахалинская область — 87
🔸Республика Калмыкия — 83
🔸Орловская область — 83
🔸Костромская область — 79
🔸Республика Бурятия — 78
🔸Республика Чувашия — 74
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 71
🔸Республика Мордовия — 69
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 68
🔸Республика Тыва — 59
🔸Республика Ингушетия — 58
🔸Республика Марий Эл — 57
🔸Чеченская Республика — 55
🔸Республика Татарстан — 54
🔸Республика Адыгея — 53
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 47
🔸Камчатский край — 46
🔸Еврейская автономная область — 35
🔸Республика Алтай — 29
🔸Магаданская область — 26
🔸Чукотский автономный округ — 16
🔸Ненецкий автономный округ — 14
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 140 070 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 192 749 летальных исходов, выздоровели 6 389 657 человек.
Оперштаб Москвы.
За последние сутки, 11 сентября, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 14 497 человек.
Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 389 657 человек.
В Югре за сутки выявили ещё 145 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 57 410, из которых 27 942 приходится на жителей столицы Улан-Удэ.
Читайте подробнее: Коронавирус диагностирован ещё у 77 жителей Бурятии
По данным оперативного штаба на 12 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4711 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 102 714 человек (+371 за сутки).
Подробности в материале: В Иркутской области скончались ещё 14 пациентов с COVID-19
В Москве на 12 сентября выявлено 1 592 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 512 человек, скончались 42 пациента.
На ИВЛ находятся 258 человек. В городе выздоровели ещё 1 247 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 464 100.
В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 42 030. За минувшие сутки выявлено 95 новых носителей. Коэффициент распространения инфекции составил 0,89.
Читайте также: В Томской области число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили ещё 96 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: На Ямале выявили ещё 96 носителей коронавируса
В Свердловской области за сутки выявили ещё 506 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Свердловской области выявили ещё 506 ковид-пациентов
В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 18 554 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом: За сутки в России выявили 18,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки зафиксировали ещё 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Подробности в материале: В Пермском крае выявили уже более 93 тыс. ковид-пациентов
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 12 сентября. Днём ранее, 11 сентября, в регионе было зарегистрировано 103 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 тыс. 231 человека.
Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 100 носителей коронавируса
В Пермском крае COVID-19 унёс жизни ещё 21 человека. Это следует из официальных сообщений краевого оперштаба.
Подробности в материале: В Прикамье от COVID-19 умер ещё 21 человек
В Омской области за минувшие сутки выявлено 372 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 77 818.
Читайте подробнее: В Омской области выявили 372 новых носителя коронавируса
В Курганской области за сутки зафиксировали ещё 116 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.
Об этом: В Зауралье выявили ещё 116 заразившихся коронавирусом
Губернатор Забайкалья Александр Осипов начал свой Прямой разговор с забайкальцами. Первые вопросы — о коронавирусе. Он рассказал, что ревакцинация в крае началась и идёт полным ходом.
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 12 сентября, за минувшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 174 случая.
Читайте подробнее: В Новосибирской области скончались ещё десять пациентов с коронавирусом
В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё 36 пациентов. Это следует из сообщения оперштаба.
Подробности в материале: В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 36 человек
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1759 пациентов, в том числе 37 детей. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает оперативный штаб региона.
Читайте подробнее: В Новосибирской области из-за COVID-19 госпитализировали 37 детей
В Оренбургской области за сутки выявили ещё 336 заразившихся коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.
Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 336 ковид-пациентов
Создание временных избирательных участков в ковидных госпиталях — чрезмерно, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
Читайте также: В Госдуме оценили перспективы голосования в ковидных госпиталях
За выходные дни скончались от COVID-19 десять жителей Якутии. В республике заражаются коронавирусом чаще, чем на прошлой неделе.
Читайте подробнее: В Якутии остаётся высоким уровень заболеваемости COVID-19
В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончалась 47-летняя жительница Горно-Алтайска.
Читайте также: На Алтае выросло число умерших от COVID-19
В Бурятии за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 489.
Подробности в материале: В Бурятии выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом
За выходные (11−12 сентября) в Хакасии стало известно о смерти семи пациентов с коронавирусом.
Читайте также: В Хакасии выросло число жертв коронавирусной инфекции
В Туве комиссия по установлению причин смертности подтвердила 26 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала года, таким образом, жертвами COVID-19 стали 165 человек.
Подробности в материале: В Туве жертвами COVID-19 стали ещё 26 человек
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Канском и Майминском районах, где выявлено 14 и 8 новых носителей соответственно.
Читайте подробнее: На Алтае коронавирус диагностирован ещё у 29 человек
В Ульяновской области третьи сутки подряд выявляют по 280 носителей коронавируса.
Об этом: В Ульяновской области выявлено ещё 280 носителей коронавируса
В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1459 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: В Кузбассе число носителей коронавируса превысило 54 тысячи
За прошедшие сутки в Хакасии выявили 103 случая COVID-19, выздоровели восемь человек. Об этом сообщили 13 сентября в правительстве республики.
Читайте также: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 103 человек
От коронавируса в Якутии привились 62 872 пожилых человека. Всего первый компонент вакцины получили 335 918 жителей республики.
Об этом: В Якутии привились от COVID-19 уже более 312 тысяч человек
В Удмуртии по состоянию на 13 сентября выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 516 случаев.
Читайте также: В Удмуртии выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 14 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 14 летальных случаев.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1748 человек.
Читайте также: Ещё 14 жителей Удмуртии скончались от COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 101, причём 499 из них обнаружили только за минувшие выходные (11−12 сентября 2021 года).
Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек
В Удмуртии по состоянию на 13 сентября провели 1 629 535 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5941 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 6228 исследований.
Подробности в материале: Жители Удмуртии сдали больше 1,63 млн тестов на коронавирус
В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 18 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 13 сентября зарегистрировали 2363 летальных исхода от COVID-19.
Подробности в материале: В Пензенской области за неделю от COVID-19 скончались 117 человек
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 сентября прививку от коронавируса сделали 376 056 человек. Второй компонент препарата получили 312 063 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте также: В Удмуртии от коронавируса вакцинированы более 376 тыс. человек
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 13 сентября привиты 332 060 человек (+1629 за выходные дни).
Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 полностью привиты более 307 тысяч человек
Незначительное снижение динамики по COVID-19 может быть предвестником роста заболеваемости. Об этом в ходе оперативного совещания 13 сентября сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа.
По её словам, в настоящий момент динамика заболеваемости в крае выше аналогичного периода (сентября) 2020 года на 50%. Наблюдается рост заболеваемости детского населения на 22%.
Читайте также: В Забайкалье увидели предвестник роста заболеваемости COVID-19
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 247 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 195 пациентов. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, все заболевшие с установленным источником заражения. Всего по состоянию на 13 сентября подтверждено 83 969 случаев заражения. Выздоровел с начала наблюдения 77 371 человек.
Об этом: В Саратовской области за сутки выявили 247 новых носителей коронавируса
В Амурской области снижаются темпы прироста заболеваемости COVID-19. За неделю зарегистрировано 850 случаев коронавируса, в том числе инфицированы 25 человек, прошедшие вакцинацию.
Подробности в материале: За неделю COVID-19 заболели 25 привитых жителей Приамурья
Минздрав РФ: в 2022 году тестирование на коронавирус может понадобиться по крайней мере 18 миллионам граждан России, а госпитализация в случае положительного результата теста — более 1,6 млн заболевших.
В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 82 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб 13 сентября. Это на три случая заражения коронавирусом меньше, чем днём ранее.
Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявили 82 носителя коронавируса
В Челябинской области за 12 сентября выявили ещё 364 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Об этом: В Челябинской области выявили ещё 364 ковид-пациента
По данным оперативного штаба на 13 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4723 человек, причём 42 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни (11−12 сентября 2021 года).
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 103 083 человека (+1112 за выходные).
Читайте также: В Приангарье за выходные скончались ещё 42 пациента с COVID-19
На Камчатке стартовала акция «Победим COVID вместе». Её цель — создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации от коронавируса.
Читайте также: Вакцинированные от COVID-19 на Камчатке могут выиграть ценные призы
Власти Камчатки отмечают тенденцию к снижению роста заражений коронавирусом.
Об этом: На Камчатке власти намерены сокращать койки в ковидных госпиталях
В стационарах Бурятии по состоянию на 13 сентября находится 344 пациента с коронавирусом. У 304 из них инфицирование осложнилось внебольничной пневмонией.
Об этом: В Бурятии на лечении в стационарах остаются 344 ковид-пациента
В Калмыкии за последние трое суток зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 13 сентября.
Об этом: В Калмыкии жертвами коронавируса стали 568 пациентов
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5021 человек, причём 71 из них добавили в сводку за выходные (11−12 сентября 2021 года).
Тяжелобольных насчитывается 523 (-2 за выходные), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за выходные).
Об этом: В Алтайском крае за выходные скончался 71 пациент с коронавирусом
Для работы в кол-центре поликлиники столицы ЕАО Биробиджана привлекли студентов медицинского колледжа. Эта мера связана со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.
Об этом: В поликлинике Биробиджана работают студенты — сотрудников не хватает
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 13 сентября 2021 года от коронавируса привились 657 480 человек (+5718 за выходные). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 107 048 жителей региона получили первую прививку (на 2941 человека меньше, чем по состоянию на 10 сентября) и 547 632 человека (+8491 за выходные) полностью привиты.
Об этом: На Алтае заметно снизилось число тех, кто впервые вакцинируется от COVID-19
В Красноярске с 6 по 12 сентября проверили соблюдение масочного режима на торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общепита. Проверяющие пришли к выводу, что красноярцы стали чаще нарушать масочный режим.
Читайте также: Жители Красноярска стали чаще нарушать масочный режим
Матч «Ростов» — «Краснодар», который состоится 13 сентября в Ростове-на-Дону, вживую смогут увидеть болельщики, имеющие COVID-справку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.
Об этом: На матч «Ростов» — «Краснодар» пустят болельщиков с COVID-справкой
По данным Роспотребнадзора, на 13 сентября проведено свыше 184 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 357 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 127 833 человека.
Все вузы в новом учебном году начали работу в очном формате, планов переводить их на удаленку нет — Минобрнауки РФ.
В Архангельской области по приросту заболевших COVID-19 лидируют Северодвинск, Коряжма и областной центр.
Об этом: В Архангельской области число больных COVID-19 пополнили ещё 256 человек
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 13 сентября, за минувшие сутки было выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай.
Читайте также: Сразу 12 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Новосибирской области
В Брянской области 13 сентября выявлено 155 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 147 пациентов, девять человек скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области выявили 155 новых носителей коронавируса
В Республике Карелия с начала пандемии от COVID-19 умерли 811 человек. Об этом 13 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. При этом в республике ежедневного выявляют более 140 новых носителей SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Карелии с начала пандемии от COVID-19 скончались более 800 человек
На сегодняшний день в вузах отсутствуют вспышки заражения коронавирусом. Об этом заявил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
«Стартовали все успешно, все в очном режиме. Вспышки [COVID-19] пока нет, каждый день следим, роста существенного нет», — заявил Афанасьев.
Подробности в материале: Минобрнауки не планирует переводить вузы на «дистант»
310 носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
Сообщается, что всего в республике выявили 60 994 случая заражения коронавирусом.
Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 310 носителей коронавируса
В Югре за сутки выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (30 случаев), сообщает 13 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 145 случаев.
Читайте также: В Югре за сутки выявлено 147 носителей коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 19 286. Об этом 13 сентября сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Об этом: В России выявили 19286 новых случаев заражения коронавирусом
Число привитых от коронавируса граждан в Подмосковье составило 3,4 млн человек. Об этом 13 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.
Всего с начала прививочной кампании в регион поставили свыше 4 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, в основном в регион поставляется «Спутник V», но также поступают и «ЭпиВакКорона», и «КовиВак», «Спутник Лайт». При этом по состоянию на 13 сентября в регионе вакцинацию от COVID-19 прошли 3,4 млн человек.
Об этом: В Подмосковье от коронавируса вакцинировано свыше 3,4 млн человек
В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него на сегодняшний день, 13 сентября, госпитализированы 1797 пациентов, в том числе 40 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: На ИВЛ остаётся 21 новосибирец с коронавирусом
За прошедшие 24 часа на территории России было выявлено 18 178 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Об этом: В России за сутки выявили 18178 носителей коронавируса
За последние сутки, 12 сентября, в России выявлено 18 178 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 469 человек.
🔸Москва — 2022
🔸Санкт-Петербург — 805
🔸Московская область — 758
🔸Свердловская область — 511
🔸Ростовская область — 470
🔸Самарская область — 469
🔸Воронежская область — 465
🔸Пермский край — 443
🔸Нижегородская область — 422
🔸Омская область — 371
🔸Иркутская область — 371
🔸Челябинская область — 365
🔸Ставропольский край — 354
🔸Красноярский край — 352
🔸Волгоградская область — 342
🔸Оренбургская область — 335
🔸Республика Башкортостан — 310
🔸Хабаровский край — 296
🔸Ульяновская область — 280
🔸Астраханская область — 270
🔸Архангельская область — 255
🔸Саратовская область — 247
🔸Краснодарский край — 235
🔸Республика Крым — 233
🔸Алтайский край — 233
🔸Пензенская область — 232
🔸Удмуртская Республика — 226
🔸Тюменская область — 225
🔸Приморский край — 225
🔸Вологодская область — 221
🔸Республика Коми — 216
🔸Тверская область — 197
🔸Калининградская область — 195
🔸Липецкая область — 195
🔸Ярославская область — 187
🔸Ленинградская область — 181
🔸Кемеровская область — 171
🔸Курская область — 169
🔸Забайкальский край — 168
🔸Новосибирская область — 166
🔸Владимирская область — 157
🔸Республика Саха (Якутия) — 155
🔸Брянская область — 155
🔸Белгородская область — 147
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 147
🔸Мурманская область — 143
🔸Республика Карелия — 141
🔸Смоленская область — 133
🔸Республика Дагестан — 130
🔸Новгородская область — 126
🔸Амурская область — 116
🔸Курганская область — 116
🔸Кировская область — 116
🔸Ивановская область — 113
🔸Республика Хакасия — 103
🔸Тульская область — 101
🔸Рязанская область — 100
🔸Псковская область — 98
🔸Калужская область — 97
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 94
🔸Тамбовская область — 94
🔸Томская область — 94
🔸Сахалинская область — 92
🔸Республика Калмыкия — 84
🔸Севастополь — 84
🔸Орловская область — 82
🔸Костромская область — 80
🔸Республика Бурятия — 77
🔸Республика Чувашия — 72
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 70
🔸Республика Северная Осетия — Алания — 68
🔸Республика Мордовия — 68
🔸Чеченская Республика — 61
🔸Республика Тыва — 58
🔸Республика Ингушетия — 57
🔸Республика Марий Эл — 56
🔸Республика Адыгея — 54
🔸Республика Татарстан — 52
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 46
🔸Камчатский край — 45
🔸Еврейская автономная область — 36
🔸Республика Алтай — 26
🔸Магаданская область — 24
🔸Ненецкий автономный округ — 11
🔸Чукотский автономный округ — 11
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 193 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 человек.
Жители Якутии жалуются, что в регионе активизировались мошенники, предлагающие поддельные ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Цены на эти «услуги» существенно выше, чем в среднем по России.
Читайте также: В Якутии продают поддельные тесты на COVID-19 и сертификаты о вакцинации
В Екатеринбурге перевели на карантин по коронавирусу уже 88 классов школ. Об этом сообщили журналистам в городском департаменте образования.
Ещё в четырёх классах произошли случаи ОРВИ/гриппа, там тоже введён карантин. Все «карантинные» классы продолжат учёбу в дистанционном режиме.
Для сравнения: 7 сентября в школах города закрыли на карантин по коронавирусу всего лишь 12 классов — за неделю их число увеличилось более чем в семь раз.
Об этом: В Екатеринбурге резко выросло число школьных классов на «дистанте»
За последние сутки, 12 сентября, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 12 469 человек.
Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 402 126 человек.
После резкого подъема суточной цифры распространения коронавирусной инфекции в Петербурге этот показатель вновь снизился. Однако смертность остаётся высокой.
Читайте подробнее: Число новых случаев коронавируса в Петербурге снизилось после резкого роста
В Москве на 13 сентября выявлено 2022 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 479 человек, скончался 41 пациент.
На ИВЛ находятся 235 человек. В городе выздоровели ещё 1259 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 465 359.
В Курской области 13 сентября зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1350 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Подробности в материале: В Курской области выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом
В Воронежской области подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 сентября в региональном оперативном штабе. Накануне, 12 сентября, сообщалось о 468 новых носителях.
Читайте также: В Воронежской области скончались 18 пациентов с коронавирусом
В Липецкой области 13 сентября подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 1517 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 195 новых носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки выявили 443 заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 13 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 93 713 случаев заражения. Оправились от коронавирусной инфекции 82 758 пермяков. На сегодняшний день в стационарах лечатся 3035 пациентов с COVID-19. Коечный фонд свободен на 25,9%.
Жертвами заболевания стали 4394 человека. За последние сутки подтверждено 23 летальных исхода.
Читайте подробнее: В Прикамье ещё 23 человека скончались от COVID-19
В Краснодарском крае подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 13 сентября. Это столько же, сколько и сутками ранее. В числе новых носителей — пятеро детей в возрасте от двух лет.
За 12 сентября в Ленобласти получил положительный результат на ковид 181 человек, что на два человека меньше, чем днем ранее. Наибольшее число зараженных выявлено в городе Мурино.
Подробности в материале: Мурино лидирует в Ленобласти по новым случаям коронавируса
Во Владимирской области 13 сентября подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1816 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 157 носителей коронавируса
В Татарии за время пандемии по состоянию на 13 сентября зарегистрировали 26 115 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 52 — за прошедшие сутки. Всего выздоровел 22 721 ковид-пациент, скончались 704 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении семеро пациентов, количество летальных исходов не изменилось.
Читайте также: В Татарии подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусом
Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 13 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.
За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 758 случаев новой инфекции. Эта цифра на 40 превышает аналогичный показатель 5 сентября. Тогда на территории региона выявили 718 новых случаев, а днем ранее — 645.
Подробности в материале: В Подмосковье растет число новых случаев COVID-19
За прошедшую неделю в Кемеровской области сохранился рост числа заболевших ОРВИ среди детей. Из-за этого в регионе принят ряд мер, касающихся работы детских поликлиник.
Подробности в материале: В Кузбассе детские поликлиники перевели на работу без выходных
В Москве выявлено 2022 новых заражения коронавирусом, зафиксирован 41 летальный случай.
Читайте также: В Москве суточный прирост заражений коронавирусом перевалил за 2 тысячи
В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 232 новых носителя коронавируса. По информации на 13 сентября, в регионе всего подтверждено 66 523 заражения. Выздоровели за все время 55 524 ковид-пациента, в том числе за сутки — 167 человек. Скончались от COVID-19 всего 2369 жителей, из них за последние 24 часа — 18 пациентов.
Читайте также: В Пензенской области выявили ещё 232 случая заражения коронавирусом
В Тамбовской области 13 сентября подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 832 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 94 новых носителя коронавируса
В Оренбургской области выявили 335 новых заражений коронавирусом, что на один случай меньше, чем днем ранее, сообщает 13 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 71 544 носителя коронавируса. Показатель заболеваемости составил 3650,35 на 100 тысяч населения.
Оправились от болезни 59 796 человек. Жертвами COVID-19 стали 1712 оренбуржцев, в том числе 13 — за последние сутки.
Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 13 оренбуржцев
В Саратовской области за время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 13 сентября 2578 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пятеро мужчин и 14 женщин в возрасте от 48 до 90 лет.
Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 умерли ещё 19 пациентов
За истекшие сутки в Москве госпитализированы 479 человек, заразившихся коронавирусом, на ИВЛ находятся 235 пострадавших, и 1259 из ранее заболевших выздоровели.
Читайте подробнее: В Москве стабилизировалось количество госпитализаций с COVID-19
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 13 сентября 2021 года.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +2 022/1 588 195
☑️Санкт-Петербург +805/592 934
☑️Московская область +758/431 378
☑️Свердловская область +511/130 217
☑️Ростовская область +470/130 583
☑️Самарская область +469/96 171
☑️Воронежская область +465/124 615
☑️Пермский край +443/93 713
☑️Нижегородская область +422/161 297
☑️Иркутская область +371/102 714 и Омская область +371/78 189
Цитата канала «16 негритят».
ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 13 сентября 2021 года.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +41/28 064
☑️Санкт-Петербург +39/21 056
☑️Свердловская область +35/5 645
☑️Краснодарский край +33/5 663
☑️Нижегородская область +27/6 141
☑️Ростовская область +26/6 344
☑️Тюменская область +25/1 706
☑️Красноярский край +23/5 462, Пермский край +23/4 394
☑️Самарская область +22/3 529, Челябинская область +22/3 014
☑️Воронежская область +21/4 224
Цитата канала «16 негритят».
В Свердловской области зафиксировали с начала пандемии COVID-19 уже 130 217 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
13 сентября врачи зарегистрировали 511 новых ковид-пациентов (для сравнения: 12 сентября таких было 506). «Рекорд» был зафиксирован 26 августа (531 носитель коронавируса, выявленный за сутки).
От COVID-19 скончались ещё 35 человек (всего — 5645 смертей от заболевания).
Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом
Подъём заболеваемости COVID-19 в Москве связан с возвращением жителей столицы из отпусков и с каникул. Об этом заявил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
«Начало сентября — люди вернулись из отпусков, с каникул — как раз две недели прошло», — сказал Малышев.
Читайте подробнее: Инфекционист объяснил подъём заболеваемости COVID-19 в Москве
В Нижегородской области по состоянию на 13 сентября выявили 422 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 424 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 161 297 случаев.
Читайте также: В Нижегородской области выявили ещё 424 носителя коронавируса
В Белгородской области 13 сентября подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество положительных тестов превысило 51 тысячу. За сутки зарегистрировано три летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Белгородской области коронавирус подтверждён у 51 тысячи человек
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 97 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 13 сентября. Днём ранее, 12 сентября, в регионе было зарегистрировано 100 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 328 человек.
Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 97 носителей коронавируса
В Пермском крае за неделю (6−12 сентября) прививку от коронавирусной инфекции сделали 6 тысяч местных жителей в возрасте старше 60 лет, сообщает пресс-служба краевой администрации.
С начала массовой вакцинации первым компонентом привиты более 723 тыс. жителей. Из них почти 588 тыс. прошли полный курс иммунизации.
По данным краевого минздрава, наибольшее число вакцинированных составляют пожилые пермяки — 204,5 тыс. человек из данной группы риска сделали прививку.
Читайте также: За неделю прививку от COVID-19 сделали 6 тысяч пожилых пермяков
В Чувашии количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне, а число летальных исходов по-прежнему регистрируют ежедневно.
В Чувашии в Новочебоксарской больнице идёт ремонт ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирус. На данные цели из республиканского бюджета выделили более 3 млн рублей, ещё свыше 13 млн рублей направят на приобретение оборудования.
В Ставропольском крае скончались от COVID-19 за все время пандемии 2603 человека. В последние месяцы число случаев летального исхода, фиксируемое за сутки, не опускается ниже 20. За прошедшие выходные в регионе скончался 41 человек: 20 человек — 12 сентября и 21 человек — 11 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: На Ставрополье 2603 человека скончались от COVID-19
Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 13 сентября пояснил, кому и какие прививки необходимы:
«Напоминаю тем, кто заботится о своём здоровье: все, кто старше 60 лет, а так же лица любого возраста при наличии хронических заболеваний в первую очередь ДОЛЖНЫ быть вакцинированы: от COVID-19, от гриппа, от пневмококка».
Подробности в материале: Доктор Мясников перечислил необходимые прививки
В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19.
Читайте подробнее: В Ульяновской области умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом.
Накануне сообщалось также о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6141 человека.
Читайте подробнее: За сутки 27 нижегородцев скончались от COVID-19
В медицинские учреждения Ульяновской области передадут почти 12 тонн антисептических средств.
Читайте также: В больницы Ульяновской области передадут 12 тонн антисептиков
ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате, если не будет очередных волн COVID-19 — Рособрнадзор.
В случае отсутствия новых волн коронавируса в России ЕГЭ в 2022 году пройдёт в доковидном формате. Об этом заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Если не будет очередных волн [COVID-19], если ситуация стабилизируется, тогда мы в тех же рамках, может быть, в том формате, который был раньше, в привычном [формате проведем ЕГЭ]», — сказал Музаев.
Читайте подробнее: ЕГЭ в России пройдёт в 2022 году в допандемийном формате
В Рязанской области 13 сентября выявлено 100 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения ещё 113 пациентов, скончались от осложнений четыре человека.
Об этом: В Рязанской области за сутки выявили 100 носителей коронавируса
Организаторы фестиваля игр «ИгроМир-2021» и фестиваля поп-культуры Comic Con Russia — 2021 объявили, что мероприятия в 2021 году не состоятся. Об этом говорится в заявлении пресс-служб обоих мероприятий.
«До последнего момента грели надежду, что встреча в этом году состоится. С трепетом следили за опытом зарубежных конвентов. С радостью читали каждую новость о том, как очередные ограничения смягчают или даже снимают. Но текущая ситуация и прогнозы об ухудшении в конце сентября, а также новые штаммы не оставляют выхода», — говорится в сообщении организаторов.
Читайте подробнее: В Москве отменили фестивали «ИгроМир-2021» и Comic Con Russia-2021
За последние сутки в Коми ковидом заболели 216 человек, 210 — выздоровели после инфекции.
На Ямале за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 13 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 96 случаев.
Читайте также: На Ямале за сутки выявлено 94 заражения коронавирусом
В Волгоградской области 13 сентября подтверждено 342 новых случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 289 человек, в летальную статистику внесли 16 смертей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Волгоградской области подтвердили ещё 342 случая заражения коронавирусом
Более 169 тысяч жителей Хакасии сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили 13 сентября в региональном правительстве.
Читайте подробнее: В Хакасии от коронавируса привились более 169 тысяч человек
В Мордовии по состоянию на 13 сентября выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 26 916 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
В Псковской области за минувшую неделю зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 на 6%. Об этом 13 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Читайте также: В Псковской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
С начала года в Коми заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 2,8 раза, ОРВИ — на 40,2%.
Читайте подробнее: В Коми почти в три раза выросла заболеваемость пневмонией
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека.
Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 516 человек.
Читайте также: Ещё двое жителей Мордовии скончались от COVID-19
В Дагестане за прошедшие сутки впервые с начала июня 2021 года не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Днем ранее в республике скончались 13 пациентов. Такие данные привел 13 сентября федеральный оперативный центр.
Читайте также: В Дагестане впервые не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19
«Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали — это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, — это, как правило, лёгкое течение, они не попадают в реанимации», — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Главным пунктом для взаимного признания ковид-сертификатов во всём мире должен служить зафиксированный факт вакцинации человека. Об этом на 71 сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Ключевым параметром для взаимного признания сертификатов должен служить зафиксированный факт вакцинации гражданина. Это поможет избежать потенциальной политизации этого чувствительного для граждан всего мира вопроса», — сказал Мурашко.
Об этом: Мурашко рассказал, как избежать политизации вакцинации в мире
Если раньше считалось, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для лиц старше 60 лет, то сегодня в группе риска уже молодёжь и беременные женщины.
Путин не исключил, что ему самому скоро придется уйти на карантин. По словам президента, в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью COVID-19.
Цитата tv360
За последние сутки в Вологодской области зафиксированы восемь смертей от коронавируса. Всего за время пандемии в области скончался 1 725 ковид-пациент.
Читайте подробнее: На Вологодчине за сутки коронавирус унёс восемь жизней
Путин — о коронавирусных ограничениях: «У нас, к сожалению, тоже сейчас. Врачи там изучают, даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг».
В Чечне за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 61 человека. Это втрое меньше, чем месяц назад. Такие данные приводит 13 сентября федеральный оперативный штаб. Число «активных» больных в регионе существенно снизилось за последний месяц. Власти республики заявили о том, что этому способствует создание коллективного иммунитета. Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже сделали прививку от коронавируса.
Подробности в материале: В Чечне заболеваемость COVID-19 снизилась втрое за месяц
За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 352 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 110 035. Об этом сообщили 13 сентября в региональном оперштабе.
Об этом: В Красноярском крае выявили уже более 110 тысяч носителей коронавируса
Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом, заявил Песков.
Никаких изменений в графике Путина из-за ситуации с ковидом пока нет — Песков.
По состоянию на 13 сентября в Омской области коронавирус выявлен у 78 189 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Читайте также: В Омской области выявили уже почти 80 тысяч носителей SARS-CoV-2
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предложил отменить ранее принятое решение, обязывающее с 1 октября 2021 года работников предприятий сдавать ПЦР-тесты при отсутствии прививки от COVID-19.
Об этом: В Новгородской области отказались от обязательных ПЦР-тестов для непривитых
В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом, выздоровели 53 человека. Об этом сообщили 13 сентября в оперативном штабе региона.
Об этом: За сутки в Томской области выявили 94 носителя коронавируса
В Астраханской области 13 сентября подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1558 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Астраханской области выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,34, сообщили 13 сентября в городском оперштабе. Это превышает установленный Роспотребнадзором норматив в 1 единицу и говорит об ухудшении эпидемической ситуации в мегаполисе.
Подробности в материале: В Петербурге распространение коронавируса на 34% превышает норматив
В Марий Эл по состоянию на 13 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 712 случаев.
Читайте также: В Марий Эл подтвердили 56 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области к 13 сентября вакцинировано от коронавирусной инфекции 326 тыс. 609 человек. Оба этапа иммунизации прошли 299 тыс. 812 человек.
Читайте также: Вакцинацию от коронавируса прошли почти 300 тыс. астраханцев
469 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что всего в регионе выявили 96 171 случай заражения этой инфекцией.
Об этом: В Самарской области за сутки выявили почти 470 носителей коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре может уйти на карантин, так как многие люди вокруг него заразились коронавирусом. Об этом он сообщил 13 сентября на встрече с членами параолимпийской сборной в Кремле.
«Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин заявил о возможном «уходе на карантин»
В Ставропольском крае привились от коронавируса 681 804 человека. Это 52% запланированного к вакцинации контингента. Ранее сообщалось о планах властей привить 1,3 млн жителей края. По данным, которые приводит 13 сентября краевой минздрав, полностью привиты двумя компонентами вакцины 635 257 человек.
Подробности в материале: На Ставрополье план по вакцинации выполнен на 52%
В Саратове предстоящий День города запланировали отмечать с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Основная программа торжеств пройдет 18 и 19 сентября.
Читайте подробнее: В Саратове отметят 431 год со дня основания города
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 470 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 сентября. Это на два случая заражения коронавирусом меньше, чем днём ранее.
Читайте подробнее: Ещё 470 жителей Ростовской области заразились коронавирусом
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди ковид-пациентов. Такие данные привели в донском правительстве 13 сентября.
Подробности в материале: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 26 человек
Почти миллион доз вакцины от гриппа поступило в Краснодарский край, сообщили в пресс-службе администрации региона 13 сентября.
Об этом: Кубань получила почти миллион доз вакцины против гриппа
Более 1,5 млн жителей Ростовской области приняли участие в прививочной кампании от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 сентября.
Читайте также: Более 1,5 млн жителей Ростовской области получили COVID-прививку
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 12 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 13 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью побороть 653 жителя региона.
Читайте также: В Подмосковье от COVID-19 умерли еще 12 человек
В Курганской области за сутки подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 30 зафиксированы в Кургане, сообщает 13 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 116 случаев.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявили 115 ковид-пациентов
Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 13 сентября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.
В общей сложности число подтвержденных случаев коронавируса на территории этого муниципального образования увеличилось за сутки на 88. Следом за Балашихой идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение у 82 человек новой инфекцией. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 68 граждан.
Читайте подробнее: Балашиха вышла в лидеры по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье
В Тюменской области за сутки выявлено 225 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 сентября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 227 случаев.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки жертвами коронавируса стали 25 человек
Полный перевод образования на «дистант» невозможен, поскольку это ведет к существенному снижению качества образования, заявил 13 сентября на круглом столе «Высшее образование в условиях пандемии: вызовы и решения» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В стационарах Астраханской области по сравнению с августом в два раза сократили число специализированных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас сохраняется 1025 коек. Закрыт инфекционный госпиталь в Икрянинской районной больнице. В ближайшее время еще три районные больницы в Камызякском, Красноярском и Наримановском районах начнут принимать плановых пациентов по основным профилям.
Об этом: В Астраханской области в два раза сократили число ковидных коек
Российские граждане пока не смогут посетить Испанию с туристическими целями, несмотря на возобновление авиасообщения, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Читайте также: АТОР: Испания остаётся закрытой для туристов из России
В Тюмени посетитель поликлиники №8 развлекал пациентов в очереди к врачу сольным концертом. Об этом сообщается в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Тюменцы жалуются на очереди к участковым терапевтам в 30−40 человек. Один из пациентов, устав ждать, включил на телефоне «минусовку» и стал петь. Люди в очереди приободрились, разулыбались, многие записали сольный концерт на телефон.
Об этом: Тюменский пациент в длинной очереди к врачу устроил сольный концерт
В Курской области более 59 тыс. граждан в возрасте от 65 лет получили единовременную выплату в размере трёх тысяч рублей за вакцинацию против COVID-19. Из областного бюджета на эти цели выделили более 177 млн рублей.
Об этом: В Курской области 59 тыс. пенсионеров получили выплаты за вакцинацию
В Мурманской области за неделю сократили 136 ковидных коек. Всего в регионе развернуто 1106 ковидных коек.
Читайте также: В Мурманской области сократили более ста ковидных коек
Режим повышенной готовности, который был введен в Марий Эл для предотвращения распространения коронавируса, продлен до 25 октября.
Вместе с тем в торгово-развлекательных центрах разрешена деятельность предприятий общественного питания, работает сеть wi-fi. Отменяется запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых. Кроме того, возобновляется работа детских игровых комнат и досуговых учреждений.
Читайте подробнее: В Марий Эл продлён режим повышенной готовности
На Сахалине разработали систему специальных стимулирующих выплат для медработников за вакцинированных от COVID-19 жителей области. Соответствующий приказ регионального минздрава проходит антикоррупционную экспертизу.
Читайте подробнее: На Сахалине медикам заплатят за привитых от COVID-19
В Ульяновской области выросло суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
Читайте также: В Ульяновской области возросло число вновь выявленных случаев коронавируса
В Бурятии, по данным регионального управления Роспотребнадзора, выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 57 565.
Об этом: В Бурятии подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусом
В Ульяновской области при плане в 595 тыс. населения вакцинированы от COVID-19 более 344 тыс. жителей.
Читайте также: В Ульяновской области привились от коронавируса 344 тыс. жителей
В Республике Алтай подтвердили ещё два летальных случая от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 69-летняя жительница Майминского района и житель Шебалинского района 60 лет.
Подробности в материале: На Алтае ещё два человека скончались от COVID-19
В Ульяновской области усилили информационную работу в связи со снижением темпов вакцинации от COVID-19.
Подробности в материале: В Ульяновской области снизились темпы вакцинации от коронавируса
В Туве отмечается низкий охват вакцинацией против коронавируса в городе Кызыле и Чеди-Хольском районе. Недоумение по этому поводу на аппаратном совещании выразил врио главы региона Владислав Ховалыг.
Об этом: В Туве обязали завершить вакцинацию учителей и врачей до 15 сентября
Более 90% взрослых жителей трёх арктических районов Якутии сделали прививки от COVID-19. Это удивительные показатели на фоне среднероссийских. Столь высокий процент привитых встречается только в вооружённых силах страны.
Читайте также: Якутская Арктика ставит рекорды по темпам вакцинации от COVID-19
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались три человека в возрасте старше 65 лет.
На второй неделе сентября якутяне заражались коронавирусом на 7% чаще, чем в начале месяца. За сутки в республике зафиксированы 163 новых случая COVID-19 (днём ранее — 155).
Читайте подробнее: В Якутии темпы прироста заболеваемости COVID-19 выросли на 7%
В Перми с 15 сентября начнут работать три мобильных пункта вакцинации, где желающие граждане смогут привиться от гриппа и коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.
Подробности в материале: В Перми откроют три мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа
Три выходных дня с сохранением заработной платы должны предоставлять работодатели своим сотрудникам после каждой прививки от коронавирусной инфекции, предлагается в письме директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина.
Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости. Документ направлен на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
Читайте также: В России призвали давать три выходных после прививки от коронавируса
В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса «наметилась позитивная динамика».
Об этом: В Ульяновской области увидели позитивную динамику в борьбе с коронавирусом
В Туве за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей городов Кызыл, Ак-Довурак и девяти районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 14 сентября, за прошедшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев.
Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выявили 169 новых носителей коронавируса
Вы поддерживаете инициативу давать три оплачиваемых выходных после прививки от коронавируса?
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 14 сентября, медицинскую помощь получают 1449 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: В Кузбассе назвали число находящихся на карантине жителей
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 108.
Подробности в материале: В Горном Алтае выявили 28 новых носителей коронавируса
Новосибирской области выделено почти 200 млн рублей на доплаты медикам. Решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.
Подробности в материале: Новосибирская область получит деньги на выплаты медикам из-за коронавируса
В Татарии зарегистрировали пять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 14 сентября 709 человек.
Подробности в материале: В Татарии от COVID-19 скончались ещё пять человек
На Сахалине за последние сутки скончались от COVID-19 ещё три человека. За всё время пандемии жертвами коронавируса в островном регионе стали 264 жителя.
Об этом: На Сахалине выявили уже почти 32 тыс. случаев заражения коронавирусом
В столице Чечни разыграют автомобиль среди участников вакцинации против коронавируса. Конкурс объявила мэрия Грозного, сообщив об этом на свой странице в соцсети Instagram. Помимо главного приза будут разыграны еще десять ценных подарков стоимостью от 100 тыс. рублей.
Читайте также: В Грозном разыграют автомобиль Hyundai среди привитых от COVID-19
Российские работодатели должны предоставлять своим работникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после прохождения последними каждого этапа вакцинации от COVID-19. Об этом 14 сентября говорится в обращении директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
Читайте подробнее: В РФ предложили давать выходные после прохождения вакцинации от COVID-19
Ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время сняты в Томской области. Об этом сообщили 14 сентября в администрации региона.
Подробности в материале: В Томской области ресторанам разрешили работать по ночам
В Югре за сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (30 случаев), сообщает 14 сентября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 147 случаев.
Об этом: В Югре растёт число суточных заражений коронавирусом
В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 250 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 199 пациентов. Всего по состоянию на 14 сентября подтверждено 84 219 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 77 570 человек.
Подробности в материале: В Саратовской области растёт количество заражений коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявили ещё 364 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 364 ковид-пациента
В Красноярском крае за последние сутки выявили 356 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 110 391. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки выявили 356 носителей SARS-CoV-2
Ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом введены в семи школах Республики Алтай. Об этом рассказал на заседании регионального оперштаба замминистра образования и науки Александр Сыркашев.
Подробности в материале: В семи алтайских школах введены ограничения из-за коронавируса
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5043 человека, причём 22 из них добавили в сводку за последние сутки.
Тяжелобольных насчитывается 523 (за сутки данные не изменились), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились).
Читайте подробнее: В Алтайском крае число жертв коронавируса перевалило за пять тысяч человек
На Сахалине, где власти решили стимулировать медиков выплатами за каждого привитого от COVID-19 жителя, за последние сутки вакцинировались всего 183 человека (днём ранее 155). За всё время прививочной кампании в островном регионе иммунизировались уже 170 494 жителя.
Об этом: Некоторые районы Сахалина уже достигли коллективного иммунитета к COVID-19
В Удмуртии по состоянию на 14 сентября выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 226 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 743 случаев.
Об этом: В Удмуртии подтвердили 227 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 14 летальных случаев.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1764 человек.
Подробности в материале: За сутки от COVID-19 скончались 16 жителей Удмуртии
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 14 сентября 2021 года от коронавируса привились 657 782 человека (всего +302 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.
Из общего числа привитых 106 933 жителя региона получили первую прививку (на 115 человек меньше, чем по состоянию на 13 сентября).
Об этом: Провал вакцинации: на Алтае за сутки от COVID-19 привили 302 человека
В Удмуртии по состоянию на 14 сентября провели 1 633 768 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4233 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5941 исследование.
Об этом: В Удмуртии за сутки провели больше 4,2 тыс. исследований на коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета к осени регионам требовалось вакцинировать 60% населения.
Читайте также: Алтайский край провалил план по массовой вакцинации от COVID-19
В конце июля 2021 года алтайский губернатор Виктор Томенко признал: чтобы достичь коллективного иммунитета, необходимо прививать не менее 10 тысяч человек в сутки.
Читайте также: На Алтае заметно снизилось число тех, кто впервые вакцинируется от COVID-19
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 сентября прививку от коронавируса сделали 378 389 человек. Второй компонент препарата получили 314 322 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Подробности в материале: Более 378 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса
Центр диагностики ковидных осложнений открывается в Воронеже 14 сентября, об этом написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Читайте подробнее: В Воронеже открывается Центр диагностики ковидных осложнений
В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 сентября сообщает региональный оперштаб. Для сравнения: накануне положительный результат теста на коронавирус получили 82 человека.
Читайте подробнее: Ещё 83 жителя Калмыкии заразились коронавирусом
В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 14 сентября.
Читайте также: В Калмыкии за сутки скончались три COVID-пациента
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик подвёл итоги третьей волны коронавируса в регионе.
Читайте подробнее: Красноярский минздрав рассказал, когда ждать очередной волны коронавируса
49% респондентов из числа жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, переболевшие ковидом, заметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни. 55% респондентов, перенесших болезнь, заметили у себя те или иные из последствий COVID-19: 70% из них жалуются на слабость/усталость, по 55% — на снижение работоспособности и концентрации внимания, 43% — на забывчивость, 41% — на проблемы с обонянием, по 36% — на изменение вкусовых рецепторов и на тревогу, 34% — на нарушения сна, 32% — на одышку, 30% — на головные боли, 27% — на перепады настроения. В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости.
Опрос проводился службой исследований hh.ru среди соискателей из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.
В Ульяновской области будет продлён введённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса мораторий на проверки бизнеса.
Читайте подробнее: В Ульяновской области продлят мораторий на проверки бизнеса
В Брянской области 14 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 10 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области за сутки подтвердили 151 случай заражения коронавирусом
308 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что в регионе всего выявили 61 302 случая заражения коронавирусом.
Об этом: В Башкирии за сутки выявили 308 носителей коронавируса
Осуждает тех, кто покупает сертификаты о якобы сделанной прививке от коронавируса, большинство жителей России (41%).
Подробности в материале: Поддельные сертификаты о вакцинации осуждают более 40% жителей РФ
В Смоленской области смягчили антикоронавирусные ограничения, введенные в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский 13 сентября.
Читайте подробнее: В Смоленской области перед выборами смягчили ковидные ограничения
Статистика на 14 сентября: в России выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом за сутки.
В Москве за сутки выявили 1609 новых заболевших.
По данным оперштаба, за сутки в России зафиксирован 781 летальный исход.
Статистика по выздоровевшим на 14 сентября: за последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 15 907 человек.
На Вологодчине план по вакцинации от коронавиурсной инфекции выполнен на 40%.
Об этом: На Вологодчине план по ковид-вакцинации среди учителей выполнен на 55%
За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 104 человек, сообщили 14 сентября в правительстве республики.
Подробности в материале: В Хакасии выявили ещё более 100 носителей коронавируса
В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 185 инфицированных коронавирусом жителей, что на четыре человека больше, чем днем ранее.
Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявили 185 инфицированных коронавирусом жителей
В Воронежской области выявили 470 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперштаб 14 сентября. Накануне, 13 сентября, сообщалось о 465 новых случаях заражения.
Читайте также: В Воронежской области увеличился суточный прирост носителей коронавируса
Ещё 466 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавируса. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 14 сентября. Это на четыре случая заражения меньше, чем накануне.
Подробности в материале: В Ростовской области подтвердили ещё 466 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 17 837, сообщили 14 сентября в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.
Читайте также: В России за сутки выявили 17837 случаев заражения коронавирусом
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 267 204 жителя Амурской области, или 50,2% от числа взрослого населения региона. Полностью привиты от коронавируса 48,35%, или 221 553 амурчанина.
Подробности в материале: Район Приамурья выполнил план по вакцинации от COVID-19 на 113,5%
В Ингушетии кампания по вакцинации от коронавируса продлится до 1 октября. В настоящее время уже выполнено почти 50% плана по прививкам от опасной инфекции. Такая информация прозвучала в ходе заседания правительства региона 13 сентября.
Об этом: В Ингушетии планируют завершить вакцинацию от коронавируса 1 октября
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом сообщили 14 сентября в региональном правительстве.
Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 скончались ещё двое мужчин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении.
За последние сутки в Мурманской области коронавирус унес восемь жизней. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1949 человек.
Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19
В Свердловской области зарегистрировали 498 носителей коронавируса за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе региона.
Вирус выявили у 100 пациентов из Екатеринбурга и 398 — из других муниципалитетов. С начала пандемии в регионе зафиксировали 130 715 случаев заражения коронавирусом.
Для сравнения: 13 сентября в области выявили 511 ковид-пациентов, 12 сентября — 506.
Читайте также: На Среднем Урале снизилось количество новых ковид-пациентов
После резкого подъема заболеваемости COVID-19 в Петербурге в конце прошлой рабочей недели вторые сутки подряд коронавирусная статистика внушает некоторый оптимизм. Однако это не касается цифр смертности.
Читайте подробнее: Число новых случаев ковида в Петербурге второй день подряд — менее тысячи
В Курской области 14 сентября зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1355 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Об этом: В Курской области выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом
В Вологодской области 13 сентября от коронавирусной инфекции скончались восемь человек, всего с начала пандемии — 1741.
Об этом: В Вологодской области за сутки ковид подтвердился у 225 человек
В Липецкой области 14 сентября подтверждено 196 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1525 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 196 новых носителей коронавируса
В Краснодарском крае подтверждено 232 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 11 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 14 сентября. Сутками ранее сообщалось о 235 новых заразившихся.
Подробности в материале: На Кубани за сутки выявлены 232 носителя коронавируса
В Пензенской области за прошедшие сутки еще 235 человек получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего по состоянию на 14 сентября в регионе подтверждено 66 758 заражений. Выздоровели за все время 55 760 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 236 человек. Скончались от COVID-19 всего 2389 жителей, из них за последние 24 часа — 20 пациентов.
Читайте подробнее: В Пензенской области подтвердили ещё 235 случаев заражения коронавирусом
Президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию. Такие меры главе государства необходимо соблюдать из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Путин ушёл на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19
Во Владимирской области 14 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1829 человек. За последние сутки подтверждено 13 новых летальных случаев.
Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 156 носителей коронавируса
В Тамбовской области 14 сентября подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 835 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлен 91 новый носитель коронавируса
За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 215 человек, 192 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19, выздоровели.
Читайте также: В Коми за сутки коронавирус выявили у 215 человек
В Чувашии суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся практически на прежнем уровне.
Читайте подробнее: В Чувашии растёт число жертв коронавируса
В Татарии за время пандемии по состоянию на 14 сентября зарегистрировали 26 166 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 51 — за прошедшие сутки. С начала наблюдения выздоровели 22 775 ковид-пациентов, скончались 709 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 54 пациента, количество летальных исходов увеличилось на пять.
Читайте подробнее: В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 51 носителя коронавируса
В Нижегородской области по состоянию на 14 сентября выявили 419 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 422 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 161 617 случаев.
Об этом: В Нижегородской области выявили ещё 419 носителей коронавируса
По состоянию на 14 сентября в Омской области коронавирус выявили у 78 558 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 369 случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте также: В Омской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 369 человек
В Ставропольском крае число новых случаев заражения коронавирусом снова выросло на 352 человека. Общее число заболевших COVID-19 достигло 80 208 человек, сообщили 14 сентября в федеральном оперативном штабе.
За последние почти два месяца в регионе ежедневно выявляется более 300 случаев заражения. Этот показатель не снижается, несмотря на увеличивающееся количество привитых граждан. По данным минздрава, привиты уже 681 804 жителя Ставрополья, что составляет около 52% запланированного к вакцинации контингента.
Читайте подробнее: На Ставрополье уже два месяца не снижается число заболевших COVID-19
В Москве выявлено 1609 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 663 человека.
Читайте подробнее: В Москве кривая заражений COVID-19 поползла вниз
Клубы на улицах Якоби и Карла Маркса в Иркутске «прославились» как злостные нарушители карантинных ограничений, введённых в Приангарье из-за эпидемии коронавируса.
Об этом: В Иркутске нашли клубы, злостно нарушающие карантинный запрет
В Астраханской области 14 сентября подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом — на десять меньше, чем выявили за предыдущие сутки. За весь период 1566 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.
Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки 25 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6166 человек.
Об этом: За сутки от COVID-19 скончались 25 жителей Нижегородской области
Ревакцинацию от COVID-19 прошел премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что повторную прививку от этой инфекции получили и другие члены регионального правительства.
Подробности в материале: Премьер-министр правительства Башкирии прошел ревакцинацию от COVID-19
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений (https://story.tutu.ru/kakie-karantiny-v-kakih-gorodah-rossii-na-13-sentjabrja-2021/), которые ждут туристов при путешествии по России. Нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации — подробности по ссылке.
В Саратовской области за время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 14 сентября 2599 человек. По информации регионального минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки семь мужчин и 14 женщин в возрасте от 44 до 85 лет.
Об этом: В Саратовской области возросло число жертв COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в окружении Владимира Путина есть заболевшие, но глава государства уже сдал тест. «Он абсолютно здоров», — уточнил Песков.
В Мордовии по состоянию на 14 сентября выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 26 984 случаев.
Подробности в материале: В Мордовии вновь выявили 68 носителей коронавируса
В Омской области за прошедшие сутки скончались семь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 14 сентября в оперативном штабе региона.
Об этом: Жертвами COVID-19 в Омской области стали уже 2097 человек
В Ростовской области в последние дни заметно снизились темпы вакцинации от коронавируса. Это следует из данных, приведённых региональным оперштабом 14 сентября.
Читайте подробнее: В Ростовской области снизились темпы вакцинации от коронавируса
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 518 человек.
Подробности в материале: За сутки в Мордовии от COVID-19 скончались два человека
В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 180 пациентов, при этом зарегистрированы очередные смертельные исходы.
Об этом: В Ульяновской области переболели COVID-19 около 70 тыс. жителей
В окружении президента РФ Владимира Путина несколько человек заболели коронавирусной инфекцией. Об этом 14 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: В Кремле сообщили о случаях заболевания COVID-19 в окружении Путина
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 14 сентября. Днём ранее, 13 сентября, в регионе было зарегистрировано 97 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 430 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 102 носителя коронавируса
В Белгородской области 14 сентября выявлен 151 носитель коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны поcле лечения 182 пациента, скончались четверо. На вакцинацию от COVID-19 записались 973 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области за сутки выявлен 151 носитель коронавируса
В Ростовской области постепенно снижается нагрузка на ковидные госпитали, в связи с чем растёт число свободных коек. Это следует из данных, приведённых региональным оперштабом 14 сентября.
Читайте подробнее: В Ростовской области снижается нагрузка на ковидные госпитали
В Кабардино-Балкарии привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 166 666 жителей республики. Исходя из установленной нормы о вакцинации не менее 60% населения для достижения коллективного иммунитета, в регионе этот план выполнен почти на 32%.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии план по вакцинации выполнен на 32%
Более 600 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Омской области. Об этом сообщили 14 сентября в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Омской области от коронавируса привились более 600 тысяч человек
В Москве за сутки были госпитализированы 663 человека, скончались 47 пациентов, 240 человек находятся на ИВЛ.
Подробности в материале: COVID-19 в Москве: ещё 47 человек умерли за сутки
В Петербурге на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев заражения коронавирусом переведен 21 класс городских школ. Об этом 14 сентября ИА REGNUM сообщили в региональном комитете по образованию.
Читайте также: В Петербурге на дистант из-за ковида перевели 21 школьный класс
Учащиеся четырёх классов начальной школы переведены на дистанционное обучение в Воронеже с 14 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.
Об этом: В Воронеже четыре младших класса отправили на дистанционку
В Марий Эл по состоянию на 14 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 768 случаев.
Подробности в материале: В Марий Эл третьи сутки выявляют 56 носителей коронавируса
В Мурманской области прививку от ковида сделали более 240 тысяч человек.
Об этом: В Мурманской области привито от ковида более 40% взрослого населения
В Пензенской области с 14 сентября разрешено проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный вход, а также в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест.
Об этом: В Пензенской области смягчили коронавирусные ограничения
В Пермском крае выявили 445 новых заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 14 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С конца марта 2020 года на территории Прикамья зафиксировано 94 158 заражений коронавирусом. Выздоровел 83 191 пермяк. В COVID-отделениях на сегодняшний день пребывают 3156 пациентов. Свободно 24,9% коечного фонда от фактически развернутого.
По причине коронавирусной инфекции скончались 4419 человек. За последние сутки подтверждено 25 летальных исходов.
Читайте также: В Прикамье число выявленных заражений коронавирусом превысило 94 тысячи
В Красноярском крае за прошедшие сутки скончался 21 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 14 сентября в региональном оперштабе.
Подробности в материале: Ещё 21 пациент с коронавирусом скончался в Красноярском крае
В Оренбургской области выявили 337 новых заражений коронавирусом, что на два больше предыдущего суточного показателя, сообщает 14 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии зарегистрирован 71 881 носитель коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 3667,55 факта заболевания.
Оправились от болезни 60 122 оренбуржца. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1724 человека, в том числе 12 — за последние сутки.
Подробности в материале: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 12 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 265, причём 164 из них обнаружили только за минувшие сутки.
Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё четыре пациента
В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 14 сентября привиты 333 080 человек (+1020 за сутки).
Читайте подробнее: В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 завершили более 309 тысяч человек
На Ямале за сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 14 сентября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 94 случая.
Подробности в материале: На Ямале число заражений коронавирусом достигает 49 тысяч
В Рязанской области 14 сентября подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выздоровели ещё 148 человек, от осложнений скончались четыре пациента.
Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 102 новых случая заражения коронавирусом
Суточное количество вакцинируемых от новой коронавирусной инфекции в Петербурге в начале текущей рабочей недели сократилось в разы по сравнению с концом прошлой рабочей пятидневки. Об этом говорят опубликованные 14 сентября данные городского оперштаба.
Читайте также: В Петербурге обвалились темпы вакцинации от коронавируса
По состоянию на 14 сентября в Красноярском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привились 848 307 человек. Об этом сообщили в оперштабе края.
Об этом: В Красноярском крае от коронавируса привились уже почти 850 тысяч человек
В Северной Осетии за прошедшие сутки скончались от осложнений после COVID-19 еще четверо жителей региона. Общее число случаев летального исхода достигло в республике 625, сообщили 14 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора.
Об этом: В Северной Осетии 625 человек скончались от COVID-19
В Мурманской области двух нарушителей масочного режима арестовали на 10 суток за неуплату штрафа в тысячу рублей.
Подробнее:
В Мурманской области арестовали нарушителей масочного режима
За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 10 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 14 сентября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 744 жителя региона.
Подробности в материале: В Подмосковье от COVID-19 умерли еще десять человек
За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 93 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 излечились 59 человек. Об этом сообщили 14 сентября в оперативном штабе региона.
Об этом: В Томской области коронавирус выявили ещё у 93 человек
По данным оперативного штаба на 14 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4736 человек, причём 13 из них добавили в сводку за минувшие сутки.
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