Тбилиси, 4 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В течение последнего времени в Грузии люди стали чаще всего умирать в результате заражения коронавирусом. Об этом 3 сентября сообщил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«К сожалению, и у нас в течение последних трех недель коронавирус обогнал такие главные причины смерти, как сердечно-сосудистые заболевания и опухоли», — сказал врач.

Он отметил, что на каждую тысячу заразившихся SARS-CoV-2 приходится от десяти до двадцати случаев смерти, в зависимости от того, насколько тяжелыми были сопутствующие заболевания у пациента.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии в последние было зафиксировано максимальное число случаев смерти в сутки пациентов с COVID-19. Сначала 2 сентября «рекорд» по этому показателю составил 81 случай за сутки, а потом 3 сентября — 86.