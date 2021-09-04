Каракас, 4 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Новый раунд переговоров между представителями власти и представителями оппозиции Венесуэлы начался в Мексике. Об этом 4 сентября сообщил возглавляющий правительственную делегацию председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес. Видеозапись его заявления опубликовал в Twitter министр связи Венесуэлы Фредди Ньаньес.

Mardelumes.org Флаг Венесуэлы

Родригес отметил, что правительству предстоит напряжённая работа, но все заинтересованы в том, чтобы она пошла на благо страны. Председатель парламента Венесуэлы уточнил, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с борьбой с пандемией COVID-19, а также ряд вопросов касательно экономики страны.

Представители обеих делегаций пробудут в Мексике до 6 сентября. Предыдущая встреча состоялась 13−15 августа при посредничестве Норвегии. В знак готовности к диалогу стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оппозиция в Венесуэле заявила о своем участии в региональных выборах. Заявление было сделано по итогам переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией в Мехико.