Кемерово, 4 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 сентября, за прошедшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее — 170 случаев.

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«Новокузнецк — 32, Кемерово — 29, Прокопьевск — 15, Белово — 13, Междуреченск — 12, Анжеро-Судженск — десять, Осинники — восемь, Юрга — восемь, Калтан — пять, Ленинск-Кузнецкий — пять, Мыски — пять, Киселевск — четыре, Тайга — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Юргинский МО — четыре, Кемеровский МО — три, Яшкинский МО — три, Беловский МР — два, Гурьевский МО — два, Мариинский МР — два, Таштагольский МР — один», — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 184 пациента выздоровели, шестеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 52 557 случаев заражения коронавирусом, 49 796 человек выздоровели, 1158 пациентов скончались.