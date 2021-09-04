Киев, 4 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Энергетическая катастрофа может произойти на Украине уже через несколько месяцев, заявил бывший украинский министр по вопросам ЖКХ, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко (партия «Батькивщина») 3 сентября в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

"Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», — сказал парламентарий.

По его словам, биржевая стоимость голубого топлива в разы превышает ту, которая пока установлена для населения и организаций в стране.

«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ — 20 гривен за кубометр. У нас с вами пока что семь-восемь гривен. Нам «Нафтогаз» держит (цену), все равно дорого, но держит. Что будут делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», — пояснил экс-министр.

Кучеренко отметил, что Украина должна будет покупать по рыночной стоимости две трети всего объема голубого топлива, который она потребляет. Депутат также выразил недоумение по поводу идеи украинского президента Владимира Зеленского проводить без привлечения России регулярные трехсторонние встречи в формате Украина — Германия — США, посвященные проблеме сохранения Киевом транзита газа в европейские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о нейтрализации угроз в энергетической сфере страны.