Четвертая волна пандемии коронавируса уже накрыла Европу и Америку. Несмотря на вакцинацию более 70% взрослого населения, там по-прежнему регистрируют высокое число заразившихся SARS-CoV-2 за сутки. Эксперты считают, что причина заключается в распространении более заразного штамма «Дельта плюс». По данным Роспотребнадзора, всего в мире по состоянию на 3 сентября 2021 года выявлено 219 074 183 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 652 047 случаев. Новых эффективных лекарств для лечения коронавирусной инфекции пока так и не появилось. Подробности о том, как мир борется с коронавирусом, — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 687 тысяч новых случаев COVID-19

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

07:33 04.09.2021 Дискуссии о происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию, идут давно. Одни считают, что источником распространения COVID-19 стала лаборатория Уханьского института вирусологии в Китае, другие склоняются к версии, что ковид имеет природное происхождение. «Моё персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями», — уверен главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Несмотря на то, что уже разработано несколько вакцин от коронавирусной инфекции, говорить о победе над пандемией пока рано. Вероятнее всего, человечество просто научится жить с коронавирусом, как оно уже научилось жить с гриппом и корью, полагает специалист.

07:36 04.09.2021 В Аргентине госпитализации после вакцинации «Спутником V» потребовались в 0,0007% случаев. К 31 июля в стране ввели 11 368 961 дозу препарата. «Спутник V» был первой вакциной, которая начала использоваться в Аргентине с началом кампании 29 декабря прошлого года, и до сих пор остается чаще всего используемой.

07:36 04.09.2021 Премьер Таиланда на ВЭФ призвал к признанию сертификатов вакцинации, чтобы помочь туризму. Прают Чан-Оча отметил, что «для многих туризм — это один из ключевых двигателей развития экономики». Он напомнил о программах, которые позволяют прибывать в страну вакцинированным туристам без прохождения платного карантина.

07:36 04.09.2021 В Болгарии с 7 сентября по 31 октября вводят новые ограничения в рамках борьбы с пандемией. В частности, в стране запретят массовые мероприятия, на которых число присутствующих не ограничено определенным количеством сидячих мест, закрываются детские центры и клубы, спортивные мероприятия в помещениях будут проводиться без зрителей.

07:50 04.09.2021 Еще десять случаев заражения коронавирусом подтверждено на Параолимпиаде в Токио, 4 сентября сообщили в пресс-службе оргкомитета соревнований. Об этом: На Параолимпиаде выявили десять новых случаев заражения коронавирусом

07:55 04.09.2021 В течение последнего времени в Грузии люди стали чаще всего умирать в результате заражения коронавирусом. Об этом 3 сентября сообщил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Читайте также: В Грузии коронавирус стал основной причиной смертей — врач

08:29 04.09.2021 Абхазия стала единственной страной в мире, где третий раз из-за пандемии зарыли учреждения культуры, говорится в открытом письме Ираклия Хинтбы, гендиректора Русского театра драмы им. Фазиля Искандера на имя министра культуры республики Агрбе Гудиса. Письмо было обнародовано 3 сентября на странице театра в Facebook. Об этом: В Абхазии призвали прекратить «откровенный беспредел» в сфере культуры

08:37 04.09.2021 В Молдавии в течение суток 3 сентября выявили 710 случаев заражения коронавирусом в ходе 5596 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 700 носителей коронавируса

08:52 04.09.2021 Учителей в школах Молдавии не будут увольнять за отказ сделать прививку от COVID-19, но им нужно будет каждые 14 дней сдавать за свой счёт тест на коронавирус. Об этом 3 сентября заявил на брифинге министр образования и научных исследований республики Анатолие Топалэ. Подробности в материале: В Молдавии пообещали не увольнять учителей за отказ от прививки от COVID-19

09:19 04.09.2021 69 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 3 сентября в ходе 287 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили почти 70 носителей коронавируса

10:08 04.09.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 38 625 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2684 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 4 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 2600 носителей коронавируса

10:20 04.09.2021 Ким Чен Ын отказался от трёх миллионов доз вакцин, потому что КНДР должна бороться с пандемией «в своём стиле». Северокорейский лидер заявил, что борьба с коронавирусом — это задача первостепенной важности. При этом с начала пандемии в стране не зарегистрировали ни одного случая заболевания COVID-19.

10:22 04.09.2021 Израильский Кнессет (парламент) принял во втором и третьем чтении закон, который позволяет следить электронными средствами за всеми помещенными на карантин гражданами страны. Об этом 4 сентября сообщает ИА «Красная Весна». Читайте подробнее: В Израиле приняли закон о постоянной слежке за находящимися на карантине

10:25 04.09.2021 Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица призвала провести заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья для принятия новых карантинных ограничений. Об этом глава молдавского правительства сообщила в эфире телеканала TV8. Читайте также: В Молдавии могут ужесточить карантинные ограничения

10:35 04.09.2021 В Азербайджане медики в течение суток 3 сентября выявили 3762 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 19 017 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте также: В Азербайджане за сутки выявили более 3750 случаев заражения коронавирусом

10:56 04.09.2021 В Грузии зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на онлайн-брифинге глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Об этом: В Грузии сообщили о случаях смерти вакцинированных от COVID-19 пациентов

10:58 04.09.2021 3 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 109 549, причем 561 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране COVID-19 унес жизни 561 человека за последние 24 часа

11:53 04.09.2021 Бахрейн разрешил использование «Спутника Лайт» в качестве бустера, заявили в РФПИ.

12:14 04.09.2021 Королевство Бахрейн будет использовать препарат «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы в рамках национальной программы ревакцинации.

12:15 04.09.2021 Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» — это высокоэффективная вакцина, которая может быть использована самостоятельно или в комбинации с другими вакцинами. «Спутник Лайт» ранее показал эффективность в 93,5% против COVID-19 в рамках программы вакцинации населения в Парагвае, в которой приняли участие 320 000 человек.

12:19 04.09.2021 Министерство здравоохранения Молдавии внесёт в парламент законопроект, который предусматривает введение крупных штрафов за покупку фальшивого сертификата вакцинации. Об этом заявила в эфире телеканала Cotidianul глава минздрава республики Алла Немеренко. Читайте подробнее: В Молдавии могут ввести крупные штрафы за фальшивые сертификаты вакцинации

12:35 04.09.2021 Глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе призывает политиков, участвующих в выборах в органы местного самоуправления, публиковать на своих агитационных материалах призыв к населению прививаться от COVID-19. Врач сделал обращение в ходе брифинга. Подробности в материале: Врач в Грузии призвал политиков помочь в пропаганде вакцинации от COVID-19

12:37 04.09.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 4 сентября 2021 года выявлено 219 867 634 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 621 344 случая.

13:06 04.09.2021 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил ковид-паспорт, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Читайте также: Премьер-министр Грузии Гарибашвили получит паспорт о вакцинации

13:08 04.09.2021 Греция подтвердила 2729 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщила вечером 3 сентября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Об этом: В Греции выявлено ещё 2729 заражений коронавирусом

13:17 04.09.2021 В Греции около 6412 работников частного и государственного секторов здравоохранения, которые отказываются от вакцинации, на данный момент временно отстранены от работы, заявил министр здравоохранения Танос Плеврис на пленарном заседании 3 сентября. Об этом: В Греции отстранены от работы 6,5 тыс. непривитых медиков

13:41 04.09.2021 Румыния в качестве гуманитарной помощи передала Молдавии 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщает агентство IPN. Читайте подробнее: Румыния передала Молдавии новую партию тестов на коронавирус

14:00 04.09.2021 Финский пилот команды «Альфа Ромео» чемпионата мира по автогонкам серии «Формула — 1» Кими Райкконен заразился коронавирусом и не будет участвовать в Гран-при Нидерландов. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба «Альфа Ромео». Читайте подробнее: Пилот «Формулы — 1» Кими Райкконен заразился коронавирусом

14:08 04.09.2021 В Совете Безопасности ООН идёт обсуждение смягчения санкций против КНДР в связи с гуманитарной ситуацией в стране на фоне закрытия границ из-за пандемии, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

14:17 04.09.2021 Сотрудники Службы государственного инспектора Грузии проверят законность регистрации на сайте премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на вторую прививку от COVID-19 журналистами телеканала «Мтавари архи». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба ведомства. Об этом: В Грузии проверят законность регистрации Гарибашвили на прививку

14:55 04.09.2021 В Молдавии в последняя время умерли три пациента с COVID-19, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения республики Алла Немеренко. Подробности в материале: В Молдавии сообщили о случаях смерти вакцинированных от COVID-19 пациентов

15:00 04.09.2021 Применение двух доз вакцины от COVID-19 дает человеку защиту от заражения коронавирусом в 95%. Это следует из предварительных результатов исследования Национального института инфекционных заболеваний Японии, передает 4 сентября ИА Красная Весна. Об этом: В Японии заявили, что вакцинация от COVID-19 защищает на 95%

15:06 04.09.2021 В детской клинике им. Цицишвили в Тбилиси скончался новорожденный с диагнозом COVID-19. Об этом 4 сентября, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщила журналистам директор учреждения Майя Чхаидзе. Об этом: В Тбилиси скончался новорожденный с диагнозом COVID-19

15:52 04.09.2021 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «ложью» заявление журналистов телеканала «Мтавари архи» о том, что он мог незаконно получить ковид-паспорт. Это заявление глава правительства сделал 4 сентября перед журналистами. Читайте подробнее: Гарибашвили опроверг обвинения в «незаконном» получении ковид-паспорта

17:16 04.09.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 2614 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщает украинский минздрав в Telegram-канале «Коронавирус_инфо». "2614 новых случаев … зафиксировали на Украине», — говорится в сообщении. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 2,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

17:49 04.09.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1946 и достигло 488 963. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба белорусского минздрава. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 488 963 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

18:43 04.09.2021 Власти Великобритании готовы приступить к вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет от коронавирусной инфекции. Подробности в материале: В Великобритании могут начать вакцинацию подростков от COVID-19

19:39 04.09.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 384 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 380 носителей коронавируса

20:20 04.09.2021 За последние сутки в Британии выявили более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября свидетельствуют данные правительства страны. Читайте также: В Британии за сутки выявили свыше 37 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

04:27 05.09.2021 Использование китайской вакцины CoronaVac было приостановлено на территории Бразилии в связи с отсутствием разрешения на розлив препарата у предприятия-партнёра компании Sinovac. Подробности в материале: Бразилия временно приостановила использование китайской вакцины CoronaVac

04:58 05.09.2021 Глава Рио-де-Жанейро пояснил, что не видит смысла в праздновании на фоне роста заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Бразилии отказались от осеннего мини-карнавала из-за роста заболеваемости

08:33 05.09.2021 Турция с 6 сентября вводит новые меры по борьбе с коронавирусом. Среди них — требование справок о ПЦР-тестах для невакцинированных пассажиров при поездках на междугородних автобусах, поездах и других видах общественного транспорта. Аналогичные требования вводятся при посещении концертов, кинотеатров и театров.

08:33 05.09.2021 Штамм коронавируса «Дельта» доминирует в Словакии. Его доля среди выявляемых в стране случаев заражения превышает 99%, сообщает Словацкое радио со ссылкой на министерство здравоохранения. Эксперты утверждают, что в стране началась третья волна эпидемии COVID-19.

08:33 05.09.2021 Власти Великобритании готовы приступить к вакцинации подростков 12−15 лет от коронавируса уже на следующей неделе. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на главного санитарного врача Англии Криса Уитти. При этом профильный экспертный совет пока воздерживается от такой рекомендации.

10:57 05.09.2021 Пандемия коронавируса в Великобритании. Russian.news.cn.

11:01 05.09.2021 США передали Украине лекарства от коронавируса на 20 миллионов долларов — посольство.

12:09 05.09.2021 «Необходимо начать лечить и другие заболевания. Мы все привиты. Все закончилось», — в Британии верят в светлое будущее. Читайте подробнее: «Денег нет, мест нет» — здравоохранение в Британии трещит по швам

13:52 05.09.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 5 сентября 2021 года выявлено 220 343 365 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 475 731 случай.

16:30 05.09.2021 За истекшие сутки на Украине выявили 1379 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба украинского минздрава. Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 297 534. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 1,3 тыс. носителей SARS-CoV-2

16:38 05.09.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1963 и достигло 490 926. Об этом 5 сентября сообщили БЕЛТА в министерстве здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 490 926 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили более 1,9 тыс. носителей SARS-CoV-2

18:25 05.09.2021 Странам G20 необходимо взаимно признать факты вакцинации от COVID-19 препаратами, которые одобрены в этих странах. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ по итогам сессии министров здравоохранения стран G20. Читайте подробнее: Минздрав РФ предложил странам G20 взаимное признание вакцин от COVID-19

18:33 05.09.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 233 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба минздрава республики. По данным министерства, за время пандемии в стране выявили 270 219 носителей SARS-CoV-2. Из них признан медиками выздоровевшим 259 161 человек. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 230 носителей коронавируса

20:20 05.09.2021 Более 37 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Британии. Об этом 5 сентября свидетельствуют данные правительства страны. По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 37 011 человек. Читайте подробнее: В Британии за сутки выявили свыше 37 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:15 05.09.2021 Защиту человека, которую формируют определенные антитела, способен обходить «мю"-штамм коронавируса. Об этом сообщил в эфире телеканала CBS главный инфекционист США Энтони Фаучи, добавив, что специалисты пытаются получить больше информации о новом штамме. Подробности в материале: В США заявили, что «мю"-штамм коронавируса может обходить защиту антител

07:04 06.09.2021 Социальная дистанция у магазина в городе Прудник (Польша) в период пандемии. (сс) Wlodek k1

07:42 06.09.2021 Для снятия ограничений на трансграничное передвижение граждан, которые привились от коронавируса, необходимо взаимное признание сертфикатов о вакцинации от COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» в Риме. «Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами «Группы двадцати» факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — сказал Мурашко. Цитата канала «Экономика».

07:50 06.09.2021 В Австралии ожидают пика заболеваемости коронавирусом в ближайшие недели, несмотря на продолжающийся уже три месяца локдаун.

07:51 06.09.2021 В Израиле пускать в синагоги будут только вакцинированных с «зеленым пропуском».

08:16 06.09.2021 Китай направил в Ташкент очередные партии китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября представитель минздрава республики. Читайте подробнее: Китай передал Узбекистану 4,5 млн доз вакцины

08:19 06.09.2021 В Азербайджане медики в течение суток 5 сентября выявили 3310 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 15 614 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Азербайджане за сутки выявили более 3300 случаев заражения коронавирусом

08:24 06.09.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1375 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 1,3 тыс. носителей коронавируса

08:30 06.09.2021 5 сентября власти Польши передали Тайваню 400 тысяч до вакцины AstraZeneca в рамках гуманитарной помощи. Об этом передает пресс-служба министерства иностранных дел Польши. Подробности в материале: Польша передала Тайваню 400 тысяч доз вакцины от COVID-19

08:55 06.09.2021 По состоянию на 05.09.2021 в мире было зарегистрировано 220 343 365 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

09:01 06.09.2021 В ходе 221 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 32 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом

09:20 06.09.2021 В Грузии в последнее время наблюдается снижение темпов регистрации жителей страны на прививку от COVID-19. Об этом 5 сентября сообщил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе на телеканале «Палитраньюс». Об этом: Жители Грузии стали реже записываться на прививку от COVID-19

09:29 06.09.2021 Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что еще девять индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas. Читайте также: Коронавирусом за границей заразились 5873 гражданина Индонезии

09:30 06.09.2021 Альтернативные схемы, с использованием недавно получивших регистрацию препаратов и лекарств офф-лейбл (у которых в инструкции не указана помощь при коронавирусе), могут быть включены в новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом 6 сентября рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Подробности в материале: Новые схемы лечения COVID-19 могут быть внедрены в России

09:33 06.09.2021 Правительство Грузии работает над тем, чтобы в страну доставили ещё 3 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 5 сентября, выступая перед избирателями в городе Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия). Читайте подробнее: В Грузию привезут ещё 3 млн доз вакцин от COVID-19 — Гарибашвили

09:41 06.09.2021 Бразильская полиция не будет расследовать нарушение карантина футболистами сборной Аргентины, сообщает портал G1. Об этом: В Бразилии не будут расследовать инцидент с футболистами сборной Аргентины

09:51 06.09.2021 Представители министерства обороны Южной Кореи приняли решение ослабить антиковидные меры, смягчив ограничения на отпуска военнослужащих и деятельность за пределами гарнизонов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства. Читайте также: В вооружённых силах Южной Кореи смягчили коронавирусные ограничения

10:18 06.09.2021 Протест против карантина в Ванкувере. Канада. (сс) GoToVan

10:29 06.09.2021 Возобновление работы школ в Грузии в традиционном формате зависит от того, какие будут темпы вакцинации в стране. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе на телеканале «Рустави 2». Подробности в материале: Возобновление работы школ в Грузии зависит от темпов вакцинации — врач

10:40 06.09.2021 Полиция Виктория (Австралия) выписала штрафы на сумму 21 000 австралийских долларов ($15 тыс.) после того, как в социальных сетях появилось видео с блогершей Надей Бартель на предполагаемой вечеринке, которая прошла в нарушение антикоронавирусных ограничений. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Ричмонде участников вечеринки оштрафовали на $15 тыс

10:41 06.09.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 16 149 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1120 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 6 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1100 носителей коронавируса

10:47 06.09.2021 6 сентября министр жилищного строительства Виктории (юго-восток Австралии) Ричард Винн объявил о новой программе снижения арендной платы для жителей штата, которые потеряли значительную часть дохода за время локдауна и изо всех сил пытаются платить за аренду жилья. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Для жителей австралийской Виктории снизят аренду за жилье из-за локдауна

10:49 06.09.2021 За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) было зарегистрировано 1485 новых случаев заражения коронавирусом и три случая смерти от COVID-19. Как заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян в ходе пресс-конференции 6 сентября, число новых случаев заражения достигнет пика в течение ближайших недель. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В Сиднее ожидают роста числа новых случаев заражения коронавирусом

10:50 06.09.2021 За последние 24 часа в Австралийской столичной территории зарегистрировано 11 новых местных случаев коронавируса, девять из которых связаны с известными случаями или кластерами. Об этом 6 сентября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В столице Австралии за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом

10:58 06.09.2021 В связи с тем, что «Дельта"-вариант коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 по-прежнему неконтролируемо распространяется в Канберре, глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр в ходе пресс-конференции 6 сентября объявил, что теперь жителям столицы второй компонент вакцины можно будет получить гораздо быстрее, чем раньше. Об этом сообщил новостной портал news.com.au. Подробности в материале: В столице Австралии изменили порядок вакцинации от COVID-19

11:11 06.09.2021 Министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко сменила номер телефона и смартфон из-за волны негативных сообщений, которые стали приходить в её адрес. Об этом она 6 сентября сообщила в соцсети Facebook. Читайте также: Глава минздрава Молдавии сменила смартфон из-за волны негативных сообщений

11:25 06.09.2021 Роспотребнадзор: в мире по состоянию на 6 сентября 2021 года зарегистрировано 220 779 805 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки — 436 440 случаев (0,20%).

11:26 06.09.2021 6 сентября в Южную Корею доставили 2,55 млн доз вакцины американской компании Moderna. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Очередную партию вакцины Moderna доставили в Южную Корею

11:43 06.09.2021 В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Новой Зеландии, связанная с распространением штамма «Дельта» коронавирусной инфекции, позволяет ослабить ковид-ограничения в стране. Об этом 6 сентября в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает австралийский телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Новой Зеландии ослабят антикоронавирусные ограничения

11:47 06.09.2021 6 сентября в эфире телеканал Nine News Ник Коутсворт, бывший заместитель главного санитарного врача Австралии, предупредил, что министерства здравоохранения отдельных штатов по всей стране должны быть готовы к резкому увеличению числа пациентов с COVID-19, которым потребуется госпитализация. Об этом: В Австралии предупредили о росте числа пациентов с COVID-19

11:49 06.09.2021 В Черногории 47,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 41,5 процента были ревакцинированы, сообщает Институт общественного здравоохранения. Об этом: В Черногории вакцинировали 41,5% взрослого населения

11:53 06.09.2021 В 2020 году Южную Корею посетили 117 100 медицинских туристов, что на 76,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института развития индустрии здравоохранения (KHIDI). Об этом: Менее 200 тыс. медицинских туристов посетили Южную Корею в 2020 году

11:54 06.09.2021 Введенные из-за пандемии COVID-19 на территории Украины ограничения будут ужесточены властями страны. Об этом 6 сентября рассказал главный украинский санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1». Об этом: На Украине ужесточат связанные с пандемией ограничения

12:17 06.09.2021 Тест на коронавирус [(cc) Governor Tom Wolf]

12:18 06.09.2021 В испанской Каталонии за минувшие сутки зарегистрировано 364 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Женералитата Каталонии. Таким образом, с начала пандемии в Каталонии зарегистрировано 968 488 подтвержденных случаев коронавируса. Читайте подробнее: В Каталонии выявлено 364 новых случая заражения коронавирусом

12:21 06.09.2021 Министерство здравоохранения Польши 6 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 183 новых случая заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 никто не умер. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 183 случая заражения SARS-CoV-2

12:27 06.09.2021 Более 600 испанских ученых и экспертов соберутся 8 сентября на встречу в Леонском университете. Об этом сообщает испанское издание La Razón. На встрече специалисты представят более 800 докладов о пандемии и других проблемах со здоровьем и здравоохранением, связанных с COVID-19. Читайте подробнее: Сотни испанских учёных обсудят пандемию коронавируса

12:37 06.09.2021 Российская однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрена в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций. «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» министерством здравоохранения Республики Армения», — говорится в сообщении. Об этом: Вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Армении

12:46 06.09.2021 В августе 2021 года в Испании от COVID-19 скончались 2829 человек. Об этом свидетельствуют данные, собранные Servimedia из официальных отчетов министерства здравоохранения страны, сообщает La Razón. Дельта-вариант COVID-19, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день является самым заразным из всех известных на сегодняшний день вариантов, спровоцировал всплеск заражений коронавирусом в начале лета 2021 года, отмечает издание. Об этом: В Испании назвали число смертей от COVID-19 за август 2021 года

12:52 06.09.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 8305 человек. Об этом 6 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 558

13:12 06.09.2021 Генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно в понедельник, 6 сентября, заявил об отставке. Об этом сообщил портал ERR, отметив, что во главе ведомства, координирующего в Эстонии борьбу с коронавирусом COVID-19, топ-чиновник пробыл менее года. Об этом: Руководитель департамента здоровья Эстонии отправлен в отставку

13:14 06.09.2021 За воскресенье, 5 сентября, жителям Эстонии было введено 2 342 дозы вакцины — всего в общей сложности в стране использовано 1,3 млн доз. Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Читайте также: Охват вакцинацией взрослого населения Эстонии достиг 65%

13:17 06.09.2021 Мэрия Кишинёва, закупит для непривитых от COVID-19 работников школ и детских садов тесты на коронавирус, несмотря на то, что в минздраве Молдавии постановили не выделять на это бюджетные средства. Об этом 6 сентября сообщил на совещании мэр столицы Ион Чебан. Читайте подробнее: Мэрия Кишинёва выступила против решения минздрава Молдавии

13:20 06.09.2021 От увеличения числа пациентов с коронавирусом самую тяжелую нагрузку испытывают небольшие больницы в Южной Эстонии, и, если таких пациентов прибавится, может пострадать плановое лечение. Об этом сообщил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Читайте подробнее: Больницы Южной Эстонии находятся под ударом из-за наплыва ковид-больных

13:24 06.09.2021 В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 225 тестов на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 6 сентября сообщила агентству «Рес». Об этом: В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом

13:48 06.09.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4413 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки выявили 4413 носителей коронавируса

13:52 06.09.2021 Частным школам Азербайджана, которые начали занятия с 1 сентября, запретили учить детей в очном формате. Об этом 6 сентября сообщает агентство АПА. Читайте также: В Азербайджане запретили очные занятия в частных школах

14:11 06.09.2021 Решения властей Грузии о мерах профилактики пандемии в Грузии зависят от политической ситуации в стране. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе 6 сентября журналистам. Подробности в материале: Врач в Грузии: «В стране политика стоит выше эпидситуации»

14:11 06.09.2021 За прошедшие сутки в Квинсленде (северо-восток Австралии) не зарегистрировано ни одного нового случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 сентября сообщила премьер-министр штата Анастейша Палащук, передает телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Квинсленде за сутки не выявили новых носителей SARS-CoV-2

14:12 06.09.2021 Продуктовый магазин в Лондоне. (сс) Nickolay Romensky

14:13 06.09.2021 По официальным данным, в результате исследования 10 614 образцов в крае 5 сентября было выявлено 890 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». человека признаны излечившимися от COVID-19. 1712 человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi. Об этом: В Косово за сутки выявили 890 носителей коронавируса

14:15 06.09.2021 В настоящее время Агентство общественного здравоохранения Швеции не рекомендует вакцинировать лица в возрасте 12—15 лет от COVID-19. Однако в Ассоциации педиатров Швеции считают, что ведомство должно изменить своё решение и начать иммунизацию подростков. Об этом 6 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции призвали вакцинировать подростков от COVID-19

14:17 06.09.2021 5 сентября в Сидней (штат Новый Южный Уэльс) прибыли первые два самолета, на борту которых находилась вакцина от COVID-19 производства Pfizer, предназначенная для ускорения темпов иммунизации в Австралии в этом месяце в рамках сделки с Великобританией об обмене четырех миллионов доз вакцины. Об этом 6 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News. Об этом: В Сидней прибыли первые два самолета с партией вакцины из Великобритании

14:19 06.09.2021 Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6065. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю. С начала пандемии 158 809 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходит 15 171 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 459 носителей коронавируса

14:20 06.09.2021 Индонезия получила 5 миллионов доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия получила пять млн доз вакцины от компании Sinovac

14:23 06.09.2021 6 августа, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн заявил, что его правительство не будет рассматривать возможность снятия антикоронавирусных ограничений до тех пор, пока 90% жителей штата не будут считаться полностью привитыми от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В Западной Австралии не будут снимать ковид-ограничения

14:26 06.09.2021 По данным министерства, всего в Албании выявлено 150 997 случаев заражения коронавирусом, 136 479 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2515 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние 24 часа. Читайте также: В Албании за сутки выявили 896 носителей коронавируса

14:28 06.09.2021 В настоящее время на территории Швеции действует рекомендация Агентства общественного здравоохранения, в соответствии с которой работодателям по возможности рекомендовано перевести всех своих сотрудников на дистанционный режим работы. Срок постановления заканчивается в сентябре, однако до сих пор в ведомстве не разъяснили порядок действия рекомендации после наступления октября. Об этом 6 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции потребовали разъяснений по переводу сотрудников на удалёнку

14:42 06.09.2021 Количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, достигло 38 млн человек, сообщает Kompas. Подробности в материале: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 38 млн человек

14:58 06.09.2021 Министерство здравоохранения Латвии готовит предложение о финансовых санкциях в отношении врачей, которые отказываются от вакцинации. Как сообщил портал rus.lsm.lv, предложение предусматривает удержание 10% предоставляемых такому врачу средств. Об этом: Минздрав Латвии готов штрафовать врачей — противников вакцинации

15:00 06.09.2021 Правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу на Яве и Бали до 13 сентября 2021 года, сообщает Kompas. Об этом: Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу

15:15 06.09.2021 Минздрав Армении одобрил применение на территории республики российской вакцины «Спутник Лайт». Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом: В Армении одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

15:30 06.09.2021 Большинство партий в риксдаге положительно настроены или, по крайней мере, рассматривают возможность более внимательного изучения того, как в Швеции могут быть введены так называемые санитарные паспорта по аналогии с «санитарным пассом» во Франции. Об этом 5 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В парламенте Швеции позитивно относятся к введению санитарного паспорта

15:40 06.09.2021 В мире ожидается новая волна пандемии коронавируса, и в Грузии нужно к этому подготовиться. Об этом 6 сентября заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге. Об этом: В Грузии нужно готовиться к новой волне пандемии — минздрав

15:42 06.09.2021 Власти Кипра изменили эпидстатус шести стран, сохранив положение России в красной категории. Изменения зафиксированы в новом недельном реестре, опубликованном кипрским минздравом и вступающем в действие 9 сентября. Читайте подробнее: Власти Кипра оставили эпидемический статус России без изменений

15:50 06.09.2021 Работа городского транспорта в Грузии может быть возобновлена в ближайшее время, если темпы распространения коронавируса в стране продолжат спадать. Об этом 6 сентября сообщила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге. Читайте подробнее: В Грузии скоро могут восстановить работу городского транспорта

15:52 06.09.2021 В риксдаге снимают ковид-ограничения на работу парламентария, и теперь к принятию участия в заседаниях смогут быть допущены все 349 шведских народных избранников. Об этом 6 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Парламент Швеции возобновит работу в полном составе

15:53 06.09.2021 Администрация стокгольмской больницы Södersjukhuset приняла решение об открытии нового отделения для пациентов с COVID-19, которое будет работать на постоянной основе. Об этом 6 сентября написала газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: В больнице Стокгольма открыли постоянно действующее ковид-отделение

16:55 06.09.2021 Скорая помощь. Великобритания [publicdomainpictures.net]

17:55 06.09.2021 Масочный режим в Турции (cc) International Labour Organization ILO

20:09 06.09.2021 Вакцинация от коронавируса. Грузия tbilisi.gov.ge

20:26 06.09.2021 Греция подтвердила 1765 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. С начала пандемии в Греции было подтверждено 601 716 случаев инфицирования. Об этом: В Греции выявлены еще 1765 носителей коронавируса

20:31 06.09.2021 В Греции люди с ослабленным иммунитетом могут записываться на прием онлайн для получения третьей дозы вакцины против коронавируса со вторника, 14 сентября. Об этом заявил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус 6 сентября во время брифинга. Читайте подробнее: В Греции объявлена дата начала записи на третий укол вакциной от ковида

20:32 06.09.2021 Пандемия все еще распространяется по планете и, как ожидается, не утихнет в ближайшие месяцы, заявил представитель правительства Греции Яннис Эконому. Об этом: В Греции опровергли «карательные планы» против непривитых от ковида

20:36 06.09.2021 В Греции в настоящее время, накануне открытия школ 13 сентября, регистрируется массовый рост заражаемости коронавирусом среди детей в возрасте 12−17 лет, сообщила председатель Национального комитета Греции по вакцинации Мария Феодориду. Читайте подробнее: В Греции призвали «тщательно вакцинировать» подростков

20:41 06.09.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 354 802 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6527 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 354 тысячи новых случаев COVID-19

21:36 06.09.2021 Вакцинация в Великобритании. (сс) Victuallers

22:02 06.09.2021 Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6097. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю. С начала пандемии 159 365 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходит 14 781 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан. Об этом: В Северной Македонии за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

22:03 06.09.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 151 499 случаев заражения коронавирусом, 136 872 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2519 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных с COVID-19, из них четверо — за последние 24 часа. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 502 носителя коронавируса

22:03 06.09.2021 По официальным данным, в результате исследования 6310 образцов в крае 6 сентября было выявлено 489 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 859 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi. Об этом: В Косово за сутки выявили 28 носителей коронавируса

22:43 06.09.2021 Соблюдение социальной дистанции в очереди в супермаркет. Великобритания (cc) Philafrenzy

23:43 06.09.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой переговоров стала судьба афганских беженцев, получивших временное убежище в Косово. После разговора с Курти Блинкен поблагодарил Косово за проявление готовности внести свой вклад в обеспечение мира и безопасности на планете. Подробности в материале: Премьер-министр Косово обсудил с главой Госдепа США афганских беженцев

23:58 06.09.2021 В Албании 6 сентября вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Албании вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом

00:14 07.09.2021 В Сербии за последние сутки подтверждено 4103 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные 6 сентября опубликовало министерство здравоохранения Сербии. По данным министерства, от последствия COVID-19 умерло еще 19 пациентов. Читайте подробнее: В Сербии зафиксировано более 4100 новых случаев заражения коронавирусом

00:17 07.09.2021 За неделю с 30 августа по 5 сентября в США выявили больше миллиона случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в данных Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики. Об этом: В США за неделю выявили больше миллиона заразившихся коронавирусом

01:03 07.09.2021 Национальный институт статистики Италии опубликовал данные за 2020 год, в соответствии с которыми ожидаемая продолжительность жизни мужчин в некоторых из наиболее пострадавших от COVID-19 провинциях страны снизилась более чем на четыре года. Об этом 6 сентября сообщило агентство ANSA. Читайте подробнее: В Италии резко снизилась ожидаемая продолжительность жизни мужчин

02:26 07.09.2021 В Камбодже за прошедшие сутки выявили 528 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Читайте подробнее: В Камбодже за сутки выявили более 500 носителей коронавируса

02:27 07.09.2021 Жители Соединённых Штатов вскоре могут столкнуться с отказами в госпитализации с COVID-19 по причине нехватки больничных коек и перегрузки системы здравоохранения, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом 6 сентября сообщил телеканал CNN. Читайте подробнее: Фаучи предупредил: американцам могут отказать в госпитализации с COVID-19

04:21 07.09.2021 Это уже третий случай смерти пациентов, которым была сделана прививка препаратом Moderna из бракованной партии. Читайте также: В Японии подтвердили смерть пациента, вакцинированного бракованной Moderna

04:24 07.09.2021 Крупнейший город во Вьетнаме принял на себя главный удар во время пандемии COVID-19. По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 520 тыс., более 13 тыс. человек умерли, из них 80% — в Хошимине. Читайте подробнее: Жители вьетнамского Хошимина оказались без еды из-за полной изоляции города

04:36 07.09.2021 В Южной Корее выявили за прошедшие сутки 1597 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили почти 1,6 тыс. зараженных коронавирусом

05:15 07.09.2021 Уганда получила партию из более чем 647 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции от компании Moderna, заявила глава минздрава республики Рут Асенг на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Уганда получила крупную партию вакцин против COVID-19

05:30 07.09.2021 В ближайшее время минздрав Перу представит подробности по вопросу о строительстве фабрики по производству российской вакцины. Читайте также: Власти Перу достигли соглашения о производстве в стране вакцины «Спутник V»

06:44 07.09.2021 Работа китайских эпидемиологов в Италии для помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. russian.news.cn.

06:45 07.09.2021 В Таиланде снова нарастают антиправительственные протесты. Тысячи людей выходят на улицы. Они возмущены тем, что от коронавируса с начала пандемии погибло больше 12 тысяч человек, при этом в стране крайне медленно проходит вакцинация. Демонстранты призывают к отставке премьер-министра Праюта Чан-Оча за то, что его правительство не справилось с кризисом.

07:15 07.09.2021 6 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 111 257, причем 583 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 583 человек

07:18 07.09.2021 Применение вакцины против коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech среди детей от шести лет одобрено властями Чили, об этом 6 сентября сообщил на своем сайте Институт общественного здоровья республики (ISP). Подробности в материале: В Чили разрешили использовать вакцину Sinovac среди детей от шести лет

07:24 07.09.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 21 случай заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения. Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили более 20 носителей коронавируса

07:34 07.09.2021 Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Армении. Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, препарат демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в ряде стран. Двухкомпонентную вакцину «Спутник V» одобрили в Армении в феврале 2021 года.

07:35 07.09.2021 Сборная Аргентины покинула поле во время матча против Бразилии в рамках отбора к чемпионату мира. Это произошло после того, как на поле вышли сотрудники полиции и попытались задержать футболистов — несколько игроков аргентинской сборной не прошли 14-дневный карантин.

07:35 07.09.2021 В Грузии 111-летнюю пациентку вылечили от COVID-19. По данным грузинских телекомпаний, женщина, которую зовут Леонила Гваджава, работала учительницей в регионе Самегрело. У нее двое детей, семь внуков, десять правнуков и четыре праправнука.

07:39 07.09.2021 Решение открыть свои границы для иностранных граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, приняли канадские власти. Об этом 6 сентября сообщил на своем сайте МИД Канады. Читайте подробнее: Канада открыла въезд полностью привитым от коронавирусной инфекции

08:00 07.09.2021 Рио-де-Жанейро [(сс) Poswiecie].

08:13 07.09.2021 Временные ограничительные меры будут действовать в Болгарии до 31 октября. Об этом: В Болгарии вступили в силу ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

08:17 07.09.2021 В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек. Переносчиками вируса являются фруктовые летучие мыши. Наряду с респираторными симптомами вирус может также вызывать лихорадку, мышечные боли, головную боль, головокружение и тошноту.

08:31 07.09.2021 В Молдавии в течение суток 6 сентября выявили 466 случаев заражения коронавирусом в ходе 3936 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 460 носителей коронавируса

08:31 07.09.2021 В Перу будут производить «Спутник V». Об этом сообщил президент республики в видеообращении на TV Peru: «В результате переговоров между правительством Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины «Спутник V» в стране».

08:32 07.09.2021 Канадского премьер-министра забросали камнями. Это «оружие» держали в руках антипрививочники. Так завершилась предвыборная поездка Джастина Трюдо по штату Онтарио. Противники вакцинации от коронавируса собирались на каждой точке, которую посещал политик. Когда Трюдо шел к автобусу, в него летели камни. «Да, в этой стране есть небольшой маргинальный элемент, который зол, который не верит в науку», — сказал Трюдо. Цитата канала tv360.

08:50 07.09.2021 Одна из женщин рассказывает, что в Афганистане она 12 лет работала в университете, где она преподавала журналистику. Большую часть ее студентов составляли женщины. По словам беженки, желая выследить журналистов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывают давление на ее семью. Еще одна беженка ранее занимала пост заместителя министра промышленности и торговли Афганистана, возглавляла департамент администрации и финансов в этом же министерстве. Читайте подробнее: Беженцы из Афганистана в Албании рассказали свои истории

09:03 07.09.2021 93 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 6 сентября в ходе 399 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили более 90 носителей коронавируса

09:08 07.09.2021 Министерство иностранных дел Индонезии объявило о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas. Об этом: Коронавирусом за границей заразились ещё 10 жителей Индонезии

09:13 07.09.2021 Выступая в ходе пресс-конференции, 7 сентября министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что на этой неделе Австралия преодолеет отметку в 21 миллион сделанных прививок от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Глава минздрава Австралии рассказал о темпах вакцинации от COVID-19

09:15 07.09.2021 Масочный режим в Словакии. (сс) ŽupaBA VUCBA

09:15 07.09.2021 Куба облегчит въезд российским вакцинированным туристам с 15 ноября. По прибытии в аэропорт у путешественников будут только измерять температуру — сейчас им приходится сдавать ПЦР-тест и находиться на вынужденном карантине. Пока «Спутника V» в списке подходящих для въезда вакцин нет, но в посольстве республики уверяют, что никаких проблем с признанием российского препарата не будет.

09:20 07.09.2021 Все сотрудники полиции Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) должны быть вакцинированы от COVID-19. В ведомстве объявили об обязательной вакцинации всего персонала, заявив, что коронавирус представляет «значительный риск» как для служащих, так и для всего общества. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Полицейских в австралийском Новом Южном Уэльсе обязали пройти вакцинацию

09:21 07.09.2021 В Азербайджане медики в течение суток 6 сентября выявили 2406 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 550 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: В Азербайджане за сутки выявили более 2400 случаев заражения коронавирусом

09:50 07.09.2021 В ходе 207 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 42 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 40 случаев заражения коронавирусом

10:00 07.09.2021 7 сентября стало известно, что премьер-министру Австралии Скотту Моррисону было выдано специальное разрешение, чтобы слетать из Канберры в Сидней на День отца (19 июня) и вернуться в столицу, минуя требование о 14-дневном карантине. Как сообщил телеканал Nine News, многим австралийцам поступок Моррисона не понравился. Читайте также: В Австралии раскритиковали поездку Моррисона в Сидней

10:00 07.09.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили ещё три случая заражения коронавирусом

10:02 07.09.2021 Выступая перед журналистами, глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что нынешняя вспышка «Дельта"-варианта коронавируса в Новом Южном Уэльсе остается серьезной угрозой для Канберры, и что ближайшие месяцы для столицы будут сложными. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News. Об этом: В столице Австралии назвали вспышку SARS-CoV-2 в Новом Южном Уэльсе угрозой

10:04 07.09.2021 Антикоронавирусные ограничения могут быть сняты в некоторых районах Нового Южного Уэльса, где число заболевших невелико, а уровень вакцинации высок, в то время как другие части штата продолжат оставаться в состоянии жесткого локдауна. Об этом 7 сентября в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News. коро Подробности в материале: В районах австралийского Нового Южного Уэльса могут снять ковид-ограничения

10:09 07.09.2021 Болгария. 8 сентября 2021 года в районе площади Национального собрания в Софии пройдет демонстрация работников гостиничного сектора против действующих антикоронавирусных мер в стране. Рекомендуется избегать посещения мест массового скопления людей.

10:16 07.09.2021 Представители Конгресса Гватемалы вновь проголосовали против введения режима национального бедствия в стране, предложенного ранее президентом страны Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает Prensa Latina. Предложение гватемальского президента поддержали 69 человек, против выступил 81 представитель Конгресса. Это уже вторая неудачная попытка Джамматтеи ввести в стране подобный режим. Подробности в материале: Конгресс Гватемалы не поддержал введение режима национального бедствия

10:20 07.09.2021 Выступая на пресс-конференции 7 сентября, премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс раскритиковал федеральное правительство Австралии за то, что оно предоставило Новому Южному Уэльсу больше доз вакцин от COVID-19, чем следовало бы, настаивая на том, что Виктория и другие штаты должны получить свою «справедливую часть». Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийской Виктории пожаловались на неравномерное распределение вакцин

10:24 07.09.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 25 624 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1965 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 7 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили почти 2000 носителей коронавируса

10:47 07.09.2021 Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский внёс на рассмотрение в Верховный Совет республики законопроект о продлении карантинных мер до 1 октября. Текст документа опубликовала пресс-служба главы ПМР. Об этом: В Приднестровье могут продлить действие карантинных мер до октября

10:54 07.09.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 2197 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает украинский минздрав. Читайте также: На Украине за сутки выявили свыше двух тысяч носителей коронавируса

10:54 07.09.2021 Жители Лондона в медицинских масках. Russian.news.cn.

11:17 07.09.2021 В Молдавии прививки от COVID-19 будут делать детям с 12 лет. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ). Об этом: В Молдавии начнут прививать от COVID-19 детей в возрасте с 12 лет

11:23 07.09.2021 Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи призвал народ страны прививаться от COVID-19 активнее и оставить позади необоснованные домыслы в отношении вакцин. Об этом пишет Prensa Latina. Гватемальский лидер назвал достижением использование более пяти миллионов доз вакцин, поступивших в страну, из которых 3 миллиона 515 тысяч доз были применены в отношении лиц, вакцинирующихся впервые. Об этом: Президент Гватемалы призвал население активнее вакцинироваться

11:26 07.09.2021 В Германии не будет еще одного локдауна — министр финансов Германии Олаф Шольц.

11:42 07.09.2021 В Японии скончался третий человек, привитый вакциной Moderna из партии, в которой обнаружили стружку. Органы здравоохранения страны подтвердили, что он умер на следующий день после введения вакцины, однако прямой зависимости между этими событиями пока не установили. Ранее двое 30-летних мужчин скончались от второй дозы Moderna из той же партии. Причины случившегося выясняют. Цитата RT.

11:43 07.09.2021 По мере роста числа случаев коронавируса на фоне третьей волны пандемии в Австралии все больше и больше трудоустроенных граждан сталкиваются с требованием от своих работодателей об обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: Все больше жителей Австралии подпадают под обязательную вакцинацию

11:44 07.09.2021 Президент Коста-Рики Карлос Альварадо полностью привился от COVID-19 двумя компонентами вакцины. Это произошло на фоне роста числа заражённых коронавирусом в стране, пишет Prensa Latina. Отмечается, что 41-летний президент и его жена, 40-летняя Клаудия Доблес, принадлежат к группе для вакцинации от 30 до 57 лет без факторов риска. Об этом: Президент Коста-Рики полностью привился от COVID-19

11:48 07.09.2021 7 сентября стало известно, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон слетал на День отца из Канберры в Сидней без соблюдения требования по 14-дневной самоизоляции по прибытии в столицу. Выступая в эфире телеканала Sky News, Моррисон отметил, что его поездка сопровождалась длинным шлейфом «дезинформации». Читайте также: Премьер-министр Австралии прокомментировал скандальную поездку в Сидней

11:49 07.09.2021 До даты снятия локдауна, действующего в районе Большого Сиднея, осталось чуть больше месяца. В этой связи, выступая на пресс-конференции 7 сентября, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян вновь призвала граждан вакцинироваться. Если этого не произойдет, предупредила она, жители не ощутят на себе в полной мере снятие антикоронавирусных ограничений, поскольку отменены они будут для полностью привитых. Об этом сообщил новостной портал news.com.au. Читайте подробнее: Локдаун в Сиднее будет снят только для привитых граждан

11:55 07.09.2021 По данным министерства здравоохранения самого густонаселенного штата Австралии Нового Южного Уэльса, желание жителей Сиднея пройти вакцинацию от COVID-19 настолько велико, что уровень вакцинации может превысить 90%. Об этом 7 сентября сообщил новостной портал Nine News. Читайте подробнее: Уровень вакцинации в Сиднее может превысить 90% — минздрав Австралии

12:07 07.09.2021 В первые три дня нового учебного года, с 1 по 3 сентября, в Черногории коронавирус был подтвержден у 204 учеников и 50 учителей в начальных и средних школах. Читайте также: В Черногории отмечен резкий рост заразившихся коронавирусом в школах

12:10 07.09.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 741 052 человека. Об этом 7 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили почти 60% населения

12:14 07.09.2021 В связи с нестабильной ситуацией, вызванной распространением коронавируса, традиционный всеэстонский Нарвский энергетический забег впервые пройдет в виртуальном режиме. Об этом сообщили организаторы спортивного мероприятия. Все зарегистрировавшиеся на спортивное мероприятие участники должны будут самостоятельно пробежать его дистанцию и прислать данные о результате на специальный сайт. Читайте подробнее: Традиционный Нарвский забег впервые пройдет виртуально

12:15 07.09.2021 Власти Пакистана и России обсуждают возможность производства в республике вакцины «Спутник V». Об этом заявил посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан. Подробности в материале: Пакистан и Россия обсуждают производство вакцины «Спутник V»

12:17 07.09.2021 В Черногории 47,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 41,7 процента были ревакцинированы. На данный момент введена 406 561 доза вакцины против коронавируса. Об этом: В Черногории вакцинировали 41,7% взрослого населения

12:18 07.09.2021 Министерство здравоохранения Польши 7 сентября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 12 человек. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили 406 случаев заражения SARS-CoV-2

12:41 07.09.2021 Мейдстон, Великобритания (cc) John K Thorne.

12:59 07.09.2021 В Грузии с 13 сентября будет разрешено работать муниципальному городскому транспорту. Об этом 7 сентября сообщил на брифинге начальник оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе. Читайте также: В Грузии анонсировали возобновление работы муниципального транспорта

13:25 07.09.2021 В Грузии с 13 сентября стартует денежная лотерея для тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19. Об этом 7 сентября сообщил на брифинге начальник оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе. Подробности в материале: В Грузии анонсировали лотерею для привитых от COVID-19

13:27 07.09.2021 На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 2,113 млрд прививок от COVID-19. Об этом 7 сентября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. Читайте подробнее: В Китае сделано свыше 2,113 млрд прививок от COVID-19

13:33 07.09.2021 Почти 300 подростков в возрасте от 11 до 17 лет получили прививку от коронавируса COVID-19, которая официально не разрешена к использованию в этой возрастной группе. Об этом сообщил телеканал LTV7. Об этом: Официально: подросткам Латвии ошибочно вкололи не ту вакцину от COVID-19

13:34 07.09.2021 За минувшую неделю (с 29 августа по 4 сентября) в Южной Корее выявили 3091 случай заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее выявили более 23 тыс. носителей новых штаммов коронавируса

13:35 07.09.2021 Администрация Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) ввела с 6 августа режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил портал rus.lsm.lv. Читайте подробнее: Одна из крупнейших больниц Латвии ввела режим ЧС из-за коронавируса

13:44 07.09.2021 Все те, кто отказался от вакцинации или не переболел коронавирусом до сих пор, обязательно заразятся новым, более опасным, «Дельта"-штаммом болезни. Об этом глава Государственного совета Латвии по иммунизации, инфектолог Даце Завадска заявила в интервью «Радио 4». Об этом: Все невакцинированные Латвии обречены заразиться «дельта"-штаммом — мнение

13:50 07.09.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 7 сентября 2021 года выявлено 221 225 537 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 445 732 случая.

13:58 07.09.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7201 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили более семи тысяч носителей коронавируса

13:58 07.09.2021 Обучение в школах Азербайджана в новом учебном году будет проходить в очном формате. Об этом 7 сентября сообщил министр образования республики Эмин Амруллаев. Читайте подробнее: В Азербайджане возобновят очное обучение в школах

13:58 07.09.2021 В настоящее время в столице Норвегии резко выросло число зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 среди лиц молодых возрастов. Поэтому столичные власти Осло вводят массовое тестирование учащихся школ на коронавирус. Об этом 7 сентября сообщил телеканал NRK. Читайте подробнее: В Осло ввели массовое тестирование школьников на коронавирус

14:04 07.09.2021 «Пандемия завершена, но это не означает исчезновения коронавируса, который останется в популяции на годы»: Канцлер Австрии Курц объявил об окончании пандемии для привитых граждан. При этом число заболевших в стране растет с середины августа.

14:05 07.09.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 230 тестов на коронавирус, из которых 27 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 7 сентября сообщила агентству «Рес». Об этом: В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом

14:10 07.09.2021 Исходя из число новых ежедневных случаев заражения коронавирусной инфекцией Новая Зеландия продолжает постепенных выход на плато после того, как 7 сентября в стране был выявлен 21 зараженный. В течение последних трех дней подряд в Новой Зеландии регистрировалось порядка 20 случаев коронавируса в день. Об этом 7 сентября написала британская The Guardian. Читайте подробнее: Волна пандемии коронавируса в Новой Зеландии вышла на плато — The Guardian

14:11 07.09.2021 В первую неделю сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире несколько снизилась по сравнению с концом августа. Это 7 сентября следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в начале сентября заболеваемость COVID-19 в мире снизилась

14:15 07.09.2021 Правительство Финляндии намерено снять все ковид-ограничения в стране в середине октября. Именно тогда от COVID-19 будет привито 80% населения. Об этом 7 сентября написала газета Svenska Yle. Читайте также: В Финляндии сообщили, когда будут сняты все антикоронавирусные ограничения

14:24 07.09.2021 В Грузии разрешается проводить спортивные мероприятия. Об этом 7 сентября сообщил на брифинге начальник оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе. Подробности в материале: В Грузии ввели карантинные ограничения для спортивных мероприятий

14:37 07.09.2021 Вакцина Moderna. (сс) Airman 1st Class Jennifer Gonzales (1).

14:47 07.09.2021 Четвертая волна пандемия коронавируса, замедляющая восстановление потребительской активности, может привести к росту неопределенности в экономики Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI). Читайте также: В Южной Корее сохраняется неопределенность в экономике — KBS

15:09 07.09.2021 Данные о числе случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в Грузии, возможно, значительно занижены по сравнению с реальной ситуацией. Об этом 7 сентября заявил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе. Об этом: Последние данные о заражениях SARS-CoV-2 в Грузии могут быть занижены

15:15 07.09.2021 Взятие анализа на коронавирус. Индонезия. sumbarprov.go.id

15:15 07.09.2021 Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 39 165 980 человек, или 18,81% жителей страны, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 18,8% жителей

15:15 07.09.2021 В «идиотском и провокационном» процессе тестирования школьников Латвии на коронавирус COVID-19 виноваты как министерство здравоохранения, так и министерство образования и науки. С таким заявлением в парламенте страны выступил лидер оппозиционной партии «Согласие» Янис Урбанович, сообщил портал «МК-Латвия». Читайте подробнее: В парламенте Латвии тестирование школьников на ковид назвали «идиотским»

15:20 07.09.2021 В Армении за последние сутки провели 4659 исследований на коронавирус, из которых 501 показало положительный результат. Об этом 7 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC). Читайте подробнее: В Армении за сутки выявили более 500 случаев заражения коронавирусом

15:21 07.09.2021 Анализ на антитела к коронавирусу. (сс) Ministerio de Defensa del Perú

15:30 07.09.2021 В Приднестровской Молдавской Республике по данным на 7 сентября вакцинацию от COVID-19 прошли 93 235 жителей, или 20% населения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье сообщили о темпах вакцинации от COVID-19

15:32 07.09.2021 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии выдало разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцин против коронавируса от компаний Johnson & Johnson и CanSino, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии дали разрешение на использование двух вакцин против COVID-19

15:34 07.09.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо посещает пункт вакцинации от коронавируса presidenri.go.id

15:35 07.09.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1419 и достигло 493 818. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 1419 новых случаев заражения коронавирусом

16:02 07.09.2021 В Грузии для граждан введут QR-коды, по которым можно будет определить их ковид-статус. Об этом 7 сентября сообщил в ходе брифинга глава инспекции труда при минздраве республики Бека Перадзе. Читайте также: В Грузии введут QR-коды для определения ковид-статуса

17:01 07.09.2021 Палата для больных COVID-19 в Баку (Азербайджан). president. az

19:38 07.09.2021 В мире за сутки зафиксировано 355 094 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 5499 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 355 тысяч новых случаев COVID-19

19:42 07.09.2021 Лаборатория по исследованию анализов на COVID-19 в Иране. (сс) Hossein Mersadi. Fars News Agency

19:49 07.09.2021 Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация с распространением инфекции по регионам существенно различается, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Подробности в материале: В ВОЗ заявили о выходе на плато заболеваемости COVID-19 в мире

20:15 07.09.2021 7 сентября правительство Швеции приняло решение о том, что 29 сентября страна вступит в четвертую фазу по снятию антикоронавирусных ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, передает новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции сообщили о дате очередного послабления ограничений

20:31 07.09.2021 В Сербии в ближайшее время начнется строительство фабрики, которая будет выпускать китайскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью австрийской газете «Кляйне цайтунг» 7 сентября. Вучич напомнил, что в Сербии уже производится первая доза российской вакцины «Спутник V», и в данный момент идет подготовка к началу выпуска второй дозы вакцины. Читайте также: Президент Сербии: Социальные сети отрицательно влияют на вакцинацию

20:33 07.09.2021 Правительство Швеции подготовило законопроект по внедрению в стране санитарного паспорта, который можно будет использовать в течение переходного периода до полного снятия всех антикоронавирусных ограничений. Об этом 7 сентября в ходе пресс-конференции заявила министр культуры и спорта Швеции Аманда Линд, передает новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: Правительство Швеции намерено ввести в стране санитарный паспорт

20:33 07.09.2021 Председатель парламента сепаратистского Косово Глаук Конюфца считает, что муниципальные выборы в Косово и Метохии, намеченные на 17 октября, нужно перенести из-за новой волны эпидемии коронавируса. Об этом он заявил 7 сентября приштинским СМИ. Читайте также: В Косово из-за эпидемии коронавируса могут быть перенесены выборы

20:35 07.09.2021 Рекомендация Агентства общественного здравоохранения Швеции по переводу сотрудников учреждений и предприятий на дистанционный режим работы будет отменена 29 сентября. Об этом 7 сентября в ходе пресс-конференции заявил глава ведомства Йохан Карлсон. Об этом: В Швеции отменят рекомендацию о переводе сотрудников на удалёнку

20:36 07.09.2021 С 3 сентября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на семь. Такие данные 7 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом: В Швеции от COVID-19 скончались еще семь человек

20:49 07.09.2021 О гибели пациентов больницы города Тула (штат Идальго, Мексика) 7 сентября пишет El Universal. Об этом: В Мексике пациенты погибли из-за проблем с кислородом

21:00 07.09.2021 Пункт вакцинации в Мексике. (сс) Luisalvaz

23:27 07.09.2021 Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6129. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю. С начала пандемии 160 396 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 14 394 человека, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 682 носителя коронавируса

23:28 07.09.2021 По официальным данным, в результате исследования 10 321 образца в крае 7 сентября было выявлено 920 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1698 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi. Читайте также: В Косово за сутки выявили 920 носителей коронавируса

23:46 07.09.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 152 239 случаев заражения коронавирусом, 137 587 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2519 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо — за последние 24 часа. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 740 носителей коронавируса

23:58 07.09.2021 В этот раз в страну прибыли еще 31 590 доз вакцины от коронавируса. Всего в страну прибыли 1 982 120 доз вакцины от коронавируса. Об этом: В Албанию прибыло еще 31590 доз вакцины от коронавируса

01:39 08.09.2021 В Сербии за последние сутки подтверждено более 5000 случаев заражения коронавирусом. Такие данные привело сербское министерство здравоохранения на своем официальном сайте 7 сентября. Читайте подробнее: Число зараженных коронавирусом в Сербии растет изо дня в день

03:17 08.09.2021 Организаторы Лондонского кинофестиваля — 2021 включили в программу мероприятия показ двух фильмов о коронавирусе — «Первая волна» и «Семь дней». Программа опубликована на сайте кинофестиваля. Об этом: В программу Лондонского кинофестиваля включили два фильма о коронавирусе

04:04 08.09.2021 Коронавирус SARS-CoV-2 продолжит существовать в человеческой популяции и продолжит развиваться, как вирусы гриппа, заявил 7 сентября директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на пресс-конференции в Женеве. Читайте подробнее: В ВОЗ заявили о неискоренимости коронавируса

04:11 08.09.2021 Акции протеста против новых ограничительных мер, вступивших в действие в связи с ростом заболеваемости COVID-19, прошли в Болгарии. Читайте подробнее: Массовые протесты против ограничительных мер состоялись в Болгарии

04:30 08.09.2021 По мнению эксперта, в 2020 году в США случаев заражения коронавирусом было как минимум в пять раз больше, чем считалось ранее. Реальное число заразившихся коронавирусом американцев составило не 20 млн, а 100 млн человек. Читайте также: В США эксперт раскрыл реальную статистику по заразившимся коронавирусом

04:41 08.09.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2050 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 265 тыс. человек

06:11 08.09.2021 Резкий прирост новых случаев заражения коронавирусом в США обусловлен широким распространением штамма «Дельта», обладающего высокой, в сравнении с другими штаммами, скоростью передачи инфекции. Подробности в материале: В США зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19 в 95% округов

07:33 08.09.2021 7 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 111 892, причем 635 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 635 человек

07:40 08.09.2021 Власти Японии не исключают продления режима чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает телеканал NHK. Читайте подробнее: В Японии не исключили продления режима ЧС из-за коронавируса

07:51 08.09.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 15 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии за сутки выявили 15 носителей SARS-CoV-2

07:57 08.09.2021 Двукратный суточный прирост COVID-заражений зафиксирован в странах Прибалтики. Общее число заболевших за минувшие сутки составило 1407 случаев по сравнению с 672 инфицированными накануне. В Литве за минувшие сутки выявлено 705 новых случаев заражения коронавирусом, в Эстонии 391 случай, в Латвии — 311.

07:57 08.09.2021 Девушка в маске в Камеруне. (сс) Johnkekam.

07:57 08.09.2021 Вьетнамца приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса. 28-летний Ле Ван Три нарушил предписание властей, согласно которому все прибывающие из других регионов обязаны соблюдать изоляцию в течение 21 дня. После этого он заразил восемь человек, один из которых скончался из-за осложнений болезни.

07:58 08.09.2021 Власти Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от 6 лет. Имеющиеся данные гарантируют хороший иммунный ответ от вакцины в этой возрастной группе, отметили в Институте общественного здоровья страны. В то же время эксперты посчитали, что им необходимо получить больше информации для одобрения препарата для иммунизации детей от 3 до 5 лет.

08:30 08.09.2021 Испытания электронных ковид-паспортов для вакцинированных жителей Австралии начнутся в начале октября и продлятся две недели. Об этом: Власти Австралии сообщили дату начала испытания электронных ковид-паспортов

08:37 08.09.2021 В Молдавии в течение суток 7 сентября выявили 850 случаев заражения коронавирусом в ходе 6803 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили 850 носителей коронавируса

08:56 08.09.2021 Тенденция увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом в Польше существенно усилилась. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 7 сентября заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции. «За последние сутки в Польше было выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом. В последние несколько дней этот показатель также был в районе нескольких сотен. Это на 42% больше, чем на прошлой неделе. Тенденция увеличения количества заражений усилилась. Очередная волна почти наступила», — заявил чиновник. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили 406 случаев заражения коронавирусом

08:57 08.09.2021 Парламент Грузии 7 сентября в третьем окончательном чтении принял законопроекты «Об освобождении от административных платежей» и «Об амнистии», которые касаются нарушений карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа. Подробности в материале: В Грузии могут объявить амнистию по делам о нарушениях карантинного режима

09:08 08.09.2021 94 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 7 сентября в ходе 367 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили более 90 носителей коронавируса

09:21 08.09.2021 Как предупреждают отраслевые органы, возобновление международных рейсов в Австралии может быть отложено на несколько месяцев из-за «обильного ухода» пилотов с рынка авиаперевозок. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В Австралии сообщили об острой нехватке пилотов

09:22 08.09.2021 В ходе пресс-конференции 8 сентября премьер-министр Виктории (юго-восток Австралии) Дэниэл Эндрюс предупредил, что полиция штата усилит проверки на въездах и выездах из столичного Мельбурна, поскольку не все жители города соблюдают антикоронавирусные ограничения и совершают поездки в пригороды. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Полиция австралийской Виктории ужесточит проверки на фоне локдауна