Вашингтон, 4 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Около 20 учётных записей электронной почты правительства Афганистана временно заблокировала американская компания Google. Об этом 4 сентября сообщило агентство Reuters.

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По предварительных данным, речь идёт о временной блокировке аккаунтов министерств финансов, промышленности и высшего образования. Причиной такого решения стала угроза взлома учётных записей пришедшими к власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что в учётных записях правительственных органов содержится информация о сотрудниках бывшей администрации, бывших министрах и иностранных партнерах. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после присвоения данной информации смогут использовать её для отслеживания граждан, сотрудничавших с США в годы военной кампании.

Корпорация Alphabet, владеющая компанией Google, не подтвердила информацию о блокировке учетных записей правительства Афганистана, однако сделала заявление о ряде временных мер, предпринятых «для защиты соответствующих аккаунтов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США заподозрили в связях с террористами около 100 афганцев из числа эвакуированных граждан.