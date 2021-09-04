Циолковский, Амурская область, 4 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» будет завершено в планируемые сроки, доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор ООО ПСО «Казань» Равиль Зиганшин. Об этом сообщает ТАСС.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

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Зиганшин признал, что сейчас строительство одного из сооружений ведется с отставанием от графика. Он объяснил, что задержка вызвана погодными условиями — в 2021 году были затоплены все строительные карьеры.

Глава производственно-строительного объединения добавил, что работы ведутся на полную мощность, что позволит компенсировать небольшое отставание. Он заверил, что все объекты будут сданы в срок.

«В декабре 2022 года завершим стройку», — подытожил Зиганшин.

В рамках строительства второй очереди на «Восточном» сооружается стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара». Планируется, что первый запуск ракеты этого класса с космодрома в Амурской области состоится в 2023 году.