Владивосток, 4 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Около 1% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России экспортируют товары за границу, сообщила 4 сентября директор по региональному проекту Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Минаева, выступая на Восточном экономическом форуме.

Частное предпринимательство. Лавка-фургон

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«На сегодняшний день из 5,6 млн компаний в секторе МСП всего 55 тыс. являются экспортерами — это 1%. В развитых странах это 5−10%», — сказала она на одной из сессий.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 2 по 4 сентября 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к июлю 2021 года задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП в России, составила свыше 6,8 трлн рублей, то есть выросла на треть в сравнении с показателем в аналогичном месяце прошлого года.