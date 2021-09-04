Гватемала, 4 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Расследование в отношении граждан России, подозреваемых в подкупе главы государства Алехандро Джамматтеи, начала Генеральная прокуратура Гватемалы. Об этом 3 сентября сообщило агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

По данным официального представителя генпрокуратуры Хуана Луиса Панталеона, был выдан ордер на арест экс-руководителя антикоррупционного отдела Хуана Франциско Сандовала, который инициировал расследование о подкупе президента Гватемалы. Сам Сандовал в настоящее время находится в США, куда он сбежал, опасаясь ареста.

Сандонавал был уволен с занимаемой должности в июле из-за отказа исполнять поручения. После увольнения он заявил, что стал свидетелем подкупа президента Джамматтеи представителями российской компании, заинтересованной в добыче урана в Гватемале. По словам Сандонавала, российские граждане якобы доставили президенту Гватемалы полный денег ковёр в уплату за право работать в порту.

После показаний Сандонавала последовало заявление компании Atlantic Bulk Cargo о намерении арендовать часть гватемальского порта Санто-Томас-де-Кастилья. В августе Национальная портовая компания Санто-Томас-де-Кастилья (EMPORNAC) сообщила о предложении компании MayaNiquel построить объекты на неиспользуемой территории порта и вложить в проект $30 млн. Позднее депутаты партии «Национальный союз надежды» (UNE) предоставили документы, из которых следует, что аренда в Санто-Томас-де-Кастилье связана с планами российской компании, проявляющей интерес к добыче урана.

Уточняется, что в отношении президента Гватемалы в настоящее время расследования не ведётся. Это станет возможным лишь после объявления главе государства импичмента.