Пекин, 4 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. По меньше мере пятнадцать человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием трактора и полуприцепа-тяжеловоза на северо-востоке Китая, 4 сентября передало Центральное телевидение КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в уезде Боли в провинции Хэйлунцзян. Еще один человек получил травмы. Начато расследование причин и обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Иглинском районе Башкирии столкнулись два легковых автомобиля — «Subaru Outback» и «Kia Sportage». В результате аварии погибли 17-летняя девушка и пострадали четверо человек.