Тегеран, 4 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 3 сентября иранский метатель копья Хамед Амири принёс 10-ю золотую медаль Ирану на Параолимпийских играх 2020 года, установив рекорд в данной дисциплине. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский метатель копья Хамед Амири завоевал золотую медаль на Параолимпийских играх 2020 года. Таким образом, иранский спортсмен принёс стране 10-е золото на международных соревнованиях в Токио.

Броском копья на расстояние 31,35 метра Хамед Амири завоевал золотую медаль в мужской секции соревнований, установив рекорд в этой дисциплине.

Пауэрлифтер Рухолла Ростами, дзюдоисты Вахид Нури и Мохаммад Реза Хейроллахзаде, прыгун в длину Амир Хосравани, метатель ядра Махди Олад, метатель копья Хашемия Мотагян, стрелок Саре Джаванмарди, метатель копья Саид Афруз и лучница Захра Немати успешно выступили на Параолимпийских играх 2020 года, принеся Ирану девять золотых медалей.