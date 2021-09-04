Тегеран, , 08:22 — REGNUM Обращаясь к министру иностранных дел Ирана в своем послании, глава МИД ЮАР призвал к укреплению отношений между двумя странами и развитию двустороннего, регионального и международного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 сентября.

В послании главе МИД Ирана Хосейну Амир-Абдуллахиану министр международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор поздравила его с инаугурацией.

В этом послании южноафриканский дипломат выразила готовность сотрудничать с Амиром Абдуллахианом в целях укрепления отношений между двумя странами и содействия двустороннему, региональному и международному сотрудничеству.

Наледи Пандор выразила надежду, что она встретится со своим иранским коллегой, чтобы обсудить развитие отношений между Южной Африкой и Исламской Республикой Иран в рамках совместной двусторонней комиссии.

В конце своего послания южноафриканский дипломат пожелала Амиру Абдуллахиану успехов в реализации внешней политики Исламской Республики Иран на международном уровне.