Тегеран, 4 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Выразив поддержку Ираном ливанскому правительству, армии и Оси сопротивления, министр иностранных дел Исламской Республики подтвердил готовность Тегерана осуществлять поставки топлива Ливану в случае необходимости. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом бывший глава МИД Ливана и лидер Свободного патриотического движения Джебран Герге Бассил высоко оценил Исламскую Республику Иран в связи с продажей топлива Ливану.

Бассил подверг критике политику тех, кто стремится уморить голодом ливанский народ для достижения своих политических целей, призвав к всестороннему расширению отношений между двумя странами.

Передавая послание Мишеля Ауна президенту Ирана, Джебран Герге Бассил обсудил развитие событий в регионе с высокопоставленным иранским дипломатом.

Министр иностранных дел Ирана, в свою очередь, выразил готовность Исламской Республики продавать свои нефтепродукты новым потребителям. Он подчеркнул, что если ливанское правительство и бизнесмены все еще нуждаются в топливе, Иран готов осуществлять поставки в эту страну.