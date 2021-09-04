Тегеран, 4 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. 3 сентября в своем послании Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи выразил соболезнования в связи с кончиной генерал-майора Хасана Фирузабади, главного военного советника страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем послании лидер передал свои соболезнования в связи с кончиной Хасана Фирузабади его жене и детям. В своем послании аятолла Хаменеи высоко оценил роль покойного Фирузабади в победе Исламской революции, а также его заслуги и меры в различных слоях общества с момента начала революции.

Лидер в своем послании описал веру, честность и приверженность Фирузабади религии и революционным действиям как благородные качества. В другом месте своего послания лидер пожелал семье покойного генерал-майора мира и терпения.

Генерал-майор Хасан Фирузабади, главный военный советник лидера Исламской революции, скончался 3 сентября 2021 года в возрасте 70 лет. Фирузабади являлся иранским офтальмологом, военным офицером и членом Ассамблеи по определению целесообразности.

Он занимал пост начальника штаба вооруженных сил Ирана с 1989 по 2016 год. После этого Фирузабади стал старшим военным советником лидера Исламской революции.