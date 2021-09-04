Тегеран, 4 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. 3 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде упомянул о спорадических конфликтах в Панджшере и призвал все афганские группы придерживаться принципа переговоров для разрешения споров, а также избегать насилия и братоубийства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Хатибзаде заявил, что Иран находится в постоянном контакте со всеми афганскими группами и не пожалеет усилий для умаления страданий афганцев.

«Иран считает, что прочный мир и стабильность в Афганистане будут установлены только путем проведения внутриафганских переговоров и без какого-либо вмешательства внешних сил», — отметил иранский представитель.

Он подчеркнул, что Афганистан устал от многолетней войны, насилия и оккупации, поэтому афганцы должны избегать насилия и братоубийства.

Хатибзаде резко осудил любое иностранное вмешательство, заявив, что народ Афганистана заслуживает инклюзивного правительства, которое отражает демографическую и этническую структуру страны.