Владивосток, 4 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. До 30% молодых людей в российских регионах, окончив школу, переезжают на постоянное место жительство в Центральную Россию, сообщил 4 сентября руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Учебный класс

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"Поток уезжающих из регионов, конечно, абсолютно колоссальный — до 30% видим молодёжи, которая после того, как выпустилась из школы, меняет своё место жительства, и меняет его на постоянной основе», — сказал спикер на сессии «Навигатор возможностей для молодежи Дальнего Востока».

Вайно добавил, что АСИ работает над решением, которое позволит остановить внутреннюю миграцию и сломать «стереотип о том, что нужно бежать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Восточном экономическом форуме дан старт Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства. Программа в 2021 году запускается в 30 пилотных регионах.