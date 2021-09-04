Космодром «Восточный», Амурская область, 4 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 14 октября. Об этом 4 сентября сообщил президенту РФ Владимиру Путину гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Глава Роскосмоса отметил, что 14 октября с космодрома Восточный будут запущены 36 спутников связи OneWeb. По словам Рогозина, запуск будет достаточно сложный, разгонному блоку «Фрегат» предстоит развести спутники по разным орбитам небольшими группами.

Рогозин отметил, что заказчик остался очень доволен ракетой-носителем «Союз-2», глава Роскосмоса заверил, что ракета будет использоваться для полётов в космос «ещё девять-десять лет точно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин посетил строящиеся объекты на космодроме Восточный и ознакомился с макетами ракеты-носителя «Ангара» в различных модификациях, а также макетом пилотируемого космического корабля «Орёл».