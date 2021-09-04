Тегеран, 4 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Иранские танкеры, перевозящие топливо в Ливан, в ближайшее время прибудут в страну, и Тегеран не позволит ни одной региональной или международной стороне выступить против его решения поддержать ливанское население, заявил посол Ирана в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 сентября.

Выступая на телеканале «Аль-Манар», Мохаммад-Джалал Фирузния заявил, что Иран поддерживает население региона против политики голода, которая оказывает давление на людей в Иране, Ираке, Ливане и во всем регионе.

«Отправка топлива осуществляется в рамках братских отношений между двумя странами и торгового права», — отметил Фирузния, подчеркнув, что у США или любой другой третьей стороны нет причин вмешиваться.

Далее он сообщил, что введение санкций США в отношении иранской нефти является незаконным актом.