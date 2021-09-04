4 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Судя по всему, посещение Варшавы станет последним зарубежным визитом Меркель перед тем, как 26 сентября немцы проголосуют за новый состав бундестага. Встает вопрос: в каком качестве уходящий канцлер планирует вести переговоры со своими польскими собеседниками и только ли президент с премьером ими будут?

Станислав Стремидловский, , 10:54 — REGNUM



Канцлер Германии Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется с визитом в Польшу. Он состоится 11 сентября. По словам заместителя пресс-секретаря правительства Ульрике Деммер, канцлер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Она также побеседует с польским премьер-министром Матеушем Моравецким за обедом. Собеседники обсудят двусторонние отношения, европейские и международные проблемы, экономические вопросы. После беседы запланировано проведение совместной пресс-конференции.

Судя по всему, посещение Варшавы станет последним зарубежным визитом Меркель перед тем, как 26 сентября немцы проголосуют за новый состав бундестага. Блоку ХДС/ХСС, который представляет канцлер, сейчас приходится нелегко. Он теряет позиции, в прорыв пошла Социал-демократическая партия Германии, что считают заслугой ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца. Не исключено, что в итоге будет поручено формировать новое правительство Шольцу, а не протеже Меркель, главе христианских демократов Армину Лашету. Поэтому встает вопрос: в каком качестве уходящий канцлер планирует вести переговоры со своими польскими собеседниками и только ли президент с премьером ими будут? Будь гарантирована победа Лашета, это позволило бы Меркель рассказать в Варшаве, с чем там столкнуться в первые годы его правления. Но с учетом «фактора Шольца» канцлер, возможно, разбавит официоз общением с оппозицией польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), прежде всего с партией «Гражданская платформа» (РО) и ее лидером Дональдом Туском.

В этом случае она могла бы обсудить с Туском, многолетним политическим партнером Меркель в Польше и Европейском союзе, какие геополитические вызовы предстоит в ближайшем будущем отражать Варшаве. О чем канцлер, безусловно, знает многое. Этим летом она совершила несколько важных визитов. Побывала в Вашингтоне, где вместе с президентом США Джо Байденом подписала так называемую Вашингтонскую декларацию. В ней были продемонстрированы позиции сторон в отношении «Северного потока — 2». Вашингтон и Берлин согласились с тем, что он будет достроен и введен в эксплуатацию, американцы отказываются от попыток помешать этому проекту. Киеву, как отмечали некоторые западные аналитики, была брошена кость в виде обещания Германии договориться с Москвой о продлении транзита российского газа после 2024 года, а также создания и финансирования Зеленого фонда для Украины. Но главной проигравшей от немецко-американской сделки сочла себя все же «Право и Справедливость».

Бундестаг, ФРГ Norbert Aepli

Помимо краха ее планов по блокированию «Северного потока — 2» правящая партия столкнулась с тем, что Вашингтон и Берлин нарушили ее планы создать условия, которые бы в принципе исключали серьезное сотрудничество между Германией и Россией, и стремилась подорвать немецкое влияние в Центрально-Восточной Европе. Особо ироничным был пункт в декларации с выражением решительной поддержки инициативе «Троеморья», которую PiS рассчитывала продать администрации президента США Дональда Трампа в качестве инструмента сдерживания Берлина. А в итоге Байден и Меркель договорились о том, что Германия будет расширять свое сотрудничество с инициативой с целью оказания финансовой поддержки проектам «Троеморья» в области региональной энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии. Это означало, что Варшава теряет возможности создавать в регионе какие-либо геополитические союзы и ее политика будет сводиться к блефу с Брюсселем относительно перспектив выхода Польше из ЕС.

Последним, кто выбил «Право и Справедливость» из большой игры, оказалась Украина. Киев в этом году стал местом, куда приезжали госсекретарь США Энтони Блинкен и Меркель. США и Германия выстраивают конструкцию, которая должна предотвратить угрозы региональной стабильности, заводя в нее Украину и Россию. Что касается Варшавы, то ее места здесь особо не просматривается, чем воспользовался Минск, спровоцировав в эти дни кризис с беженцами, на который остро отреагировали польские власти. Не удались также и попытки правящей партии ввести в связи с кризисом с беженцами в оборот в негативном ключе «российский фактор». На последней встрече министров иностранных дел стран — членов ЕС разговор шел о том, сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау, как привлечь Москву к сотрудничеству с Евросоюзом в решении афганской проблемы. Помимо того, министры разошлись во мнениях, что делать с беженцами, хотя Варшава рассчитывала на принятие ее точки зрения.

Так что в контексте международных проблем Меркель есть о чем поговорить с польскими собеседниками. И хотя это будет ее последний визит как канцлера, не исключено, что она в последующем будет заезжать сюда в ином качестве, причем не менее важном. Канцлер Меркель прощается с Польшей, политик Меркель — нет.