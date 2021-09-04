Тегеран, 4 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. 3 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что побережью Макрана следует уделять больше внимания, призывая иранских экспатриантов инвестировать в регион. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в административном совете в Чабахаре на юго-востоке Ирана, президент заявил, что берега Макрана являются национальным богатством и заслуживают особого внимания.

Раиси отметил, что лучшей областью для инвестиций для иранских экспатриантов является Макран. Он также подчеркнул, что занятость и инвестиции имеют большое значение для страны.

Макран является прибрежной зоной на юго-востоке Ирана и в южной части провинции Систан и Белуджистан. Район граничит с севера с провинцией Хорасан и Афганистаном, с запада с провинцией Керман.

Регион является превосходным океанским побережьем страны и имеет самую умеренную погоду на юге Ирана. Побережье Макрана имеет уникальную ситуацию для транзита товаров, торговых инвестиций, промышленного развития и индустрии туризма.