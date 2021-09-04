Окленд, Новая Зеландия, 4 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в результате теракта в супермаркете в новозеландском Окленде. Об этом 4 сентября рассказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе трансляции на YouTube-канале газеты New Zealand Herald.

(сс) niekverlaan С ножом

Премьер-министр уточнила, что пятеро из семи пострадавших находятся в больнице под наблюдением медиков, состояние троих раненых врачи характеризуют как тяжёлое. По данным полиции, все пострадавшие являются обычными посетителями супермаркета.

Также Ардерн пояснила, что нападавший был известен полиции, за ним уже довольно долгое время велось наблюдение, однако оснований для его задержания до инцидента в супермаркете у правоохранителей не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что напавший на посетителей супермаркета Countdown в Окленде вооружённый мужчина был ликвидирован полицией. Премьер-министр Новой Зеландии Ардерн назвала произошедшее терактом.