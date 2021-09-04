Пекин, 4 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,1 были зарегистрированы на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, 4 сентября сообщает на своем сайте Китайский сейсмологический центр.

David Stanley Синьцзян-Уйгурский автономный район

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Эпицентр землетрясения располагался на территории уезда Пишань, а его очаг залегал на глубине 7 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией, зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,8.