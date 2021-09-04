Лондон, 4 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. План действий британских властей и королевской семьи на случай смерти королевы Елизаветы II стал известен в Великобритании. Об этом 4 сентября сообщило издание Politico.

Abuk SABUK Королева Великобритании Елизавета II

В план вошёл ряд последовательных операций, каждая из которых получила своё кодовое название. Так, ключевая задача операции под названием «Лондонский мост» состоит в недопущении беспорядков в Лондоне, куда начнут прибывать тысячи людей, чтобы проститься с королевой. День смерти монарха обозначен как «День Д», а все последующие дни получили кодировку «День Д+1», «День Д+2» и так далее до дня похорон.

Первым известие о кончине королевы Елизаветы II за пределами дворца получит премьер-министр, его известят кодовой фразой «Лондонский мост рухнул». Он же станет единственным человеком в правительстве Великобритании, который официально оповестит подданных о смерти монарха. Всем остальным официальным лицам будут строго запрещены комментарии на эту тему.

В плане оговорены все детали, от траурного салюта до оформления сайта королевской семьи после трагедии. Похороны королевы Елизаветы II должны будут состояться в Вестминстерском аббатстве на десятый день после смерти, а до этого её тело будет три дня находиться в Вестминстерском дворце, который будет открыт 23 часа в сутки, чтобы общественность могла выразить свое почтение. Королева будет погребена в мемориальной часовне короля Георга VI, а перед этим в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится торжественная служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что королева Великобритании Елизавета II готовится подать в суд на своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл за клевету.