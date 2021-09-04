Пекин, 4 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Шестеро человек погибли в результате пожара на заводе по производству пенопласта, расположенном в восточной китайской провинции Чжэцзян. Об этом 4 сентября передало Центральное телевидение КНР.

Dave Hogg Пожар

Инцидент произошел в городе Цзясин 3 сентября. Все погибшие ранее считались пропавшими без вести. Пожар на территории предприятия потушен. Причины возгорания не известны. Начато расследование обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля на промышленном предприятии в провинции Хэнань в центральной части Китая прогремел взрыв. Он сопровождался громкими хлопками и открытым пламенем.