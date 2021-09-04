Москва, 4 сентября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории «Спектр-УФ» подписали корпорация «Роскосмос» и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом 4 сентября сообщил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

Www.laspace.ru Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ»

По своим возможностям астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет») близка к американскому космическому телескопу Hubble. «Спектр-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке электромагнитного спектра. Обсерватория откроет новые возможности для изучения физико-химических свойств планет, галактик, комет, межгалактических газовых облаков и других космических тел и явлений.

Главными участниками проекта являются Россия и Испания. С 2021 года к проекту присоединилась Япония, задачей для японских специалистов стало создание для телескопа ультрафиолетового спектрографа с целью наблюдения за экзопланетами. Обсерваторию планируется запустить в космос после 2025 года на ракете-носителе «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на разработку и испытания космического телескопа «Спектр-УФ» было выделено 3,7 млрд рублей.