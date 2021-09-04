Москва, 4 сентября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов считает необходимой интенсификацию экономического взаимодействия стран для реализации совместных проектов. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи министров финансов и председателей центральных банков государств — членов объединения, говорится в распространённом 4 сентября заявлении организации.

Mil.ru Флаги ШОС

Норов предложил наметить конкретные шаги по созданию Фонда развития и Банка развития ШОС, которые в программных документах организации рассмотрены как механизмы обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности. Сейчас, по словам генсека ШОС, сохраняется разрыв между экономическим потенциалом объединения и практической реализацией его возможностей.

«Важно добиваться дальнейшей консолидации ШОС, выводить нашу организацию на качественно новую траекторию развития», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16−17 сентября в столице Таджикистана по случаю 20-летия ШОС состоится саммит глав государств, входящих в организацию. Она основана 15 июня 2001 года для развития экономического сотрудничества и укрепления безопасности в азиатском макрорегионе. Постоянными членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан.