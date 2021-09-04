Токио, 4 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио в беге на дистанции 200 метров завоевал 4 сентября российский спортсмен Андрей Вдовин.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Он выступал в классе Т37, в которой состязаются легкоатлеты, имеющие нарушение опорно-двигательного аппарата. Вдовин пробежал дистанцию за 22,24 секунды. Его опередил американский бегун Ник Мэйхью, побивший мировой рекорд с результатом 21,91 секунды.

Бронзу смог заполучить бразильский спортсмен Рикардо Гомес да Мендонка. Он преодолел 200 метров за 22,62 секунды. Еще один российский атлет Чермен Кобесов финишировал четвертым через 22,85 секунды после старта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября российская спортсменка Александра Ручкина стала серебряным призером в прыжках в длину на Параолимпиаде в Токио. Ее результат составил 5,49 метра. Соперница Ручкиной польская легкоатлетка Каролина Кухарчик прыгнула на расстояние 6,03 метра, побив параолимпийский рекорд.