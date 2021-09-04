Москва, 4 сентября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Почти восьмичасовые плановые работы с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» завершили в открытом космосе российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Трансляция работ велась в ночь на 4 сентября на сайте Роскосмоса.

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Изначально на работы в открытом космосе было отведено семь часов пять минут, но космонавты провели за бортом Международной космической станции (МКС) на 49 минут больше запланированного. Всего очередной этап работ по интеграции модуля «Наука» занял семь часов и 54 минуты.

Космонавтам удалось подключить кабели энергоснабжения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», состыковать его с кабелем Ethernet и проверить соединения. Задание по установке на внешней поверхности контейнеров с почвой и микроорганизмами в рамках эксперимента «Биориск» пришлось перенести. Была перенесена на следующий выход и установка поручней для перемещения по модулю «Наука». Очередной выход в открытый космос планируется осуществить 9 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешном завершении российскими космонавтами работы по механической состыковке разъёмов кабелей во время выхода в открытый космос.