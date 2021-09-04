Киев, , 03:28 — REGNUM Об ультиматуме, выдвинутом Киеву Вашингтоном рассказал украинский журналист Виталий Семченко в своей статье, опубликованной 3 сентября в издании «Обозреватель».

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © REGNUM

По мнению Семченко, США дали задание украинским властям создать антикоррупционные органы, поскольку это единственный эффективный способ борьбы с взяточничеством в высших эшелонах киевской власти.

В рамках проведения реформ по борьбе с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский должен в ближайшее время провести конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Семченко добавил, что в Вашингтоне будут внимательно следить за этим процессом и в случае саботажа реформ Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом и ей будет отказано в финансовой помощи со стороны Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США заявили о решении, которое должно помочь Украине избежать худших сценариев.

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