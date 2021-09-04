Киев, , 03:18 — REGNUM Европейское законодательство грозит неприятностями газопроводу «Северный поток — 2» после его запуска. Такое мнение высказал 3 сентября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) Nord-stream.com

По его словам, технически проект будет завершён, и по нему пустят газ для тестирования работоспособности газопровода, но «это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме».

«В коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено Еврокомиссией», — сказал Витренко.

Он добавил, что оператор газопровода Nord Stream 2 AG должен «доказать полное соответствие европейскому праву», что невозможно.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что сейчас важно достроить «Северный поток — 2» и получить все разрешения, а проблема ограничений из-за третьего энергопакета ЕС будет решаться юристами оператора газопровода.

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