Владивосток, 4 сентября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Том Красной книги России, посвящённый редким и исчезающим животным, будет переиздан впервые за 20 лет. Об этом 4 сентября рассказал журналистам глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.

Бертрам. Сотворение животных. XIV

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Красную книгу России переиздаст ФГБУ ВНИИ Экологии, её тираж составит 2 тыс. экземпляров. Все книги будут направлены в регионы, в центральные библиотеки и в учреждения. Электронная версия издания будет выложена на сайте Минприроды. Козлов уточнил, что Красная книга РФ будет переиздана до конца текущего года.

Козлов напомнил, что в последний раз Красную книгу России переиздавали в 2001 году. За прошедшие 20 лет был утверждён новый список редких и исчезающих животных, в него вошли 443 вида животных. С 2001 года краснокнижными стали 12 видов животных, в том числе сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, косатка и ряд других. Из издания будут исключены 122 вида животных, для которых уже нет угрозы исчезновения. В их число вошли беспозвоночные, рыбы, млекопитающие и 22 вида птиц.

Глава Минприроды пояснил, что решение о включении животных и растений в Красную книгу России ведомство принимает на основании экспертного заключения Российской академии наук и ряда других организаций, а также по представлению комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России признали вероятно исчезнувшими 11 видов животных.