Уфа, 4 сентября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновении двух автомобилей под Уфой, 3 сентября сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции РФ по Башкирии.

ДТП

Авария произошла в Иглинском районе республики на 28 км автодороги Уфа-Иглино-Красная горка. В ДТП столкнулись автомобили «Subaru Outback» и «Kia Sportage». 17-летняя пассажирка «Subaru» скончалась на месте. Пострадавшие, включая девочку 8 лет, госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября при столкновении двух автомобилей на автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области погиб один человек и еще один пострадал.