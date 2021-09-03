Москва, 4 сентября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Отказ датчика заставил экипаж самолета Sukhoi Superjet, следовавшего рейсом Москва — Белгород, вернуться в аэропорт «Шереметьево». Об этом 4 сентября РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

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После обнаружения проблемы пилоты подали сигнал тревоги. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. На борту авиалайнера находились 81 пассажир и пять членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля вылетевший из Москвы в Лиссабон самолет Boeing 737−800 вернулся в аэропорт «Шереметьево».