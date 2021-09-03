Владивосток, 4 сентября, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Достигших совершеннолетия российских школьников не будут принуждать вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал 4 сентября первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Бугаев ответственно заявил, что никакого принуждения школьников к обязательной вакцинации от COVID-19 не будет. Также нет речи о недопуске непривитых учеников к занятиям.

«Этот вопрос на повестке дня даже не стоит», — заверил замминистра просвещения РФ в ответ на вопрос об обязательной вакцинации российских школьников.

Бугаев отметил, что вакцинация от COVID-19 является правильным гражданским выбором, в особенности это касается педагогов, которые несут ответственность не только за себя и своих близких, но и за детей, с которыми работают. Замминистра просвещения РФ подчеркнул, что вакцинация — это всегда и прежде всего внутренний выбор человека и никто никого не принуждает делать прививку. При этом Бугаев уточнил, что среди школьных учителей на сегодняшний день очень высокий процент привитых, и это говорит о высокой гражданской ответственности и гражданском долге педагогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ускорить темпы вакцинации в России, чтобы избежать роста заболеваемости в осенне-зимний период.