Порт-о-Пренс, 4 сентября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Решение завершить поисково-спасательные работы по поиску выживших после землетрясения, произошедшего 14 августа на юге Гаити, приняли гаитянские власти. Об этом 3 сентября сообщил портал HaitiLibre.

Микеле Каммарано. Землетрясение. Около 1900

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В операции участвовало более 150 сотрудников спасательных служб республики, а также спасатели из ряда других стран. Их работа помогла спасти десятки людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа правительство Гаити объявило, что для восстановления инфраструктуры, разрушенной из-за землетрясения 14 августа, понадобится не менее $1,12 млрд.